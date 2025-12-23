Doi cetățeni străini, îndepărtați sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova după încercarea de trecere ilegală a frontierei

Unika.md, 23 decembrie 2025 11:20

Doi cetățeni străini, îndepărtați sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova după încercarea de trecere ilegală a frontierei

Acum 10 minute
11:20
R. Moldova analizează un nou acord cu FMI, fără componentă financiară. Statul are suficiente surse pentru investiții, afirmă ministrul Finanțelor
11:20
Valeriu Chiveri: Discuțiile despre reglementarea conflictului transnistrean rămân confidențiale. Autoritățile lucrează la o viziune strategică
11:20
Promo-LEX: Situație alarmantă a drepturilor omului în regiunea transnistreană. Represiuni, militarizare și discriminare accentuată
11:20
Doi cetățeni străini, îndepărtați sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova după încercarea de trecere ilegală a frontierei
11:20
Igor Dodon propune colaborare politică primarului Ion Ceban pentru stabilitatea Chișinăului și adoptarea bugetului municipal
Acum 30 minute
11:10
ANRE a aprobat marja comercială specifică pentru primul semestru al anului 2026
11:10
Obligația de serviciu public pentru SA „Energocom”, prelungită pentru a asigura securitatea energetică a Moldovei
Acum o oră
10:50
CNAM: Cele mai mari sume pentru medicamente compensate, alocate tratamentului acestor boli
10:50
Tragedie la ieșirea din Logănești: Un bărbat de 67 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină
10:50
Restricții de circulație pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău pentru Ajunul Crăciunului pe stil nou. Rutele transportului public, modificate
10:50
Protest la Universitatea „B.P. Hasdeu” din Cahul: profesorii cer păstrarea autonomiei
10:50
Daniel Rotaru, noul secretar de stat al Guvernului. Vadim Cemîrtan – director general adjunct la Centrul Național de Management al Crizelor
10:40
Atac cu drone ucrainene asupra unui combinat petrochimic din Stavropol. Explozii și incendii raportate la „Stavrolen”
10:40
Sondaj Rusia: Doar 25% dintre ruși mai susțin continuarea războiului din Ucraina. Două treimi cer negocieri de pace
10:40
Andrei Chistol și-a depus demisia din funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii
10:40
Atac cu drone asupra regiunii Odesa: o navă civilă incendiată și peste 100 de locuințe avariate. Nu au fost raportate victime
10:40
Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ultima ședință de judecată din acest an în dosarul „furtul miliardului”
10:40
Moldova va avea un nou model de permis de conducere: mai sigur, cu cod QR și aliniat la standarde europene
10:30
Zelenski: Negocierile pentru încheierea războiului cu Rusia, „foarte aproape de un rezultat real”
Acum 2 ore
10:10
Accident grav în raionul Drochia: Intervenție de descarcerare după o coliziune frontală între două autoturisme
10:00
ANSA anuță nimicirea a peste 130 mii ouă cu antibiotice, retrase de pe piață
10:00
Liubov Goldenberg, noul director al Liceului de Muzică „Serghei Rahmaninov”. Vitalii Gavrouc nu preia funcția, pe fondul controverselor privind legăturile cu Federația Rusă
10:00
Accident la Rîbnița: O mașină s-a răsturnat după ce a lovit bordura. La volan se afla o tânără de 22 de ani
Acum 4 ore
07:50
Horoscopul zilei – 23 decembrie 2025: Lumina sărbătorilor și decizii inspirate
Acum 12 ore
22:40
Servicii stomatologice gratuite sub anestezie generală pentru copiii și adulții cu nevoi speciale
Acum 24 ore
22:20
Radu Marian îl provoacă pe Igor Grosu, dar și pe Renato Usatîi să cumpere produse locale și să gătească
22:10
Incident în traficul din Chișinău: Circulația troleibuzelor, perturbată după prăbușirea unui pilon la intersecția șoselei Hâncești cu strada Academiei
21:50
Bucuria sărbătorilor de iarnă începe cu responsabilitate și grijă – recomandările IGSU pentru prevenirea situațiilor de risc
21:40
Există un punct pe corpul tău care te poate ajuta să trăiești mai mult. Ce spun studiile despre stimularea acestui punct
21:30
Remedii naturale pentru bilă leneșă și calculi biliari. Plante și soluții de susținere a funcției hepato-biliare
21:20
Mai multe străzi din Chișinău rămân mâine fără apă la robinet. Lista completă a adreselor afectate
21:10
Ce spune numărul casei despre tine – energia locuinței și influența asupra vieții
21:10
Ce carențe ascund poftele alimentare? Semnalele pe care să nu le ignori
20:50
Turistă la un pas de a-și pierde viața după ce a fost luată de un val uriaș în timp ce poza pe o stâncă periculoasă
20:30
Doliu în familia interpretei Maria Ciorici: „Te vom purta mereu în inimile noastre, în amintiri, în pământul pe care l-ai iubit și în tot ce suntem noi astăzi.”
20:20
Dianna Rotaru si Laura Emilia, protagonistele unui nou videoclip - ”Un Craciun luminos”
18:50
Maria Procopenco, nepoata Mariei Bieșu, lansează colindul „Din cer senin” – Un cadou muzical ce aduce liniștea și lumina sărbătorilor
18:40
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv, își va petrece ziua de naștere în Penitenciarul nr. 13. Magistrații au prelungit măsura până la 23 ianuarie 2026
18:10
UE deblochează 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina: sprijin pentru finanțe, reforme și drumul spre aderare
18:10
Polonia, aliat strategic pentru Moldova: proiecte de 15 milioane euro și investiții în economie, securitate și dezvoltare
18:10
Igor Grosu, la reuniunea diplomaților moldoveni: „Avem nevoie de ajutorul misiunilor pentru a promova drumul european al Moldovei”
18:10
Vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani a fostului partid Șor, condamnată la patru ani de închisoare pentru finanțare ilegală
18:00
Maia Sandu, dialog cu diaspora: „Statul trebuie să creeze condiții prietenoase pentru revenirea acasă”. Soluții pentru reintegrarea moldovenilor reveniți
16:10
Sinteza Centrului Național Anticorupție: Sechestre pe bunuri ilicite de peste 73,6 milioane de lei aplicate de ARBI și condamnări în dosare de corupție
15:40
Investigație TV8: Construcții controversate lângă Parcul Valea Morilor și Circul din Chișinău. Terenuri ocupate ilegal, litigii și conexiuni între proiecte imobiliare
15:40
Igor Grosu, reales președinte al PAS: „Vom avansa rapid agenda europeană, aceasta este șansa generației noastre”
15:20
Emilian Crețu, Cetățean de Onoare în satul natal! Mesaj emoționant al actorului: „Sunt primul negurenean”
15:20
Ana Beregoi, sora Iulianei Beregoi, a împlinit 19 ani! Surpriză cu BMW și o piesă dedicată de la Iuliana: „La mulți ani, suflet mic!”
15:10
Tany Vander stârnește controverse în showbiz: acuză o tiktok-eriță că i-ar fi propus o întâlnire soțului. Tatiana Maxian neagă orice implicare
15:10
Diana Grigor a fost cerută în căsătorie! Primele imagini cu inelul de logodnă
