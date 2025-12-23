Avarie la un colector de canalizare din Bălți. Autoritățile convoacă Comisia pentru Situații Excepționale
Ziar.md, 23 decembrie 2025 21:00
O situație de avarie a fost înregistrată la colectorul de canalizare din zona întreprinderii „Basarabia-Nord”, din municipiul Bălți. Incidentul s-a produs în urma prăbușirii unui colector din beton armat, construit la începutul anilor
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 30 minute
21:00
Avarie la un colector de canalizare din Bălți. Autoritățile convoacă Comisia pentru Situații Excepționale # Ziar.md
O situație de avarie a fost înregistrată la colectorul de canalizare din zona întreprinderii „Basarabia-Nord”, din municipiul Bălți. Incidentul s-a produs în urma prăbușirii unui colector din beton armat, construit la începutul anilor
Acum o oră
20:50
Foto/ Maia Sandu a conferit distincții de stat unor personalități pentru contribuția lor la dezvoltarea societății # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin profesionalism, integritate și dedicare în activitatea desfășurată, precum și prin contribuția adusă dezvoltării societ&
Acum 4 ore
18:10
Trenul Chișinău-Iași va circula mai des de sărbători. Curse suplimentare de Crăciun pe stil vechi și a doua zi # Ziar.md
În perioada sărbătorilor de iarnă, Calea Ferată din Moldova (CFM) va opera două curse suplimentare pe ruta trenului Chișinău-Iași. Întreprinderea a anunțat acest lucru cu puțin timp în urmă
Acum 6 ore
17:20
Cod galben de viscol în București și 18 județe din România. Avertismentul intră în vigoare în ziua de Ajun # Ziar.md
Administrația Națională de Meteorologie din România (ANM) a emis un cod galben de intensificări ale vântului, ninsori viscolite și polei. Avertismentul va intra în vigoare pe 24 decembrie, la ora 12:00, și va fi
17:10
ASP scapă de o datorie de peste 100 de milioane de lei într-un dosar de corupție legat de Plahotniuc, Andronachi și Vîlcu # Ziar.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a obținut o victorie definitivă la Curtea de Apel într-un litigiu cu firma bulgară OPTIMO IT SOLUTIONS LTD. Instanța a respins irevocabil pretențiile financiare ale companiei, care vizau plăți neefectuate în
16:50
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a inaugurat patru laboratoare moderne # Ziar.md
La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au fost inaugurate patru laboratoare științifico-didactice moderne, destinate atât procesului educațional, cât și activităților de cercetare din cadrul Facultăț
16:50
Foto/ Tronsonul de drum care leagă Reteni și Păscăuți, complet modernizat: călătorii mai sigure și mai rapide # Ziar.md
Șoferii și locuitorii din zona Reteni – Păscăuți au motive de bucurie. Un sector important din drumul regional G58 a fost complet modernizat, iar autoritățile au anunțat astăzi, 23 decembrie 2025, darea în exploatare
16:30
Curtea de Apel Centru a menținut sentința de condamnare pronunțată pe numele fostului deputat Alexandr Nesterovschi. Prin decizia din 23 decembrie, instanța a respins ca nefondat apelul depus de avocații acestuia împotriva hotărârii Judec&
16:20
Grant de 1,85 milioane de euro pentru întreprinderile mici și mijlocii. Banii sunt destinați eficientizării energetice # Ziar.md
Întreprinderile mici și mijlocii din R. Moldova vor benefica de finanțare nerambursabilă în valoare de 1,85 de milioane de euro pentru modernizarea tehnologică. Grantul este destinat pentru cofinanțarea investițiilor realizate de cel puțin 24 de î
16:00
SUA oferă un „bonus de Crăciun” de 3.000 de dolari migranților care pleacă voluntar din țară # Ziar.md
Guvernul Statelor Unite ale Americii (SUA) oferă migranților fără statut legal de ședere un stimulent financiar pentru a părăsi voluntar țara până la sfârșitul anului, promovând inițiativa
15:40
Regimul fără vize cu Europa rămâne valabil pentru cetățenii R. Moldova, confirmă MAE - Decizia UE # Ziar.md
Regimul fără vize cu Uniunea Europeană rămâne valabil pentru cetățenii Republicii Moldova, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe, după publicarea Raportului Uniunii Europene privind mecanismul de suspendare a regimului fără vize. Potrivit MAE, raportul
Acum 8 ore
15:10
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că autoritățile pregătesc schimbări importante în sistemul de taxe rutiere, modificări care sunt susținute de transportatori și care vor aduce venituri suplimentare la bugetul
15:10
