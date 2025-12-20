Bugetarii moldoveni cu vile în Borsec
Observatorul de Nord, 20 decembrie 2025 08:40
Micuţa localitate Borsec din judeţul Harghita, România, este de ani buni locul preferat de vacanţă al unor demnitari moldoveni. În această vară, însuşi şeful statului, Nicolae Timofti, şi-a petrecut aici o săptămână din concediu la o vilă renumită în zonă. Câtorva funcționari de la noi le place atât de mult la Borsec, încât au […]
• • •
Curs valutar, 20 decembrie 2025: euro valorează 19 lei și 80 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 89 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 20 decembrie 2025, are valoarea de 19 lei și 80 de bani, iar dolarul american costă 16 lei și 89 bani. Leul românesc va avea valoarea de 3 lei și 88 de bani, iar hrivna ucraineană se menține la valoarea […]
De astăzi, 20 decembrie, vremurile grele se încheie pentru 3 zodii. Vezi ce ți-au pregătit astrele # Observatorul de Nord
Sfârșitul anului 2025 marchează o perioadă de eliberare și vindecare pentru anumite zodii, care vor simți cum greutățile recente încep să se dizolve. Este momentul ca nativii să recunoască cât de mult au crescut în urma provocărilor și să învețe să se bazeze pe propriile forțe. După 20 decembrie, cu retrogradarea lui Chiron, energia […]
Poliția de Frontieră: Recomandări de securitate în cazul depistării dronelor sau a resturilor de drone # Observatorul de Nord
În contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei și în scopul asigurării securității cetățenilor, Poliția de Frontieră recomandă populației să respecte următoarele măsuri de siguranță: • Dacă depistați drone sau resturi de drone la sol, nu vă apropiați de acestea și nu încercați să le atingeți, mutați sau transportați; • Apelați numărul unic de urgență 112; […]
Important! Persoanele care au achitat servicii medicale în anul 2025 își pot recupera o parte din bani # Observatorul de Nord
Persoanele care au achitat servicii medicale în anul 2025 își pot recupera o parte din bani prin reducerea impozitului pe venit, dacă întrunesc condițiile prevăzute de Codul fiscal. Facilitatea se aplică la depunerea declarației fiscale și permite diminuarea venitului impozabil cu cheltuielile suportate pentru servicii medicale sau pentru asigurarea medicală facultativă, în limita unui salariu […]
Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025. Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Această zi aduce lecții importante pentru fiecare zodie, fie că este vorba despre curaj, odihnă, comunicare sau transformare interioară. Indiferent de provocările întâlnite, amintește-ți că fiecare pas te apropie de o versiune mai echilibrată și mai conștientă a ta. Ai încredere în proces și oferă-ți răbdare. Universul lucrează în favoarea ta. Descoperă ce îți rezervă […]
Meteo, 20 decembrie 2025: vreme posomorâtă și valori termice adecvate perioadei # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, sâmbătă, 20 decembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea o vreme posomorâtă, cu valori termice adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului va oscila între zero grade, în orele dimineții până la +2 grade Celsius ziua. Probabilitatea unor precipitații este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi de […]
Ajunul sărbătorilor de iarnă a adus zâmbete și speranță pe chipurile copiilor din raionul Soroca. Evenimentul a avut loc în centrul municipiului, în preajma bradului de Crăciun, acolo unde micuții s-au adunat cu emoție și nerăbdare. Acțiunea caritabilă „Surprize o claie, de la Moș Nicolae" a fost organizată la inițiativa Direcției Învățământ Soroca, care a […]
Atelierul practic „Dansurile tradiționale de iarnă" a fost organizat de Angela Andriuță, conducătoarea cercului „Pasiune" din cadrul Centrului de Creație al Copiilor și Adolescenților „Speranța" din municipiul Soroca, împreună cu elevii de la Liceul Teoretic „Ion Creangă", care frecventează acest cerc. Activitatea s-a desfășurat în incinta Liceului Teoretic „Ion Creangă". În cadrul atelierului, Ansamblul „Dorința" […]
