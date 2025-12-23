Anna Kournikova a împărtășit un moment emoționant din viața familiei sale
De două ori campioană la turneele de Grand Slam, fosta numărul unu mondial la dublu, tenismena rusă Anna Kournikova a anunțat nașterea celui de-al patrulea copil.„Soarele meu, 17.12.2025”, a scris Kournikova pe pagina sa de socializare și a publicat o fotografie cu bebelușul. Sexul copilului nu a fost precizat, transmite Oxu.Az. Kournikova este căsătorită cu popularul cîntăreț spaniol Enri
Energocom a procurat, în premieră, electricitate de la un producător local care utilizează baterii de stocare # Noi.md
Energocom a anunțat astăzi achiziția de energie electrică de la un producător local, care utilizează baterii de stocare a energiei (BESS).Acesta deține panouri fotovoltaice care generează energie electrică în timpul zilei, fiind stocată în baterii și livrată ulterior în rețea în orele de consum maxim, transmite moldpres.Pentru SA Energocom, această achiziție reprezintă o premieră, marcînd
Centrul Național de Cercetări și Producere a Semințelor din municipiul Bălți a finalizat recent mai multe proiecte majore de infrastructură menite să sprijine securitatea alimentară a Republicii Moldova.Printre realizările importante se numără construcția unui spațiu frigorific cu o capacitate de peste 780 metri cubi, destinat conservării fondului genetic și menținerii viabilității semințelor,
Polonia se pregătește să lanseze unul dintre cele mai mari proiecte de transport și logistică din Europa. Noul mega-aeroport Port Polska, cunoscut anterior sub numele de Centralny Port Komunikacyjny (CPK), se va deschide în 2032 și va deveni „poarta de intrare” principală a țării și a întregii regiuni în Europa.Nodul de transport va fi situat între Varșovia și Lodz și va fi conceput pentru a d
Reforme majore în protecția socială: noi servicii pentru copii, bătrîni și persoanele cu dizabilități # Noi.md
Guvernul Republicii Moldova a adoptat astăzi un pachet de Hotărîri propus de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, menit să modernizeze cadrul normativ și să îmbunătățească funcționarea serviciilor sociale pentru copii, familii, persoane vîrstnice, persoane cu dizabilități, precum și victime ale violenței în familie și traficului de ființe umane.Printre principalele noutăți se numără introd
Șefa statului, Maia Sandu, a acordat distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin profesionalism, integritate și dedicare exemplară în activitatea desfășurată, precum și prin contribuția lor la dezvoltarea societății și promovarea valorilor naționale.În mesajul adresat laureaților, Președinta Maia Sandu le-a mulțumit pentru munca, devotamentul și efortur
ANRE a aprobat tarife și costuri reglementate în sectoarele energiei electrice și gazelor naturale # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în ședința de astăzi tarife și costuri reglementate în sectoarele energiei electrice și gazelor naturale.Astfel, ANRE a aprobat tariful reglementat pentru serviciul de operare a pieței, prestat de „Operatorul Pieței de Energie M” S.R.L. (OPEM), stabilit la 3,65 lei/MWh.Totodată, ANRE a aprobat costurile de bază aferente s
Hackerii au piratat catalogul muzical Spotify și au obținut acces la 86 de milioane de fișiere audio. Compania investighează incidentul.Conform unui mesaj publicat pe blogul site-ului Anna's Archive, serviciul a fost spart de „un grup de activiști implicați în piraterie”. Hackerii au obținut acces la 256 de milioane de rînduri de metadate ale melodiilor și la 86 de milioane de fișiere audio.
