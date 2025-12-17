Plățile și serviciile bancare digitale câștigă tot...
InfoMarket, 17 decembrie 2025 13:10
Plățile și serviciile bancare digitale câștigă tot...
• • •
Alte ştiri de InfoMarket
Acum 30 minute
13:10
Plățile și serviciile bancare digitale câștigă tot...
Acum 24 ore
19:00
Imperador: exemplu de scalare inteligentă în...
19:00
Moldindconbank lansează o promoție de sezon cu...
19:00
Veaceslav Ioniță: Economia Moldovei a crescut cu...
19:00
Guvernul a discutat măsuri de combatere a...
19:00
Moldova și BERD vor semna noi acorduri importante...
19:00
MDED: PIB-ul Moldovei înregistrează o dinamică...
14:40
Cele mai bune vinuri moldovenești au fost premiate...
14:40
Începând cu 2028, se va introduce o taxă pentru...
14:40
Deficitul balanței comerciale a Moldovei în...
Ieri
12:30
Vicepreședintele maib Alexandru Sonic - numit...
10:20
Excelența Vinului Moldovei, celebrată și premiată...
15 decembrie 2025
18:50
Moldova susține intensificarea comerțului cu...
18:50
În cadrul proiectului INSPIREE, 14 clădiri ale...
18:50
Parlamentul a adoptat în prima lectură proiectul...
17:40
Maib a celebrat ecosistemul de parteneri retail la...
15:30
În cadrul celui de-al 4-lea Concurs Național...
15:30
Banca Națională a Moldovei preia, începând cu 16...
15:30
Parlamentul Moldovei a ratificat Acordul cu...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Maib lansează cel mai bun curs valutar din...
12 decembrie 2025
20:50
Concursul Național „Vinul Moldovei”: 120 de vinuri...
19:40
Agenția Națională pentru Transport Auto a...
19:40
BNM: Sistemul de plăți instantanee MIA a devenit...
19:40
Producția industrială a crescut cu 3% în...
15:20
Cadourile tale sunt deja la Port Mall:...
15:20
Din 12 decembrie începe plata compensațiilor...
15:20
Veniturile bugetului Moldovei din plata...
15:20
Banca Națională a redus rata de referință aplicată...
12:10
„Vinul Moldovei: Un an al excelenței...
11 decembrie 2025
18:00
Serviciul Vamal: Implementarea noului system...
18:00
SUA au lansat în Moldova programul de securitate...
14:50
30 decembrie – ultima zi operațională pentru...
14:50
Moldova și Țările de Jos vor extinde cooperarea în...
14:50
Moldova intenționează să atragă noi investiții din...
14:50
Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a...
10 decembrie 2025
18:00
Introducerea taxelor pentru coletele comandate pe...
18:00
În Moldova activează 81 de companii cu capital...
18:00
Schimbul automat de informații privind conturile...
16:50
Evoluția Medpark continuă: primul spital...
14:40
Vernisajul Vinului celebrează un an al...
14:40
Termenul limită pentru depunerea declarațiilor...
14:40
Inflația în ianuarie-noiembrie 2025 a fost de...
14:40
Guvern: De la începutul anului 2025, reparația a...
10:10
„OTP Group, desemnat pentru al treilea an...
9 decembrie 2025
20:20
Parteneriatul Summa-FIBA continuă investițiile...
19:10
Sindicatele cer autorităților să ajusteze urgent...
19:10
Ministerul Agriculturii organizează un sondaj...
19:10
De la începutul activității sale în Moldova, BERD...
15:50
O nouă ediție Innovation Camp susținută de maib...
15:50
Peste 100 de persoane participă la cea de-a IV-a...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.