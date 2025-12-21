La Cimișlia, a fost dat startul sărbătorilor de iarnă
Noi.md, 21 decembrie 2025 20:30
În centrul orașului Cimișlia, a avut loc evenimentul tradițional de aprindere a luminițelor bradului de sărbători, marcînd deschiderea oficială a acestora în localitate.Evenimentul a reunit numeroși locuitori ai orașului, copii, părinți și bunici care au asistat la momentul simbolic al aprinderii luminițelor, transformînd centrul într-un spațiu festiv, plin de lumină și culoare.{{854846}}C
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
20:30
În centrul orașului Cimișlia, a avut loc evenimentul tradițional de aprindere a luminițelor bradului de sărbători, marcînd deschiderea oficială a acestora în localitate.Evenimentul a reunit numeroși locuitori ai orașului, copii, părinți și bunici care au asistat la momentul simbolic al aprinderii luminițelor, transformînd centrul într-un spațiu festiv, plin de lumină și culoare.{{854846}}C
Acum o oră
20:00
Google, companie deţinută de Alphabet, le-a recomandat unor angajaţi care deţin vize pentru Statele Unite să evite călătoriile internaţionale, pe fondul întîrzierilor tot mai mari în procesarea vizelor la ambasade.Mesajul a fost trimis joi de firma de avocatură BAL Immigration Law, care colaborează cu Google, şi avertizează angajaţii care au nevoie de viză pentru a reintra în SUA să nu părăsea
Acum 2 ore
19:30
La 19 decembrie curent, la Criuleni, a fost inaugurat un bulevard pietonal nou și parcul orășenesc riveran reamenajat, realizate în cadrul unui proiect de revitalizare urbană implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Centru.Locuitorii orașului se bucură de spații moderne, sigure și prietenoase pentru plimbare, recreere, sport și socializare, iar centrul orașului s-a transformat într-un lo
19:00
Mod de preparare:Curățați cartofii, scoateţi-le partea de mijloc, săraţi adînciturile şi umpleţi-le. Cartofii puneţi-i în ceaun, turnaţi bulionul şi daţi-i la cuptor. Înainte de a se servi cartofii se dreg cu smîntînă şi se garnisesc cu felii de roşii, pătrunjel verde.Prepararea umpluturii:Ciupercile se fierb, se scurg prin strecurătoare, se taie fidea şi se prăjesc. Se adaugă ceapa pr
Acum 4 ore
18:30
Trenul lui Moș Gerilă a pornit sîmbătă din Gara Chișinău într-o aventură magică.Sute de copii din familii vulnerabile și cu nevoi speciale au trăit momente de neuitat în cadrul evenimentului caritabil „Cursa spre Polul Nord”.{{855086}}Micuții au avut ocazia să se plimbe, timp de o oră, cu trenul, să participe la activități interactive și spectacole muzicale, dar și să îl întîlnească pe Moș
18:30
Tinerii interpreți care doresc să devină muzicieni și aspiră la succes trebuie să fie proactivi și să profite la maximum de oportunitățile disponibile pentru a-și promova melodiile, datorită vastelor oportunități disponibile pe rețelele de socializare.Producătorul muzical Serghei Orlov și-a exprimat această opinie în timpul unei apariții la emisiunea „Bez galstucov” cu Alexandr Stahurski la ca
18:00
Luni, uni consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 17:00, pe 22 decembrie 2025, fără apă vor rămîne consumatorii de pe următoarele adrese:-str. șoș. Hîncești, 112-140/4,Porumbiței, T. Malai, Cimbrului, Crinelor, Văleni.Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
18:00
Solstiţiul de iarnă din emisfera nordică, la 21 decembrie, marchează începutul iernii astronomice, iar în această zi, cea mai „scurtă” din an, sînt cele mai puţine ore de lumină, respectiv cele mai multe ore de întuneric.Solstiţiile (cînd ziua este cea mai scurtă – sau cea mai lungă, în cazul solstiţiului de vară), ca şi echinocţiile (cînd ziua este egală cu noaptea) sînt consecinţa mişcării P
17:30
Un bărbat care duminică participa la o vînătoare a anunţat autorităţile că a găsit o dronă, căzută printre arbori, din zona comunei argeşene Lereşti din România.„Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Cîmpulung a fost telefonată de către un bărbat în vîrstă de 49 de ani, din comuna Lereşti, judeţul Argeş, participant la o vînătoare organizată, cu privire la faptul
17:30
Troleibuzul Turistic îi așteaptă în continuare pe toți copiii și părinții dornici de o experiență magică de sărbători prin capitală, notează Noi.md.Primăria Municipiului Chișinău invită micii exploratori și familiile lor, în perioada 06 decembrie 2025 – 04 ianuarie 2026, la cea de-a V-a ediție a proiectului „Cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun” – excursii tematice dedicate descoperirii ist
17:00
Comunitatea științifică din țara noastră a fost omagiată sîmbătă în cadrul Galei Cercetătorilor 2025, notează Noi.md.În anul curent, au fost întreprinse mai multe acțiuni pentru consolidarea sistemului național de cercetare și inovare. Un pas important îl constituie dublarea normativelor de plată pentru activitatea în proiectele de cercetare, inovare și transfer tehnologic, aplicată conducător
