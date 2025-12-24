Диалог с Президентом
Новости Приднестровья, 24 decembrie 2025 03:00
Диалог с Президентом
В прокате третья часть космической саги
17 decembrie 2025
15:30
К 80-летию Великой Победы отреставрировал ДОТ времён Великой Отечественной войны, который вошёл в экспозицию Историко-краеведческого музея Приднестровья
11 decembrie 2025
19:50
Среди актуальных тем - права граждан на судебную защиту, получение жилья детьми-сиротами, правовое регулирование природопользования
5 decembrie 2025
16:40
Днём – до +7°С
27 noiembrie 2025
10:20
В прокате продолжение истории про крольчиху Джуди и хитрого лиса Ника, которые стали напарниками
