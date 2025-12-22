Bărbatul reținut zilele trecute cu 10 kilograme de droguri sintetice, în valoare de 7 milioane de lei, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile

ProTV.md, 22 decembrie 2025 16:30

Bărbatul reținut zilele trecute cu 10 kilograme de droguri sintetice, în valoare de 7 milioane de lei, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile

Acum 10 minute
16:50
Trei tineri, reținuți pentru distribuirea substanțelor narcotice prin Telegram: Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor - VIDEO
Moldcell lansează Abonamentul Lumo: Roaming în Europa ca acasă
Acum 30 minute
16:40
Angajații Primăriei municipiului Edineț, evacuați în urma unei alerte cu bombă
16:30
Bărbatul reținut zilele trecute cu 10 kilograme de droguri sintetice, în valoare de 7 milioane de lei, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile
Acum o oră
16:20
Ar putea sau nu fi extrădat? Experții juridici explică ce se întâmplă după condamnarea lui Filat în Franța - VIDEO
16:20
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Despre cine este vorba și câți ani va sta după gratii
16:10
Ar putea fi extrădat? Expertii juridici explică ce se întâmplă după condamnarea lui Filat în Franța - VIDEO
16:00
Ce se va întâmpla mai departe cu Vlad Filat? Ar putea fi extrădat în Franța? Explicațiile expertului în justiție, Alexandru Bot - VIDEO
Acum 2 ore
15:20
Arhitectul-șef adjunct al capitalei, Igor Vrabie - în vizorul ANI: Va fi sancționat contravențional /DOC
15:00
Carburanții se ieftinesc și la începutul acestei săptămâni. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Acum 4 ore
14:30
Vlad Filat și fosta sa soție - condamnați la închisoare pentru spălare de bani, în Franța. Reacția fostului premier
14:20
Fostul premier, Vlad Filat - condamnat la doi ani de închisoare pentru spălare de bani, în Franța. Reacția acestuia
14:20
Electrocasnicele vechi nu sunt gunoi. Reciclează-le corect, gratuit și responsabil
14:10
Mai multe persoane, reținute, pentru comercializarea substanțelor narcotice și deținerea ilegală a armelor, la Cahul și Cantemir: IGP vine cu detalii - VIDEO
14:10
Statele Unite a intensificat presiunea asupra Venezuelei: petroliere interceptate și amenințări privind schimbarea regimului
13:30
Un bărbat, condamnat la închisoare, după ce promitea locuri de muncă în străinătate și lua bani. Câți ani va sta după gratii
13:30
Președintele Maia Sandu a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor. Despre ce a vorbit șefa statului în discursul său - FOTO
13:10
Cele mai stilate paltoane și blănuri, doar la Lana Furs! Eleganță, lux și rafinament în fiecare detaliu - VIDEO
13:00
10 kilograme de droguri de 7 milioane de lei, ridicate de polițiști. Un bărbat reținut pentru 72 de ore - VIDEO
13:00
Punctele de trecere a frontierei Tudora și Palanca de la granița cu Ucraina și-au reluat activitatea în totalitate. Precizările Poliției de Frontieră
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 22.12.2025
Acum 6 ore
12:50
Incendiu la Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”, din capitală: A luat foc un panou electric. Toate persoanele - evacuate din clădire - FOTO
12:40
Și-a agresat sora și a încercat să-i omoare iubitul. Un bărbat din Călărași - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
12:20
Cel puţin patru morţi şi zeci de răniţi în Ucraina, în atacuri în weekend cu aproximativ 100 de drone şi rachete
12:10
Ziua Poliției, „sărbătorită cu împușcături”. La Inspectoratul de poliție Centru s-a tras cu focuri de armă. Cum răspunde șeful IGP - VIDEO
12:00
Ziua Poliției, „sărbătorită cu împușcături”. La Inspectoratul de poliție Centru s-a tras cu focuri de armă. Cum răspunde șeful IGP - VIDE
12:00
Ion Sturzu - rezervat în declarații după ce a fost audiat în calitate de martor în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: „Eu sunt inculpat la comanda lui Șor" - VIDEO
12:00
Conducerea Inspectoratului de Poliție Centru și un polițist - eliberați din funcție, după ce s-a tras cu focuri de armă la instituție. Cu ce detalii vine poliția
11:40
Vasile Costiuc spune că la Inspectoratul de Poliție Centru s-ar fi tras 30 de focuri de armă, în urma unui scandal între polițisti. Cum răspunde șeful IGP - VIDEO
11:30
Vasile Costiuc spune că la Inspectoratul de Poliție Centru s-ar fi tras 30 de focuri de armă, în urma unui scandal între polițisti. Cum răspunde șeful IGP
Acum 8 ore
10:50
Un șofer - băut criță a intrat cu mașina într-un alt automobil și a fugit de la locul accidentului. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore
10:40
Deține materiale compromițătoare la adresa mai multor oficiali din țară? Ce spune Vlad Plahotniuc - VIDEO
10:30
Percheziții la un bărbat din Orhei care păstra marijuana. Ce spun polițiștii - VIDEO
10:20
Va petrece sărbătorile în penitenciar: Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Magistrații au admis demersul procurorilor - VIDEO
10:00
Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani. Detaliile poliției
09:40
Un înalt general al lui Putin a murit la Moscova: Mașina sa a explodat luni dimineață în sudul capitalei. Cine este militarul ucis - VIDEO
09:00
Urs de 250 de kilograme, instalat sub casa unei familii din California. Autoritățile nu reușesc să-l alunge
Acum 12 ore
08:40
„Urmărire periculoasă” între marina SUA și un petrolier în largul coastelor Venezuelei
08:30
SUA și Ucraina anunță că au avut discuții „productive și constructive” la Miami
08:20
Japonia, pas decisiv pentru cea mai mare centrală nucleară din lume, la 15 ani după dezastrul de la Fukushima
08:20
Curs valutar BNM pentru 22 decembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Peste 10.000 de alergători costumați în Moș Crăciun au luat startul la crosul caritabil din Madrid
08:10
Temperaturi de până la 4 grade vom avea în capitală. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo
Acum 24 ore
00:50
Mbappe este pe urmele lui Ronaldo. Francezul a egalat recordul de goluri marcate într-un an calendaristic pentru Real Madrid - VIDEO
21 decembrie 2025
21:20
Premieră mondială. O femeie în scaun cu rotile a zburat în spațiu 10 minute la bordul rachetei lui Jeff Bezos - VIDEO
21:10
S-au format ambuteiaje la vama Giurgiulești-Galați: Călătorii - îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere a frontierei. Care sunt acestea - FOTO
21:10
Temperaturi de până la 8 grade vom avea în capitală. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo
21:10
Negociatorii Ucrainei revin la masa discuțiilor cu SUA la Miami. Kievul speră la progrese concrete pentru pace
20:20
Un bărbat a murit în timp ce se afla în vacanță în Muntenegru, după ce a căzut din telescaun. Soţia lui a fost rănită
20:10
Luminițe, pomi de Crăciun, ghirlande și diferite decorațiuni: Magia sărbătorilor de iarnă a cuprins capitala. Vezi cum arata străzile Chișinăului odată ce se lasă seara - VIDEO
