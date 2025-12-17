ANALIZĂ Reuters//Aurul va continua să se scumpească în 2026, chiar și după cea mai mare creștere din ultimii 46 de ani

Unika.md, 17 decembrie 2025 21:00

ANALIZĂ Reuters//Aurul va continua să se scumpească în 2026, chiar și după cea mai mare creștere din ultimii 46 de ani

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 5 minute
21:20
Condamnat la un an de închisoare pentru agresarea unui polițist în sectorul Botanica din Chișinău Unika.md
Condamnat la un an de închisoare pentru agresarea unui polițist în sectorul Botanica din Chișinău
Acum 15 minute
21:10
Relațiile romantice cu personaje AI înfloresc în Japonia: Căsătorii virtuale și noi forme de intimitate Unika.md
Relațiile romantice cu personaje AI înfloresc în Japonia: Căsătorii virtuale și noi forme de intimitate
Acum 30 minute
21:00
ANALIZĂ Reuters//Aurul va continua să se scumpească în 2026, chiar și după cea mai mare creștere din ultimii 46 de ani Unika.md
ANALIZĂ Reuters//Aurul va continua să se scumpească în 2026, chiar și după cea mai mare creștere din ultimii 46 de ani
Acum o oră
20:40
Vlad Filat acuză manipulări în dosarul Plahotniuc: „Procesul a devenit o farsă” și ” Începând cu următoarea ședință de judecată, voi participa personal la toate ședințele acestui proces” Unika.md
Vlad Filat acuză manipulări în dosarul Plahotniuc: „Procesul a devenit o farsă” și ” Începând cu următoarea ședință de judecată, voi participa personal la toate ședințele acestui proces”
20:30
Vladimir Putin îi numește „purcelușii europeni” pe aliații Ucrainei și acuză Europa de revanșism și dorința de a prădui Rusia Unika.md
Vladimir Putin îi numește „purcelușii europeni” pe aliații Ucrainei și acuză Europa de revanșism și dorința de a prădui Rusia
Acum 2 ore
20:20
După ultima variantă a planului revizuit de pace privind Ucraina, Merz anunță „următorul pas” Unika.md
După ultima variantă a planului revizuit de pace privind Ucraina, Merz anunță „următorul pas”
20:10
Ministrul Vladimir Bolea, protagonist într-o caricatură semnată de Alex Buretz, după inaugurarea drumului renovat de Emilian Crețu la Negureni Unika.md
Ministrul Vladimir Bolea, protagonist într-o caricatură semnată de Alex Buretz, după inaugurarea drumului renovat de Emilian Crețu la Negureni
19:30
Criză energetică și stare de urgență economică în regiunea transnistreană, pe fondul limitării livrărilor de gaze Unika.md
Criză energetică și stare de urgență economică în regiunea transnistreană, pe fondul limitării livrărilor de gaze
Acum 4 ore
19:20
Trafic suspendat temporar pe strada 31 August 1989 din Chișinău pentru evenimentul „Caravana de Crăciun & MAIB Christmas Party” Unika.md
Trafic suspendat temporar pe strada 31 August 1989 din Chișinău pentru evenimentul „Caravana de Crăciun & MAIB Christmas Party”
19:10
Decizie istorică la Bruxelles: Parlamentul European a aprobat renunțarea totală la gazele rusești până în 2027 Unika.md
Decizie istorică la Bruxelles: Parlamentul European a aprobat renunțarea totală la gazele rusești până în 2027
18:50
Câștigătoarele celei de-a treia ediții She’s Next din Moldova au primit 12 000 de euro pentru dezvoltarea afacerii Ⓟ Unika.md
Câștigătoarele celei de-a treia ediții She’s Next din Moldova au primit 12 000 de euro pentru dezvoltarea afacerii Ⓟ
Acum 6 ore
17:10
Şoc la Casa Albă, șefa de cabinet, Susie Wiles, face dezvăluiri surprinzătoare despre Trump și aliații săi: „Are personalitatea unui alcoolic”, „Urmează răzbunarea” Unika.md
Şoc la Casa Albă, șefa de cabinet, Susie Wiles, face dezvăluiri surprinzătoare despre Trump și aliații săi: „Are personalitatea unui alcoolic”, „Urmează răzbunarea”
17:10
Igor Grosu, întrevedere cu Ambasadorul Letoniei: cooperare bilaterală extinsă pe energie, securitate cibernetică și reforme Unika.md
Igor Grosu, întrevedere cu Ambasadorul Letoniei: cooperare bilaterală extinsă pe energie, securitate cibernetică și reforme
17:00
Vladimir Putin: Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina prin mijloace diplomatice sau militare și va extinde „zona-tampon de securitate” Unika.md
Vladimir Putin: Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina prin mijloace diplomatice sau militare și va extinde „zona-tampon de securitate”
17:00
Banii încasaţi de Roman Abramovici din vânzarea FC Chelsea vor fi daţi Ucrainei, anunţă premierul britanic Unika.md