Deranjament la rețeaua de contact din capitală. Este afectată circulația troleibuzelor nr. 12, 21, 23 și 24 # Ziar.md
Circulația mai multor troleibuze care circulă înspre și dinspre sectorul Ciocana al capitalei este afectată de un deranjament la rețeaua de contact - sensul giratoriu - bulevardul Renașterii Naționale - strada Bogdan Voievod. Potrivit Regiei Transport Electric Chi&
15:10
Intervenție rapidă în caz de mușcături de animale: locuitorii Chișinăului vor beneficia de servicii antirabice mai aproape de casă # Ziar.md
Asistența medicală antirabică va deveni mai accesibilă pentru locuitorii municipiului Chișinău începând cu 1 ianuarie 2026. Ministerul Sănătății anunță că serviciul va fi descentralizat, cu scopul de a
14:50
Foto/ Șase orașe din R. Moldova au primit tractoare moderne pentru intervenții în caz de fenomene meteo extreme # Ziar.md
Șase orașe din Republica Moldova au fost dotate cu tractoare performante pentru a-și spori capacitatea de reacție în fața fenomenelor meteo extreme. Utilajele, în valoare totală de aproape 4,5 milioane de lei, au fost oferite de Uniunea
14:40
Dumitru Obadă a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi, 23 decembrie, cu votul tuturor celor 11 membri ai CSP. Votul a fost
14:30
Curse raionale și interurbane, mutate la o nouă gară auto din Ungheni. Explicațiile administratorului # Ziar.md
O parte dintre cursele raionale și interurbane care plecau anterior de la Gara Auto din centrul municipiului Ungheni au fost mutate, începând cu 22 decembrie, la noua Gară Auto „Slavena”. Schimbarea a creat confuzie în rândul călă
13:50
VIDEO/ Ministra Afacerilor Interne face clarificări după împușcăturile de la Inspectoratul de Poliție Centru # Ziar.md
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) confirmă că incidentul produs pe 19 decembrie la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău este investigat atât penal, cât și disciplinar. Potrivit autorităților, focurile de armă nu au fost
13:50
Guvernul urmează să aprobe numirea a patru ambasadori. Printre potențialii șefi de misiuni diplomatice - o scriitoare # Ziar.md
Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizele consultative pentru candidaturile agreate a patru noi ambasadori ai R. Moldova în România, Ucraina, Franța și China. Astfel, misiunea diplomatică a țării noastre de la București ar urm&
Acum 12 ore
13:20
Autoritățile de la Chișinău lucrează la o viziune strategică de reintegrare a țării - când va fi anunțat planul ținut secret # Ziar.md
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că autoritățile de la Chișinău lucrează la elaborarea unei viziuni strategice privind reglementarea conflictului transnistrean și procesul de reintegrare, aflată încă în faza de consultări cu partenerii
12:50
Administrația Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău susține că încearcă să țină cont de toate doleanțele pasagerilor, implementând unele idei sugerate de călători. Printre cele
12:50
Ultima ședință din acest an în dosarul „Frauda Bancară” s-a desfășurat fără Vladimir Plahotniuc # Ziar.md
Ultima ședință de judecată din acest an în dosarul cunoscut sub genericul „Frauda Bancară” s-a desfășurat în lipsa fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, precum și fără prezența martorilor apără
12:30
Ministerul Agriculturii respinge prelungirea licențierii importurilor din Ucraina, în pofida solicitării fermierilor # Ziar.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) nu intenționează să prelungească regimul special de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina, în pofida solicitării repetate formulate de Asociația Obștească „Forț
12:30
În R. Moldova, prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă. Benzina și motorina se ieftinesc. Pentru 24 decembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit
12:10
Denumirile de localități, râuri și câmpii, inclusiv cele istorice, disponibile online. Guvernul lansează un registru digital # Ziar.md
Guvernul R. Moldova lansează „Registrul denumirilor geografice”, o platformă digitală care va permite căutarea, vizualizarea și descărcarea denumirilor geografice ale localităților, râurilor, câmpiilor și altor obiective geografice. Cabinetul de miniștri
11:40
SUA susțin suveranitatea Republicii Moldova și se declară gata să ajute Chișinăul în procesul de reintegrare # Ziar.md
Statele Unite își reafirmă sprijinul ferm pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și se declară deschise să ofere asistență autorităților de la Chișinău în procesul de reintegrare a regiunii transnistrene.
