VIDEO/ În mai multe localități din R. Moldova ninge
Ziar.md, 23 decembrie 2025 11:40
În municipiul Chișinău și în alte regiuni ale țării astăzi a nins. Dacă în capitală au căzut doar câțiva fulgi răzleți, în nordul țării
• • •
Acum 30 minute
11:40
SUA susțin suveranitatea Republicii Moldova și se declară gata să ajute Chișinăul în procesul de reintegrare # Ziar.md
Statele Unite își reafirmă sprijinul ferm pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și se declară deschise să ofere asistență autorităților de la Chișinău în procesul de reintegrare a regiunii transnistrene.
11:40
11:40
Trafic restricționat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt: Cum va circula transportul public pe 24 și 25 decembrie # Ziar.md
În perioada 24 decembrie, ora 13:00 – 25 decembrie, ora 05:00, circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni, va fi sistat&
Acum o oră
11:30
Zboruri mai silențioase la Chișinău: avioanele zgomotoase vor putea decola și ateriza doar în cazuri excepționale # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 23 decembrie 2025, o hotărâre care reglementează nivelul de zgomot al aeronavelor civile. Măsura are drept scop protejarea cetățenilor care locuiesc în apropierea pistelor și asigurarea unui mediu mai sigur
11:10
Drumuri mai sigure în R. Moldova: Guvernul introduce inspecții regulate și controale după accidente # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova sporește siguranța rutieră. Începând cu anul viitor, toate drumurile publice vor fi verificate periodic, cel puțin o dată la cinci ani, iar în cazul accidentelor grave, autoritățile vor interveni imediat pentru a
Acum 2 ore
11:00
Marja comercială la benzină și motorină, majorată de ANRE: prețurile la pompă ar putea crește ușor # Ziar.md
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința de astăzi, ajustarea marjei comerciale specifice pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard, valabilă
10:50
Guvernul ajustează regulile de acordare a ajutorului de stat pentru investițiile regionale # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 23 decembrie 2025, o decizie prin care revizuiește schema de ajutor de stat regional pentru investiții, un instrument prin care autoritățile încearcă să atragă capital și să stimuleze dezvoltarea
10:40
Accident mortal la ieșirea din localitatea Logănești. Victima a decedat pe patul de spital # Ziar.md
Un bărbat în vârstă de 67 de ani a decedat după ce a fost tamponat la ieșirea din localitatea Logănești, raionul Hîncești. Ofițera de presă a Inspectoratului General al Poli&
10:30
Andrei Chistol, secretar de stat la Ministerul Culturii al R. Moldova, și-a depus cererea de demisie. Anunțul despre plecarea acestuia a fost făcut de către ministrul Culturii, Viorel Jardan, în cadrul ședinței Guvernului. Andrei Chistol se afla în
10:20
Decis! Conducătorii auto vor avea un nou permis de conducere - vor fi sau nu obligați șoferii să-și preschimbe carnetul? # Ziar.md
Conducătorii auto din Republica Moldova vor avea, în următorii ani, un nou model de permis de conducere, după ce Guvernul a aprobat astăzi, 23 decembrie 2025, hotărârea care prevede modernizarea acestui document. Noul permis va fi mai sigur,
10:10
