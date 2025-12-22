Vlad Filat a citit raportul final al ENEMO. Ce a constatat

Oficial.md, 22 decembrie 2025 10:40

Vlad Filat, ex-prim-ministru, lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), spune că a citit cu..

Acum 10 minute
10:50
Promitea locuri de muncă în Israel, contra unor sume bănești, însă nu-și onora obligațiile Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 51..
Acum 30 minute
10:40
(INTERVIU) Viorel Godea: „Lagmar” tot timpul pune accentul pe calitate, pe inovaţie, dar şi pe ceea ce putem defini ca şi confort urban Oficial.md
Interviu cu Viorel Godea, director general al companiei de construcţii „Lagmar”   Dle Godea, pe data..
10:40
10:30
Ce a făcut CNA săptămâna trecută Oficial.md
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în..
Acum o oră
10:20
ANSA monitorizează strict utilizarea aditivilor alimentari Oficial.md
Într-o societate în care oferta de produse alimentare este tot mai diversă, consumatorul modern își..
10:20
AIPA a instituit Linia specializată anticorupție Oficial.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că în cadrul instituției a fost creată..
10:10
Ion Ceban a prezentat raportul de activitate pentru al doilea an din cel de-al doilea mandat Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a prezentat raportul de activitate și proiectele realizate de Primăria Chișinău..
10:10
Crescătorii de bovine, ovine și caprine pot depune cereri de finanțare pentru dezvoltarea sectorului zootehnic Oficial.md
Crescătorii de bovine, ovine și caprine pot depune cereri de finanțare în cadrul Proiectului „Investiții..
Acum 2 ore
09:30
Peste 976 mln. lei încasați de Serviciul Vamal Oficial.md
În perioada 15 – 21 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică..
09:20
Ziua Energeticianului este marcată astăzi Oficial.md
Astăzi este marcată Ziya Energeticianului. Cu acest prilej, directorul general al Termoelectrica S.A., Iurie Razlovan,..
Acum 24 ore
13:30
Ministra de externe a României vine în Republica Moldova Oficial.md
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de..
12:00
Trei persoane inclusiv două minore au suferit intoxicație cu monoxid de carbon într-o gospodărie din raionul Ialoveni Oficial.md
Trei persoane, dintre care două minore, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de..
Ieri
14:30
PAS a tras linie: Cum a fost anul pentru formațiune Oficial.md
Partidul Acțiune și Solidaritate a desfășurat ședința Consiliului Politic Național. Igor Grosu spune că formațiunea..
14:00
Deputații PSRM au înregistrat un proiect privind revenirea Portului Giurgiulești în proprietatea statului Oficial.md
Deputații PSRM au înregistrat un proiect privind revenirea Portului Giurgiulești în proprietatea statului. Despre acest..
14:00
Vlad Batrîncea și Olga Cebotari au avut o întrevedere cu Ambasadorul Chinei în Republica Moldova Oficial.md
Astăzi, Vlad Batrîncea, vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, președintele Grupului parlamentar de prietenie Moldova–China și Olga..
13:50
Socialiștii desfășoară Ziua de informare politică în întreaga țară Oficial.md
În acest weekend, în ajunul Anului Nou, deputații din Parlament, consilierii locali, activiștii Partidului Socialiștilor..
12:10
2 picturi murale au fost desenate pe pereții Grădiniței „Spicușor” Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, împreună cu înalți oficiali, reprezentanți ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și..
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Oaspete din Franța la Parlament. Igor Dodon: Sperăm că această vizită va deschide calea și pentru alți reprezentanți ai mediului public și politic european Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a participat la un dialog parlamentar privind pluralismul de opinii în spațiul..
19:20
Astăzi a fost inaugurată armosfera de sărbătoare la Președinție Oficial.md
Astăzi, Președinta Maia Sandu, împreună cu angajații Administrației Prezidențiale și copiii acestora, au inaugurat atmosfera..
16:00
Mai mult lapte produs în fermele din Republica Moldova în primele 6 luni ale anului Oficial.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță finalizarea procesului de examinare și autorizare a..
16:00
Premierul: 2025 este anul în care Europa a devenit „Acasă” și pentru plățile moldovenești Oficial.md
Republica Moldova se integrează treptat în arhitectura financiară europeană, în anul 2025 fiind parcurse etape..
15:50
Recomandări de securitate în cazul depistării dronelor sau a resturilor de drone Oficial.md
În contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei și în scopul asigurării securității cetățenilor, Poliția de..
15:40
Oportunitățile de colaborare dintre Republica Moldova și BERD, discutate de Premier și Președinta BERD Oficial.md
Republica Moldova va primi 150 de milioane de euro din partea Băncii Economice pentru Reconstrucție..
15:40
Ministerul Educației și Cercetării a achiziționat 23 de microbuze pentru școlile din țară Oficial.md
Un lot de 23 de autobuze școlare a fost repartizat astăzi, 19 decembrie, mai multor..
14:40
Programul „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”. Ion Ceban: Primăria reconfirmă sprijinul pentru migranți și dezvoltarea durabilă a Capitalei Oficial.md
