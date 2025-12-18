Legislativul ar putea institui ora votului în cadrul ședințelor plenare. Speakerul Igor Grosu: „Propunerea va fi discutată la consultările publice privind elaborarea noului Cod al Parlamentului”
Legislativul ar putea institui ora votului în cadrul ședințelor plenare. Speakerul Igor Grosu: „Propunerea va fi discutată la consultările publice privind elaborarea noului Cod al Parlamentului” # Moldpres
Parlamentul ar putea institui ora votului în cadrul ședințelor plenare. Această propunere urmează a fi discutată în cadrul consultărilor publice privind elaborarea proiectului Codului ce vizează organizarea și funcționarea instituției legislative. Anunțul a...
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre proiectul ce vizează crearea PACCO: „Urmează discuții pe platforma Ministerului Justiției” # Moldpres
Autoritățile au recepționat opinia Comisiei de la Veneția privind proiectul de lege care prevede crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), iar în perioada următoare vor avea loc discuții pe platforma Ministerului Justiției pentru a ...
Aleșii poporului au adoptat astăzi modificări la Legea privind regimul explozivilor de uz civil, menite să alinieze cadrul normativ național la standardele Uniunii Europene și să consolideze siguranța publică. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Afaceril...
Elevii claselor a VII-a – a XII-a, care au elaborat o invenție sau o cercetare, se pot înscrie la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2026, care se va desfășura în perioada 13-15 februarie. Dosarele pot fi depuse până ...
Parlamentul a numit-o astăzi pe Uliana Bădărău în funcția de membru al Curții de Conturi, pentru un mandat de cinci ani. Hotărârea a fost adoptată cu votul a 58 de deputați, iar ulterior aceasta a depus jurământul în plenul Legislativului, comuni...
FOTO // Memorandum semnat la Bruxelles. Republica Moldova și Italia vor opera schimburi electronice de date vamale # Moldpres
Un Memorandum de înțelegere privind schimbul electronic de date vamale a fost semnat la Bruxelles de către Radu Vrabie, director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, și Andrea Mazzella, director pentru relații internaționale al Agenției Vămilor și Monopoluril...
Peste 70% din totalul companiilor exportatoare își vând produsele pe piața UE. Eugeniu Osmochescu: „Exporturile moldovenești se află într-un moment de creștere și oportunități” # Moldpres
În anul 2024, peste 2.200 de întreprinderi din Republica Moldova și-au vândut produsele pe piața Uniunii Europene, ceea ce reprezintă mai mult de 70% din totalul companiilor exportatoare din țara noastră. Cifrele au fost prezentate de vicepremierul Eugeniu ...
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat Platforma Industrială Multifuncțională din Ceadîr-Lunga – unul dintre cele mai mari proiecte economice ale regiunii # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mers astăzi la Platforma Industrială Multifuncțională din Ceadîr-Lunga, care este în prezent în proces de construcție. Platforma modernă de producție are o suprafață de 5.200 de metri pătrați și vine să stimuleze ...
Vulcănești bypass road has become operational and is open to traffic starting Thursday, December 18. Deputy Prime Minister, Minister of Infrastructure and Regional Development Vladimir Bolea stated that the modernization of this section of the M3 Chisinau-Comrat-Giurgiulesti-Ro...
FOTO // Centrul Național de Transfuzie a Sângelui și 15 spitale din țară au primit echipamente performante # Moldpres
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui și 15 spitale din țară au primit astăzi echipamente performante care asigură transfuzia sângelui. Donația este oferită de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova), în contextul alinierii angajam...
Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor, care prevede extinderea termenului-limită pentru înregistrarea cadastrală a caselor individuale de locuit, comunică MOLDPRES.Deputatul Vasile Gr...
FOTO // Drumul de ocolire a orașului Vulcănești este deschis circulației. Lucrările au fost finalizate cu două luni mai devreme decât termenul stabilit # Moldpres
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești a devenit funcțional și este deschis circulației, începând cu ziua de joi, 18 decembrie. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a declarat că modernizarea acestui sector al d...