11:40
În municipiul Chișinău și în alte regiuni ale țării astăzi a nins. Dacă în capitală au căzut doar câțiva fulgi răzleți, în nordul țării
11:40
Trafic restricționat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt: Cum va circula transportul public pe 24 și 25 decembrie # Ziar.md
În perioada 24 decembrie, ora 13:00 – 25 decembrie, ora 05:00, circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni, va fi sistat&
11:30
Zboruri mai silențioase la Chișinău: avioanele zgomotoase vor putea decola și ateriza doar în cazuri excepționale # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 23 decembrie 2025, o hotărâre care reglementează nivelul de zgomot al aeronavelor civile. Măsura are drept scop protejarea cetățenilor care locuiesc în apropierea pistelor și asigurarea unui mediu mai sigur
11:10
Drumuri mai sigure în R. Moldova: Guvernul introduce inspecții regulate și controale după accidente # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova sporește siguranța rutieră. Începând cu anul viitor, toate drumurile publice vor fi verificate periodic, cel puțin o dată la cinci ani, iar în cazul accidentelor grave, autoritățile vor interveni imediat pentru a
11:00
Marja comercială la benzină și motorină, majorată de ANRE: prețurile la pompă ar putea crește ușor # Ziar.md
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința de astăzi, ajustarea marjei comerciale specifice pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard, valabilă
10:50
Guvernul ajustează regulile de acordare a ajutorului de stat pentru investițiile regionale # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 23 decembrie 2025, o decizie prin care revizuiește schema de ajutor de stat regional pentru investiții, un instrument prin care autoritățile încearcă să atragă capital și să stimuleze dezvoltarea
10:40
Accident mortal la ieșirea din localitatea Logănești. Victima a decedat pe patul de spital # Ziar.md
Un bărbat în vârstă de 67 de ani a decedat după ce a fost tamponat la ieșirea din localitatea Logănești, raionul Hîncești. Ofițera de presă a Inspectoratului General al Poli&
10:30
Andrei Chistol, secretar de stat la Ministerul Culturii al R. Moldova, și-a depus cererea de demisie. Anunțul despre plecarea acestuia a fost făcut de către ministrul Culturii, Viorel Jardan, în cadrul ședinței Guvernului. Andrei Chistol se afla în
10:20
Decis! Conducătorii auto vor avea un nou permis de conducere - vor fi sau nu obligați șoferii să-și preschimbe carnetul? # Ziar.md
Conducătorii auto din Republica Moldova vor avea, în următorii ani, un nou model de permis de conducere, după ce Guvernul a aprobat astăzi, 23 decembrie 2025, hotărârea care prevede modernizarea acestui document. Noul permis va fi mai sigur,
10:10
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului pentru perioada 2026–2027. Odată cu obținerea acestui titlu, va beneficia de un buget de peste 4 milioane de lei, destinat susținerii activităților și inițiativelor de tineret,
10:00
Droguri în valoare de peste 7,4 milioane de lei - scoase din circuit. Cetățenii, rugați să semnaleze activitățile suspecte # Ziar.md
În perioada 15–21 decembrie, Poliția R. Moldova a scos din circuit substanțe narcotice în valoare totală de 7.484.838 de lei, ca urmare a investigațiilor și perchezițiilor efectuate. În acest interval au fost ini&
10:00
Comisia Electorală Centrală recomandă stabilirea unui cadru legislativ clar pentru votul prin corespondență # Ziar.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) propune introducerea unui capitol distinct în Codul electoral, intitulat „Votarea prin corespondență”. Inițiativa a fost anunțată în contextul aprobării, în ședința din 22 decembrie, a Raportului privind
10:00
