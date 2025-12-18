/VIDEO/ Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, invitată la „Cutia Neagră”: De la 20:00, doar la TV8!

/VIDEO/ Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, invitată la „Cutia Neagră”: De la 20:00, doar la TV8!

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8