Oportunități europene și bune practici, discutate de Cristina Gherasimov cu primarii din raionul Orhei # Moldpres
Primarii din aproape 30 de localități ale raionului Orhei au discutat cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, despre oportunitățile de atragere a fondurilor europene și modalitățile de modernizare a comunităților. Totodată, discuțiile au...
The State University of Medicine and Pharmacy (USMF) 'Nicolae Testemițanu' will hold 2025 Laureate Students Gala. The event is organized in collaboration with the Association of Medical Students and Residents.The ceremony will take place on 18 December, starting at 1...
MOLDOVA SUNT EU // La datorie cu limba română în suflet, polițistul Ionel Canațui: „Apărăm valorile care ne definesc identitatea” # Moldpres
Polițistul Ionel Canațui are un deceniu muncit cu dedicație pentru menținerea ordinii publice. La începutul lunii decembrie, a devenit cunoscut publicului larg după un incident în care nu s-a lăsat intimidat de un cetățean din autonomia găgăuză care i-...
VIDEO // Parlamentul felicită Poliția Națională cu marcarea celor 35 de ani de la înființare # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare angajaților Poliției Naționale a Republicii Moldova, care sărbătorește astăzi 35 de ani de la înființare, comunică MOLDPRES.„Felicitări tuturor celor care poartă cu mândr...
Ministra Agriculturii este așteptată în Parlament. Opoziția a depus moțiune simplă împotriva acesteia # Moldpres
Deputații din opoziția parlamentară au înaintat astăzi o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Ei iau cerut oficialei să vină în Parlament pentru a oferi explicații, comunică MOLDPRES.Moțiu...
Premierul Alexandru Munteanu a discutat cu primarii din UTA Găgăuzia: „Prioritatea noastră comună este să păstrăm pacea, stabilitatea și armonia în toată Moldova” # Moldpres
Importanța menținerii unei colaborări productive dintre administrația publică centrală și cea locală, eforturile de relansare a economiei, beneficiile integrării europene și realizările din regiune au fost principalele subiecte discutate de către Prim-ministrul Alexan...
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat astăzi în lectura a doua un proiect de lege care reglementează controlul de stat în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, comunică MOLDPRES.Președintele Comisiei pentru p...
Autoritățile poloneze au decis, pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, să înceapă producția în masă de mine antipersonal pentru minarea frontierei sale estice, precum și să ia în considerare posibilitatea exportului acestora în...
VIDEO // Aleșii poporului vor deveni Moș Crăciun pentru 101 copii cu dizabilități din întreaga țară # Moldpres
Deputații din Parlament vor avea ocazia să devină Moș Crăciun pentru 101 copii cu dizabilități severe din întreaga țară. O inițiativă în acest sens a fost propusă de deputata Ludmila Adamciuc, comunică MOLDPRES.Deputata a anunțat că scrisorile pentr...
Vlad Plahotniuc, adus din nou în fața instanței. La ședință este prezent și fostul premier Vlad Filat # Moldpres
Ex-lider al PDM Vlad Plahotniuc a fost escortat joi din nou în fața instanței de judecată, unde va fi audiat cel de-al treilea martor al apărării în dosarul „frauda bancară”, în care acesta este învinuit. La ședință este prezent și fo...
Expoziție de debut la „Opera Butuceni”, cu lucrări realizate de studenții de la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” # Moldpres
Reședința creativă „Opera Butuceni” a vernisat prima sa expoziție, reunind lucrările studenților de la Facultatea de Arte Vizuale și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Picturile, realizate în cadrul unui stagiu de crea...
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” va desfășura Gala Studenților Laureați 2025. Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină, comunică MOLDPRES.Ceremo...
VIDEO // Ministerul Justiției a creat un grup de lucru pentru consolidarea luptei anticorupție # Moldpres
Ministerul Justiției a instituit recent un grup de lucru format din reprezentanți ai instituțiilor relevante și specialiști în domeniu, care va analiza eficiența cadrului legal și instituțional în combaterea corupției. Scopul este identificarea unor soluții ...