Peste 130 de mii de ouă au fost retrase de pe piață și distruse, după ce controalele au scos la iveală prezența unor reziduuri de medicamente de uz veterinar. Anunțul a fost făcut de Agenția Na&
09:50
Program artistic special în Piața Marii Adunări Naționale: vezi cine va cânta pe 24 decembrie - „Feerie de Crăciun” # Ziar.md
În ajunul Crăciunului, centrul capitalei va deveni un loc de întâlnire pentru familii, prieteni și toți cei care vor să simtă spiritul sărbătorilor. Primăria municipiului Chișinău invită locuitorii
09:40
Serviciul Fiscal de Stat: Încasări de circa 1,3 miliarde de lei la buget, într-o singură săptămână # Ziar.md
În perioada 15–19 decembrie 2025, încasările la Bugetul public național au constituit aproximativ 1,3 miliarde de lei. Despre asta anunță Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în ultimul buletin informativ, publicat pe pagina autorității fiscale. Tot
09:40
VIDEO/ O grădiniță din raionul Cahul arată cum pot fi reduse cheltuielile publice prin energie verde # Ziar.md
O grădiniță din comuna Manta, raionul Cahul, a reușit să-și reducă integral cheltuielile pentru energia electrică, după instalarea unui sistem fotovoltaic pe acoperișul instituției. Este vorba despre grădinița „
09:20
Premierul Alexandru Munteanu: „Reintegrarea regiunii trebuie să se facă pașnic. Formatul 5+2 nu mai este viabil” # Ziar.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că autoritățile de la Chișinău iau în calcul exclusiv scenarii pașnice în procesul de reintegrare a regiunii transnistrene, respingând ferm orice ipoteză care ar presupune utilizarea forței. Declara&
09:00
Drone rusești au lovit din nou porturi ucrainene din apropierea României. Avertizări RO-Alert în Tulcea și Galați # Ziar.md
În această noapte, infrastructura portuară a Ucrainei, situată în apropierea graniței cu România, a fost din nou vizată de atacuri cu drone lansate de Federația Rusă, informează Ministerul Apărării Naționale
08:30
Cotațiile valutelor de referință înregistrează o ușoară descreștere. Atât moneda euro, cât și dolarul american pierd teren în fața leului moldovenesc. Potrivit cursului oficial stabilit de Banca Națională
Acum 24 ore
08:10
Iarna își intră în drepturi. Ne așteaptă vreme rece, cer noros și lapoviță, în unele raioane ale R. Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), pe 23 decembrie, temperaturile vor varia între -3 și +5°C.
Ieri
20:40
Circulația troleibuzelor - blocată în Chișinău: Deranjament la rețeaua de contact pe Bulevardul Renașterii Naționale # Ziar.md
Un deranjament la rețeaua de contact a troleibuzelor a fost înregistrat la intersecția Bulevardului Renașterii Naționale cu strada Tudor Vladimirescu, în direcția sectorului Centru al capitalei. Incidentul afectează circulația transportului public electric în zon&
20:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în municipiul Orhei, raionul Orhei, și în orașul Taraclia, raionul Taraclia. Hotărârea vine după ce primarii
18:20
Sturzu și Gherman, alți doi noi martori audiați în dosarul fraudei bancare în care este vizat Vladimir Plahotniuc # Ziar.md
Alți doi martori au fost audiați astăzi în dosarul fraudei bancare în care este cercetat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Este vorba despre fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Ion Sturzu, și fostul președinte
17:30
Lingouri de aur ascunse în bagaj - un pasager urma să zboare cu bunurile în Antalya, dar a avut ghinion # Ziar.md
Un pasager care încerca să scoată ilegal lingouri de aur din Republica Moldova a fost prins de oamenii legii. Polițiștii de frontieră și funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” au descoperit șase
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.