China solicită guvernului olandez să restabilească rapid aprovizionarea cu cipuri pentru producătorii auto chinezi și străini, scrie romanian.cgtn.com.Guvernul chinez, avînd o atitudine responsabilă față de lanțul global de aprovizionare și de producție de semiconductoare, a luat măsuri concrete, acordînd scutiri pentru exporturile de cipuri conforme, destinate utilizărilor civile, creînd astf
Diplomația culturală a fost tema centrală a unei sesiuni speciale desfășurate în cadrul Reuniunii șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova, prezidată de ministrul culturii, Cristian Jardan.Discuțiile au vizat rolul culturii ca instrument esențial al diplomației publice și contribuția acesteia la promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotare, precum și
Prioritățile diplomatice pentru 2026, discutate în cadrul sesiunii de totalizare a reuniunii ambasadorilor # Noi.md
La Chișinău s-a încheiat astăzi Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova, cu sesiunea de totalizare prezidată de viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi.Evenimentul a constituit o platformă de dialog pentru coordonarea acțiunilor de politică externă și stabilirii priorităților diplomatice în perioada următoare, reunind amb
Curtea de Apel a menținut sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, prin care fostul deputat Alexandr Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei, transmite moldpres.Astfel, prin decizia de astăzi, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondat apelul declarat de avocatul inculpatului împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul
Profesorii din satul Fîrlădeni: "Prin sport elevii sînt mai sănătoși și mai activi" # Noi.md
Peste 8 milioane de lei au fost investiți, în ultimii doi ani, în satul Fîrlădeni, raionul Căușeni, pentru construcția din temelie a unei săli sportive.Investiția a fost realizată după ce Oficiul Național de Dezvoltare Locală și Regională, Consiliul Raional Căușeni și Primăria satului Fîrlădeni au decis să creeze condiții moderne și eficiente de învățare pentru elevii Liceului Teoretic „Mihail
ASP a cîștigat la Curtea de Apel procesul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte # Noi.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a obținut cîștig de cauză în apel în litigiul cu compania OPTIMO IT SOLUTIONS LTD din Bulgaria, în dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte.Curtea de Apel a respins pretențiile financiare înaintate împotriva ASP, care depășeau 100 de milioane de lei pentru presupuse plăți neexecutate în perioada 2020–2021. Decizia este irevocabilă, transmite
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova vor benefica de finanțare nerambursabilă în valoare de 1,85 de milioane de euro pentru modernizarea tehnologică.Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind semnarea Acordului de grant dintre Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și Agenția de Cooperare Internațional
Ministrul Securității Interne al SUA, Kristi Noem, a anunțat că suma plăților acordate migranților ilegali pentru întoarcerea de bunăvoie în țara de origine a fost triplată, ajungînd la 3.000 de dolari.Potrivit acesteia, autoritățile americane sînt dispuse să plătească și pentru biletele de întoarcere ale migranților. „Vom cumpăra biletul și vom plăti 3.000 de dolari pentru întoarcerea în
Companiile de stat administrate direct de guvernul central trebuie să susțină mai mult activitățile PCC și țării, să aducă mai multe contribuții la modernizarea chinezească, a declarat președintele Xi Jinping, în cadrul unei instrucțiuni transmise la o reuniune a liderilor companiilor de stat, scrie romanian.cgtn.com.Potrivit acestuia, întreprinderile de stat trebuie să se concentreze pe domen
Mărfuri fără acte de proveniență legală/vamală, au fost depistate într-un mijloc de transport, urmare a verificărilor desfășurate de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal.Unitatea de transport, condusă de un conațional în vîrstă de 32 de ani, se deplasa în proximitatea or. Otaci, r-nul Ocnița, cînd a fost stopată și supusă controlului vamal în linia a doua.Astfel, în compartiment
O grădiniță din sudul țării elimină costurile la electricitate cu ajutorul panourilor solare # Noi.md