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului pentru perioada 2026–2027. Odată cu obținerea acestui titlu, va beneficia de un buget de peste 4 milioane de lei, destinat susținerii activităților și inițiativelor de tineret,
Acum 4 ore
10:00
Droguri în valoare de peste 7,4 milioane de lei - scoase din circuit. Cetățenii, rugați să semnaleze activitățile suspecte # Ziar.md
În perioada 15–21 decembrie, Poliția R. Moldova a scos din circuit substanțe narcotice în valoare totală de 7.484.838 de lei, ca urmare a investigațiilor și perchezițiilor efectuate. În acest interval au fost ini&
10:00
Comisia Electorală Centrală recomandă stabilirea unui cadru legislativ clar pentru votul prin corespondență # Ziar.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) propune introducerea unui capitol distinct în Codul electoral, intitulat „Votarea prin corespondență”. Inițiativa a fost anunțată în contextul aprobării, în ședința din 22 decembrie, a Raportului privind
10:00
Peste 130 de mii de ouă au fost retrase de pe piață și distruse, după ce controalele au scos la iveală prezența unor reziduuri de medicamente de uz veterinar. Anunțul a fost făcut de Agenția Na&
09:50
Program artistic special în Piața Marii Adunări Naționale: vezi cine va cânta pe 24 decembrie - „Feerie de Crăciun” # Ziar.md
În ajunul Crăciunului, centrul capitalei va deveni un loc de întâlnire pentru familii, prieteni și toți cei care vor să simtă spiritul sărbătorilor. Primăria municipiului Chișinău invită locuitorii
09:40
Serviciul Fiscal de Stat: Încasări de circa 1,3 miliarde de lei la buget, într-o singură săptămână # Ziar.md
În perioada 15–19 decembrie 2025, încasările la Bugetul public național au constituit aproximativ 1,3 miliarde de lei. Despre asta anunță Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în ultimul buletin informativ, publicat pe pagina autorității fiscale. Tot
09:40
VIDEO/ O grădiniță din raionul Cahul arată cum pot fi reduse cheltuielile publice prin energie verde # Ziar.md
O grădiniță din comuna Manta, raionul Cahul, a reușit să-și reducă integral cheltuielile pentru energia electrică, după instalarea unui sistem fotovoltaic pe acoperișul instituției. Este vorba despre grădinița „
09:20
Premierul Alexandru Munteanu: „Reintegrarea regiunii trebuie să se facă pașnic. Formatul 5+2 nu mai este viabil” # Ziar.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că autoritățile de la Chișinău iau în calcul exclusiv scenarii pașnice în procesul de reintegrare a regiunii transnistrene, respingând ferm orice ipoteză care ar presupune utilizarea forței. Declara&
09:00
Drone rusești au lovit din nou porturi ucrainene din apropierea României. Avertizări RO-Alert în Tulcea și Galați # Ziar.md
În această noapte, infrastructura portuară a Ucrainei, situată în apropierea graniței cu România, a fost din nou vizată de atacuri cu drone lansate de Federația Rusă, informează Ministerul Apărării Naționale
08:30
Cotațiile valutelor de referință înregistrează o ușoară descreștere. Atât moneda euro, cât și dolarul american pierd teren în fața leului moldovenesc. Potrivit cursului oficial stabilit de Banca Națională
08:10
Iarna își intră în drepturi. Ne așteaptă vreme rece, cer noros și lapoviță, în unele raioane ale R. Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), pe 23 decembrie, temperaturile vor varia între -3 și +5°C.
