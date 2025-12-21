LIVE TEXT/ Armata rusă a efectuat 514 atacuri asupra a 24 de așezări din regiunea Zaporijjea în 24 de ore, o persoană fiind ucisă. Război în Ucraina, ziua 1396
Ziarul de Garda, 21 decembrie 2025 09:40
09:00 În ultimele 24 de ore, rușii au lansat 514 atacuri asupra a 24 de așezări din regiunea Zaporijjea, ucigând o persoană și rănind patru. Despre aceasta a fost relatat pe Telegram șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, potrivit Ukrinform. „O persoană a fost ucisă și patru au fost rănite în urma atacurilor inamice asupra...
Acum 30 minute
09:40
Acum 24 ore
18:20
GAL „Trei Coline” – cum funcționează dezvoltarea rurală atunci când comunitățile iau decizii # Ziarul de Garda
În ultimii ani, tot mai des apare în spațiul public termenul „LEADER”. Pentru unii este doar o noțiune, pentru alții – o oportunitate, iar pentru GAL „Trei Coline” și alte peste 50 de GALuri din Republica Moldova este un exercițiu real de democrație locală. Aflăm de la Doina Pantaz, directoarea Grupului de Acțiune Locală „Trei...
18:10
LIVE TEXT/ Forțele rusești au atacat regiunea Mîkolaiv cu bombe planante, rănind o persoană. Război în Ucraina, ziua 1395 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 În regiunea Mîkolaiv, trupele rusești au efectuat un atac cu rachete KAB asupra districtului Baștanka, rănind un civil. Potrivit agenției Ukrinform, șeful Administrației Militare Regionale Mîkolaiv, Vitalii Kim, a declarat acest lucru pe Telegram. „Rușii au efectuat un atac, inițial cu rachete KAB, asupra districtului Baștanka. Un bărbat a fost rănit”, a scris...
17:30
Emisarul Kremlinului, în drum spre Miami pentru discuții cu SUA privind planul de pace # Ziarul de Garda
Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a confirmat sâmbătă, 20 decembrie, că se află în drum spre Miami, unde are programată o întâlnire cu reprezentanți ai Casei Albe privind planul de pace pentru Ucraina, informează EFE, citat de Agerpres. „În drum spre Miami”, a scris Dmitriev pe contul său de X. El a adăugat că deplasarea sa...
16:20
O parte din transportul de mărfuri din Ucraina va fi redirecționat temporar prin R. Moldova, după atacurile recente asupra infrastructurii de transport din sudul țării # Ziarul de Garda
O parte din fluxurile de transport de mărfuri, inclusiv camioane cu bunuri esențiale, vor fi redirecționate temporar prin R. Moldova, drept urmare a atacurilor recente tot mai intense asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, potrivit Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC). „În contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, atacurile...
15:30
Mai multe instituții de învățământ din țară au primit microbuze noi în valoare de peste 24 de milioane de lei, cheltuielile fiind acoperite din bugetul de stat # Ziarul de Garda
Un lot de 23 de autobuze școlare a fost repartizat pe 19 decembrie mai multor instituții de învățământ din raioanele Briceni, Cahul, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Hîncești, Ialoveni, Soroca și Strășeni. Dintre acestea 21 de unități de transport vor fi distribuite instituțiilor de învățământ general, iar alte două vor ajunge în dotarea...
14:50
Anul 2025 a fost unul important pentru apropierea R. Moldova de Uniunea Europeană, marcat de pași concreți în domeniul economic, financiar, digital și legislativ privind procedurile și reformele necesare de implementat pentru aderare, potrivit unui comunicat al Delegației UE în R. Moldova. Din martie până în decembrie 2025, în relația UE-Moldova s-au luat decizii importante,...
14:30
„Scrie-mi când ajungi acasă.” Chișinăul a găzduit a treia ediție a Marșului de Noapte pentru Siguranță Stradală # Ziarul de Garda
„Mă tem să merg prin subterane”„Vreau să alerg pe străzile din Chișinău fără frică”„Mi-e frică de bărbați, nu de întuneric” Aceste fraze, auzite prea des și devenite normale pentru multe femei și persoane marginalizate, au creat atmosfera celui de-al treilea Marș de Noapte pentru Siguranță Stradală, organizat la Chișinău în cadrul campaniei internaționale „16 Zile...
