Dosarul lui Ion Creangă ajunge la etapa finală. Martorul acuzării a fost audiat

Unika.md, 17 decembrie 2025 06:40

Dosarul lui Ion Creangă ajunge la etapa finală. Martorul acuzării a fost audiat

• • •

Acum 30 minute
07:00
Scandal între Rusia și Africa de Sud după ce 17 tineri sud-africani au fost „ademeniți” să lupte în Ucraina de partea rușilor
Acum o oră
06:40
Dosarul lui Ion Creangă ajunge la etapa finală. Martorul acuzării a fost audiat
06:30
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025: Clarificări, dialog și oportunități în carieră și relații
Acum 12 ore
22:50
Audit la Fondul național de dezvoltare a agriculturii: Curtea de Conturi constată deficiențe majore în gestionarea subvențiilor
22:40
După confirmarea a două cazuri de lepră la un centru SPA din Cluj, peste 2.000 de clienți au fost notificați preventiv de autorități
22:30
Povestea lui Alex Kleitman, supraviețuitor al Holocaustului și exilului în Siberia, dar ucis în atacul armat de la Bondi Beach
22:00
Moldovean arestat pentru crimă în Italia: conflict mortal într-un bar din Lombardia
21:50
Japonia se confruntă cu un eșec istoric: Un aeroport care a costat aproape 20 de miliarde de dolari se scufundă în mare
21:30
Parlamentul European a ridicat imunitatea Alessandrei Moretti în ancheta de corupție „Qatargate”
21:20
Propagandistul Vladimir Soloviev amenință NATO și capitalele europene: „Va trebui să distrugem Berlinul, Parisul și să eliberăm Viena”
21:10
Eroi la Bondi Beach. Un bărbat și un cuplu au murit încercând să-i oprească pe atacatori
20:50
Autoritățile vor introduce TVA, taxe vamale și taxă pentru ambalaj la coletele comandate din străinătate, inclusiv din China
20:40
Ministerul Agriculturii și AGEPI vor verifica utilizarea termenilor „eco”, „bio”, „ecologic” și „organic” pe piață
19:50
Gabriel Nebunu s-a întors în Italia: artistul își caută singur costumele populare furate
19:30
Stamate, despre opinia Comisiei de la Veneția cu privire la PACCO: „Comisia pur și simplu desființează proiectul”
19:20
Deputatul PAS, Igor Chiriac, unul dintre autorii inițiativei creării PACCO, despre opinia Comisiei de la Veneția
19:10
Condamnări în dosarul Băncii de Economii: doi inculpați găsiți vinovați de spălare de bani și escrocherie
19:00
Proiectul PACCO, în impas: Ministerul Justiției și Parlamentul analizează avizul Comisiei de la Veneția
19:00
CEC aprobă o nouă metodologie pentru verificarea gestiunii financiare a partidelor politice
Acum 24 ore
17:40
Comisia de la Veneția critică proiectul de lege privind crearea PACCO: ar putea slăbi lupta împotriva corupției și crimei organizate
17:30
Grup infracțional, destructurat în Chișinău: furturi din automobile și locuințe
17:30
Fosta președintă a organizației „Șor” Călărași, condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului
17:30
Investițiile capitale în Republica Moldova vor depăși 3 miliarde de lei în 2026, dar experții consideră bugetul insuficient
17:30
Familia preotului din Grinăuți, somată să părăsească casa parohială în prag de iarnă: „Unde să plecăm, în drum?”
17:20
Naștere prematură, îngrijire specializată și speranță: povestea tripleților de la Chișinău
17:20
ANRE introduce o nouă regulă cu privire la tariful la gaz. Ce trebuie să cunoști
17:10
Crește numărul infecțiilor respiratorii: peste 2.300 de cazuri raportate în ultima săptămână, majoritatea la copii
16:50
Kremlinul respinge armistițiul de Crăciun: „Nu vrem un armistițiu care să ofere o pauză Ucrainei pentru a se pregăti de continuarea războiului”
16:40
Avocat trimis în judecată pentru escrocherie: ar fi înșelat o clientă cu peste 29.000 de lei, invocând expertize judiciare fictive
15:50
Noua Comisie Electorală Centrală a Găgăuziei, formată pentru organizarea alegerilor din martie 2026
15:40
Maia Sandu: „Pacea durabilă începe cu dreptate”. Președinta Republicii Moldova a deschis Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina
15:00
Investigație după ce un membru al Gărzii de Mediu a fost agresat cu arma în timpul documentării defrișărilor ilegale
13:50
Igor Grosu: „Nu am semnale că foștii colegi din PAS intenționează să formeze un nou partid”. Reacții după plecările din partid
13:20
Scandal în Parlamentul Ucrainei: sesiunea de marți, perturbată de conflicte și încăierări între deputați
13:10
Maia Sandu și Volodimir Zelenski au discutat la Haga despre securitate, pace și parcursul european al Moldovei și Ucrainei
13:10
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun” 2025 cu peste 40 de spectacole muzicale în toată țara
13:00
Cazul ”Laundromat”: 17 miliarde de dolari „legalizați” prin Moldova, niciun judecător la închisoare
12:50
Proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, supus consultărilor publice
12:50
Rusia blochează complet YouTube: Parlamentul acuză platforma că ignoră legislația rusă
12:50
ANRE anunță noi prețuri maxime la carburanți: benzina și motorina se ieftinesc din 17 decembrie
12:50
Irina Vlah: „Societatea moldovenească este mai divizată ca niciodată. Soluția este un Mare Angajament Național”
12:50
Flashmob cu foi albe în instituțiile de învățământ din Moldova. Profesorii cer salarii echitabile
11:50
Deputații Partidului Nostru susțin protestul profesorilor și cer majorarea salariilor din educație
11:50
Ambasadoarea UE: Republica Moldova, la o răscruce între trecutul corupt și un viitor cu justiție pentru toți. UE oferă sprijin de 14 milioane de euro pentru accelerarea digitalizării sistemului de justiție
11:40
Un bărbat, care și-a maltratat familia și și-a abuzat sexual fiica minoră, condamnat la 19 ani de închisoare
11:40
A încetat din viață profesorul universitar Grigore Bivol, fondator al Catedrei de Medicină de Familie de la USMF „Nicolae Testemițanu”
11:40
Șofer prins beat la volan în Bălți a opus rezistență carabinierilor
11:30
Peste 19.000 de persoane informate de IGSU despre riscurile sezonului rece și prevenirea incendiilor
11:30
Alexandru Munteanu: „Dacă aș putea schimba un singur lucru în Republica Moldova, acesta ar fi...”
11:20
Un magistrat din capitală a fost eliberat din funcție după sesizarea Procuraturii Anticorupție
