Curtea de Conturi a participat la Conferința jubiliară a Asociației Auditorilor Interni
CCRM, 4 decembrie 2025 00:20
Curtea de Conturi a Rep...
• • •
Alte ştiri de CCRM
Acum 2 ore
00:20
Curtea de Conturi a Rep...
Acum 12 ore
16:30
Curtea de Conturi a Republi...
15:20
Curtea de Conturi a Republicii Moldova anunță rezultatele concursului pentru ocuparea funcției publice vacante, desfășurat la data de 2 decemb...
Acum 24 ore
08:30
Curtea de Conturi a Republicii Moldova anunță rezultatele concursului pentru ocuparea funcției publice vacante, desfășurat la data de 2 decemb...
Ieri
21:20
Curtea de Conturi a prezentat concluziile auditului AMDM și rezultatele misiunii de follow-up # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raport...
14:50
Curtea de Conturi a prezentat concluziile auditului AMDM și rezultatele misiunii de follow-up # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul d...
Mai mult de 2 zile în urmă
23:20
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la da...
15:40
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data d...
28 noiembrie 2025
00:20
Curtea de Conturi: Bunurile culturale și fondurile publice ale muzeelor, gestionate cu neconformități # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM...
00:20
Activitate de audit: CCRM a evaluat modul de autorizare și monitorizare a ajutoarelor de stat # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la da...
00:20
Audit cu rezerve: ce s-a descoperit în rapoartele Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Interne # CCRM
Curtea de Conturi a Republic...
00:20
Proprietăți subevaluate și evidență contabilă neconformă: Comisia pentru control al finanțelor publice a examinat raportul de audit la Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2024 # CCRM
Terenuri și clădiri subevaluate, precum și evidență contabilă neconformă sunt câteva dintre constatările ce se regăsesc în Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pentru anul 2024. Raportul a fost audiat la ședința de astăzi, 26 noiembrie, a Comisiei parlamentare pentru control al finanțelor publice, comunică Legislativul. În rezultatul auditului realizat, Curtea de Conturi a constatat erori în contabilizarea reevaluării mijloacelor...
00:20
Curtea de Conturi a evaluat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat R...
28 noiembrie 2025
19:40
La data de 01.12.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi va e...
19:40
Se invită pentru a participa la proba scrisă următorii candidați:La funcția de Consultant principal din cadrul Direcției dezvoltare instituțional...
19:40
Curtea de Conturi a evaluat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raport...
17:00
Curtea de Conturi a evaluat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Rapor...
16:50
Curtea de Conturi: Bunurile culturale și fondurile publice ale muzeelor, gestionate cu neconformități # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a ...
16:50
Activitate de audit: CCRM a evaluat modul de autorizare și monitorizare a ajutoarelor de stat # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data d...
16:50
Audit cu rezerve: ce s-a descoperit în rapoartele Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Interne # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii M...
16:40
13:40
La data de 01.12.2025...
12:00
Se invită pentru a participa la proba scrisă următorii candidați:La funcția de Consultant principal din cadrul Direcției dezvoltare instituțional...
10:30
Curtea de Conturi a evaluat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul d...
27 noiembrie 2025
18:30
16:20
Curtea de Conturi a prezentat în cadrul Comisiei parlamentare rezultatele auditurilor la Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a...
12:10
Ajutoare de stat de 800 mil. lei, oferite fără monitorizare, iar alt jumătate de miliard - în lipsa autorizării: Curtea de Conturi a verificat granturile oferite agenților economici # CCRM
Ajutoare de stat de aproape jumătate de miliard de lei, acordate fără autorizarea Consiliului Concurenței și granturi de zeci de milioane de lei pentru unii agenți economici care deja dispuneau de active semnificative pentru a activa și a se dezvolta. Acestea sunt doar o parte din neconformitățile depistate de auditorii Curții de Conturi, în cadrul procedurilor de control. Rezultatele auditului au fost prezentate în ședința de ieri a CCRM. „Cu referire la procesul de notificare, se relevă că aut...
10:00
Curtea de Conturi a prezentat în cadrul Comisiei parlamentare rezultatele auditurilor la Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a pre...
00:20
Activitate de audit: CCRM a evaluat modul de autorizare și monitorizare a ajutoarelor de stat # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la da...
26 noiembrie 2025
14:40
Activitate de audit: CCRM a evaluat modul de autorizare și monitorizare a ajutoarelor de stat # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data d...
12:20
Strategia de dezvoltare a Curții de Conturi pentru perioada 2021-2027 Politica de recrutare, selecție și angajare a personalului Curții de... Strategia resurselor umane pentru perioada 2023-2027 © 2025 Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate Politica Cookie, Politica de confidențialitate, Termeni și condiții / Dezvoltat de Brand.md • Total vizualizări: 26722553 • Total ieri : 6474 Total azi: 2642...
25 noiembrie 2025
16:20
La data de 26.11.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi va e...
09:40
La data de 26.11.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi va exami...
01:30
Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării finanțelor publice și patrimoniului de către muzeele publice # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova ...
01:30
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a participat la reuniunea Comitetului de contact al ISA din statele membre ale UE # CCRM
O delegație a Curții de Conturi a Republicii Mold...
24 noiembrie 2025
17:00
Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării finanțelor publice și patrimoniului de către muzeele publice # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCR...
16:30
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a participat la reuniunea Comitetului de contact al ISA din statele membre ale UE # CCRM
O delegație a Curții de Conturi a Republicii Moldova ...
21 noiembrie 2025
21:30
La data de 24.11.2025, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina &...
19:30
CCRM a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data ...
14:10
La data de 24.11.2025, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina &icir...
13:10
CCRM a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 2...
19 noiembrie 2025
00:20
Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară concluziile auditului conformității la SA „Energocom” # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a...
19 noiembrie 2025
17:30
Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară concluziile auditului conformității la SA „Energocom” # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a pre...
18 noiembrie 2025
23:20
Curtea de Conturi a examinat conformitatea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la da...
23:20
La data de 20.11.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi va e...
16:50
Curtea de Conturi a examinat conformitatea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data d...
00:00
Audit al conformității privind gestionarea fondurilor publice și patrimoniului la „Teleradio-Moldova” pentru anii 2023–2024 # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul d...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.