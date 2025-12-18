/VIDEO/ Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, invitată la „Cutia Neagră”: De la 20:00, doar la TV8!
TV8, 18 decembrie 2025 22:00
/VIDEO/ Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, invitată la „Cutia Neagră”: De la 20:00, doar la TV8!
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 15 minute
22:10
Acum 30 minute
22:00
Acum o oră
21:40
Acum 2 ore
21:10
20:40
Acum 4 ore
20:10
20:10
20:10
19:40
19:40
18:50
Acum 6 ore
18:20
18:10
17:50
17:20
17:10
16:50
Acum 8 ore
15:50
15:40
15:20
14:50
14:30
Acum 12 ore
14:20
14:00
13:30
13:00
12:00
11:40
11:40
11:10
10:40
10:30
10:00
09:30
Acum 24 ore
09:00
07:40
07:10
17 decembrie 2025
23:40
23:10
22:40
Ieri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.