Liderii UE au aprobat finanțarea Ucrainei cu 90 de miliarde de euro în următorii doi ani
Ziarul de Garda, 19 decembrie 2025 09:00
Liderii Uniunii Europene au decis să acorde 90 de miliarde de euro pentru finanțarea Ucrainei în următorii doi ani, printr-un împrumut garantat de bugetul UE, renunțând pentru moment la planul fără precedent de a folosi activele ruse înghețate pentru a finanța apărarea Kievului împotriva Rusiei. „Astăzi am aprobat o decizie de a oferi 90 de...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 10 minute
09:10
Mărar, pătrunjel și ceai negru, distruse de ANSA din cauza pesticidelor periculoase # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import: 7500 kg mărar, 7500 kg pătrunjel și 171,36 kg de „Ceai negru”. Probele au fost prelevate la postul de inspecție de la frontiera Leușeni, în cadrul implementării ordinelor ANSA de controale întărite. Analizele de laborator au indicat...
Acum 30 minute
09:00
Liderii UE au aprobat finanțarea Ucrainei cu 90 de miliarde de euro în următorii doi ani # Ziarul de Garda
Liderii Uniunii Europene au decis să acorde 90 de miliarde de euro pentru finanțarea Ucrainei în următorii doi ani, printr-un împrumut garantat de bugetul UE, renunțând pentru moment la planul fără precedent de a folosi activele ruse înghețate pentru a finanța apărarea Kievului împotriva Rusiei. „Astăzi am aprobat o decizie de a oferi 90 de...
09:00
VIDEO/ Mesaj de la Bruxelles pentru R. Moldova | Andrian Candu, audiat în dosarul „Frauda bancară” | Ce spune Plahotniuc despre condițiile din penitenciar | Salariul minim și mediu pe economie vor crește de la 1 ianuarie | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Uniunea Europeană salută faptul că R. Moldova continuă pe calea reformelor în ciuda condițiilor dificile în care se află. Care sunt concluziile cu privire la țara noastră în urma reuniunii Consiliului pentru Afaceri Generale, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vorbim despre declarațiile făcute de Andrian Candu, finul lui Vladimir...
Acum 2 ore
08:20
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a anunțat la ora 04:10 că traversarea podului Maiaki–Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu drone, potrivit informațiilor transmise de autoritățile ucrainene. În scopul asigurării siguranței cetățenilor, toate mijloacele de transport care se deplasau spre Odesa sunt redirecționate și se întorc pe teritoriul Republicii Moldova....
Acum 12 ore
22:00
Posturile vamale de frontieră Palanca și Tudora, redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Ucrainei # Ziarul de Garda
Posturile vamale de frontieră Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod, Ucraina, anunță Serviciul Vamal al R. Moldova. Activitatea acestora fusese suspendată după ce un pod din apropierea R. Moldova a fost lovit cu drone încărcate cu explozibil. „Pentru securitatea cetățenilor rămași blocați în apropierea zonei incidentului produs anterior...
21:20
DOC/ Cu prilejul Zilei Poliției Naționale, Maia Sandu a conferit distincții de stat # Ziarul de Garda
De Ziua Poliției Naționale, marcată joi, 18 decembrie, președinta R. Moldova Maia Sandu s-a adresat polițiștilor și polițistelor aducându-le mulțumiri pentru munca lor. Aceasta a transmis un mesaj de apreciere pentru că aceștia contribuie la protejarea cetățenilor, la menținerea ordinii publice și la apărarea suveranității statului. În cadrul ceremoniei organizate cu prilejul marcării a 35 de ani...
20:40
LIVE TEXT/ În regiunea Odesa, rușii au atacat o mașină în care se afla o mamă cu trei copii: femeia a murit. Război în Ucraina, ziua 1393 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:37 Armata rusă a lovit o mașină civilă în regiunea Odesa cu o dronă de luptă. În mașină se afla o femeie cu trei copii, a informat șeful Administrației Regionale Odesa, Oleg Kipper. Femeia a suferit leziuni grave și, din păcate, a murit în ambulanță. Cei trei copii ai ei au fost transportați la...
