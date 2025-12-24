Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 24.12.2025

ProTV.md, 24 decembrie 2025 17:20

Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 24.12.2025

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
17:50
30 de zile de arest pentru bărbatul, de la Anenii Noi, suspect de mai multe omoruri: Acesta a refuzat să fie adus la judecătorie - VIDEO ProTV.md
30 de zile de arest pentru bărbatul, de la Anenii Noi, suspect de mai multe omoruri: Acesta a refuzat să fie adus la judecătorie - VIDEO
17:50
UE, Franța și Germania critică interdicțiile de viză impuse de SUA pentru cinci cetățeni europeni ProTV.md
UE, Franța și Germania critică interdicțiile de viză impuse de SUA pentru cinci cetățeni europeni
Acum 30 minute
17:20
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 24.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 24.12.2025
17:20
Program special de circulație a transportului public pe 25 decembrie: troleibuzele și autobuzele vor circula ca în zilele de duminică ProTV.md
Program special de circulație a transportului public pe 25 decembrie: troleibuzele și autobuzele vor circula ca în zilele de duminică
Acum o oră
17:00
Un columbian a fost condamnat pentru „mercenariat” în favoarea Ucrainei. Decizie luată de un tribunal rus ProTV.md
Un columbian a fost condamnat pentru „mercenariat” în favoarea Ucrainei. Decizie luată de un tribunal rus
17:00
Topul celor mai scumpe orașe din lume: cât costă să te bucuri de viața urbană în 2025 ProTV.md
Topul celor mai scumpe orașe din lume: cât costă să te bucuri de viața urbană în 2025
17:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.12.2025
Acum 2 ore
16:50
Concert feeric în ajun de Crăciun la Chișinău: artiști îndrăgiți, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă de sărbătoare în Piața Marii Adunări Naționale - VIDEO ProTV.md
Concert feeric în ajun de Crăciun la Chișinău: artiști îndrăgiți, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă de sărbătoare în Piața Marii Adunări Naționale - VIDEO
Ieri
20:50
Atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa: peste 120.000 de familii fără curent electric și incendii în portul Iujnîi unde 30 de containere cu făină și ulei vegetal au ars - VIDEO ProTV.md
Atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa: peste 120.000 de familii fără curent electric și incendii în portul Iujnîi unde 30 de containere cu făină și ulei vegetal au ars - VIDEO
20:40
Vlad Filat și fosta soție condamnați în Franța pentru spălare de bani: fostul premier riscă doi ani de închisoare și amendă de 100.000 de euro - VIDEO ProTV.md
Vlad Filat și fosta soție condamnați în Franța pentru spălare de bani: fostul premier riscă doi ani de închisoare și amendă de 100.000 de euro - VIDEO
20:30
Negocierile SUA-Rusia privind Ucraina intră într-un impas major: probleme teritoriale și garanții de securitate rămân nerezolvate - VIDEO ProTV.md
Negocierile SUA-Rusia privind Ucraina intră într-un impas major: probleme teritoriale și garanții de securitate rămân nerezolvate - VIDEO
20:20
„Viața nu o poți întoarce, dar o poți reclădi”: povestea Mariei Vioară, femeia care a supraviețuit unui accident tragic și a ales să lupte pentru copiii săi - VIDEO ProTV.md
„Viața nu o poți întoarce, dar o poți reclădi”: povestea Mariei Vioară, femeia care a supraviețuit unui accident tragic și a ales să lupte pentru copiii săi - VIDEO
20:00
Focuri de armă în sediul Poliției Centru după Ziua Poliției: „A fost ca în vestul sălbatic”, acuză deputatul Vasile Costiuc. Ce spune șeful IGP - VIDEO ProTV.md
Focuri de armă în sediul Poliției Centru după Ziua Poliției: „A fost ca în vestul sălbatic”, acuză deputatul Vasile Costiuc. Ce spune șeful IGP - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 22.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 22.12.2025
19:50
Vlad Plahotniuc rămâne în arest: „Vom contesta decizia, este neîntemeiată și ilegală”, susține avocatul fostului lider PD - VIDEO ProTV.md
Vlad Plahotniuc rămâne în arest: „Vom contesta decizia, este neîntemeiată și ilegală”, susține avocatul fostului lider PD - VIDEO
19:20
Ion Sturzu - rezervat în declarații după ce a fost audiat în calitate de martor în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: „Cum s-a furat miliardul? - Întrebați-l pe Șor" - VIDEO ProTV.md