Pentrru intervalul 19 decembrie, ora 17:00 – 20 decembrie, ora 11:00, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică Cod galben de ceață. Astfel, vizibilitatea va scădea până la 200 de metri și mai puțin, ceea ce poate afecta circulația rutieră, transportul public și activitățile desfășurate în aer liber. Conducătorii auto sunt îndemnați să circule […]
Pericol pe șosea între Gura Camencii și Soroca. Carosabilul s-a transformat într-un patinoar # Observatorul de Nord
Șoferii care tranzitează traseul dinspre Gura Camencii avertizează asupra condițiilor periculoase de circulație. Potrivit acestora, material antiderapant a fost împrăștiat doar până la sensul giratoriu din localitate, iar dincolo de acest punct carosabilul este extrem de alunecos, „ca gheața". Din cauza drumului nepracticabil, în zonă s-au format ambuteiaje, iar mai multe vehicule au derapat, unele […]
Un microbuz școlar din cele 23 donate astăzi va ajunge la Soroca, unde circa 1200 de elevi sunt transportați zilnic la școală # Observatorul de Nord
Un număr de 21 de microbuze școlare au fost transmise astăzi către instituțiile de învățământ general din țară. Acestea vor fi utilizate pentru a transporta circa 700 de elevi din diferite localități ale țării spre școlile în care își fac studiile. În același timp, alte două unități de transport au fost transmise, în premieră, […]
Parteneriat educațional între Școala Gimnazială nr. 66 din București și Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
În baza parteneriatului educațional dintre Școala Gimnazială nr. 66 din municipiul București și Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Creangă" din municipiul Soroca, a fost realizat proiectul comun „De la inimă la inimă", în cadrul căruia s-a desfășurat și activitatea „Vitamine pentru un copil ca mine". Proiectul a avut drept scop promovarea solidarității, incluziunii sociale și […]
Lilia Pilipețchi: „În 2025 avem în reparație 1,9 km de drumuri, dar în municipiu sunt în total aproximativ 200 de km” / VIDEO # Observatorul de Nord
La finalul ultimei ședințe a Consiliului Municipal din acest an, primara Lilia Pilipețchi a veni cu un raport față de aleșii locali, unde a menționat realizările autorităților municipale de până acum și unele planuri pentru viitor. Aceasta a menționat ce bani și pe ce s-au cheltuit, care au fost necesitățile stringente în opinia conducerii primăriei. […]
Tableta de vineri Să nu creadă cineva că atentez, Doamne ferește, la înțelepciunea populară care spune că „unde-s mulți puterea crește și dușmanul nu sporește", fiindcă este absurd să pui la îndoială ceea ce s-a demonstrat de atâtea ori și de atâta lume. Cu toate acestea, însă, sunt și cazuri când această axiomă este […]
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești informează despre condamnarea a patru bărbați, membri ai unui grup criminal organizat, acuzați de escrocherie, conform art.190 alin.(4) din Codul penal. Instanța le-a aplicat pedepse cu închisoarea cuprinse între 7 și 14 ani, informează procuratura.md Potrivit rechizitoriului, învinuiții și-au împărțit rolurile în funcție de necesitățile infracționale planificate, organizând sustragerea bunurilor […]
Bătaie pedepsită pe strada Vasile Stroescu din Soroca, după ce un bărbat l-a bătut pe altul cu un burghiu în cap în plină zi # Observatorul de Nord
Un conflict izbucnit în plină zi, în fața unui magazin din municipiul Soroca, s-a încheiat cu o condamnare la închisoare. Un bărbat a fost găsit vinovat de huliganism agravat, după ce a agresat o altă persoană într-un loc public, folosind un obiect metalic, faptele fiind comise la doar câteva zile după ce fusese eliberat din […]
Atenție, călători: trafic intens la punctul de trecere a frontierei Otaci-Moghilev-Podolsk # Observatorul de Nord
Poliția de Frontieră a atenționat că în dimineața zilei de astăzi a fost înregistrat trafic majorat de călători și mijloace de transport în punctul de trecere Otaci-Moghilev-Podolsk, pe direcția de ieșire din Republica Moldova, transmite moldpres.md În acest context, autoritățile întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă. Participanții la traficul […]
De ANSA nu trece nici un…un fir de mărar cu pesticide – au fost nimicite 7500 kg mărar, 7500 kg pătrunjel și 171,36 kg de „Ceai negru” # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import: 7500 kg mărar, 7500 kg pătrunjel și 171,36 kg (4032 pliculețe a câte 42,5 gr.) de „Ceai negru". Probele au fost prelevate la postul de inspecție de la frontiera Leușeni, în cadrul implementării ordinelor ANSA de controale […]