Acum 24 ore
20:20
Cinci jurnaliști ZdG, desemnați jurnaliștii anului 2025 la categoria „Investigație” # Ziarul de Garda
Jurnaliștii ZdG Măriuța Nistor, Natalia Zaharescu, Daniela Calmîș, Felicia Ganev și Victor Moșneag au fost desemnați Jurnaliștii anului 2025 la Gala Presei 2025. Măriuța Nistor și Natalia Zaharescu au fost premiate pentru cele două părți ale investigației Armata digitală a Kremlinului, în care au relatat despre sutele de conturi cu identități false, în spatele cărora...
19:50
A fost constituită Comisia parlamentară specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare # Ziarul de Garda
Pe 18 decembrie a fost constituită Comisia parlamentară specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a R. Moldova, la inițiativa unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Socialiștilor din R. Moldova” (PSRM). Comisia parlamentară specială va fi constituită din 11 membri, după cum anunță Legislativul într-un comunicat. Șase dintre membrii...
19:00
„Domnul Ilan Șor din 2014 nu e același cu domnul Ilan Șor din 2025”. Replica ce l-a amuzat pe Plahotniuc. Drăguțanu și Ropot, audiați în calitate de martori, Filat – asistent # Ziarul de Garda
Dorin Drăguțanu, fostul guvernator al Băncii Naționale, și Ion Ropot, fost administrator special al Băncii de Economii (BEM), au fost audiați în calitate de martori în dosarul privind frauda bacnară, episodul în care este inculpat Vladimir Plahotniuc. Ambii sunt și ei inculpați în cauza privind frauda bancară, ei fiind vizați în dosarul bancherilor, afla în...
19:00
Indemnizații de 3000 de lei per ședință pentru consilierii raionali din Consiliul Raional Orhei # Ziarul de Garda
Indemnizația consilierilor raionali din Consiliul Raional Orhei va crește de la 1000 de lei la 3000 de lei per ședință. Majorarea a fost aprobată cadrul ședinței de pe 18 decembrie a Consiliului Raional Orhei, informează Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din cadrul Consiliului, într-un comunicat în care menționează că această decizie intervine după retragerea...
18:20
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Examinarea proiectului de lege pentru completarea Codului contravențional, amânată # Ziarul de Garda
Astăzi, 18 decembrie, a avut loc ședința plenară a Parlamentului. Legislativul au examinat patru proiecte care vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Este vorba de proiectele de lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni; delimitarea regimului de antrepozit și de producție...
17:50
Un pod din apropierea R. Moldova, lovit cu drone încărcate cu explozibil. Două puncte de trecere a frontierei și-au sistat activitatea # Ziarul de Garda
În urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, un pod din apropierea hotarului cu R. Moldova a fost lovit joi, 18 decembrie, în jurul orei 16:00, cu drone care transportau încărcătură explozivă. Anunțul a fost făcut de către Poliția de Frontieră, care a precizat că activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie este sistată. ...
17:10
Proiect: lista subiecților evaluării externe va fi completată cu o categorie nouă – judecătorii din cadrul Colegiului specializat anticorupție al Judecătoriei Chişinău # Ziarul de Garda
În cadrul procesului de evaluare externă, lista subiecților va fi completată cu o categorie nouă – judecătorii din cadrul Colegiului specializat anticorupție al Judecătoriei Chişinău şi candidații la funcția de judecător din cadrul acestui colegiu. De asemenea, se propune extinderea termenului-limită pentru evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor până la 31 august 2026. Un proiect de lege...
16:40
Proiect: Instituirea unui moratoriu de 12 luni asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, în contextul pierderilor masive provocate de calamitățile naturale, votat în prima lectură # Ziarul de Garda
În R. Moldova ar putea fi instituit un moratoriu de 12 luni asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, în contextul pierderilor masive provocate de calamitățile naturale din ultimii ani. Măsura vizează fermierii micro și mici, afectați de secetă, înghețuri și grindină și prevede suspendarea executărilor silite, precum și a calculării dobânzilor și...
16:40
În stânga Nistrului este instituit regimul de stare de urgență în economie pentru o perioadă de 30 de zile. Așa-numitul Soviet Suprem a aprobat în unanimitate decretul liderului regimului, Vadim Krasnoselski. Documentul va intra în vigoare în această seară, potrivit Zona de Securitate. Luni, 15 decembrie, Krasnoselski a anunțat, în cadrul unei ședințe, introducerea stării...
