CEC a aprobat bugetul instituției pentru anul 2026
Moldpres, 17 decembrie 2025 16:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi bugetul instituției pentru anul 2026, în sumă de 151 068,2 mii de lei. Din suma totală, peste 66 603,8 mii de lei vor fi îndreptați spre finanțarea partidelor politice, comunică MOLDPRES.Pentru activitate...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 15 minute
16:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică privind producerea fenomenului de ceață pe arii extinse ale teritoriului Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă în intervalul 17 decembrie,...
16:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi bugetul instituției pentru anul 2026, în sumă de 151 068,2 mii de lei. Din suma totală, peste 66 603,8 mii de lei vor fi îndreptați spre finanțarea partidelor politice, comunică MOLDPRES.Pentru activitate...
Acum 30 minute
16:40
VIDEO // Republica Moldova primește susținere fermă din partea Ciprului pentru aderarea la UE # Moldpres
Republica Moldova primește sprijin ferm din partea Ciprului pe calea aderării la Uniunea Europeană. În următoarele șase luni, Cipru va deține președinția rotativă a Consiliului UE, oferind oportunitatea discuțiilor și coordonării foilor de parcurs și a pașilor...
16:40
Postul vamal de frontieră Leușeni-Albița și-a sistat temporar activitatea din cauza unor motive tehnice apărute la sistemul informațional al Poliției de Frontieră din România. În prezent, funcționarii întreprind măsurile necesare pentru înlătura...
Acum o oră
16:30
Parlamentul a inițiat elaborarea proiectului Codului cu privire la organizarea și funcționarea instituției legislative # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova a inițiat elaborarea proiectului Codului cu privire la organizarea și funcționarea instituției legislative. Adoptarea documentului are loc în contextul necesității îndeplinirii recomandărilor Comisiei Europene expuse în Rapo...
16:20
Ministrul Dorin Junghietu, despre preluarea infrastructurii petroliere de la aeroport: „Revenim la situația din aprilie 2005” # Moldpres
Republica Moldova intenționează să reîntoarcă sub controlul statului activul petrolier de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Acest lucru nu va fi făcut prin „naționalizare” sau „confiscare”, ci prin întoar...
16:20
Putin afirmă că Rusia va cuceri militar „teritorii rusești istorice” în Ucraina dacă diplomația eșuează # Moldpres
Președintele Vladimir Putin a afirmat miercuri că, în cazul în care diplomația va eșua, armata rusă va cuceri pe cale militară ceea ce el a numit 'teritorii rusești istorice' din Ucraina, referindu-se la cele patru regiuni ucrainene anexate de Moscova, ...
16:10
FOTO // Speakerul Igor Grosu s-a întâlnit cu Ambasadorul Letoniei, Edgars Bondars. Cooperarea în domeniul energetic și cel cibernetic, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei, Edgars Bondars. Cei doi oficiali au discutat despre agenda de cooperare bilaterală, inclusiv în domeniul energetic și cel cibernetic, informează MOLDPRES.În cad...
16:10
FOTO // Scara-simbol din Rezina, modernizată cu sprijin de la stat pentru siguranța localnicilor # Moldpres
Scara cu 424 de trepte din orașul Rezina, unul dintre cele mai intens circulate spații publice din localitate, a fost renovată integral și recepționată oficial, în cadrul proiectului de revitalizare urbană „Amenajarea spațiului public – renovarea scării...
Acum 2 ore
15:30
Echipa de experți ai FMI: „Accelerarea reformelor va spori potențialul de creștere economică al Moldovei” # Moldpres
Accelerarea reformelor structurale va spori potențialul de creștere economică a Republicii Moldova, va stimula productivitatea și va duce la creșterea nivelului de trai. Estimările au fost prezentate astăzi de echipa de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), la...
15:20
Șaisprezece artiști au fost selectați pentru a concura în Finala Națională Eurovision 2026, după audițiile live organizate pe 16 decembrie de Televiziunea Publică, în cadrul Selecției Naționale, relatează MOLDPRES.Potrivit TRM, audițiile au reunit cei ...
Acum 4 ore
14:20
Ex-președinta Oficiului Teritorial Călărași al fostului Partid „Șor”, condamnată la patru ani de închisoare # Moldpres
Ex-președinta Oficiului Teritorial Călărași al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat. Decizia a fos...
14:20
Tinerii din Republica Moldova vor putea participa la programul de burse Stipendium Hungaricum oferite de Ungaria prin intermediul Fundației Publice Tempus. Programul de burse contribuie la pregătirea de specialiști calificați pentru necesitățile actuale ale economiei n...
14:20
Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei în cazul în care președintele Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, potrivit unor surse familiarizate cu a...
14:10
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, inițierea negocierilor și semnarea Acordului de modificare nr. 1 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), privind realizarea Proiectului V de reabil...
13:50
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova # Moldpres
Marți, 16 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova, Nikolaos Krikos.În cadrul discuțiilor a fost trecută în revistă situația curentă din...
13:40
Guvernul lansează ediția III a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe” # Moldpres
Guvernul va aloca 385,7 milioane de lei pentru extinderea creșelor în anii 2026-2027. Astfel, vor fi create până la 5000 de locuri de creșă, va fi finanțată extinderea grupelor existente și crearea unor grupe noi, inclusiv construcția anexelor. Lansarea noului...
13:20
VIDEO // Cristina Gherasimov: „Toate cele 27 de state membre ale UE susțin deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova” # Moldpres
Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a declarat astăzi după ședința Guvernului că toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene susțin deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și a subliniat că, în etapele următoa...
13:20
Modul de desfășurare a afacerilor va fi simplificat. Noile reguli care vor fi aplicate se regăsesc într-un proiect de lege avizat astăzi de Guvern, transmite MOLDPRES.Proiectul a fost înaintat de un grup de deputați în Parlament. Vicepremierul Eugeniu O...