17:00
Cu prilejul Zilei funcționarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, sîmbătă Alexandru Adam, directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), a venit cu un mesaj de felicitare."Activitatea desfășurată de funcționarii publici cu statut special presupune efort susținut, disciplină și asumarea unor responsabilități majore, adesea în condiții dif
Acum 6 ore
16:30
În satul Voloave din raionul Soroca, Mariana Zăbreanu păstrează vie tradiția deserturilor pregătite în cuptor cu lemne.Mariana Zăbreanu este cunoscută în sat pentru deserturile sale, apreciate pentru gustul lor fin și aroma specifică. Despre moșneagul de casă, gospodina spune că „este un desert fin, foarte gustos, aromat, care se consumă și cald și rece”.{{842891}}Prepararea începe cu tăie
16:00
Premieră la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Douăzeci de studenți au fost admiși în programul de studii cu diplomă dublă în Drept, realizat în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității Paris 1 Panthéon-Sorbonne, una dintre cele mai prestigioase instituții în domeniul științelor juridice.Cu acest prilej, a avut loc ceremonia oficială, care a marcat lansarea prim
16:00
Clopoțeii sînt printre cele mai îndrăgite simboluri ale sărbătorilor de iarnă, iar clinchetul lor aduce mereu bucurie și emoție.Mai mulți copii talentați din Chișinău dau viață colindelor, folosind clopoței diatonici, un instrument plin de culoare și sunet. În lume, există numeroase instrumente muzicale, însă clopoțeii diatonici sînt speciali prin simplitatea lor și prin faptul că pot acompani
15:30
Perioada sărbătorilor de iarnă are un farmec aparte, prin colinde și ritualuri tematice. De o șezătoare adevărată au avut parte zeci de persoane care au participat la o seară dedicată obiceiurilor de iarnă, în cadrul proiectului educațional-cultural „Gerar cu vorbe din bătrîni”.Copiii, părinții și bunicii s-au bucurat de o atmosferă de sărbătoare, într-un festival al datinilor, organizat la Ce
15:00
Corneliu Popovici: "Așa-numita reformă de optimizare (lichidare) a școlilor nu este o idee locală" # Noi.md
"Educația noastră a fost transformată într-un teren de experimente și plagieri după modele străine". De această părere este fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, notează Noi.md.Așa-numita reformă de „optimizare” (sau, mai corect, de lichidare) a școlilor nu este o idee locală, spune fostul ministru.{{853931}}"Această politică a fost plămădită în laboratoare externe, importată și
15:00
Directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteață, a explicat motivele pentru care instituția a cerut unui producător de lactate să retragă de pe rafturi produsele care purtau pe etichetă termenul „bio”.Potrivit lui Radu Musteață, inițiativa ANSA a pornit după ce Asociația producătorilor autohtoni de lactate a semnalat că un produs local încalcă preved
15:00
Petiție semnată de profesori, părinți și specialiști în domeniul educației: Ce le cer autorităților # Noi.md
Peste 10.000 de profesori, părinți și specialiști în domeniul educației cer autorităților să renunțe la înghețarea valorii de referință pentru calculul salariilor în educație, prevăzută în proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. O petiție în acest sens a fost transmisă președintei Maia Sandu.Semnatarii cer majorări salariale în funcție de inflație și de salariul mediu pe economie. Totoda
Acum 8 ore
14:30
Eleonora Constantinova: „Nu puteam să montez primul spectacol din viața mea „sub dictarea” unor colegi experimentați” # Noi.md
Artista poporului Moldovei, regizoarea de operă Eleonora Constantinova, care a pus în scenă peste 40 de spectacole de operă la Teatrul Național de Operă și Balet, a mărturisit că nu a putut să pună în scenă primul spectacol din viața ei – opera extrem de complexă „Evghenii Oneghin” - „sub dictarea” colegilor experimentați, căutînd soluții regizorale-cheie și certîndu-se cu dirijorul.Ea a poves
14:00
Negociatorii americani s-au întîlnit, sîmbătă, în Florida cu oficialii ruşi pentru a purta discuţii în vederea obţinerii păcii în Ucraina.Această întîlnire vine în urma summitului organizat vineri între liderii ucraineni şi omologii lor europeni, în speranţa de a pune capăt războiului.{{855152}}Emisarul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat la încheierea
14:00
Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 a fost înregistrat în largul coastei prefecturii Aomori, situată în nord-estul Japoniei.Acest lucru a fost raportat de Centrul Seismologic European-Mediteranean.Epicentrul a fost situat la 115 kilometri est de orașul Aomori, unde locuiesc aproximativ 298.000 de oameni. El a fost localizat la o adîncime de 55 de kilometri, relatează Noi.md, citînd oxu.az.