14:00
LIVE TEXT/ Forțele speciale ucrainene au lovit o navă de patrulare și o platformă petrolieră rusească în Marea Caspică. Război în Ucraina, ziua 1395 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:50 Forțele de Operațiuni Speciale (SSO) ale Ucrainei au efectuat atacuri cu drone kamikaze asupra unei nave de patrulare rusești și a unei platforme petroliere în Marea Caspică pe 19 decembrie, a relatat SSO pe 20 decembrie, citat de presa din Ucraina. Nava de patrulare este desemnată Proiectul 22460 Hunter, parte a clasei Rubin...
13:20
Meteorologii au emis cod galben de ceață. Avertizarea meteo intră în vigoare sâmbătă, 20 decembrie, la ora 12:00 și va dura până duminică, 20 decembrie, ora 12:00. „În zonele vizate se va menține ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin”, precizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Conform hărții oficiale emise de SHS, codul...
13:00
Pe parcursul anului, zilnic, fiecare angajat al ZdG a răspuns la zeci de apeluri telefonice, la zeci de mesaje adresate redacției. Cititorii, dar și necititorii ZdG ne-au solicitat de mai multe ori să-i ajutăm, să le oferim soluții în situații diverse. Vă mai amintiți, cei dintre dumneavoastră care nu reușeați să obțineți informații clare despre...
12:30
Viața unei familii din Strășeni e pusă la grea încercare. Ajunși la o vârstă înaintată, având copii și nepoți mari, părinții s-au pomenit în incapacitatea de a trăi împreună. După câteva situații de violență, acum câteva săptămâni, instanța de judecată i-a aplicat presupusului abuzator interdicția de a se apropia de familia sa. „Vreau să mă...
12:10
Legea cu privire la medicamente, recunoscută drept constituțională. Fabricarea, importul și comercializarea medicamentelor care conțin steroizi anabolizanți și androgeni rămân restricționate # Ziarul de Garda
Curtea Constituțională a R. Moldova a recunoscut drept constituțională legea cu privire la medicamente, care prevede restricționarea fabricării, importului, distribuirii și comercializării medicamentelor care conțin steroizi anabolizanți și androgeni. Hotărârea a fost pronunțată pe 19 decembrie, în urma examinării unei excepții de neconstituționalitate ridicate de compania SRL „Balkan Pharmaceuticals”. Potrivit hotărârii, Curtea Constituțională a respins...
11:20
Delegația Ucrainei s-a întâlnit cu oficiali americani în SUA pentru o nouă rundă de discuții # Ziarul de Garda
O delegație ucraineană, condusă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului de Securitate și Apărare al Ucrainei, s-a întâlnit cu oficiali americani și europeni în SUA pe 19 decembrie pentru o nouă rundă de discuții în contextul eforturilor de pace în curs, potrivit The Kyiv Independent. Discuțiile au avut loc în contextul în care administrația Trump crește...
10:30
Oameni/Cristian Sârbu: „Atelierele lui tăticu au fost ambianța în care s-a creat atunci când părea că nu se mai poate face nimic într-o societate cvasi totalitară” # Ziarul de Garda
75 de ani ar fi împlinit Andrei Sârbu, pictorul care a reușit să scoată „atâta soare dintr-o singură gutuie”, după cum constata maestrul Andrei Mudrea. A realizat cicluri emblematice precum „Reflexe”, „Gutui”, „Floarea-soarelui” sau „Arheologie”. A decedat la vârsta de 50 de ani, lăsându-și nerealizate mai multe proiecte artistice. Cu prilejul celor 75 de ani...
10:20
Judecătoarea Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, nu a promovat evaluarea integrității # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare în privința judecătoarei Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, și a transmis, pe 19 decembrie, raportul aferent Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit concluziilor raportului, judecătoarea Veronica Cupcea nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege și, prin urmare, nu promovează evaluarea. Conform procedurii...