Acum 24 ore
20:40
Circulația troleibuzelor - blocată în Chișinău: Deranjament la rețeaua de contact pe Bulevardul Renașterii Naționale # Ziar.md
Un deranjament la rețeaua de contact a troleibuzelor a fost înregistrat la intersecția Bulevardului Renașterii Naționale cu strada Tudor Vladimirescu, în direcția sectorului Centru al capitalei. Incidentul afectează circulația transportului public electric în zon&
20:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în municipiul Orhei, raionul Orhei, și în orașul Taraclia, raionul Taraclia. Hotărârea vine după ce primarii
18:20
Sturzu și Gherman, alți doi noi martori audiați în dosarul fraudei bancare în care este vizat Vladimir Plahotniuc # Ziar.md
Alți doi martori au fost audiați astăzi în dosarul fraudei bancare în care este cercetat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Este vorba despre fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Ion Sturzu, și fostul președinte
17:30
Lingouri de aur ascunse în bagaj - un pasager urma să zboare cu bunurile în Antalya, dar a avut ghinion # Ziar.md
Un pasager care încerca să scoată ilegal lingouri de aur din Republica Moldova a fost prins de oamenii legii. Polițiștii de frontieră și funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” au descoperit șase
17:10
Producătorii agricoli cer din nou prelungirea licențierii importului de cereale și oleaginoase din Ucraina # Ziar.md
Asociația Obștească Forța Fermierilor solicită repetat prelungirea sistemului de licențiere a importului de cereale și oleaginoase din Ucraina, măsură pe care o consideră esențială pentru protejarea producției locale și
16:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pune la dispoziția cetățenilor un număr de telefon la care pot fi semnalate situații de corupție sau comportamente suspecte din interiorul instituț
16:30
Ministra de Externe a României, la Chișinău: discuții despre proiecte concrete de conectivitate și cooperare economică # Ziar.md
Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, a avut astăzi o întrevedere cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, aflată la Chișinău cu prilejul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice ș
16:10
Servicii stomatologice gratuite: statul acoperă integral tratamentele pentru copiii și adulții cu dizabilități # Ziar.md
Copiii și adulții cu nevoi speciale beneficiază, și în acest an, de tratamente stomatologice gratuite sub anestezie generală, un serviciu esențial pentru pacienții care nu pot fi tratați în condiții obișnuite. Ministerul
15:50
Integritatea academică, sub lupă. Ministerul Educației caută soluții concrete pentru combaterea copiatului și plagiatului # Ziar.md
Reguli mai stricte și toleranță zero față de copiat, plagiat sau corupție în instituțiile de învățământ din R. Moldova. Ministerul Educației și Cercetării își propune s&
15:30
Mesajul Maiei Sandu la reuniunea ambasadorilor: „R. Moldova poate supraviețui doar prin aderarea la UE” # Ziar.md
Republica Moldova poate supraviețui ca stat democratic, liber și suveran doar prin aderarea la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de președinta țării, Maia Sandu, la reuniunea anuală a șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova, desf&
15:10
Transportatorii auto amenință cu proteste naționale - reacția Ministerului Infrastructurii # Ziar.md
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a adresat o scrisoare deschisă prim-ministrului Alexandru Munteanu, în care acuză Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Agenția Națională Transport Auto (ANTA) de incompetență
15:00
UE prelungește sancțiunile economice impuse Federației Ruse pentru agresiunea asupra Ucrainei # Ziar.md
Consiliul Uniunii Europene a decis prelungirea cu încă șase luni, până la 31 iulie 2026, a sancțiunilor economice impuse Federației Ruse, pe fondul continuării războiului de agresiune împotriva Ucrainei. Măsurile restrictive, introduse ini&
14:40
O instanță din Franța l-a condamnat în lipsă, la începutul lunii decembrie, pe fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani,
14:10
Costurile lucrărilor la linia electrică Vulcănești-Chișinău vor fi trecute în tariful achitat de consumatori # Ziar.md
Costurile lucrărilor efectuate la linia electrică Vulcăneșt-Chișinău vor fi incluse în tariful plătit de consumatori, însă ministrul Energiei, Dorin Junghietu, dă asigurări că impactul asupra facturilor finale va fi redus.