Astăzi, a avut loc o nouă ședință a Consiliului de coordonare al Programului Municipal „START-UP..
14:30
Irina Vlah: Sper că va veni o zi când toate aceste momente dureroase pentru mine vor fi depăşite, vor rămânea în trecut şi eu şi fratele meu vom reveni la relaţia bună pe care am avut-o anterior Oficial.md
Politiciana Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a mărturisit că, din cauza implicării sale în politică,..
13:30
Șefa statului și Președinta BERD au discutat despre proiecte de dezvoltare și atragerea investițiilor în economia moldovenească Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare..
12:50
Cei peste 40 de ani de experiență – într-o carte! Profesorul Veaceslav Moșin a lansat volumul „Endometria Cronică și Infertilitatea” Oficial.md
Profesorul Veaceslav Moșin, expert și pionier al Fertilizării In Vitro, fondatorul primului laborator FIV din..
12:50
ASP intensifică acțiunile de combatere a fraudelor la examenele de obținere a permisului de conducere Oficial.md
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță intensificarea acțiunilor de combatere a fraudei în procesul de examinare..
12:20
MAN: PAS vrea să modifice regulamentul Parlamentului din cauza absențelor propriilor deputați Oficial.md
Președintele fracțiunii Alternativa, deputatul MAN, Gaik Vartanean a declarat, în cadrul ședinței Parlamentului, că intenția..
12:20
„Moldovagaz” a selectat compania care va efectua auditul raportului financiar Oficial.md
Întreprinderea SRL „Primaudit Company” a fost aprobată în calitate de societate de audit pentru efectuarea..
12:20
12:10
Socialiștii au colectat 200 de propuneri pentru dezvoltarea infrastructurii din partea a 78 de primării Oficial.md
Socialiștii au colectat 200 de propuneri pentru dezvoltarea infrastructurii din partea a 78 de primării..
11:20
Situația la punctele de trecere Palanca și Tudora, după atacurile cu drone din Ucraina Oficial.md
La această oră, tabăra mobilă temporară instalată de IGSU în apropierea punctului de trecere a..
11:10
Energocom efectuează prima tranzacție pe Piața pe Parcursul Zilei Oficial.md
Energocom a realizat prima tranzacție pe Piața pe Parcursul Zilei (PPZ), achiziționând în mod simbolic..
11:10
Un bărbat a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șansa” Oficial.md
La data de 19 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare a..
11:00
Premierul: În ultimii 4 ani, Guvernul a investit în proiecte mari de infrastructură în UTA Găgăuzia Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu, în cadrul vizitei în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (UTAG), a declarat că,..
11:00
Ion Ceban: Toate proiectele planificate pentru dezvoltarea Chișinăului sunt realizate și în baza bugetului provizoriu Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a declarat că toate proiectele planificate pentru dezvoltarea..
09:50
Liderii fracțiunilor de opoziție din Parlament s-au adresat Curții Constituționale Oficial.md
Conducătorii a patru fracțiuni parlamentare – PSRM, PCRM, „Democrația Acasă” și „Alternativa” – am depus..
09:40
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată Oficial.md
Potrivit informațiilor primite de la autoritățile ucrainene, în această noapte, la ora 04:10, traversarea podului..
09:40
IGSU și UNHCR asigură cazarea ucrainenilor a căror deplasare a fost limitată din cauza bombardamentelor podului de pe Nistru Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în comun cu UNHCR, asigură cazarea cetățenilor ucraineni a..
09:40
4 membri ai unui grup criminal organizat, specializat în schema „ruda implicată în accident”, condamnați la închisoare Oficial.md
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești informează despre condamnarea a patru bărbați, membri ai unui grup..
09:30
ANSA blochează plasarea pe piață a mai multor loturi de produse alimentare neconforme Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse..
18 decembrie 2025
17:30
Andrei Năstase: O Poliție puternică este una curată, demnă și respectată de cetățeni Oficial.md
Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne, spune că a 35-a aniversare a Poliției Naționale “nu..
17:00
Parlamentul propune un moratoriu pentru fermierii afectați de secetă Oficial.md
Va fi instituit un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale..
17:00
Vlad Batrîncea critică proiectul PAS privind remediile și căile de atac în achizițiile publice Oficial.md
Astăzi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului Republicii Moldova, Vlad Batrîncea, vicepreședintele Legislativului, deputat PSRM,..
17:00
ANSA: Nu riscați sănătatea familiei de sărbători. Icrele din surse dubioase pot fi extrem de periculoase! Oficial.md
În perioada sărbătorilor de iarnă, unii consumatori preferă să pună pe masă produse pescărești, în..
16:50
Uliana Bădărău, numită membru al Curții de Conturi Oficial.md
Uliana Bădărău a fost numită în funcția de membru al Curții de Conturi pe un..
16:50
PSDE își exprimă îngrijorarea în legătură cu evaluarea FMI Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) își exprimă îngrijorarea în legătură cu evaluarea Fondului Monetar Internațional..
16:10
Audieri în Comisia de profil: rapoarte privind Ministerul Muncii și Protecției Sociale și domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale Oficial.md
La 17 decembrie 2025, Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice (CCFP) a examinat, în..