Ieri
09:40
LIVE TEXT/ Atac cu rachete în regiunea Odesa, numărul morților a crescut la opt și 27 de răniți. Război în Ucraina, ziua 1395 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:37 Opt persoane au murit și 27 au fost rănite în urma unui atac cu rachete rusești asupra unei instalații de infrastructură portuară din districtul Odesa. Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei (DSNS) a declarat acest lucru pe Facebook, relatează Ukrinform. Conform postării, în seara zilei de 19 decembrie, armata rusă a lansat...
09:20
Atenționare de călătorie: MAE recomandă cetățenilor să evite deplasările în direcția PTF Palanca # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii R. Moldova despre situația de securitate din zona de frontieră cu Ucraina, în baza informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, potrivit mesajului emis de Minister. „În contextul riscurilor continue de securitate, inclusiv atacuri în proximitatea zonei, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să evite deplasările în această...
19 decembrie 2025
19:00
Echipamente medicale moderne pentru colectarea și procesarea sângelui, donate de UNFPA # Ziarul de Garda
UNFPA a donat 20 de cântare-mixer pentru colectarea sângelui. Echipamentele au fost prezentate în cadrul evenimentului „Parteneriat pentru integrarea europeană – consolidarea Sistemului național de transfuzie a sângelui ca o componentă-cheie a siguranței materne”, organizat împreună cu Ministerul Sănătății. Directoarea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Silvia Roșca, a subliniat impactul direct al echipamentelor donate...
18:40
30 decembrie 2025 – ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare din acest an # Ziarul de Garda
Serviciul Fiscal de Stat reamintește că 30 decembrie 2025 este ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare din acest an. În ultima zi lucrătoare a anului bugetar, nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți, ci doar operațiuni interne de încheiere a anului bugetar. Astfel, în vederea evitării situațiilor imprevizibile, autoritatea fiscală recomandă efectuarea...
18:10
Carburanții se ieftinesc: motorina coboară sub 19 lei/litru, iar benzina tot mai aproape de un nou minim al ultimilor trei ani # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat astăzi, 19 decembrie, că prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele săptămâni niveluri tot mai reduse comparativ cu perioadele precedente. Benzina s-a ieftinit cu 1,07 lei/litru, iar motorina cu 2,24 lei/litru. Astfel, motorina standard coboară sub pragul de...
17:40
Dincolo de hotar – criză, „în republică” – stabilitate. Cum sunt informați locuitorii din regiunea transnistreană de către pretinsele autorități și presa regională # Ziarul de Garda
În timp ce războiul din Ucraina, tensiunile dintre Chișinău și Tiraspol și schimbările geopolitice majore domină agenda regională, presa și „oficialii” din regiunea transnistreană conturează pentru populația din stânga Nistrului o imagine de stabilitate internă, grijă socială și normalitate. Ziarul de Gardă a analizat narațiunile promovate în acest spațiu informațional pe final de an și...
16:40
„Acces interzis. Proprietate privată.” Neînțelegeri între locatarii unui bloc din Chișinău. O intrare în clădire a fost blocată de un om de afaceri. Răspunsurile autorităților se contrazic # Ziarul de Garda
Locatarii unui bloc cu cinci etaje din Chișinău spun că nu mai pot folosi intrarea principală, după ce un om de afaceri ar fi blocat accesul, pentru a-și construi un magazin care comercializează uniforme pentru organele de forță. Omul de afaceri respinge acuzațiile și afirmă că el deține un contract de cumpărare-vânzare, care îi permite...
15:50
La mai bine de patru decenii de la apariția primelor cazuri de SIDA, mulți oameni cred că HIV nu mai este o problemă reală. Tratamentul există, informația pare la îndemână, iar subiectul apare tot mai rar în spațiul public. Și totuși, epidemia HIV/SIDA continuă – la nivel global și în Republica Moldova. HIV și SIDA:...
15:00
Azi, rețelele sociale sunt mai tentante decât un ziar. E adevărat. Sunt accesibile tuturor, sunt gratuite, nu ai nevoie decât de un telefon mobil conectat la internet și poți accesa noutăți din toată lumea, poți citi despre oricine, orice, poți viziona materiale video, asculta podcasturi în toate limbile lumii. „Gratuitatea” vine însă la pachet cu...