14:00
Calitatea aerului a atins niveluri "periculoase" în mai multe zone ale Ungariei din cauza concentraţiei ridicate de particule de praf în suspensie, a anunţat recent Centrul Naţional de Sănătate Publică (NNGYK).Conform măsurătorilor recente, aerul este în prezent „periculos” în Debrecen şi Bekescsaba, în estul, respectiv sud-estul Ungariei.Calitatea aerului este „nesănătoasă” în Nyiregyhaza
13:30
În unele situații, mai există confuzii privind faptul, dacă mai există obligația de a lucra 14 zile, după ce ați depus cerere de eliberare die la serviciu.Legislația Republicii Moldova nu prevede obligația angajatului de a lucra 14 zile după depunerea cererii de demisie, ci prevede obligația angajatului de a anunța angajatorul despre demisia sa cu 14 zile calendaristice înainte, printr-o cerer
13:30
Trei persoane, dintre care două minore, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă de încălzit defectă.Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 21 decembrie, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni, notează Noi.md.{{854304}}O femeie în vîrstă de 60 de ani și nepoatele acesteia, în vîrstă de 12 și 9 ani, au suferit intoxicații cu produsele de ar
13:00
Dorin Ciornîi, șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană, a vorbit în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău despre Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului.Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al municipiului Chișinău a fost construit în baza unei analize ample a situației existente a mobilității urbane, precum și prin consultări cu administrația public
13:00
Un petrolier a fost confiscat în largul coastei Venezuelei, a anunțat secretarul american pentru securitate internă, Kristi Noem.Noem a scris acest lucru pe pagina sa de socializare. Potrivit acesteia, operațiunea a fost efectuată de forțele americane pentru a opri transporturile ilegale de petrol.„Statele Unite vor continua să prevină mișcarea ilegală a petrolului interzis, care este folo
Acum 12 ore
12:30
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, urmează să-l informeze pe preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, că orice extindere a programului de rachete balistice al Iranului reprezintă o ameninţare care ar putea impune acţiuni rapide.Oficialii israelieni sînt îngrijoraţi că Iran ar încerca să reconstruiască situri de îmbogăţire nucleară lovite de Statele Unite în luna iunie.În aces
12:00
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță că sistemul informațional automatizat „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” nu este disponibil de sîmbătă, 20 decembrie, ora 18:00.Măsura va dura pînă luni, 22 decembrie, ora 6:00, din cauza unor lucrări tehnice necesare modernizării platformei, notează Noi.md.{{853885}}Pe durata acestei întreruperi, prescr
12:00
Peste 125.000 de clienți din comitatul San Francisco (California, SUA) au rămas fără curent electric, conform datelor de la sursa de monitorizare PowerOutage.Penele au atins 125.542 de clădiri rezidențiale și comerciale, relatează Noi.md, citînd report.az.Pacific Gas and Electric (PG&E) a declarat că este la curent cu această problemă.Anterior, Departamentul de Pompieri din San Francis
Acum 24 ore
02:00
În Turcia, 61 de persoane au fost arestate în legătură cu grupuri de crimă organizată în ultimele două săptămîni.Ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, a scris acest lucru pe pagina sa de socializare X.Potrivit acestuia, operațiuni au fost desfășurate în șase provincii ale țării împotriva a nouă grupuri de crimă organizată implicate în fraude, relatează Noi.md, citînd report.az.Ca u
01:00