Ion Sturzu - rezervat în declarații după ce a fost audiat în calitate de martor în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: „Cum s-a furat miliardul? - Întrebați-l pe Șor" - VIDEO
18:30
Kirsan: apartamente de la 1 000 €/m², promoție de Anul Nou 2026 ProTV.md
Kirsan: apartamente de la 1 000 €/m², promoție de Anul Nou 2026
18:30
Spionajul militar ucrainean a dezvăluit operațiunea în care două avioane de luptă rusești Su-30 au fost incendiate - VIDEO ProTV.md
Spionajul militar ucrainean a dezvăluit operațiunea în care două avioane de luptă rusești Su-30 au fost incendiate - VIDEO
18:00
Belarus extinde în secret producția de muniție pentru a sprijini războiul Rusiei din Ucraina: „Produsele sunt orientate către export” ProTV.md
Belarus extinde în secret producția de muniție pentru a sprijini războiul Rusiei din Ucraina: „Produsele sunt orientate către export”
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
„Progrese lente” și „tentative răuvoitoare”. Rusia critică negocierile cu SUA privind pacea în Ucraina ProTV.md
„Progrese lente” și „tentative răuvoitoare”. Rusia critică negocierile cu SUA privind pacea în Ucraina
17:40
Amendă de aproape 100 de milioane de euro pentru Apple în Italia, din cauza problemelor legate de o funcție de confidențialitate ProTV.md
Amendă de aproape 100 de milioane de euro pentru Apple în Italia, din cauza problemelor legate de o funcție de confidențialitate
17:10
Rusia dezvoltă o armă spațială care poate lovi rețeaua Starlink a lui Elon Musk, dar și alți sateliți, suspectează două servicii secrete NATO ProTV.md
Rusia dezvoltă o armă spațială care poate lovi rețeaua Starlink a lui Elon Musk, dar și alți sateliți, suspectează două servicii secrete NATO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 22.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 22.12.2025
16:50
Trei tineri, reținuți pentru distribuirea substanțelor narcotice prin Telegram: Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor - VIDEO ProTV.md
Trei tineri, reținuți pentru distribuirea substanțelor narcotice prin Telegram: Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor - VIDEO
16:50
Moldcell lansează Abonamentul Lumo: Roaming în Europa ca acasă ProTV.md
Moldcell lansează Abonamentul Lumo: Roaming în Europa ca acasă
16:40
Angajații Primăriei municipiului Edineț, evacuați în urma unei alerte cu bombă ProTV.md
Angajații Primăriei municipiului Edineț, evacuați în urma unei alerte cu bombă
16:30
Bărbatul reținut zilele trecute cu 10 kilograme de droguri sintetice, în valoare de 7 milioane de lei, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile ProTV.md
Bărbatul reținut zilele trecute cu 10 kilograme de droguri sintetice, în valoare de 7 milioane de lei, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile
16:20
Ar putea sau nu fi extrădat? Experții juridici explică ce se întâmplă după condamnarea lui Filat în Franța - VIDEO ProTV.md
Ar putea sau nu fi extrădat? Experții juridici explică ce se întâmplă după condamnarea lui Filat în Franța - VIDEO
16:20
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Despre cine este vorba și câți ani va sta după gratii ProTV.md
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Despre cine este vorba și câți ani va sta după gratii
16:10
Ar putea fi extrădat? Expertii juridici explică ce se întâmplă după condamnarea lui Filat în Franța - VIDEO ProTV.md
Ar putea fi extrădat? Expertii juridici explică ce se întâmplă după condamnarea lui Filat în Franța - VIDEO
16:00
Ce se va întâmpla mai departe cu Vlad Filat? Ar putea fi extrădat în Franța? Explicațiile expertului în justiție, Alexandru Bot - VIDEO ProTV.md
Ce se va întâmpla mai departe cu Vlad Filat? Ar putea fi extrădat în Franța? Explicațiile expertului în justiție, Alexandru Bot - VIDEO
15:20
Arhitectul-șef adjunct al capitalei, Igor Vrabie - în vizorul ANI: Va fi sancționat contravențional /DOC ProTV.md
Arhitectul-șef adjunct al capitalei, Igor Vrabie - în vizorul ANI: Va fi sancționat contravențional /DOC
15:00
Carburanții se ieftinesc și la începutul acestei săptămâni. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții se ieftinesc și la începutul acestei săptămâni. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:30
Vlad Filat și fosta sa soție - condamnați la închisoare pentru spălare de bani, în Franța. Reacția fostului premier ProTV.md
Vlad Filat și fosta sa soție - condamnați la închisoare pentru spălare de bani, în Franța. Reacția fostului premier