14:50
Președintele Donald Trump a suspendat programul american de loterie pentru obținerea „green card”-ului, în urma unui atac armat în masă produs săptămâna trecută la Universitatea Brown, soldat cu doi morți, transmite BBC. Suspectul, un bărbat de origine portugheză, găsit decedat joi, a intrat în Statele Unite în anul 2017 prin programul de vize pentru diversitate...
14:20
„Politica internațională este ca traficul. Dacă ești pieton, ești foarte bucuros că există reguli”. Cum explică ambasadorul Danemarcei în R. Moldova ce este Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
Danemarca este membră a Uniunii Europene și o țară relativ mică, cu o populație de aproape șase milioane de oameni. Deși la început danezii erau sceptici la aderarea la UE, cu timpul, au început să vadă beneficiile. Într-un interviu cu ZdG, ambasadorul Danemarcei în R. Moldova, Søren Jensen, spune că atunci când vorbește cu moldovenii,...
14:10
Împrumut de 150 de milioane de euro pentru drumul Chișinău–Leușeni și centura Chișinăului # Ziarul de Garda
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) oferă un sprijin financiar suplimentar de 150 de milioane de euro pentru modernizarea drumului Chișinău – Leușeni și centura capitalei. Astăzi, 19 decembrie, la Chișinău, a fost semnat Acordul de modificare la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și BERD, pentru realizarea Proiectului V de reabilitare a drumurilor...
13:50
De la accesul la datele medicale și regulile mai stricte de protecție a mediului până la fiscalitatea digitală și taxele pentru comerțul online – anul 2025 este marcat de o serie de schimbări care definesc direcția Uniunii Europene (UE) pentru următorul deceniu. Multe dintre acestea sunt rezultatul unor politici adoptate în ultimii ani care încep...
13:30
ZdGust.md | Din Chișinău – în vitrinele Prada și Burberry: povestea genților de lux „Made in Moldova” # Ziarul de Garda
Acum 35 de ani, trei frați – Tudor, Pavel și Gheorghe Tanas – au pornit o afacere de familie într-un mic atelier din Chișinău, cu doar 18 angajați, cusând primele genți din stofă pentru intermediari străini, în special italieni. Astăzi, companiile TiTiTi&C și Il Ponte sunt nume recunoscute în industria europeană a articolelor din piele,...
13:30
Numele persoanei condamnate pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa”: fost candidat la Primăria Cricova, s-a remarcat prin conversațiile sale imaginare cu Macron și Musk # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a pronunțat astăzi, 19 decembrie, sentința de condamnare a unei persoane pentru finanțarea partidului politic „Șansa” din surse interzise de lege, săvârșită în proporții mari. Este vorba de Andrei Galațchi, fost candidat la funcția de primar al orașului Cricova din partea formațiunii „ȘANSĂ”, care s-a făcut remarcat prin parodiile pe care...
12:50
Cea mai performantă oftalmologie la „AVANGARD-MED” – echipamente și intervenții chirurgicale unice în Moldova # Ziarul de Garda
„AVANGARD-MED” aduce, în premieră, cel mai ambițios proiect de servicii oftalmologice în Moldova, servicii unice și inovatoare prin dotare cu cel mai performant echipament ocular pentru diagnostic și intervenții chirurgicale. Proiectul reunește și o echipă de medici-oftalmologi chirurgi recunoscuți, cu experiență internațională. Investigații diagnostice.Tratament LASER.Tratamentul chirurgical. Echipa de oftalmologi „AVANGARD-MED”: Îmbinăm inovația tehnologică cu profesionalismul...
12:20
Ce poți face la Târgul de Crăciun din centrul capitalei și cât costă serviciile oferite? Reportaj ZdG # Ziarul de Garda
Târgul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) a unit în perioada sărbătorilor de iarnă mai mulți producători locali, meșteri populari care-și prezintă serviciile și produsele autohtone și diverși agenți economici. În timp ce unii dintre ei afirmă că prețurile pe care le propun sunt aceleași ca și în magazinele pe care le gestionează...
12:10
700 de permise de conducere obținute prin fraudarea probelor de examen urmează să fie anulate # Ziarul de Garda
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță intensificarea acțiunilor de combatere a fraudei în procesul de examinare pentru obținerea permiselor de conducere și avertizează cetățenii că mita nu garantează obținerea unui permis, ci poate duce la pierderi financiare și anularea dreptului de a conduce. În anul 2025, ASP a identificat și sancționat mai multe cazuri de fraudare...
