Program special de circulație a transportului public pe 25 decembrie: troleibuzele și autobuzele vor circula ca în zilele de duminică
ProTV.md, 24 decembrie 2025 17:20
Program special de circulație a transportului public pe 25 decembrie: troleibuzele și autobuzele vor circula ca în zilele de duminică
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
17:50
30 de zile de arest pentru bărbatul, de la Anenii Noi, suspect de mai multe omoruri: Acesta a refuzat să fie adus la judecătorie - VIDEO # ProTV.md
30 de zile de arest pentru bărbatul, de la Anenii Noi, suspect de mai multe omoruri: Acesta a refuzat să fie adus la judecătorie - VIDEO
17:50
UE, Franța și Germania critică interdicțiile de viză impuse de SUA pentru cinci cetățeni europeni # ProTV.md
UE, Franța și Germania critică interdicțiile de viză impuse de SUA pentru cinci cetățeni europeni
Acum 30 minute
17:20
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 24.12.2025
17:20
Program special de circulație a transportului public pe 25 decembrie: troleibuzele și autobuzele vor circula ca în zilele de duminică # ProTV.md
Program special de circulație a transportului public pe 25 decembrie: troleibuzele și autobuzele vor circula ca în zilele de duminică
Acum o oră
17:00
Un columbian a fost condamnat pentru „mercenariat” în favoarea Ucrainei. Decizie luată de un tribunal rus # ProTV.md
Un columbian a fost condamnat pentru „mercenariat” în favoarea Ucrainei. Decizie luată de un tribunal rus
17:00
Topul celor mai scumpe orașe din lume: cât costă să te bucuri de viața urbană în 2025
17:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.12.2025
Acum 2 ore
16:50
Concert feeric în ajun de Crăciun la Chișinău: artiști îndrăgiți, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă de sărbătoare în Piața Marii Adunări Naționale - VIDEO # ProTV.md
Concert feeric în ajun de Crăciun la Chișinău: artiști îndrăgiți, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă de sărbătoare în Piața Marii Adunări Naționale - VIDEO
Ieri
20:50
Atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa: peste 120.000 de familii fără curent electric și incendii în portul Iujnîi unde 30 de containere cu făină și ulei vegetal au ars - VIDEO # ProTV.md
Atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa: peste 120.000 de familii fără curent electric și incendii în portul Iujnîi unde 30 de containere cu făină și ulei vegetal au ars - VIDEO
20:40
Vlad Filat și fosta soție condamnați în Franța pentru spălare de bani: fostul premier riscă doi ani de închisoare și amendă de 100.000 de euro - VIDEO # ProTV.md
Vlad Filat și fosta soție condamnați în Franța pentru spălare de bani: fostul premier riscă doi ani de închisoare și amendă de 100.000 de euro - VIDEO
20:30
Negocierile SUA-Rusia privind Ucraina intră într-un impas major: probleme teritoriale și garanții de securitate rămân nerezolvate - VIDEO # ProTV.md
Negocierile SUA-Rusia privind Ucraina intră într-un impas major: probleme teritoriale și garanții de securitate rămân nerezolvate - VIDEO
20:20
„Viața nu o poți întoarce, dar o poți reclădi”: povestea Mariei Vioară, femeia care a supraviețuit unui accident tragic și a ales să lupte pentru copiii săi - VIDEO # ProTV.md
„Viața nu o poți întoarce, dar o poți reclădi”: povestea Mariei Vioară, femeia care a supraviețuit unui accident tragic și a ales să lupte pentru copiii săi - VIDEO
20:00
Focuri de armă în sediul Poliției Centru după Ziua Poliției: „A fost ca în vestul sălbatic”, acuză deputatul Vasile Costiuc. Ce spune șeful IGP - VIDEO # ProTV.md
Focuri de armă în sediul Poliției Centru după Ziua Poliției: „A fost ca în vestul sălbatic”, acuză deputatul Vasile Costiuc. Ce spune șeful IGP - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 22.12.2025
19:50
Vlad Plahotniuc rămâne în arest: „Vom contesta decizia, este neîntemeiată și ilegală”, susține avocatul fostului lider PD - VIDEO # ProTV.md
Vlad Plahotniuc rămâne în arest: „Vom contesta decizia, este neîntemeiată și ilegală”, susține avocatul fostului lider PD - VIDEO
19:20
Ion Sturzu - rezervat în declarații după ce a fost audiat în calitate de martor în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: „Cum s-a furat miliardul? - Întrebați-l pe Șor" - VIDEO # ProTV.md