UNFPA marchează 30 de ani în Republica Moldova: investiții de milioane în sănătatea populației # Moldpres
Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) sărbătorește 30 de ani de activitate în Republica Moldova, perioadă în care a sprijinit modernizarea sistemului medical și îmbunătățirea serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă. La eveniment...
Republica Moldova și Ucraina își coordonează planurile de dezvoltare a infrastructurii și transporturilor # Moldpres
Republica Moldova și Ucraina își consolidează planurile comune de dezvoltare a infrastructurii și transporturilor, în contextul obiectivelor ambelor țări de a îmbunătăți conectivitatea regională și de a extinde rutele logistice strategice, subiecte di...
DOC // Șeful INI, Arcadie Catlabuga, avansat la gradul de chestor. Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Șeful Inspectoratului Național de Investigații (INI), Arcadie Catlabuga, a fost avansat la gradul special de chestor, echivalent cu gradul de general. Decretul, semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost publicat în Monitorul Oficial, comunică MOLDPRES...
FOTO// Judecătoria Chișinău a inaugurat o cameră specială de audiere pentru copii victime și martori # Moldpres
La sediul central al Judecătoriei Chișinău a fost inaugurată o cameră de audiere în condiții speciale destinată copiilor victime și martori ai infracțiunilor. Spațiul a fost creat pentru a preveni revictimizarea minorilor și pentru a asigura desfășurarea audier...
Congresul SUA adoptă o strategie de apărare pentru 2026 care contrazice poziția lui Trump față de Europa # Moldpres
Congresul american a adoptat miercuri strategia sa de apărare pentru 2026, reafirmându-și sprijinul pentru alianțele SUA în Europa, contrar semnalelor recente transmise de președintele Donald Trump și administrația sa, informează AFP, preluat de AGERPRES și MO...
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu, mesaj de apreciere pentru angajații MAI: „Poliția este un simbol al suveranității noastre” # Moldpres
Poliția Republicii Moldova marchează astăzi 35 de ani de la înființare, iar cu acest prilej premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de apreciere pentru angajații instituției, subliniind rolul esențial al acesteia în protejarea cetățenilor și a statu...
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 79 de bani pentru un euro, în scădere cu un ban, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul se scumpește. Acesta adaugă șapte bani și costă 16 lei și 90 ...
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Rusia se pregătește să poarte un nou „an de război” în Ucraina în 2026, după ce omologul său rus, Vladimir Putin, a afirmat că obiectivele Moscovei în această țară vor fi &b...
Igor Grosu, reacție la greva profesorilor: „Ținem mult la pedagogi. Vom veni cu vești bune pentru ei” # Moldpres
Autoritățile promit vești bune pentru pedagogi în anul 2026. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, ca răspuns la revendicările profesorilor care au protestat marți, cerând majorarea salariilor. Grosu a precizat că Legea salariz...
Două sate din Telenești au primit rezervoare pentru colectarea apei de ploaie, ca soluție de adaptare la criza apei # Moldpres
Comuna Suhuluceni și satul Coropceni din raionul Telenești au primit o donație de 16 rezervoare de câte o tonă fiecare pentru colectarea apei de ploaie, ca măsură practică de reducere a consumului de apă subterană și de adaptare la efectele schimbărilor climatice...
Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Inițiem negocierile tehnice pe trei capitole. Va fi nevoie de mai multă disciplină” # Moldpres
Republica Moldova a demarat, în această săptămână, discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri pentru aderarea la UE și în acest context va fi nevoie de mai multă disciplină, predictibilitate și o organizare eficientă. Declarațiile au fost fă...
Gala Premiilor Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor // Ministrul Cristian Jardan: „Lucrările premiate arată că în Republica Moldova se creează muzică valoroasă” # Moldpres
Creația și cercetarea muzicală au fost apreciate și premiate la cea de-a 30-a ediție a Galei Premiilor Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova, care s-a desfășurat la Chișinău. Prezent la eveniment, ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat c...
Merz despre Ucraina: Următorul pas este ca SUA să prezinte Rusiei planul de pace revizuit și să o îndemne să îl accepte # Moldpres
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că următorul pas în discuțiile privind conflictul din Ucraina este ca Statele Unite să îndemne Rusia să pună capăt războiului prin acceptarea așa cum este a ultimei variante revizuite a planului de pace pro...