11:50
„Când încredințezi practic jumătate din venitul tău statului, devii și foarte critic față de ceea ce face”. Cum se simte integritatea în viața de zi cu zi în Danemarca # Ziarul de Garda
„Danemarca este caracterizată de un nivel foarte ridicat de încredere. Oamenii, de la bun început, au încredere unii în alții. Avem încredere instinctiv în autorități. Primul nostru gând nu este că aceste persoane încearcă să ne înșele”, a afirmat Søren Jensen, ambasadorul Danemarcei în R. Moldova într-un interviu cu ZdG. Danemarca este considerată una dintre...
11:40
Situația la punctele de trecere Palanca și Tudora, după atacurile cu drone din Ucraina # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova informează că la această oră, tabăra mobilă temporară instalată de IGSU în apropierea punctului de trecere a frontierei nu mai găzduiește nicio persoană. În total, 85 de persoane, inclusiv 33 de copii, au beneficiat pe timpul nopții de asistență, în cooperare cu Poliția de Frontieră. La punctul de trecere...
11:30
Peste 3 mii de spectatori au trăit experiența rock-operei VOIEVOD la Chișinău, într-un proiect de succes realizat de Media Show Grup # Ziarul de Garda
Pe 14 decembrie, la Chișinău Arena, a avut loc rock-opera coregrafică VOIEVOD, care a adunat peste 3.000 de spectatori. Proiectul inovator, realizat de Media Show Grup cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, s-a impus drept unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului. VOIEVOD reprezintă o declarație artistică îndrăzneață, care fuzionează rock-ul, muzică...
11:30
VIDEO/ Apartamente „fantomă” în chirie: identități furate, zeci de plângeri la poliție și oameni rămași fără bani # Ziarul de Garda
Apartamentele „fantomă” care se dau în chirie pe site-urile de anunțuri lasă oamenii fără bani, cu identități furate și cu zeci de plângeri la poliție. O tânără de 20 de ani povestește, cu lacrimi în ochi, cum, căutând un apartament în chirie, a ajuns să dea mărturii într-un dosar deschis la poliție. Un bărbat originar...
11:20
Cazul cu un milion de țigări ascunse în tavanul remorcii unui camion: trei persoane trimise în judecată # Ziarul de Garda
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță trimiterea în judecată a dosarului penal privind tentativa de contrabandă cu aproape 1.000.000 țigări ascunse-n tavanul semiremorcii unui Mercedes Actros, la ieșirea din Moldova spre România. Organizatorul schemei, șoferul camionului și soția acestuia – trimiși în judecată. Bărbații învinuiți continuă să fie în arest în penitenciar,...
10:50
Sentință de condamnare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa” – 1,4 milioane lei încasați în bugetul statului # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a pronunțat astăzi, 19 decembrie, sentința de condamnare a unei persoane pentru finanțarea partidului politic „Șansa” din surse interzise de lege, săvârșită în proporții mari. Potrivit instanței, inculpatul, în perioada noiembrie 2023 – 7 martie 2024, a distribuit 1.420.000 de lei către persoane implicate în activitățile partidului „Șansa”, pentru promovarea imaginii...
10:30
ZdGust.md | Nu știi ce daruri să pui sub brad? Idei de cadouri unice produse în R. Moldova # Ziarul de Garda
Se apropie sărbătorile de iarnă și, ca în fiecare an, apare aceeași întrebare: ce surprize le punem celor dragi sub brad? De la jucării create manual, cărți personalizate și ceramică artizanală, până la experiențe care creează amintiri, am adunat idei de cadouri care spun povești și susțin producătorii locali. Vezi lista de idei care susțin...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
DOC/ Prima judecătoare condamnată pentru corupție, de 11 ani în căutare internațională. Avocata din dosar – reținută la opt ani de la pronunțarea sentinței, la Gara Feroviară din Chișinău # Ziarul de Garda
La 11 ani după ce a fost condamnată la opt ani de închisoare într-un dosar de corupție, fosta magistrată a Judecătoriei Criuleni, Elena Roibu, este, în continuare, dată în căutare internațională pentru arest și extrădare, autoritățile de la Chișinău neavând informații despre locul în care se află aceasta. Roibu părăsise sala de judecată în iunie...