Grădinița de copii „Catincuța” din satul Pașcani, raionul Cahul, a reușit să-și reducă integral cheltuielile pentru energia electrică în urma implementării unui proiect de energie regenerabilă, devenind un exemplu de bună practică atît la nivel local, cît și național.Pentru rezultatele obținute, Primăria comunei Manta a fost desemnată cîștigătoarea competiției Moldova Eco Energetică 2025, la
Din 2026, tratamentul antirabic disponbil la toate Asociațiile Medicale Teritoriale din Chișinău # Noi.md
Asistența medicală antirabică va deveni mai accesibilă pentru locuitorii municipiului Chișinău, începînd cu 1 ianuarie 2026.Ministerul Sănătății anunță că serviciul va fi descentralizat, în baza unui ordin care prevede optimizarea modului de acordare a îngrijirilor în cazurile de mușcături sau zgîrieturi provocate de animale.{{853720}}Potrivit autorităților, măsura are drept scop reducerea
Luptătorul de judo moldovean, medaliat cu argint la Jocurile Paralimpice de la Paris, Ion Basoc, a fost desemnat cel mai bun parasportiv al anului 2025, potrivit Asociației Presei Sportive din Moldova.{{854781}}De remarcat că, în acest an, sportivul în vîrstă de 27 de ani, originar din Ungheni, a cîștigat medalia de argint la Campionatul European și Mondial de judo pentru nevăzători, la catego
Noul ambasador al Japoniei în Moldova, Takeuchi Kazuyuki, a efectuat prima sa vizită la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.Potrivit informațiilor furnizate de ambasada Japoniei la Chișinău, Takeuchi Kazuyuki a ocupat anterior funcția de ambasador al Japoniei în Zambia și a lucrat pe mai multe continente.„Așteptăm cu nerăbdare aprofundarea cooperării noastre cu Republica Mo
Inspectorii de mediu: "Brazii își îndeplinesc cel mai bine rolul în păduri, nu în sufragerii" # Noi.md
În pragul sărbătorilor de iarnă, Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) adresează un îndemn tuturor cetățenilor de a proteja ecosistemul și de a respecta natura, alegînd alternative sustenabile pentru împodobirea casei.Brazii, simboluri ale sărbătorilor de iarnă, sînt parte integrantă a ecosistemului nostru și joacă un rol esențial în menținerea echilibrului natural, notează Noi.md.
Miercuri, mai mulți consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.Miercuri, 24 decembrie, în intervalul 10:00 – 15:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.{{849113}}Astfel, posibil să nu
La Chișinău va fi inaugurat un sediu al Institutului Goethe, instituție care va întări cooperarea culturală și educațională dintre Germania și Republica Moldova.Ministrul Culturii, Cristian Jardan, și Ambasadorul Germaniei, Hubert Knirsch, au discutat la Chișinău despre organizarea de programe și evenimente comune și consolidarea colaborării între instituțiile culturale din ambele țări, inform
FIFA a publicat noul clasament al echipelor naționale, în care echipa Moldovei, condusă de Lilian Popescu, și-a păstrat poziția și ocupă în prezent locul 158 (1012 puncte).Timp de exact un an, „tricolorii” au coborît cu 7 locuri de pe locul 151.Potrivit Media Sport, adversarii noștri din calificările pentru Campionatul Mondial din 2026 au ocupat următoarele poziții: Italia - locul 12, Norv
Guvernul Republicii Moldova a aprobat actualizarea Regulamentului privind stabilirea normelor și procedurilor de introducere a restricțiilor de operare legate de zgomot pe aeroporturile din țară.Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, decizia are drept obiectiv protejarea mai eficientă a zonelor rezidențiale din proximitatea aeroporturilor și armonizarea legislației naț
A exploatat prin muncă și cerșetorie doi minori în mai multe localități din nordul țării. O femeie de 53 de ani din raionul Rîșcani a fost condamnată la 15 de ani de închisoare pentru trafic de copii.Totodată, judecătorii au decis încasarea unui prejudiciu moral de 300.000 de lei în favoarea părților vătămate și menținerea sechestrului aplicat pe casa de locuit și terenurile agricole ale incul
La data de 23 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința administratorului unei Societăți cu Răspundere Limitată, pentru infracțiunea de insolvabilitate intenționată (art.252 alin.(2) lit.b) din Codul penal).Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 2 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, precum și pedeapsa complementară privare