Cu valoarea nominală de 100 lei și un tiraj de 2500 unități a fost pusă în circulație moneda comemorativă „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro” # Observatorul de Nord
De astăzi, 19 decembrie, Banca Națională a Moldovei pune în circulație moneda comemorativă „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro", emisiunea anului 2025. Moneda este bătută în argint, are valoarea nominală de 100 lei și un tiraj de 2500 unități. Moneda comemorativă va fi însoțită de certificat de autenticitate și se va comercializa publicului larg […]
În comunitatea mondială ce ține de domeniul ocrotirii sănătății nu există nici până azi un consens asupra originilor exacte ale virusului SARS-CoV-2, sau COVID-19, care la începutul acestui deceniu a ieșit de sub control și a declanșat o pandemie globală cu milioane de vieți secerate la bilanț. De unde a pornit virusul și cum de […]
Deseurile solide vor fi gestionate altfel la Soroca – municipiul face parte din proiectul RMD 7 # Observatorul de Nord
Primarul municipiului soroca, Lilia pilipețchi și directorul Direcției Gospodăriei Locativ Comunale Soroca, Andrei Baiura, au parcticipat la sesiunea de informare a Autorităților Publice Locale din RMD 7, transmite Serviciul de presă al primăriei Soroca. Evenimentul a avut loc în cadrul Proiectului "Deșeuri solide în Moldova", implementat de Ministerul Mediului, cu sprijinul Băncii Europene de […]
Curs valutar, 19 decembrie 2025: euro „urcă” cu un ban, iar dolarul „coboară” cu un ban # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 19 decembrie 2025, , euro urcă la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu 1 ban mai mult decât ieri. Dolarul american coboară la valoarea 16 lei și 89 bani, cu 1 ban mai puțin. Leul românesc va […]
Copiii cuminți azi au cizmulițe pline cu cadouri și lipici la bucurie, de Moș Nicolae # Observatorul de Nord
Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai îndrăgiți și populari sfinți ai creștinătății, este sărbătorit în 19 decembrie. Se spune că păzește soarele care încearcă să se strecoare pe lângă el pentru a ajunge la tărâmurile de miazănoapte pentru a lăsa lumea fără căldură și fără lumină. Acesta a trăit în timpul împăraţilor romani Diocleţian (284-305) […]
Veste bună pentru fermierii mici – aceștia vor avea protecție temporară împotriva falimentului # Observatorul de Nord
Ieri, legislativul a aprobat în prima lectură, un proiect de lege care instituie un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025. Moratoriul va dura 12 luni și se va aplica fermierilor micro și mici, fidejusorilor și membrilor gospodăriilor țărănești, precum și altor persoane care răspund solidar pentru […]
Nu riscați sănătatea familiei de sărbători. Icrele din surse dubioase pot fi extrem de periculoase! # Observatorul de Nord
În perioada sărbătorilor de iarnă, unii consumatori preferă să pună pe masă produse pescărești, în special icre roșii și caviar, informează ansa.gov.md Agen
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025. Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi îți oferă ocazia să te oprești puțin și să reflectezi la direcția în care mergi. Indiferent de provocările întâlnite, astrele te încurajează să alegi cu grijă ce lași să-ți consume energia. Ascultă-ți emoțiile, respectă-ți limitele și amintește-ți că fiecare pas, oricât de mic, contează. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de […] Post-ul Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025. Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
În anul 2026, alocația per elev va crește cu 8-10 la sută, iar toate școlile din republică vor primi peste un milion de lei pentru infrastructură, # Observatorul de Nord
Bugetul pentru educație va înregistra o creștere semnificativă în 2026, iar alocația per elev, acordată instituțiilor prin mecanismul de finanțare a rețelei școlare, va fi majorată cu aproximativ 8-10%. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, într-un interviu. Dan Perciun a precizat că, pe lângă creșterea alocației per elev, toate […] Post-ul În anul 2026, alocația per elev va crește cu 8-10 la sută, iar toate școlile din republică vor primi peste un milion de lei pentru infrastructură, apare prima dată în Observatorul de Nord.