16:20
Proiect: Instituirea un moratoriu de 12 luni asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, în contextul pierderilor masive provocate de calamitățile naturale, votat în prima lectură # Ziarul de Garda
În R. Moldova ar putea fi instituit un moratoriu de 12 luni asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, în contextul pierderilor masive provocate de calamitățile naturale din ultimii ani. Măsura vizează fermierii micro și mici, afectați de secetă, înghețuri și grindină și prevede suspendarea executărilor silite, precum și a calculării dobânzilor și...
16:10
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: A fost votat, în prima lectură, proiectul de lege care prevede instituirea unui moratoriu temporar asupra urmăririi silite a bunurilor pentru anumite categorii de fermieri micro și mici # Ziarul de Garda
Astăzi, 18 decembrie, are loc ședința plenară a Parlamentului. Legislativul urmează să examineze patru proiecte care vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Este vorba de proiectele de lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni; delimitarea regimului de antrepozit și de producție...
16:10
Mii de fermieri protestează la Bruxelles împotriva politicilor agricole UE și a acordului Mercosur # Ziarul de Garda
Circa 10 000 de fermieri, cu 500 de tractoare, au blocat străzile orașului Bruxelles pentru a denunța politica agricolă a Uniunii Europene și acordul comercial cu țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay). Fermierii susțin că acest acord ar permite importuri masive de produse agricole din America de Sud, la prețuri mai mici și cu...
16:00
ANI s-a autosesizat și va verifica averea unei judecătoare de la Curtea de Apel Centru. Aceasta nu a promovat evaluarea integrității de două ori și CSM a decis să fie eliberată din funcție # Ziarul de Garda
Averea judecătoarei de la Curtea de Apel Centru, Silvia Cecan, care nu a promovat de două ori evaluarea integrității, urmează să fie verificată de Autoritatea Națională de Integritatea (ANI). Instituția a emis miercuri, 17 decembrie, un act de inițiere a controlului. ANI s-a sesizat din oficiu a două zi după ce Comisia de Vetting a...
16:00
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești, deschis circulației cu două luni înainte de termenul contractual # Ziarul de Garda
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești a fost deschis circulației joi, 18 decembrie. Sectorul nou construit are o lungime de 8,58 km și include atât reconstrucția unui sector existent, cât și construcția unui traseu nou. Lucrările au fost finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și sunt finalizate cu două luni mai devreme decât termenul contractual,...
15:50
LIVE TEXT/ Tehnică militară rusă, în valoare de sute de milioane de dolari, a fost avariată pe un aerodrom din Crimeea, de dronele ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1393 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:45 În noaptea de 18 decembrie, drone cu rază lungă de acțiune, lansate de Centrul de Operațiuni Speciale Alpha al Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit mai multe echipamente și tehnică militară rusească de pe aerodromul militar Belbek din Crimeea, ocupată temporar. Conform SBU, au fost lovite: UPDATE 14:20 Delegații ucraineni se...
15:40
Consiliul European a impus joi, 18 decembrie, măsuri restrictive asupra a încă 41 de nave, care fac parte din „flota fantomă” de petroliere a Rusiei și contribuie la veniturile din energie ale acesteia. Conform unui comunicat de presă, aceste 41 de nave sunt adăugate pe lista celor care fac obiectul unei interdicții de acces în...
15:30
Consiliul European a impus joi, 18 decembrie, măsuri restrictive asupra a încă 41 de nave, care fac parte din „flota fantomă” de petroliere a Rusiei și contribuie la veniturile din energie ale acesteia. Conform unui comunicat de presă, aceste 41 de nave sunt adăugate pe lista celor care fac obiectul unei interdicții de acces în...
15:20
Deputații din Parlamentul R. Moldova au fost invitați să devină „Moși Crăciun” pentru 101 de copii cu dizabilități severe din întreaga țară. Inițiativa aparține deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Ludmila Adamciuc, care a oferit deputaților câte o scrisoare pregătită de copii împreună cu părinții sau îngrijitorii lor, în care aceștia au transmis ce își...
