Cine a devenit noul ambasador al Japoniei în Moldova

19:00

Luptătorul de judo moldovean, medaliat cu argint la Jocurile Paralimpice de la Paris, Ion Basoc, a fost desemnat cel mai bun parasportiv al anului 2025, potrivit Asociației Presei Sportive din Moldova.{{854781}}De remarcat că, în acest an, sportivul în vîrstă de 27 de ani, originar din Ungheni, a cîștigat medalia de argint la Campionatul European și Mondial de judo pentru nevăzători, la catego