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a anunțat numirea lui Victor Veveriță în funcția de al doilea șef-adjunct al instituției. Decizia a fost prezentată oficial echipei IGM în cursul zilei de astăzi.În noua sa calitate, ictor Veveriță va coordona domenii de importanță strategică pentru activitatea Inspectoratului, inclusiv prevenirea și combaterea șederii ilegale a străinilor în Republi
Șase orașe din Republica Moldova au fost dotate recent cu tractoare moderne, menite să îmbunătățească capacitatea de reacție în fața fenomenelor meteo extreme.Orașele beneficiare sînt Vatra, Ialoveni, Călărași, Leova, Otaci și Rezina. Tractoarele vor fi utilizate pentru deszăpezirea drumurilor, intervenții în caz de furtuni, arbori doborîți sau drumuri blocate, asigurînd accesul rapid al servi
Întreprinderea de Stat “Calea Ferată din Moldova” informează, că, la solicitarea călătorilor, în perioada sărbătorilor de iarnă vor fi operate curse suplimentare pe ruta trenului nr.821/1051-1054/824 Chișinău-Socola (Iași).Trenul va circula în zilele de 26, 27, 28 decembrie 2025, precum și în zilele de 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 și 11 ianuarie 2026.Începînd cu data de 16 ianuarie 2026, trenul in
Turiștii care vor să sărbătorească Crăciunul în România, atenționați asupra condițiilor meteo # Noi.md
Turiștii care doresc să sărbătorească Crăciunul în România, autoritățile avertizează asupra unui cod galben de viscol și ninsori pentru perioada 24-25 decembrie, valabil în mai multe zone ale țării.Meteorologii anunță că pînă vineri, 26 decembrie, se vor semnala precipitații mixte și ninsori în cea mai mare parte a țării, iar vîntul va atinge rafale de 45–55 km/h.{{855127}}În total, 19 jud
Ce schimbări pregătește reforma educațională în Moldova? Comentariile ministrului Educației # Noi.md
Republica Moldova intră într-o etapă de reformă profundă a educației, marcînd investiții record și schimbări structurale semnificative în școli, grădinițe și universități.Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că în următorii ani statul va aloca aproximativ șase miliarde de lei pentru modernizarea infrastructurii educaționale, de trei ori mai mult decît în ultimii patru ani
Șeful interimar al misiunii diplomatice americane la Chișinău, Nick Pietrowicz, a îndemnat cetățenii Moldovei să apere identitatea moldovenească și să rămînă europeni în afara politicii.Potrivit acestuia, Moldova a rezistat în ultimii 35 de ani influenței externe, fie din partea Kremlinului, fie din partea altor actori.„Moldovenii au luptat pentru a-și afirma statul și propria identitate.
Cunoscutul halterofil moldovean Marin Robu a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului 2025, potrivit Asociației Presei Sportive din Moldova.În anul care se încheie, sportivul în vîrstă de 25 de ani, originar din Nisporeni, a cîștigat o medalie de aur, două de argint și trei de bronz la campionatele europene și mondiale de haltere în categoria de greutate pînă la 89 kg, scrie Media Sport.
Executivul a aprobat, astăzi, crearea de noi servicii și a actualizat mai multe Regulamente care vin să îmbunătățească și să diversifice serviciile oferite copiilor, familiilor, vîrstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și ale traficului de ființe umane. Toate modificările urmăresc sporirea calității serviciilor oferite de stat și a accesibilității acestora.
Arme de foc și muniții au fost descoperite de polițiști și procurori în Hîncești, în urma unor acțiuni desfășurate în mai multe localități.Acțiunile au avut loc în baza unei informații operative, vizînd descoperirea și ridicarea bunurilor deținute ilegal. În urma perchezițiilor efectuate la domicilii și alte imobile, autoritățile au identificat arme de foc și muniții, care au fost ridicate și
Fostul deputat PAS, Victor Spînu, a fost numit director adjunct la Agenți Servicii Publice. Informația a fost confirmată de Spînu. El a precizat că este în noua funcție din data de 22 decembrie 2025. {{855570}}Victor Spînu a fost deputat PAS în legislatura a XI-a, 2021–2025. Înainte de a deveni deputat, a activat în domeniul tehnologiei informației și comunicării, transmite realitatea.