Meteo, 19 decembrie 2025: fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 19 decembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea o zi răcoroasă, cu puțin soare și fără precipitații. Astfel, în termometre vom avea de la zero grade până la +3 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 88 procente, […] Post-ul Meteo, 19 decembrie 2025: fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curtea de Apel Centru a respins ca fiind neântemeiată cererea fostului deputat Vasile Bolea, afiliat lui Ilan Șor, împotriva Autorității Naționale de Integritate. Hotărârea, pronunțată joi, poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție. Bolea a mers în instanță, după ce ANI a constatat în cazul său o avere nejustificată de peste 230 de mii de […] Post-ul Vasile Bolea își apără averea. Curtea de Apel i-a respins cererea apare prima dată în Observatorul de Nord.
18 decembrie 2025
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noile prețuri pentru ziua de astăzi, 18 decembrie 2025 – un litru de benzină va fi comercializat cu 22 de lei și 60 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 19 lei și 15 bani. Astfel, benzina s-a ieftinit cu 17 bani, […] Post-ul Și azi carburanții se ieftinesc: benzina cu 17 bani, iar motorina cu 12 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
La datorie cu limba română în suflet, polițistul Ionel Canațui: „Apărăm valorile care ne definesc identitatea” # Observatorul de Nord
Polițistul Ionel Canațui are un deceniu muncit cu dedicație pentru menținerea ordinii publice. La începutul lunii decembrie, a devenit cunoscut publicului larg după un incident în care nu s-a lăsat intimidat de un cetățean din autonomia găgăuză care i-a cerut să comunice în limba rusă. Cazul a fost intens mediatizat pe rețelele de socializare și […] Post-ul La datorie cu limba română în suflet, polițistul Ionel Canațui: „Apărăm valorile care ne definesc identitatea” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Conform informației furnizate de Serviciul de presă al primăriei, instituția ar un nou angajat. Se numește Tatiana Leșan și va ocupa funcția de specialistă principală în domeniul protecției dreptului copilului. Doamna Leșan a depus jurământul de credință în fața conducerii, colegilor și simbolurilor de stat. Evenimentul marchează promovarea cu succes a perioadei de probă și […] Post-ul Tatiana Leșan este o nouă angajată a primăriei Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
O femeie din raionul Florești a fost condamnată pentru agresiune asupra concubinului său, după ce, în vara anului 2025, a provocat victimei multiple leziuni corporale. Incidentul s-a produs în gospodăria concubinului, în urma unui conflict spontan, în care ambii se aflau sub influența alcoolului. Raportul medico-legal a confirmat fracturi și traumatisme multiple, care au necesitat […] Post-ul Femeie condamnată pentru agresiune asupra concubinului apare prima dată în Observatorul de Nord.
Iarna este întotdeauna un prilej de reflecție și de revenire la tradițiile care ne definesc ca popor. În acest spirit, membrii clubului „Seniorilor 50+” s-au adunat recent pentru a celebra sărbătorile de iarnă și a depăna amintiri din copilărie. Întâlnirea a fost o adevărată călătorie în timp, de la sărbătoarea Sfântului Andrei și până la […] Post-ul Sărbători și obiceiuri de iarnă – amintiri și tradiții păstrate apare prima dată în Observatorul de Nord.
