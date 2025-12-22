(INTERVIU) Viorel Godea: „Lagmar” tot timpul pune accentul pe calitate, pe inovaţie, dar şi pe ceea ce putem defini ca şi confort urban
Oficial.md, 22 decembrie 2025 10:40
Interviu cu Viorel Godea, director general al companiei de construcţii „Lagmar” Dle Godea, pe data..
Acum 10 minute
10:50
Promitea locuri de muncă în Israel, contra unor sume bănești, însă nu-și onora obligațiile # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 51..
Acum 30 minute
10:40
10:40
Vlad Filat, ex-prim-ministru, lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), spune că a citit cu..
10:30
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în..
Acum o oră
10:20
Într-o societate în care oferta de produse alimentare este tot mai diversă, consumatorul modern își..
10:20
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că în cadrul instituției a fost creată..
10:10
Ion Ceban a prezentat raportul de activitate pentru al doilea an din cel de-al doilea mandat # Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a prezentat raportul de activitate și proiectele realizate de Primăria Chișinău..
10:10
Crescătorii de bovine, ovine și caprine pot depune cereri de finanțare pentru dezvoltarea sectorului zootehnic # Oficial.md
Crescătorii de bovine, ovine și caprine pot depune cereri de finanțare în cadrul Proiectului „Investiții..
Acum 2 ore
09:30
În perioada 15 – 21 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică..
09:20
Astăzi este marcată Ziya Energeticianului. Cu acest prilej, directorul general al Termoelectrica S.A., Iurie Razlovan,..
Acum 24 ore
13:30
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de..
12:00
Trei persoane inclusiv două minore au suferit intoxicație cu monoxid de carbon într-o gospodărie din raionul Ialoveni # Oficial.md
Trei persoane, dintre care două minore, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de..
Ieri
14:30
Partidul Acțiune și Solidaritate a desfășurat ședința Consiliului Politic Național. Igor Grosu spune că formațiunea..
14:00
Deputații PSRM au înregistrat un proiect privind revenirea Portului Giurgiulești în proprietatea statului # Oficial.md
Deputații PSRM au înregistrat un proiect privind revenirea Portului Giurgiulești în proprietatea statului. Despre acest..
14:00
Vlad Batrîncea și Olga Cebotari au avut o întrevedere cu Ambasadorul Chinei în Republica Moldova # Oficial.md
Astăzi, Vlad Batrîncea, vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, președintele Grupului parlamentar de prietenie Moldova–China și Olga..
13:50
În acest weekend, în ajunul Anului Nou, deputații din Parlament, consilierii locali, activiștii Partidului Socialiștilor..
12:10
Primarul General, Ion Ceban, împreună cu înalți oficiali, reprezentanți ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și..
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Oaspete din Franța la Parlament. Igor Dodon: Sperăm că această vizită va deschide calea și pentru alți reprezentanți ai mediului public și politic european # Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a participat la un dialog parlamentar privind pluralismul de opinii în spațiul..
19:20
Astăzi, Președinta Maia Sandu, împreună cu angajații Administrației Prezidențiale și copiii acestora, au inaugurat atmosfera..
16:00
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță finalizarea procesului de examinare și autorizare a..
16:00
Premierul: 2025 este anul în care Europa a devenit „Acasă” și pentru plățile moldovenești # Oficial.md
Republica Moldova se integrează treptat în arhitectura financiară europeană, în anul 2025 fiind parcurse etape..
15:50
În contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei și în scopul asigurării securității cetățenilor, Poliția de..
15:40
Oportunitățile de colaborare dintre Republica Moldova și BERD, discutate de Premier și Președinta BERD # Oficial.md
Republica Moldova va primi 150 de milioane de euro din partea Băncii Economice pentru Reconstrucție..
15:40
Ministerul Educației și Cercetării a achiziționat 23 de microbuze pentru școlile din țară # Oficial.md
Un lot de 23 de autobuze școlare a fost repartizat astăzi, 19 decembrie, mai multor..
14:40
Programul „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”. Ion Ceban: Primăria reconfirmă sprijinul pentru migranți și dezvoltarea durabilă a Capitalei # Oficial.md
Astăzi, a avut loc o nouă ședință a Consiliului de coordonare al Programului Municipal „START-UP..