Autoritatea mexicană pentru aviaţie civilă a deschis o anchetă vineri, după ce un pilot de linie a refuzat să decoleze pentru a denunţa cinci luni de salarii neplătite.„Acest avion nu va decola pînă cînd nu vom primi ceea ce ni se cuvine”, a declarat pilotul într-un anunţ adresat pasagerilor.Aeroportul internaţional Benito Juarez din Ciudad de Mexico a confirmat incidentul pe zborul GMT780
00:30
Sîmbătă, o instanță specială a Agenției Federale de Investigații (FIA) din Pakistan i-a condamnat pe fostul prim-ministru Imran Khan și pe soția sa, Bushra Bibi.Aceștia au fost condamnați fiecare la 17 ani de închisoare în cazul „Toshakhana 2”.{{850893}}Verdictul a fost anunțat de judecătorul special Shahrukh Arjumand din Districtul Central, după 80 de audieri desfășurate la închisoarea Ad
00:00
Pe 19 decembrie, Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anunțat noi sancțiuni împotriva membrilor familiei și cercului apropiat al președintelui venezuelean, Nicolás Maduro.SUA au adăugat pe lista sancțiunilor rude ale soției lui Maduro, inclusiv nepotul acesteia, Carlos Erick Malpica Flores, precum și membri ai familiei omului de afaceri panamez Ramón Carretero Napolitano.{{853112}}Fl
20 decembrie 2025
23:30
În spiritul sărbătorilor de iarnă, vineri colindătorii de la Centrul Comunitar pentru Copii și Tineri „Cosmos” au adus lumină și căldură sufletească, colindînd cu voie bună la Pretura sectorului Botanica.Colindele au răsunat în fiecare colț, iar zîmbetele și glasurile vesele au creat o atmosferă de neuitat, reamintindu-ne tuturor frumusețea tradițiilor autentice de iarnă, notează Noi.md.{{
23:00
Departamentul Apărării al SUA a eșuat la cel de-al optulea audit consecutiv, a relatat Reuters, citînd date ale agenției.Datele indică faptul că Pentagonul nu a reușit din nou să primească o opinie de audit favorabilă pentru majoritatea auditelor interne.{{854628}}Potrivit secretarului Apărării, Pete Hegseth, citat de agenție, Pentagonul „nu poate rezolva” problemele legate de „conflicte d
22:30
La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a avut loc ceremonia de inaugurare a unor laboratoare noi, notează Noi.md.Evenimentul a avut loc în Blocul didactic nr. 2, Facultatea de Farmacie.{{853984}}Scopul subproiectului este optimizarea documentelor curriculare și dezvoltarea unei infrastructuri moderne de cercetare și formare în domeniul farmaciei și medicine
22:00
Șeful de sală al Palatului Elysée a furat veselă din reședința prezidențială franceză din Paris timp de doi ani.Angajatul Palatului Elysée a furat aproximativ 100 de articole: farfurii, cești și alte veselă folosite pentru cine de stat și alte evenimente.{{853505}}Unele dintre obiectele furate erau din patrimoniul cultural francez. Ziarul notează că angajatul era responsabil pentru aranjar
21:30
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat la Bălți, o activitate de informare dedicată egalității de tratament pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități familiale, notează Noi.md.Iurie Roșca, reprezentant CNSM la Bălți, a accentuat necesitatea informării și implicării active a lucrătorilor în apărarea drepturilor lor, precum și sprijinul sindicatelor în impl
21:00
Muzeul Ultimului Cartier General al lui Napoleon din orașul belgian Genappe a fost jefuit miercuri-seara de doi hoți. Mai multe exponate au fost furate, inclusiv un inel de aur cu diamante care i-a aparținut lui Napoleon.„În noaptea dintre miercuri și joi, a fost comis un jaf la Muzeul Ultimului Cartier General al lui Napoleon din Genappe.{{852652}}Mai multe obiecte de colecție au fost fur
Ieri
20:30
Pe 17 decembrie, a avut loc ședința de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul proiectului de revitalizare urbană „Amenajarea spațiului public – renovarea scării cu 424 de trepte din orașul Rezina”, cu o valoare totală de 4,18 milioane lei.Deși lucrările erau planificate să se facă timp de o jumătate de an, acestea au depășit termenul contractual, desfășurîndu-se timp de aproximativ 16 lu