20 de ani de închisoare pentru că și-a ucis mama prin incendiere și a încercat să o omoare și pe îngrijitoarea acesteia. # Observatorul de Nord
Procuratura raionului Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță despre pronunțarea, la 16 decembrie 2025, a sentinței de condamnare a unui bărbat de 36 de ani, acuzat de mai multe infracțiuni, inclusiv viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime. Instanța i-a stabilit pedeapsa cu închisoare pe un termen de 20 de ani, informează […] Post-ul 20 de ani de închisoare pentru că și-a ucis mama prin incendiere și a încercat să o omoare și pe îngrijitoarea acesteia. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Nina Gherețcaia are 37 de ani și locuiește în satul Visoca. A absolvit nouă clase și ulterior nu și-a continuat studiile. După finisarea școlii, a rămas în familie pentru a-și ajuta părinții și a contribuit la treburile gospodărești. În comunitatea locală, implicarea ei este apreciată — gătește, spală, curăță, îngrijește ogradă și animalele, și ori […] Post-ul Dizabilitatea nu e sfârșitul. Povestea Ninei din Visoca apare prima dată în Observatorul de Nord.
Autor: Irina TABARANU, cusens.md La marginea satului Boșernița, o suburbie a orașului Rezina, se află unul dintre bazinele de acumulare ale stației de purificare a apei din localitate. Deși se află pe malul drept al Nistrului, servește drept o verigă importantă în lanțul de producție și funcționare a uzinei metalurgice din Rîbnița, care se află […] Post-ul Proprietățile MMZ de pe malul drept al Nistrului apare prima dată în Observatorul de Nord.
Astăzi Poliția Republicii Moldova sărbătorește 35 de ani de istorie, muncă și devotament. Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu: „35 de ani de Poliție înseamnă o istorie construită prin muncă, sacrificiu și devotament. Sunt ani marcați de nopți nedormite, intervenții dificile, decizii asumate și responsabilitatea purtată zi de zi, în slujba oamenilor. În spatele fiecărei uniforme […] Post-ul Poliția Republicii Moldova împlinește 35 de ani de la înființare apare prima dată în Observatorul de Nord.
Tradiții vii și colinde străbune – Șezătoare literară la Chetrosu, în cadrul Programului Național „Acces la cultură” # Observatorul de Nord
În atmosfera caldă și primitoare a sărbătorilor de iarnă, Gimnaziul „Bunescu Dumitru” din satul Chetrosu a găzduit șezătoarea literară „Povești nescrise la gura sobei”, desfășurată în cadrul Programului Național „Acces la cultură”, de HUB-ul Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, Centrul de Creație a Copiilor Drochia, în parteneriat cu AO „Femeia de Azi”, CRT Drochia și redacția […] Post-ul Tradiții vii și colinde străbune – Șezătoare literară la Chetrosu, în cadrul Programului Național „Acces la cultură” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Republica Moldova – Ucraina – regiunea transnistreană: „triunghiul de aur” al contrabandei cu țigări # Observatorul de Nord
Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina raportează aproape lunar despre capturi impunătoare cu țigări de contrabandă la hotarul comun. Chiar dacă schemele sunt cunoscute oamenilor legii, cantități mari de produse din tutun ajung oricum la destinație. De exemplu, piața „Privoz” din Odesa, una dintre cele mai mari din estul Europei, este supraîncărcată cu țigări care sunt vândute fără bon de […] Post-ul Republica Moldova – Ucraina – regiunea transnistreană: „triunghiul de aur” al contrabandei cu țigări apare prima dată în Observatorul de Nord.
