ProTV.md, 22 decembrie 2025 13:00

Acum 15 minute
13:10
Cele mai stilate paltoane și blănuri, doar la Lana Furs! Eleganță, lux și rafinament în fiecare detaliu - VIDEO
Acum 30 minute
13:00
10 kilograme de droguri de 7 milioane de lei, ridicate de polițiști. Un bărbat reținut pentru 72 de ore - VIDEO
13:00
Punctele de trecere a frontierei Tudora și Palanca de la granița cu Ucraina și-au reluat activitatea în totalitate. Precizările Poliției de Frontieră
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 22.12.2025
Acum o oră
12:50
Incendiu la Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”, din capitală: A luat foc un panou electric. Toate persoanele - evacuate din clădire - FOTO
12:40
Și-a agresat sora și a încercat să-i omoare iubitul. Un bărbat din Călărași - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
Acum 2 ore
12:20
Cel puţin patru morţi şi zeci de răniţi în Ucraina, în atacuri în weekend cu aproximativ 100 de drone şi rachete
12:10
Ziua Poliției, „sărbătorită cu împușcături”. La Inspectoratul de poliție Centru s-a tras cu focuri de armă. Cum răspunde șeful IGP - VIDEO
12:00
Ziua Poliției, „sărbătorită cu împușcături”. La Inspectoratul de poliție Centru s-a tras cu focuri de armă. Cum răspunde șeful IGP - VIDE
12:00
Ion Sturzu - rezervat în declarații după ce a fost audiat în calitate de martor în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: „Eu sunt inculpat la comanda lui Șor" - VIDEO
12:00
Conducerea Inspectoratului de Poliție Centru și un polițist - eliberați din funcție, după ce s-a tras cu focuri de armă la instituție. Cu ce detalii vine poliția
11:40
Vasile Costiuc spune că la Inspectoratul de Poliție Centru s-ar fi tras 30 de focuri de armă, în urma unui scandal între polițisti. Cum răspunde șeful IGP - VIDEO
11:30
Vasile Costiuc spune că la Inspectoratul de Poliție Centru s-ar fi tras 30 de focuri de armă, în urma unui scandal între polițisti. Cum răspunde șeful IGP
Acum 4 ore
10:50
Un șofer - băut criță a intrat cu mașina într-un alt automobil și a fugit de la locul accidentului. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore
10:40
Deține materiale compromițătoare la adresa mai multor oficiali din țară? Ce spune Vlad Plahotniuc - VIDEO
10:30
Percheziții la un bărbat din Orhei care păstra marijuana. Ce spun polițiștii - VIDEO
10:20
Va petrece sărbătorile în penitenciar: Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Magistrații au admis demersul procurorilor - VIDEO
10:00
Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani. Detaliile poliției
09:40
Un înalt general al lui Putin a murit la Moscova: Mașina sa a explodat luni dimineață în sudul capitalei. Cine este militarul ucis - VIDEO
Acum 6 ore
09:00
Urs de 250 de kilograme, instalat sub casa unei familii din California. Autoritățile nu reușesc să-l alunge
08:40
„Urmărire periculoasă” între marina SUA și un petrolier în largul coastelor Venezuelei
08:30
SUA și Ucraina anunță că au avut discuții „productive și constructive” la Miami
08:20
Japonia, pas decisiv pentru cea mai mare centrală nucleară din lume, la 15 ani după dezastrul de la Fukushima
08:20
Curs valutar BNM pentru 22 decembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Peste 10.000 de alergători costumați în Moș Crăciun au luat startul la crosul caritabil din Madrid
08:10
Temperaturi de până la 4 grade vom avea în capitală. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo
Acum 12 ore
00:50
Mbappe este pe urmele lui Ronaldo. Francezul a egalat recordul de goluri marcate într-un an calendaristic pentru Real Madrid - VIDEO
Acum 24 ore
21:20
Premieră mondială. O femeie în scaun cu rotile a zburat în spațiu 10 minute la bordul rachetei lui Jeff Bezos - VIDEO
21:10
S-au format ambuteiaje la vama Giurgiulești-Galați: Călătorii - îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere a frontierei. Care sunt acestea - FOTO
21:10
Temperaturi de până la 8 grade vom avea în capitală. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo
21:10
Negociatorii Ucrainei revin la masa discuțiilor cu SUA la Miami. Kievul speră la progrese concrete pentru pace
20:20
Un bărbat a murit în timp ce se afla în vacanță în Muntenegru, după ce a căzut din telescaun. Soţia lui a fost rănită
20:10
Luminițe, pomi de Crăciun, ghirlande și diferite decorațiuni: Magia sărbătorilor de iarnă a cuprins capitala. Vezi cum arata străzile Chișinăului odată ce se lasă seara - VIDEO
20:10
Reuters: Serviciile secrete SUA spun că Putin nu a renunțat la Ucraina și vizează și teritorii din fostul imperiu sovietic
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 21.12.2025
19:50
Liverpool a legat două victorii consecutive în Premier League pentru prima dată din luna septembrie
19:40
S-au format ambuteiaje la vama Giurgiulești-Galați: Călătorii sunt îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere a frontierei. Care sunt acestea - FOTO
19:20
Furt în fieful lui Macron. Un majordom de la Palatul Elysee este acuzat că a sustras tacâmuri de argint în valoare de 40.000 de euro
19:20
Tăcere la Miami. Niciun progres nu a fost anunțat după discuțiile dintre negociatori americani și ruși privind un posibil acord de pace în Ucraina
19:00
Pensiunile din țară - pregătite pentru a ademeni turiștii în perioada sărbătorilor de iarnă: Managerii locațiilor spun că programul e încărcat, iar rezervări sunt multe în această perioadă - VIDEO
18:50
Ucraina anunţă că luptă împotriva unei incursiuni rusești în regiunea Sumî
18:40
Veteranul Thiago Silva revine în fotbalul european la 41 de ani. Fundașul brazilian va evolua la FC Porto, cu gândul de a prinde lotul Braziliei la Cupa Mondială - VIDEO
18:20
Favoriții și-au confirmat statutul și s-au calificat în finala turneului ATP Next Gen, care adună opt cei mai buni tenismeni ai lumii de până la 20 ani. Learner Tien se bate pentru trofeu cu Alexander Blockx - VIDEO
18:00
Armata rusă a răpit azi-noapte 50 de săteni din Hrabovske și i-a dus peste graniță, afirmă ucrainenii - VIDEO
18:00
Erling Haaland este de pe altă planetă. Norvegianul a ajuns la 19 reușite în actuala ediție de Premier League, fiind lider în clasamentul golgheterilor - VIDEO
18:00
Și Kylian Mbappe este pe urmele lui Cristiano Ronaldo. Francezul a egalat recordul lusitanului de goluri marcate într-un an calendaristic de un jucător al clubului Real Madrid - VIDEO
17:40
Spiritul sărbătorilor de iarnă deja poate fi simțit: La biserica „Sfântul Dumitru” din capitală au răsunat colinde: „E o cultură care nu trebuie să dispară" - VIDEO
17:30
Preşedinţia franceză consideră „binevenit” faptul că Putin este dispus să discute cu Macron în privinţa Ucrainei
17:20
Spiritul Crăciunului se manifestă în moduri tot mai diverse și mai excentrice, în Europa. Cum arată târgurile de Crăciun în acest an - VIDEO
16:30
Ce spun autoritățile despre problema ambuteiajelor, la doi ani după ce PRO TV a lansat campania „Capitala ambuteiajelor”, unde am relatat despre cauzele și consecințele traficului intens - VIDEO