Ion Sturzu - rezervat în declarații după ce a fost audiat în calitate de martor în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: „Cum s-a furat miliardul? - Întrebați-l pe Șor" - VIDEO
18:30
Kirsan: apartamente de la 1 000 €/m², promoție de Anul Nou 2026
18:30
Spionajul militar ucrainean a dezvăluit operațiunea în care două avioane de luptă rusești Su-30 au fost incendiate - VIDEO # ProTV.md
Spionajul militar ucrainean a dezvăluit operațiunea în care două avioane de luptă rusești Su-30 au fost incendiate - VIDEO
18:00
Belarus extinde în secret producția de muniție pentru a sprijini războiul Rusiei din Ucraina: „Produsele sunt orientate către export” # ProTV.md
Belarus extinde în secret producția de muniție pentru a sprijini războiul Rusiei din Ucraina: „Produsele sunt orientate către export”
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
„Progrese lente” și „tentative răuvoitoare”. Rusia critică negocierile cu SUA privind pacea în Ucraina # ProTV.md
„Progrese lente” și „tentative răuvoitoare”. Rusia critică negocierile cu SUA privind pacea în Ucraina
17:40
Amendă de aproape 100 de milioane de euro pentru Apple în Italia, din cauza problemelor legate de o funcție de confidențialitate # ProTV.md
Amendă de aproape 100 de milioane de euro pentru Apple în Italia, din cauza problemelor legate de o funcție de confidențialitate
17:10
Rusia dezvoltă o armă spațială care poate lovi rețeaua Starlink a lui Elon Musk, dar și alți sateliți, suspectează două servicii secrete NATO # ProTV.md
Rusia dezvoltă o armă spațială care poate lovi rețeaua Starlink a lui Elon Musk, dar și alți sateliți, suspectează două servicii secrete NATO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 22.12.2025
16:50
Trei tineri, reținuți pentru distribuirea substanțelor narcotice prin Telegram: Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor - VIDEO # ProTV.md
Trei tineri, reținuți pentru distribuirea substanțelor narcotice prin Telegram: Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor - VIDEO
16:50
Moldcell lansează Abonamentul Lumo: Roaming în Europa ca acasă
16:40
Angajații Primăriei municipiului Edineț, evacuați în urma unei alerte cu bombă
16:30
Bărbatul reținut zilele trecute cu 10 kilograme de droguri sintetice, în valoare de 7 milioane de lei, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile # ProTV.md
Bărbatul reținut zilele trecute cu 10 kilograme de droguri sintetice, în valoare de 7 milioane de lei, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile
16:20
Ar putea sau nu fi extrădat? Experții juridici explică ce se întâmplă după condamnarea lui Filat în Franța - VIDEO # ProTV.md
Ar putea sau nu fi extrădat? Experții juridici explică ce se întâmplă după condamnarea lui Filat în Franța - VIDEO
16:20
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Despre cine este vorba și câți ani va sta după gratii # ProTV.md
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Despre cine este vorba și câți ani va sta după gratii
16:10
Ar putea fi extrădat? Expertii juridici explică ce se întâmplă după condamnarea lui Filat în Franța - VIDEO # ProTV.md
Ar putea fi extrădat? Expertii juridici explică ce se întâmplă după condamnarea lui Filat în Franța - VIDEO
16:00
Ce se va întâmpla mai departe cu Vlad Filat? Ar putea fi extrădat în Franța? Explicațiile expertului în justiție, Alexandru Bot - VIDEO # ProTV.md
Ce se va întâmpla mai departe cu Vlad Filat? Ar putea fi extrădat în Franța? Explicațiile expertului în justiție, Alexandru Bot - VIDEO
15:20
Arhitectul-șef adjunct al capitalei, Igor Vrabie - în vizorul ANI: Va fi sancționat contravențional /DOC # ProTV.md
Arhitectul-șef adjunct al capitalei, Igor Vrabie - în vizorul ANI: Va fi sancționat contravențional /DOC
15:00
Carburanții se ieftinesc și la începutul acestei săptămâni. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții se ieftinesc și la începutul acestei săptămâni. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:30
Vlad Filat și fosta sa soție - condamnați la închisoare pentru spălare de bani, în Franța. Reacția fostului premier # ProTV.md
Vlad Filat și fosta sa soție - condamnați la închisoare pentru spălare de bani, în Franța. Reacția fostului premier
14:20
