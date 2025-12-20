Emisarul Kremlinului, în drum spre Miami pentru discuții cu SUA privind planul de pace

16:40

Locatarii unui bloc cu cinci etaje din Chișinău spun că nu mai pot folosi intrarea principală, după ce un om de afaceri ar fi blocat accesul, pentru a-și construi un magazin care comercializează uniforme pentru organele de forță. Omul de afaceri respinge acuzațiile și afirmă că el deține un contract de cumpărare-vânzare, care îi permite...