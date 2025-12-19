Nouă producători din raioanele Cahul și Taraclia vor exporta struguri de masă de calitate pe piața UE

20:00

Fostul prim-ministru și ex-lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Vlad Filat, a participat, pe 18 decembrie, la ședința de judecată din dosarul furtul miliardului, în care este judecat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Apariția lui Filat are loc la o zi după ce acesta s-a declarat profund consternat de modul în care evoluează procesul penal și de felul în care este instrumentat dosarul. În calitate de martori ai apărării, au mai fost citați fostul șef al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu și fost administrator special al Băncii de Economii, Ion Ropot.