13:30
România a demonstrat încă o dată în 2025 că este principalul garant al securității energetice a Republicii Moldova. În contextul atacurilor asupra infrastructurii din Ucraina și al riscurilor regionale, sprijinul Bucureștiului a fost decisiv pentru men&
13:30
Grădinițele din Chișinău vor avea un program special de sărbători. Vor fi create grupe de serviciu # Ziar.md
Grădinițele din municipiul Chișinău vor activa după un program special în perioada sărbătorilor de iarnă, iar în zilele cu program redus vor fi organizate grupe de serviciu, pentru copiii care nu pot fi prelua&
12:50
Lucrările la pavajul istoric de pe strada 31 August 1989 din capitală vor începe în perioada următoare # Ziar.md
Lucrările de modernizare a tronsonului de pe strada 31 August 1989 din centrul Chișinăului, care vizează păstrarea caldarâmului istoric, vor fi demarate în perioada următoare, după finalizarea ajustărilor ce țin de canalizarea
12:50
De la dependență la autonomie: cum a scăpat R. Moldova de riscurile energetice transnistrene # Ziar.md
Republica Moldova a încheiat anul 2025 cu o decizie istorică în sectorul energetic - renunțarea completă la energia electrică provenită din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de pres&
12:40
Școlile pot obține fonduri pentru modernizarea grupurilor sanitare: Ministerul Educației lansează un nou concurs de proiecte # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat lansarea concursului de proiecte pentru construcția, renovarea și reabilitarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal. Acest program urmeaz&
12:20
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere în R. Moldova continuă să scadă. Atât benzina, cât și motorina se ieftinesc cu câte 15 bani per litru. Pentru 23 decembrie, Agenția Na&
12:20
Un panou electric amplasat la etajul trei al clădirii Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din municipiul Chișinău a fost cuprins de flăcări în dimineața zilei de 22 decembrie 2025. Pompierii au intervenit de urgență
12:10
Fără plângeri la poliție după instalarea camerelor la Hotelul Național. Primăria cere soluții clare pentru clădirile abandonate # Ziar.md
După instalarea sistemului de monitorizare video la clădirea fostului Hotel Național din Chișinău, nu au mai fost înregistrate plângeri sau solicitări către poliție, așa cum se întâmpla
Ieri
11:40
Trei persoane au fost eliberate din funcție după incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru, unde s-ar fi tras focuri de armă # Ziar.md
În urma incidentului produs la Inspectoratul de Poliție Centru din capitală, în noaptea de 18 spre 19 decembrie, unde s-ar fi tras focuri de armă, Inspectoratul General al Poliției a anunțat că au fost eliberate din funcție
11:00
Focuri de armă la Inspectoratul de Poliție Centru: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, confirmă incidentul # Ziar.md
În seara zilei de 18 decembrie, la Inspectoratul de Poliție Centru s-ar fi tras aproximativ 30 de focuri de armă, potrivit declarațiilor deputatului Vasile Costiuc. Evenimentul ar fi avut loc în contextul unei neînțelegeri între doi ofiț
11:00
Poliția trage un semnal de alarmă - circa trei mii de șoferi au pus în pericol viețile cetățenilor pe traseele naționale # Ziar.md
Weekendul trecut, drumurile din R. Moldova au fost pline de șoferi grăbiți și neatenți. Aproape 3.000 de încălcări ale regulilor de circulație fiind înregistrate în doar două zile. Astfel, 28 de
10:30
Video/ Captură de milioane: poliția a ridicat droguri sintetice în valoare de peste 7 milioane de lei # Ziar.md
Aproape 10 kilograme de droguri sintetice, care urmau să ajungă pe piața ilegală din Chișinău, au fost interceptate de polițiști în cadrul unei operațiuni desfășurate de ofițerii de la
10:30
Sfaturile pompierilor pentru un Crăciun fără incidente: Lumânări, brad și artificii – cum să te bucuri de sărbători în siguranță # Ziar.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă cetățenii sărbătorilor de iarnă să se bucure de atmosferă în siguranță, acordând atenție instalării și î
10:20
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv. Magistrații au prelungit măsura cu încă 30 de zile # Ziar.md
Fostul lider al Partidului Democrat (PD), Vladimir Plahotniuc, își va petrece și următoarele 30 de zile în arest preventiv, în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Decizia a fost luată astăzi de magistrați, care au
10:00
Șofer în stare de ebrietate, reținut după ce a lovit un automobil parcat și a fugit: riscă până la cinci ani de închisoare # Ziar.md
Un șofer aflat sub influența alcoolului a provocat un accident în sectorul Rîșcani al capitalei. Acesta a lovit un automobil parcat și a părăsit locul faptei. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar conducă