14:30
Irina Vlah: Sper că va veni o zi când toate aceste momente dureroase pentru mine vor fi depăşite, vor rămânea în trecut şi eu şi fratele meu vom reveni la relaţia bună pe care am avut-o anterior # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a mărturisit că, din cauza implicării sale în politică,..
13:30
Șefa statului și Președinta BERD au discutat despre proiecte de dezvoltare și atragerea investițiilor în economia moldovenească # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare..
12:50
Cei peste 40 de ani de experiență – într-o carte! Profesorul Veaceslav Moșin a lansat volumul „Endometria Cronică și Infertilitatea” # Oficial.md
Profesorul Veaceslav Moșin, expert și pionier al Fertilizării In Vitro, fondatorul primului laborator FIV din..
12:50
ASP intensifică acțiunile de combatere a fraudelor la examenele de obținere a permisului de conducere # Oficial.md
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță intensificarea acțiunilor de combatere a fraudei în procesul de examinare..
12:20
MAN: PAS vrea să modifice regulamentul Parlamentului din cauza absențelor propriilor deputați # Oficial.md
Președintele fracțiunii Alternativa, deputatul MAN, Gaik Vartanean a declarat, în cadrul ședinței Parlamentului, că intenția..
12:20
Întreprinderea SRL „Primaudit Company” a fost aprobată în calitate de societate de audit pentru efectuarea..
12:20
12:10
Socialiștii au colectat 200 de propuneri pentru dezvoltarea infrastructurii din partea a 78 de primării # Oficial.md
Socialiștii au colectat 200 de propuneri pentru dezvoltarea infrastructurii din partea a 78 de primării..
11:20
La această oră, tabăra mobilă temporară instalată de IGSU în apropierea punctului de trecere a..
11:10
Energocom a realizat prima tranzacție pe Piața pe Parcursul Zilei (PPZ), achiziționând în mod simbolic..
11:10
Un bărbat a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șansa” # Oficial.md
La data de 19 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare a..
11:00
Premierul: În ultimii 4 ani, Guvernul a investit în proiecte mari de infrastructură în UTA Găgăuzia # Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu, în cadrul vizitei în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (UTAG), a declarat că,..
11:00
Ion Ceban: Toate proiectele planificate pentru dezvoltarea Chișinăului sunt realizate și în baza bugetului provizoriu # Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a declarat că toate proiectele planificate pentru dezvoltarea..
09:50
Conducătorii a patru fracțiuni parlamentare – PSRM, PCRM, „Democrația Acasă” și „Alternativa” – am depus..
09:40
Potrivit informațiilor primite de la autoritățile ucrainene, în această noapte, la ora 04:10, traversarea podului..
09:40
IGSU și UNHCR asigură cazarea ucrainenilor a căror deplasare a fost limitată din cauza bombardamentelor podului de pe Nistru # Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în comun cu UNHCR, asigură cazarea cetățenilor ucraineni a..
09:40
4 membri ai unui grup criminal organizat, specializat în schema „ruda implicată în accident”, condamnați la închisoare # Oficial.md
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești informează despre condamnarea a patru bărbați, membri ai unui grup..
09:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse..
18 decembrie 2025
17:30
Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne, spune că a 35-a aniversare a Poliției Naționale “nu..
17:00
Va fi instituit un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale..
17:00
Vlad Batrîncea critică proiectul PAS privind remediile și căile de atac în achizițiile publice # Oficial.md
Astăzi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului Republicii Moldova, Vlad Batrîncea, vicepreședintele Legislativului, deputat PSRM,..
17:00
ANSA: Nu riscați sănătatea familiei de sărbători. Icrele din surse dubioase pot fi extrem de periculoase! # Oficial.md
În perioada sărbătorilor de iarnă, unii consumatori preferă să pună pe masă produse pescărești, în..
16:50
Uliana Bădărău a fost numită în funcția de membru al Curții de Conturi pe un..
16:50
Partidul Social Democrat European (PSDE) își exprimă îngrijorarea în legătură cu evaluarea Fondului Monetar Internațional..
16:10
Audieri în Comisia de profil: rapoarte privind Ministerul Muncii și Protecției Sociale și domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale # Oficial.md
La 17 decembrie 2025, Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice (CCFP) a examinat, în..