15:10
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Este examinat proiectul privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri # Ziarul de Garda
Astăzi, 18 decembrie, are loc ședința plenară a Parlamentului. Legislativul urmează să examineze patru proiecte care vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Este vorba de proiectele de lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni; delimitarea regimului de antrepozit și de producție...
15:00
Uliana Bădărău a fost numită de Parlament în funcția de membră a Curții de Conturi # Ziarul de Garda
Uliana Bădărău a fost numită de Parlament în funcția de membră a Curții de Conturi, cu 58 de voturi. Bădărău a câștigat concursul desfășurat în luna septembrie. Funcția va deveni vacantă din 20 decembrie, când va expira mandatul membrului Curții de Conturi, Eduard Moroșan. Curtea de Conturi este instituția supremă de audit a statului, responsabilă...
14:50
ANI s-a autosesizat și va verifica averea unei judecătoarea de la Curtea de Apel Centru. Aceasta nu a promovat evaluarea integrității de două ori și CSM a decis să fie eliberată din funcție # Ziarul de Garda
Averea judecătoarei de la Curtea de Apel Centru, Silvia Cecan, care nu a promovat de două ori evaluarea integrității, urmează să fie verificată de Autoritatea Națională de Integritatea (ANI). Instituția a emis miercuri, 17 decembrie, un act de inițiere a controlului. ANI s-a sesizat din oficiu a două zi după ce Comisia de Vetting a...
14:50
Acțiunea de control a Inspectoratului de Stat al Muncii se va desfășura fără notificarea prealabilă # Ziarul de Garda
Deputații au adoptat proiectul de lege care prevede modificarea Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii și a Legii privind controlul de stat. Astfel, au fost revizuite principiile de activitate și atribuțiile inspectoratului, drepturile inspectorilor de muncă și modul de efectuare a controlului de stat. În acest sens, se menționează că acțiunea de control a...
14:40
Fundația Moldcell a obținut Premiul de Argint la World Communication Awards 2025, una dintre cele mai importante competiții internaționale din industria telecomunicațiilor, la categoria Contribuție Socială. Distincția a fost acordată în urma unei competiții puternice, la care au aplicat 23 de organizații din întreaga lume, confirmând relevanța și impactul programelor dezvoltate de Fundația Moldcell în...
14:20
LIVE TEXT/ Delegații ucraineni se află în drum spre SUA pentru a discuta planul de pace cu omologii lor americani, anunță Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1393 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:20 Delegații ucraineni se află în drum spre SUA pentru a discuta planul de pace cu omologii lor americani pe 19 și 20 decembrie, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Independent. Discuțiile vor viza planul de pace în 20 de puncte, garanțiile de securitate, reconstrucția și toate etapele și documentele relevante, a...
14:10
Prima lectură: Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani # Ziarul de Garda
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament. Inițiativa legislativă vizează casele individuale cu cel mult două etaje, cu anexe gospodărești aferente,...
13:50
Crizele ultimilor ani au readus prejudecățile de gen, trage alarma un nou studiu: Stereotipurile despre rolul femeii în societate au crescut cu peste 14% în 2025 # Ziarul de Garda
Conform datelor Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), percepția publică privind rolul femeii în societate a suferit o deteriorare semnificativă în ultimii ani. Dacă în 2021, 18,2% dintre cetățeni considerau că politica este un domeniu exclusiv masculin, în 2025 această pondere a urcat la 26,2%. La fel, stereotipurile de gen au crescut: 62,4% dintre respondenți consideră...
13:30
Licitație cu terenuri ocupate. Un lot a fost exclus din procedură până la eliberarea lui de construcțiile ilegale, altul – adjudecat de cel care l-a ocupat ilegal # Ziarul de Garda
La 16 decembrie 2025, Ziarul de Gardă a scris că Primăria Chișinău urmează să expună la o licitație de milioane terenuri care-i aparțin doar pe hârtie și care, în realitate, sunt îngrădite și folosite de mai multe persoane care locuiesc în preajmă. O zi mai târziu, terenul de 15 ari de pe strada Ciocîrliei, împărțit...