Căutarea, vizualizarea și descărcarea denumirilor geografice vor fi disponibile online.Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul resursei informaționale formate de sistemul informațional „Registrul denumirilor geografice”. Serviciul informațional va reprezenta o platformă digitală care colectează, păstrează și oferă informații oficiale despre denumirile geografice standardizate, precum nume
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de evaluare externă a procurorului Vitalie Codreanu din Procuratura Anticorupție și propune promovarea evaluării de către acesta.Raportul de evaluare a fost transmis luni, 22 decembrie 2025, subiectului evaluării și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), notează Noi.md.{{855391}}Raportul va fi făcut public după examinarea acestuia
Odințov: Fracțiunea PSRM este pregătită să asigure stabilitatea în Chișinău, ținînd cont de interesele cetățenilor # Noi.md
Liderul fracțiunii municipale a PSRM, Alexandr Odințov, a declarat că socialiștii rămîn fracțiunea dezvoltării și stabilității orașului Chișinău și joacă de mulți ani un rol-cheie în susținerea proiectelor municipale importante.Aceste fonduri au fost direcționate către realizarea unor proiecte importante de infrastructură, inclusiv reconstrucția străzii Albișoara, a trotuarelor de pe străzile
Cetățenii moldoveni vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen, în urma adoptării, la 19 decembrie, de către Comisia Europeană, a celui de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize.Potrivit concluziilor Comisiei, Republica Moldova a întreprins măsurile în realizarea recomandărilor formulate în raportul preceden
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut, la Chișinău, o întrevedere cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova, cu prilejul Reuniunii anuale a ambasadorilor Republicii Moldova.În cadrul discuțiilor, Președinta Maia Sandu a reiterat că România rămîne partenerul strategic numărul unu al Republicii Moldova și principalul susț
În perioada 24.12.2025, ora 13:00 – 25.12.2025, ora 05:00, va fi oprită circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente.Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea manifestărilor cultural-artistice dedicate Ajunului Crăc
Cea mai bună sportivă a Republicii Moldova în anul 2025, potrivit votului jurnaliștilor sportivi, a fost desemnată Irina Rîngaci, anunță Asociația Presei Sportive din Moldova.{{557511}}Sportiva, în vîrstă de 24 de ani, concurează la lupte feminine, categoria de greutate 70 kg. Conform datelor UWW, pe parcursul anului ea a obținut trei medalii de argint și una de bronz la competiții internațion
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit averi cu caracter nejustificat în mărime totală de peste 2 milioane 866 mii lei în privința a doi subiecți ai declarării averilor și intereselor personale, corespunzător fiind emise două acte de constatare.Astfel, la o ex-șefă de Secție din cadrul Serviciului Vamal, concubinul și membrii familiei sale a fost constatată o diferență substanți
Locuitorii satelor Reteni și Păscăuți, raionul Rîșcani, se pot bucura acum de deplasare în siguranță și confort pe drumul care asigură legătura dintre localități.Administraţia Națională a Drumurilor informează că astăzi a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul regional G58 R7 – Păscăuți – Călinești – Fălești – R16, notează Noi.md.{{855077}
ANRE a ajustat mecanismul de prestare a serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă # Noi.md
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a aprobat modificarea termenilor și condițiilor pentru prestarea serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă de către operatorul sistemului de transport al gazelor naturale, SRL „Vestmoldtransgaz” (OST).Principala modificare vizează introducerea unui mecanism dinamic de recalculare lunară a capacității
Maia Sandu: „Celebrăm elevii care au dus bunul renume al Moldovei pe cele mai înalte podiumuri” # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la festivitatea „Gala Olimpicilor 2025”, în cadrul căreia au fost premiați elevii din toată țara cu performanțe înalte la competiții școlare internaționale și regionale, precum și profesorii care i-au pregătit.Echipele olimpice ale Republicii Moldova au obținut 45 de premii, dintre care 2 medalii de aur, 12 medalii de argint, 16 me