Banii încasaţi de Roman Abramovici din vânzarea FC Chelsea vor fi daţi Ucrainei, anunţă premierul britanic
17:00
Atacuri rusești în plină zi, cu bombe planante în regiunea Zaporojie au rănit 26 de persoane, inclusiv un copil Unika.md
Atacuri rusești în plină zi, cu bombe planante în regiunea Zaporojie au rănit 26 de persoane, inclusiv un copil
17:00
Franța anchetează ingerința străină după descoperirea unui sistem informatic de spionaj pe un feribot în sudul țării Unika.md
Franța anchetează ingerința străină după descoperirea unui sistem informatic de spionaj pe un feribot în sudul țării
17:00
Lukașenko: Ucraina a trezit „ursul adormit” și ar fi trebuit să caute relații normale cu Rusia. Apel către Trump pentru medierea conflictului Unika.md
Lukașenko: Ucraina a trezit „ursul adormit” și ar fi trebuit să caute relații normale cu Rusia. Apel către Trump pentru medierea conflictului
17:00
Stare de urgență în regiunea Odesa din cauza întreruperilor prelungite de energie provocate de bombardamentele rusești Unika.md
Stare de urgență în regiunea Odesa din cauza întreruperilor prelungite de energie provocate de bombardamentele rusești
16:50
Eurovision 2026: Șaisprezece artiști vor concura în Finala Națională pentru a reprezenta Moldova la Viena Unika.md
Eurovision 2026: Șaisprezece artiști vor concura în Finala Națională pentru a reprezenta Moldova la Viena
16:50
Postul vamal Leușeni–Albița și-a sistat temporar activitatea din cauza unor probleme tehnice la Poliția de Frontieră Română Unika.md
Postul vamal Leușeni–Albița și-a sistat temporar activitatea din cauza unor probleme tehnice la Poliția de Frontieră Română
16:50
Andrian Candu, audiat ca martor în dosarul „Frauda Bancară”, a refuzat să facă declarații pentru presă Unika.md
Andrian Candu, audiat ca martor în dosarul „Frauda Bancară”, a refuzat să facă declarații pentru presă
16:40
Lot de 495 kg biscuiți de import, reținut de ANSA pentru conținut excesiv de acizi grași trans, interzis la comercializare Unika.md
Lot de 495 kg biscuiți de import, reținut de ANSA pentru conținut excesiv de acizi grași trans, interzis la comercializare
16:40
FMI recomandă Moldovei accelerarea reformelor bugetar-fiscale pentru consolidarea finanțelor publice și eficientizarea cheltuielilor Unika.md
FMI recomandă Moldovei accelerarea reformelor bugetar-fiscale pentru consolidarea finanțelor publice și eficientizarea cheltuielilor
16:40
Fosta președintă a oficiului teritorial din Călărași, partidul Șor, condamnată la 4 ani de închisoare pentru complicitate la finanțare ilegală Unika.md
Fosta președintă a oficiului teritorial din Călărași, partidul Șor, condamnată la 4 ani de închisoare pentru complicitate la finanțare ilegală
16:40
VIDEO//Partidul Nostru solicită investiții majore pentru Bălți, Glodeni, Drochia și creșterea fondurilor pentru agricultură în bugetul 2026 Unika.md
VIDEO//Partidul Nostru solicită investiții majore pentru Bălți, Glodeni, Drochia și creșterea fondurilor pentru agricultură în bugetul 2026
16:40
Ministrul Dorin Junghietu, despre preluarea infrastructurii petroliere de la aeroport: „Revenim la situația din aprilie 2005” Unika.md
Ministrul Dorin Junghietu, despre preluarea infrastructurii petroliere de la aeroport: „Revenim la situația din aprilie 2005”
16:10
Tragedie la Ruseștii Noi: Un pensionar a decedat într-un incendiu provocat de o plită electrică lăsată nesupravegheată Unika.md
Tragedie la Ruseștii Noi: Un pensionar a decedat într-un incendiu provocat de o plită electrică lăsată nesupravegheată
16:00
Salariile conducerii CNPF, ANRE și ANRCETI vor fi plafonate începând cu 2026 Unika.md
Salariile conducerii CNPF, ANRE și ANRCETI vor fi plafonate începând cu 2026
16:00
Prețul carburanților continuă să scadă pentru 18 decembrie Unika.md
Prețul carburanților continuă să scadă pentru 18 decembrie
16:00
Doi foști judecători implicați în dosarul „Laundromat”, găsiți vinovați, dar eliberați de pedeapsă din cauza prescripției Unika.md
Doi foști judecători implicați în dosarul „Laundromat”, găsiți vinovați, dar eliberați de pedeapsă din cauza prescripției
15:50
Bunuri nedeclarate, depistate la Aeroportul Internațional Chișinău: pasageri din Istanbul, Milano și Varșovia, sancționați Unika.md
Bunuri nedeclarate, depistate la Aeroportul Internațional Chișinău: pasageri din Istanbul, Milano și Varșovia, sancționați
15:50