Cer predominant noros și maxime de până la 9 grade Celsius, prognozate de meteorologi pentru ziua de joi # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru ziua de joi, 18 decembrie, cer predominat noros și maxime de până la 9 grade Celsius, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vremea va fi fără precipitații esențiale. În orele nocturne și al...
Parlamentul se întrunește joi în ședință. Suplimentul la ordinea de zi a fost aprobat de Biroul permanent # Moldpres
Deputații se vor întruni joi, 18 decembrie, în ședință plenară, cu începere de la ora 10:00. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat, astăzi, suplimentul la ordinea de zi a ședințelor plenare care vor avea loc în această săptămână, tr...
Proceduri mai clare de soluționare a litigiilor civile și comerciale, care implică Republica Moldova și Statul Israel # Moldpres
Procedura de soluționare a litigiilor civile și comerciale, care implică Republica Moldova și Statul Israel, va deveni mai clară și mai eficientă, datorită unui nou mecanism de cooperare juridică între cele două țări. Proiectul de hotărâre pentru ratifica...
O noua ședință de judecată în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc: Andrian Candu a fost audiat în calitate de martor al apărării # Moldpres
O nouă ședință de judecată în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, s-a desfășurat astăzi, în cadrul căreia a fost audiat, în calitate de martor al apărării, ex-președintele Legislativului, Andrian Candu, informează MOLDPRES....
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri: „Actualele crize energetice din regiunea transnistreană ar putea să se repete, deoarece acest model de livrare a gazelor nu este sustenabil” # Moldpres
Crizele energetice din regiunea transnistreană ar putea să se repete, deoarece acest model de livrare a gazelor naturale nu este sustenabil. În aceste condiții, agentul de plată ar putea fi schimbat în orice moment, în funcție de regimul de sancțiuni aplic...
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică privind producerea fenomenului de ceață pe arii extinse ale teritoriului Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă în intervalul 17 decembrie,...
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi bugetul instituției pentru anul 2026, în sumă de 151 068,2 mii de lei. Din suma totală, peste 66 603,8 mii de lei vor fi îndreptați spre finanțarea partidelor politice, comunică MOLDPRES.Pentru activitate...
VIDEO // Republica Moldova primește susținere fermă din partea Ciprului pentru aderarea la UE # Moldpres
Republica Moldova primește sprijin ferm din partea Ciprului pe calea aderării la Uniunea Europeană. În următoarele șase luni, Cipru va deține președinția rotativă a Consiliului UE, oferind oportunitatea discuțiilor și coordonării foilor de parcurs și a pașilor...
Postul vamal de frontieră Leușeni-Albița și-a sistat temporar activitatea din cauza unor motive tehnice apărute la sistemul informațional al Poliției de Frontieră din România. În prezent, funcționarii întreprind măsurile necesare pentru înlătura...
Parlamentul a inițiat elaborarea proiectului Codului cu privire la organizarea și funcționarea instituției legislative # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova a inițiat elaborarea proiectului Codului cu privire la organizarea și funcționarea instituției legislative. Adoptarea documentului are loc în contextul necesității îndeplinirii recomandărilor Comisiei Europene expuse în Rapo...
Ministrul Dorin Junghietu, despre preluarea infrastructurii petroliere de la aeroport: „Revenim la situația din aprilie 2005” # Moldpres
Republica Moldova intenționează să reîntoarcă sub controlul statului activul petrolier de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Acest lucru nu va fi făcut prin „naționalizare” sau „confiscare”, ci prin întoar...
Putin afirmă că Rusia va cuceri militar „teritorii rusești istorice” în Ucraina dacă diplomația eșuează # Moldpres
Președintele Vladimir Putin a afirmat miercuri că, în cazul în care diplomația va eșua, armata rusă va cuceri pe cale militară ceea ce el a numit 'teritorii rusești istorice' din Ucraina, referindu-se la cele patru regiuni ucrainene anexate de Moscova, ...