Fostul premier, Vlad Filat - condamnat la doi ani de închisoare pentru spălare de bani, în Franța. Reacția acestuia # ProTV.md
Fostul premier, Vlad Filat - condamnat la doi ani de închisoare pentru spălare de bani, în Franța. Reacția acestuia
14:20
Electrocasnicele vechi nu sunt gunoi. Reciclează-le corect, gratuit și responsabil
14:10
Mai multe persoane, reținute, pentru comercializarea substanțelor narcotice și deținerea ilegală a armelor, la Cahul și Cantemir: IGP vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Mai multe persoane, reținute, pentru comercializarea substanțelor narcotice și deținerea ilegală a armelor, la Cahul și Cantemir: IGP vine cu detalii - VIDEO
14:10
Statele Unite a intensificat presiunea asupra Venezuelei: petroliere interceptate și amenințări privind schimbarea regimului # ProTV.md
Statele Unite a intensificat presiunea asupra Venezuelei: petroliere interceptate și amenințări privind schimbarea regimului
13:30
Un bărbat, condamnat la închisoare, după ce promitea locuri de muncă în străinătate și lua bani. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
Un bărbat, condamnat la închisoare, după ce promitea locuri de muncă în străinătate și lua bani. Câți ani va sta după gratii
13:30
Președintele Maia Sandu a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor. Despre ce a vorbit șefa statului în discursul său - FOTO # ProTV.md
Președintele Maia Sandu a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor. Despre ce a vorbit șefa statului în discursul său - FOTO
13:10
Cele mai stilate paltoane și blănuri, doar la Lana Furs! Eleganță, lux și rafinament în fiecare detaliu - VIDEO # ProTV.md
Cele mai stilate paltoane și blănuri, doar la Lana Furs! Eleganță, lux și rafinament în fiecare detaliu - VIDEO
13:00
10 kilograme de droguri de 7 milioane de lei, ridicate de polițiști. Un bărbat reținut pentru 72 de ore - VIDEO # ProTV.md
10 kilograme de droguri de 7 milioane de lei, ridicate de polițiști. Un bărbat reținut pentru 72 de ore - VIDEO
13:00
Punctele de trecere a frontierei Tudora și Palanca de la granița cu Ucraina și-au reluat activitatea în totalitate. Precizările Poliției de Frontieră # ProTV.md
Punctele de trecere a frontierei Tudora și Palanca de la granița cu Ucraina și-au reluat activitatea în totalitate. Precizările Poliției de Frontieră
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 22.12.2025
12:50
Incendiu la Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”, din capitală: A luat foc un panou electric. Toate persoanele - evacuate din clădire - FOTO # ProTV.md
Incendiu la Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”, din capitală: A luat foc un panou electric. Toate persoanele - evacuate din clădire - FOTO
12:40
Și-a agresat sora și a încercat să-i omoare iubitul. Un bărbat din Călărași - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
Și-a agresat sora și a încercat să-i omoare iubitul. Un bărbat din Călărași - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
12:20
Cel puţin patru morţi şi zeci de răniţi în Ucraina, în atacuri în weekend cu aproximativ 100 de drone şi rachete # ProTV.md
Cel puţin patru morţi şi zeci de răniţi în Ucraina, în atacuri în weekend cu aproximativ 100 de drone şi rachete
12:10
Ziua Poliției, „sărbătorită cu împușcături”. La Inspectoratul de poliție Centru s-a tras cu focuri de armă. Cum răspunde șeful IGP - VIDEO # ProTV.md
Ziua Poliției, „sărbătorită cu împușcături”. La Inspectoratul de poliție Centru s-a tras cu focuri de armă. Cum răspunde șeful IGP - VIDEO
12:00
Ziua Poliției, „sărbătorită cu împușcături”. La Inspectoratul de poliție Centru s-a tras cu focuri de armă. Cum răspunde șeful IGP - VIDE # ProTV.md
Ziua Poliției, „sărbătorită cu împușcături”. La Inspectoratul de poliție Centru s-a tras cu focuri de armă. Cum răspunde șeful IGP - VIDE
12:00
Ion Sturzu - rezervat în declarații după ce a fost audiat în calitate de martor în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: „Eu sunt inculpat la comanda lui Șor" - VIDEO # ProTV.md
Ion Sturzu - rezervat în declarații după ce a fost audiat în calitate de martor în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: „Eu sunt inculpat la comanda lui Șor" - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.