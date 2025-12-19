/PROMO/ „Întreabă Ghețu”: Grijile oamenilor din Cimișlia și ce se întâmplă în dosarul lui Plahotniuc - de la 20:00, la TV8

/PROMO/ „Întreabă Ghețu”: Grijile oamenilor din Cimișlia și ce se întâmplă în dosarul lui Plahotniuc - de la 20:00, la TV8

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8