13:10
Documente moldovenești false, în centrul unei anchete din România privind acordarea cetățeniei române pentru cetățeni ruși # Ziarul de Garda
37 de perchezițiile au fost efectuate în România în două cauze și au vizat modul de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române pe baza unor înscrisuri oficiale. Potrivit datelor preliminare, este vorba despre o rețea care ar fi fost pusă pe picioare încă din 2022 de mai mulți cetățeni ucraineni. Aceștia ar fi falsificat...
12:50
The Insider: „M-a amenințat că mă va omorî, m-a obligat să gătesc, să fac curățenie și să-i satisfac dorințele sexuale” Mărturiile unei femei ucrainene care a fost înrobită de soldații ruși # Ziarul de Garda
La sfârșitul lunii octombrie 2025, Tribunalul Penal Internațional de la Haga a acceptat mărturia Olenei Yagupova, o locuitoare a orașului Kamianka-Dniprovska, în regiunea Zaporojie. Ucraineana a povestit publicației The Insider cum a fost răpită de soldații ruși, a îndurat torturi și abuzuri și a ajuns în sclavie, scrie The Insider. „Oamenii au început să dispară...
12:40
Premierul Alexandru Munteanu a avut discuții cu mai mulți primari din UTA Găgăuzia, în cadrul primei sale vizite oficiale # Ziarul de Garda
Premierul Alexandru Munteanu a discutat joi, 18 decembrie, cu mai mulți oficiali din Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia, în cadrul primei sale vizite oficiale în regiune. Principalele subiecte abordate de către Munteanu cu primarii, consilierii și reprezentanții serviciilor desconcentrate din UTA Găgăuzia au fost: importanța menținerii unei colaborări productive dintre administrația publică centrală și cea...
12:20
CEC a aprobat bugetul instituției pentru anul 2026: mai mulți bani alocați pentru finanțarea partidelor politice # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat miercuri, 17 decembrie, bugetul instituției pentru anul 2026 – în sumă de 151 068 200 de lei. Bugetul este redus cu peste jumătate față de cel din 2025, anul în care au avut loc alegerile parlamentare, însă alocările pentru finanțarea partidelor politice cresc cu aproape 4,5 milioane de lei. Conform...
12:00
Narațiuni anti-UE și anti-NATO, promovate pe YouTube după alegerile parlamentare. „Principalii vectori de propagare rămân canale afiliate fostelor posturi de televiziune” # Ziarul de Garda
Chiar și după ce au trecut alegerile parlamentare, mai multe canale de pe YouTube mențin un cadru narativ stabil, care contestă integrarea europeană, legitimitatea autorităților și orientarea geopolitică a R. Moldova, arată un nou raport de monitorizare a narațiunilor de dezinformare de pe platformă, publicat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Potrivit datelor obținute din...
12:00
Zelenski a declarat că Vladimir Putin „nu are nicio intenție reală de a pune capăt războiului împotriva Ucrainei”, în ciuda afirmațiilor oficialilor americani # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat că președintele rus, Vladimir Putin „nu are nicio intenție reală de a pune capăt războiului împotriva Ucrainei”, în ciuda afirmațiilor oficialilor americani conform cărora Moscova ar putea fi pregătită pentru discuții de pace, scrie Kyiv Post. „Semnalele pe care le dă Putin nu sunt absolut noi pentru noi. Am...
11:50
Narațiuni anti-UE și anti-NATO, promovate pe YouTube după alegeri. „Principalii vectori de propagare rămân canale afiliate fostelor posturi de televiziune” # Ziarul de Garda
Chiar și după ce au trecut alegerile parlamentare, mai multe canale de pe YouTube mențin un cadru narativ stabil, care contestă integrarea europeană, legitimitatea autorităților și orientarea geopolitică a R. Moldova, arată un nou raport de monitorizare a narațiunilor de dezinformare de pe platformă, publicat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Potrivit datelor obținute din...
11:40
REUTERS/ Polonia reia producția de mine antipersonal și își întărește granița cu Rusia și Belarus # Ziarul de Garda
Polonia a decis să înceapă producerea de mine antipersonal pentru prima dată de la Războiul Rece și intenționează să le desfășoare de-a lungul frontierei sale estice. Totodată, ar putea să le exporte în Ucraina, a declarat pentru Reuters ministrul adjunct al apărării din Polonia, Pawel Zalewski. Alăturându-se unei schimbări regionale mai ample, în cadrul căreia...