14:20
Fostul premier, Vlad Filat - condamnat la doi ani de închisoare pentru spălare de bani, în Franța. Reacția acestuia ProTV.md
Fostul premier, Vlad Filat - condamnat la doi ani de închisoare pentru spălare de bani, în Franța. Reacția acestuia
14:20
Electrocasnicele vechi nu sunt gunoi. Reciclează-le corect, gratuit și responsabil ProTV.md
Electrocasnicele vechi nu sunt gunoi. Reciclează-le corect, gratuit și responsabil
14:10
Mai multe persoane, reținute, pentru comercializarea substanțelor narcotice și deținerea ilegală a armelor, la Cahul și Cantemir: IGP vine cu detalii - VIDEO ProTV.md
Mai multe persoane, reținute, pentru comercializarea substanțelor narcotice și deținerea ilegală a armelor, la Cahul și Cantemir: IGP vine cu detalii - VIDEO
14:10
Statele Unite a intensificat presiunea asupra Venezuelei: petroliere interceptate și amenințări privind schimbarea regimului ProTV.md
Statele Unite a intensificat presiunea asupra Venezuelei: petroliere interceptate și amenințări privind schimbarea regimului
13:30
Un bărbat, condamnat la închisoare, după ce promitea locuri de muncă în străinătate și lua bani. Câți ani va sta după gratii ProTV.md
Un bărbat, condamnat la închisoare, după ce promitea locuri de muncă în străinătate și lua bani. Câți ani va sta după gratii
13:30
Președintele Maia Sandu a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor. Despre ce a vorbit șefa statului în discursul său - FOTO ProTV.md
Președintele Maia Sandu a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor. Despre ce a vorbit șefa statului în discursul său - FOTO
13:10
Cele mai stilate paltoane și blănuri, doar la Lana Furs! Eleganță, lux și rafinament în fiecare detaliu - VIDEO ProTV.md
Cele mai stilate paltoane și blănuri, doar la Lana Furs! Eleganță, lux și rafinament în fiecare detaliu - VIDEO
13:00
10 kilograme de droguri de 7 milioane de lei, ridicate de polițiști. Un bărbat reținut pentru 72 de ore - VIDEO ProTV.md
10 kilograme de droguri de 7 milioane de lei, ridicate de polițiști. Un bărbat reținut pentru 72 de ore - VIDEO
13:00
Punctele de trecere a frontierei Tudora și Palanca de la granița cu Ucraina și-au reluat activitatea în totalitate. Precizările Poliției de Frontieră ProTV.md
Punctele de trecere a frontierei Tudora și Palanca de la granița cu Ucraina și-au reluat activitatea în totalitate. Precizările Poliției de Frontieră
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 22.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 22.12.2025
12:50
Incendiu la Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”, din capitală: A luat foc un panou electric. Toate persoanele - evacuate din clădire - FOTO ProTV.md
Incendiu la Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”, din capitală: A luat foc un panou electric. Toate persoanele - evacuate din clădire - FOTO
12:40
Și-a agresat sora și a încercat să-i omoare iubitul. Un bărbat din Călărași - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii ProTV.md
Și-a agresat sora și a încercat să-i omoare iubitul. Un bărbat din Călărași - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
12:20
Cel puţin patru morţi şi zeci de răniţi în Ucraina, în atacuri în weekend cu aproximativ 100 de drone şi rachete ProTV.md
Cel puţin patru morţi şi zeci de răniţi în Ucraina, în atacuri în weekend cu aproximativ 100 de drone şi rachete
12:10
Ziua Poliției, „sărbătorită cu împușcături”. La Inspectoratul de poliție Centru s-a tras cu focuri de armă. Cum răspunde șeful IGP - VIDEO ProTV.md
Ziua Poliției, „sărbătorită cu împușcături”. La Inspectoratul de poliție Centru s-a tras cu focuri de armă. Cum răspunde șeful IGP - VIDEO
12:00
Ziua Poliției, „sărbătorită cu împușcături”. La Inspectoratul de poliție Centru s-a tras cu focuri de armă. Cum răspunde șeful IGP - VIDE ProTV.md
Ziua Poliției, „sărbătorită cu împușcături”. La Inspectoratul de poliție Centru s-a tras cu focuri de armă. Cum răspunde șeful IGP - VIDE
12:00
Ion Sturzu - rezervat în declarații după ce a fost audiat în calitate de martor în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: „Eu sunt inculpat la comanda lui Șor" - VIDEO ProTV.md
Ion Sturzu - rezervat în declarații după ce a fost audiat în calitate de martor în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: „Eu sunt inculpat la comanda lui Șor" - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.