Așa se apără pacea: prin reguli clare și prin curajul de a spune că răul are consecințe. # Observatorul de Nord
Maia Sandu a fost zilele trecute la Haga, unde a participat la instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. – Comisia este un mecanism internațional instituit sub egida Consiliului Europei. Se va ocupa de examinarea și soluționarea cererilor de despăgubire pentru prejudiciile cauzate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Comisia va examina, evalua și soluționa cererile […] Post-ul Așa se apără pacea: prin reguli clare și prin curajul de a spune că răul are consecințe. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Doamne, ce durere!!! A plecat prematur la Ceruri pedagogul și antrenorul Vitalie Lohov… A lăsat în urma nu doar sportivi, dar și caractere… # Observatorul de Nord
Școala Sportivă Raională Soroca deplânge trecerea prematură și subită în neființă a pedagogului și antrenorului, Omului VITALIE LOHOV… Ai fost antrenor de judo și sambo la Școala Sportivă din municipiul Soroca… Ai fost profesor la Liceul Teoretic Petru Rareș… Ai fost parte importantă a Școlii Sportive Raionale Soroca. Pentru mulți copii ai fost mai […] Post-ul Doamne, ce durere!!! A plecat prematur la Ceruri pedagogul și antrenorul Vitalie Lohov… A lăsat în urma nu doar sportivi, dar și caractere… apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un mix de propagandă locală și narațiuni false pro-Kremlin. Ce domină spațiul informațional din stânga Nistrului? # Observatorul de Nord
Spațiul informațional din regiunea transnistreană continuă să fie dominat de mesaje alarmiste și narațiuni fabricate care prezintă Chișinăul ca o amenințare militară și un stat ostil propriilor cetățeni. Presa și reprezentanții administrației secesioniste vorbesc insistent despre pretinsa „militarizare” a R. Moldova, justificând astfel menținerea structurilor militare ilegale din regiune. În același timp, sunt amplificate mesajele […] Post-ul Un mix de propagandă locală și narațiuni false pro-Kremlin. Ce domină spațiul informațional din stânga Nistrului? apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 18 decembrie 2025: euro este în ușoară scădere, iar dolarul ajunge la 16 lei și 90 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 18 decembrie 2025, euro este cotat la 19 lei și 79 de bani, în ușoară scădere față de ziua precedentă. Dolarul american ajunge la 16 lei și 90 de bani. Leul românesc este stabilit la 3 lei și 88 de bani, […] Post-ul Curs valutar, 18 decembrie 2025: euro este în ușoară scădere, iar dolarul ajunge la 16 lei și 90 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Primăria Soroca a obligat prin judecată Inspectoratul de Poliție să caute făptașul care a incendiat gunoiștea de pe strada Negruzzi # Observatorul de Nord
Ancheta privind incendierea unei platforme de colectare a deșeurilor din municipiul Soroca, soldată cu un prejudiciu de aproape 240 de mii de lei, va fi reluată după ce Judecătoria Soroca a constatat că investigația inițială a fost superficială și incompletă. Instanța a decis anularea actului de sistare și a obligat Inspectoratul de Poliție Soroca să […] Post-ul Primăria Soroca a obligat prin judecată Inspectoratul de Poliție să caute făptașul care a incendiat gunoiștea de pe strada Negruzzi apare prima dată în Observatorul de Nord.
La ședința Consiliului Municipal Soroca de ieri, aleșii locali au abrogat decizia de la ședința din luna octombrie când au permis reluarea activității acestui parc de distracții din sectorul Soroca Nouă al municipiului. Motivul anulării a fost o notificare a Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat. Autoritățile municipale nu au dorit să publice la […] Post-ul Paza, anulare: Redeschiderea „Nikole Park” la Soroca Nouă, anulată apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi este despre asumare, adaptare și curajul de a privi lucrurile cu sinceritate. Fiecare zodie primește un impuls diferit, dar mesajul general rămâne același: schimbarea este inevitabilă, iar felul în care alegi să o gestionezi face toată diferența. Ascultă-ți intuiția, ai grijă de tine și nu uita că fiecare pas, oricât de mic, […] Post-ul Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 18 decembrie 2025, vom avea puțin soare, în orele dimineții temperatura va fi sub zero, dar fără precipitații. Astfel, valorile termice se vor încadra între -1 și +4 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 18 decembrie 2025: puțin soare, puțin minus, fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Condamnat la închisoare pentru că a încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 32 de ani, acuzat de violență săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Prin decizia instanței, inculpatul a fost condamnat la 1 an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, informează procuratura.md. Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui […] Post-ul Condamnat la închisoare pentru că a încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față apare prima dată în Observatorul de Nord.