11:30
REUTERS/ Polonia reia producția de mine antipersonal și își întărește granița estică # Ziarul de Garda
Polonia a decis să înceapă producerea de mine antipersonal pentru prima dată de la Războiul Rece și intenționează să le desfășoare de-a lungul frontierei sale estice. Totodată, ar putea să le exporte în Ucraina, a declarat pentru Reuters ministrul adjunct al apărării din Polonia, Pawel Zalewski. Alăturându-se unei schimbări regionale mai ample, în cadrul căreia...
11:20
LIVE TEXT/ Ucraina a semnat mai multe noi acorduri de apărare cu Germania, în valoare totală de 1,2 miliarde de euro. Război în Ucraina, ziua 1393 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:12 Kievul a semnat mai multe noi acorduri de apărare cu Berlinul, în valoare totală de 1,2 miliarde de euro a anunțat ministrul Apărării, Denis Șmîgal, pe 17 decembrie, la o zi după reuniunea în format Ramstein a Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina (UDCG), scrie Kyiv Independent. În baza noilor acorduri, Germania...
11:10
VIDEO/ 35 de ani de la înființarea Poliției. „Un simbol al suveranității noastre – o apără, dând dovadă de devotament, profesionalism și curaj în fața unor amenințări hibride fără precedent în istoria noastră” # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) marchează joi, 18 decembrie, 35 de ani de la înființare. „De-a lungul acestor ani, polițiștii și polițistele noastre au muncit zi de zi pentru a construi o instituție care protejează drepturile cetățenilor, garantează supremația legii și ordinea publică și care, prin acțiuni concrete, se bucură, de o încredere tot mai...
11:00
„Nu plecăm până nu găsim o soluție”. Summit decisiv la Bruxelles: UE caută 90 de miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei # Ziarul de Garda
Cei 27 de lideri ai Uniunii Europene se reunesc joi, 18 decembrie, la Bruxelles pentru a lua o decizie care ar putea redefini arhitectura de securitate a continentului: cum să strângă cel puțin 90 de miliarde de euro pentru a acoperi nevoile financiare și militare ale Ucrainei pentru anii 2026 și 2027, transmite Euronews. Opțiunea...
10:50
Dosarul „Frauda bancară”. Plahotniuc, escortat în cătușe, față în față cu Filat, care asistă la proces # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc și Vlad Filat sunt din nou față în față. De această dată însă, în sala de judecată, acolo unde este examinat dosarul „Frauda bancară”: cu Plahotniuc în calitate de inculpat, escortat în cătușe de la Penitenciarul nr. 13, iar fostul premier Vlad Filat, condamnat în 2016 la 9 ani de închisoare pentru complicitate...
10:40
Vladimir Plahotniuc și Vlad Filat sunt din nou față în față. De această dată însă, în sala de judecată, acolo unde este examinat dosarul „Frauda bancară”: cu Plahotniuc în calitate de inculpat, escortat în cătușe de la Penitenciarul nr. 13, acolo unde este deținut din 25 septembrie, iar fostul premier Vlad Filat, condamnat în 2016...
10:10
Ministerul Justiției a format un grup de lucru permanent din care fac parte conducătorii instituțiilor de drept. Cojuhari: „Scopul nostru este ca instituțiile să funcționeze” # Ziarul de Garda
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a anunțat miercuri, 17 decembrie, că încă acum două săptămâni a format un grup de lucru permanent, din care fac parte conducătorii instituțiilor de drept, cu scopul de a spori cooperarea instituțională. Potrivit lui, acest grup va lupta cu fenomenul corupției. „În ultimii ani, sistemul de justiție a trecut prin mai...
10:00
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Vor fi examinate proiecte care vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene # Ziarul de Garda
Astăzi, 18 decembrie, are loc ședința plenară a Parlamentului. Legislativul urmează să examineze patru proiecte care vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Este vorba de proiectele de lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni; delimitarea regimului de antrepozit și de producție...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.