Guvernul alocă 385,7 milioane de lei pentru extinderea creșelor în următorii doi ani: până la 5.000 de locuri noi Unika.md
Guvernul alocă 385,7 milioane de lei pentru extinderea creșelor în următorii doi ani: până la 5.000 de locuri noi
Acum 8 ore
13:40
Autorizațiile pentru activitățile industriale și economice cu impact asupra mediului vor fi eliberate prin intermediul unui ghișeu unic Unika.md
Autorizațiile pentru activitățile industriale și economice cu impact asupra mediului vor fi eliberate prin intermediul unui ghișeu unic
13:40
COMUNICAT//Persoanele fizice vor putea procura bunuri confiscate în baza contractelor de vânzare-cumpărare Unika.md
COMUNICAT//Persoanele fizice vor putea procura bunuri confiscate în baza contractelor de vânzare-cumpărare
13:40
COMUNICAT//Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional, la încheierea misiunii Unika.md
COMUNICAT//Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional, la încheierea misiunii
13:30
COMUNICAT//Guvernul a aprobat cuantumul salariului minim și mediu pentru anul 2026 Unika.md
COMUNICAT//Guvernul a aprobat cuantumul salariului minim și mediu pentru anul 2026
13:30
COMUNICAT//Guvernul va oferi granturi grupurilor de întreprinderi mici și mijlocii care dezvoltă în comun soluții de energie verde Unika.md
COMUNICAT//Guvernul va oferi granturi grupurilor de întreprinderi mici și mijlocii care dezvoltă în comun soluții de energie verde
13:30
COMUNICAT//PAS cere demisia în corpore a viceprimarilor Ilie Ceban și Irina Gutnic, a arhitectei-șefe Svetlana Dogotaru, a adjunctului acesteia aflat în conflict de interese și a secretarului CMC Adrian Talmaci Unika.md
COMUNICAT//PAS cere demisia în corpore a viceprimarilor Ilie Ceban și Irina Gutnic, a arhitectei-șefe Svetlana Dogotaru, a adjunctului acesteia aflat în conflict de interese și a secretarului CMC Adrian Talmaci
13:30
COMUNICAT//Guvernul lansează ediția III a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe” Unika.md
COMUNICAT//Guvernul lansează ediția III a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”
13:30
comunicat//Ministrul Andrian Gavriliță, în discuții cu echipa Fondului Monetar Internațional Unika.md
comunicat//Ministrul Andrian Gavriliță, în discuții cu echipa Fondului Monetar Internațional
Acum 12 ore
11:00
Sergiu Chircu numit șef al Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică. Noi secretari de stat la Ministerele Mediului și Culturii Unika.md
Sergiu Chircu numit șef al Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică. Noi secretari de stat la Ministerele Mediului și Culturii
11:00
Două femei din Sîngerei, amendate cu câte 40.000 de lei pentru coruperea alegătorilor la prezidențialele din 2024 Unika.md
Două femei din Sîngerei, amendate cu câte 40.000 de lei pentru coruperea alegătorilor la prezidențialele din 2024
10:50
Vlad Plahotniuc: „Eu știu adevărul și acesta va fi auzit”. Ce dezvăluiri a mai făcut Unika.md
Vlad Plahotniuc: „Eu știu adevărul și acesta va fi auzit”. Ce dezvăluiri a mai făcut
10:50
Coletele poștale care ajung în Moldova prin Temu, Shein și AliExpress au crescut accelerat în 2025, depășind un milion lunar Unika.md
Coletele poștale care ajung în Moldova prin Temu, Shein și AliExpress au crescut accelerat în 2025, depășind un milion lunar
10:50
Aeroportul Internațional Chișinău se extinde cu 5.000 mp: investiție de până la 140 milioane lei Unika.md
Aeroportul Internațional Chișinău se extinde cu 5.000 mp: investiție de până la 140 milioane lei
09:40
AIPA a autorizat plăți de peste 47 milioane de lei pentru susținerea producătorilor agricoli Unika.md
AIPA a autorizat plăți de peste 47 milioane de lei pentru susținerea producătorilor agricoli
09:40
Vlad Filat depune plângere penală împotriva lui Victor Bodiu pentru mărturii false în dosarul său Unika.md
Vlad Filat depune plângere penală împotriva lui Victor Bodiu pentru mărturii false în dosarul său
Acum 24 ore
07:00
Scandal între Rusia și Africa de Sud după ce 17 tineri sud-africani au fost „ademeniți” să lupte în Ucraina de partea rușilor Unika.md
Scandal între Rusia și Africa de Sud după ce 17 tineri sud-africani au fost „ademeniți” să lupte în Ucraina de partea rușilor
06:40
Dosarul lui Ion Creangă ajunge la etapa finală. Martorul acuzării a fost audiat Unika.md
Dosarul lui Ion Creangă ajunge la etapa finală. Martorul acuzării a fost audiat
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.