09:30
Tabără mobilă în Palanca pentru ucrainenii care așteaptă traversarea frontierei după atacul asupra podului peste Nistru # Ziarul de Garda
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în comun cu UNHCR, asigură cazarea cetățenilor ucraineni a căror deplasare spre Ucraina a fost limitată în urma bombardamentelor podului peste Nistru. În scopul garantării siguranței acestora, IGSU a operaționalizat în localitatea Palanca, o tabără mobilă pentru acordarea sprijinului persoanelor care au ales să aștepte traversarea frontierei pe...
09:10
Mărar, pătrunjel și ceai negru, distruse de ANSA din cauza pesticidelor periculoase # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import: 7500 kg mărar, 7500 kg pătrunjel și 171,36 kg de „Ceai negru”. Probele au fost prelevate la postul de inspecție de la frontiera Leușeni, în cadrul implementării ordinelor ANSA de controale întărite. Analizele de laborator au indicat...
09:00
Liderii UE au aprobat finanțarea Ucrainei cu 90 de miliarde de euro în următorii doi ani # Ziarul de Garda
Liderii Uniunii Europene au decis să acorde 90 de miliarde de euro pentru finanțarea Ucrainei în următorii doi ani, printr-un împrumut garantat de bugetul UE, renunțând pentru moment la planul fără precedent de a folosi activele ruse înghețate pentru a finanța apărarea Kievului împotriva Rusiei. „Astăzi am aprobat o decizie de a oferi 90 de...
09:00
VIDEO/ Mesaj de la Bruxelles pentru R. Moldova | Andrian Candu, audiat în dosarul „Frauda bancară” | Ce spune Plahotniuc despre condițiile din penitenciar | Salariul minim și mediu pe economie vor crește de la 1 ianuarie | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Uniunea Europeană salută faptul că R. Moldova continuă pe calea reformelor în ciuda condițiilor dificile în care se află. Care sunt concluziile cu privire la țara noastră în urma reuniunii Consiliului pentru Afaceri Generale, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vorbim despre declarațiile făcute de Andrian Candu, finul lui Vladimir...
08:20
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a anunțat la ora 04:10 că traversarea podului Maiaki–Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu drone, potrivit informațiilor transmise de autoritățile ucrainene. În scopul asigurării siguranței cetățenilor, toate mijloacele de transport care se deplasau spre Odesa sunt redirecționate și se întorc pe teritoriul Republicii Moldova....
18 decembrie 2025
22:00
Posturile vamale de frontieră Palanca și Tudora, redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Ucrainei # Ziarul de Garda
Posturile vamale de frontieră Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod, Ucraina, anunță Serviciul Vamal al R. Moldova. Activitatea acestora fusese suspendată după ce un pod din apropierea R. Moldova a fost lovit cu drone încărcate cu explozibil. „Pentru securitatea cetățenilor rămași blocați în apropierea zonei incidentului produs anterior...
21:20
DOC/ Cu prilejul Zilei Poliției Naționale, Maia Sandu a conferit distincții de stat # Ziarul de Garda
De Ziua Poliției Naționale, marcată joi, 18 decembrie, președinta R. Moldova Maia Sandu s-a adresat polițiștilor și polițistelor aducându-le mulțumiri pentru munca lor. Aceasta a transmis un mesaj de apreciere pentru că aceștia contribuie la protejarea cetățenilor, la menținerea ordinii publice și la apărarea suveranității statului. În cadrul ceremoniei organizate cu prilejul marcării a 35 de ani...
20:40
LIVE TEXT/ În regiunea Odesa, rușii au atacat o mașină în care se afla o mamă cu trei copii: femeia a murit. Război în Ucraina, ziua 1393 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:37 Armata rusă a lovit o mașină civilă în regiunea Odesa cu o dronă de luptă. În mașină se afla o femeie cu trei copii, a informat șeful Administrației Regionale Odesa, Oleg Kipper. Femeia a suferit leziuni grave și, din păcate, a murit în ambulanță. Cei trei copii ai ei au fost transportați la...