20:00
Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că guvernul SUA s-ar putea închide din nou la sfîrșitul lunii ianuarie fără un buget.El a făcut această declarație pe 19 decembrie, în timp ce vorbea cu susținătorii din Carolina de Nord. „Ar putea exista o grevă, ar putea exista o altă închidere pe 30 ianuarie”, a spus șeful Casei Albe.{{847267}}El a menționat că ajungerea la un acord este grea di
19:30
Tradițiile de iarnă sînt valorificate prin joc și dans la Soroca. Atelierul practic „Dansurile tradiționale de iarnă” a fost organizat de Angela Andriuță, conducătoarea cercului „Dorința” din cadrul Centrului de Creație al Copiilor și Adolescenților „Speranța” din municipiul Soroca, împreună cu elevii de la Liceul Teoretic „Ion Creangă”, care frecventează acest cerc.Activitatea s-a desfășurat
19:00
Mod de preparare:Fasolea se alege şi se spală în cîteva ape. Se pune la muiat în apă rece pentru cîteva ore (de la 3 până la 8). Apoi se pune la foc şi se fierbe până este gata. Ceapa se taie cubuleţe mici şi se rumeneşte. Roşiile se curăţă de pieliţă şi se dau prin răzătoare. Fasolea se amestecă cu ceapa prăjită, sosul de roşii se toarnă deasupra. Se adaugă sare, piper şi se înăbuşă. La urmă
18:30
Sărbătorile de iarnă ne bat la ușă, iar odată cu ele și agitația din ajun. Printre cei mai căutați în aceste zile sînt brazii, care nu lipsesc din casa nici unei familii.În timp ce unii optează pentru brazii artificiali, pe care îi instalează de la un an la altul, alții preferă an de an să aibă în casă miros de molid, proaspăt tăiat.{{854718}}Și cum pepinierele din țară se pregătesc cu mul
18:30
Ilya Trombițki: "Iarna este cu ape puține. Posibil să nu existe o eliberare ecologică în primăvară" # Noi.md
Debitul din Carpați în Nistru este în prezent sub 100 m³/s, în timp ce debitul de intrare în Nistrul de Jos este de 100 m³/s.Acest lucru a fost raportat de renumitul ecologist, director executiv al Asociaţiei Internaţionale a Păstrătorilor Rîului Nistru „Eco-TIRAS” și doctor în științe biologice, Ilya Trombițki, notează Noi.md.Potrivit acestuia, nivelul apei din rezervorul Nistru este în p
18:00
Nord-vestul Arabiei Saudite a fost martorul unui fenomen rar: ninsorile au acoperit vaste întinderi deșertice, transformînd dunele aurii și dealurile stîncoase într-un peisaj de iarnă spectaculos.Locuitorii au ieșit pe străzi pentru a surprinde acest moment unic, iar rețelele sociale s-au umplut cu imagini și videoclipuri ale cămilelor care merg prin omăt.{{851735}}Ninsorile au căzut pe 18
17:30
Primăria orașului Strășeni anunță că renovarea celui de-al doilea cartier din strada Veronica Micle, cu acces spre instituția publică Grădinița-creșă nr.2 ”Mugurel” este în plină desfășurare.Tot în acest cartier, în colaborare cu proprietarii garajelor, au fost evacuate toate construcțiile, amplasate pe teren public, cu excepția celor, pentru care autoritățile precedente au eliberat acte permi
17:30
Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță inițierea procedurii de achiziție publică a lucrărilor de modernizare a spațiilor publice din zona de revitalizare a orașului Telenești, prin reparația capitală și amenajarea drumurilor locale.Proiectul regional are ca obiectiv revitalizarea urbană a unei zone defavorizate din orașul Telenești prin modernizarea infrastructurii stradale, pietonale ș
17:00
Din cauza complicațiilor legate de trecerea frontierei moldo-ucrainene cu alte mijloace de transport, Укрзализныця a alocat un grup suplimentar de vagoane la Chișinău din Odesa și Kiev, iar un tren Odesa-Chișinău va circula în următoarele trei zile.Trenul Odesa-Chișinău va circula în următoarele trei zile – 21-22-23 decembrie – cu plecare din Odesa la ora 17:23 și sosire la Chișinău la ora 11:
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.