13:20
Doi procurori anticorupție vor fi audiați, pe data de 19 decembrie, de Comisia de evaluare a procurorilor. Este vorba de Vitalie Ivanov și Victor Cazacu, informează MOLDPRES.Ambele audieri vor avea loc în incinta Institutului Național al Justiției. Subiecții eval...
13:10
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional, la încheierea misiunii # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional, la încheierea misiunii de consultări în Republica Moldova, desfășurată în perioada 4-17 decembrie. În cadrul întrevederii au fost prezentat...
13:10
Proiect examinat de Parlament. Salariile conducerii CNPF, ANRE și ANRCETI vor fi plafonate # Moldpres
Salariile medii ale conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) vor fi plafona...
Acum 6 ore
13:00
MMPS va activiza sprijinul acordat familiilor tinere și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Ministra Natalia Plugaru: „Programele guvernamentale vin în ajutorul celor mai vulnerabili” # Moldpres
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) va activiza, în anul 2026, măsurile pe piața muncii pentru a ajuta persoanele să-și găsească un loc de muncă. O altă prioritate este acordarea sprijinului familiilor tinere și oferirea ajutorului social cetățenilor...
13:00
Prețul benzinei și motorinei continuă să scadă, astfel încât șoferii vor achita joi, 18 decembrie, cu până la 17 bani mai puțin pentru carburanți, transmite MOLDPRES.Mai exact, benzina va costa mâine 22 de lei și 60 de bani per litru, cu 17 b...
12:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, l-a primit pe Însărcinatul cu afaceri al Regatului Spaniei în Moldova, Francisco de Asís Aguilera Aranda. În cadrul întrevederii, șeful Legislativului a vorbit despre prioritățile de pe agenda parlamentar...
12:30
Vladimir Bolea: „2026 marchează un an de consolidare și stabilizare a finanțării drumurilor, cu un Fond rutier iniţial de peste 1,8 miliarde de lei” # Moldpres
Proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 prevede resurse financiare pentru întreținerea și reparația drumurilor publice prin Fondul rutier, fiind estimate 1,82 miliarde de lei. Această sumă face parte din bugetul general și reflectă angajamentul nostru de a finan...
12:30
CCI marchează împlinirea a 107 ani de la fondarea instituției și 100 de ani de la organizarea primei expoziții în Basarabia # Moldpres
Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova a marcat, printr-un eveniment deosebit, împlinirea a 107 ani de la fondarea instituției camerale și 100 de ani de la organizarea primei expoziții în Basarabia. În cadrul acestuia, au fost evidențiate...
12:20
Persoanele fizice vor putea procura bunuri confiscate, în baza unor contracte de vânzare-cumpărare # Moldpres
Persoanele fizice vor putea procura bunuri confiscate, în baza contractelor de vânzare-cumpărare. Acest lucru va fi posibil după ce astăzi Guvernul a aprobat un nou regulament pentru eficientizarea administrării și valorificării bunurilor confiscate, informează...
12:10
Încă doi magistrați implicați în „Laundromat” recunoscuți vinovați, însă scutiți de pedeapsă # Moldpres
Colegiul penal al Curții de Apel Centru a recunoscut vinovați doi foști judecători implicați în dosarul „Laundromat”, însă instanța i-a scutit de pedeapsă din cauza expirării termenului de tragere la răspundere penală, comunică MOLDPRES.Pot...
12:00
Republica Moldova va implementa 48 de proiecte noi de asistență externă. Alexei Buzu: „Avem un obiectiv clar - îmbunătățirea calității vieții cetățenilor” # Moldpres
Republica Moldova va implementa 48 de proiecte noi de asistență externă. Pentru ca acestea să fie realizate mai rapid și mai eficient, Guvernul a aprobat astăzi o decizie care prevede facilitarea importurilor bunurilor și serviciilor necesare pentru desfășurarea ini...
12:00
Statul va împrumuta 150 de milioane de euro de la BERD pentru reabilitarea drumurilor cheie # Moldpres
Republica Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro, destinat reabilitării unor drumuri de importanță strategică, comunică MOLDPRESComisia pentru politică externă a Parlam...
12:00
Țările aliate ale Ucrainei, în urma celei de-a 32-a reuniuni în formatul „Ramstein”, au convenit să aloce aproximativ 20 de miliarde de euro pentru sprijinirea Kievului în 2026. Acest lucru a fost anunțat de ministrul apărării al Ucrainei, Deni...
11:50
Prioritățile de reformă și perspectivele macroeconomice ale Republicii Moldova, discutate de ministrul Andrian Gavriliță cu echipa FMI # Moldpres
Prioritățile de reformă ale Ministerului Finanțelor și perspectivele macroeconomice ale Republicii Moldova au fost discutate de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, cu echipa misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, transmite MOLDPRES....
11:50
Autorizațiile pentru activitățile industriale și economice cu impact asupra mediului vor fi eliberate prin intermediul unui ghișeu unic # Moldpres
Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul cu privire la organizarea și prestarea serviciilor publice de emitere a autorizației integrate de mediu și a autorizației de mediu. Proiectul stabilește proceduri clare, unitare și moderne de autorizare a activităților cu...
11:50
Caz fatal la Ialoveni: un bărbat a decedat în urma unui incendiu produs din cauza încălcării regulilor de exploatare a aparatelor electrice # Moldpres
Un bărbat a decedat în urma unui incendiu produs din cauza încălcării regulilor de exploatare a aparatelor electrice. Cazul a fost înregistrat într-o casă de locuit din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratu...
11:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu anul curent și cu 87% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat, astăz...
11:30
Control mai eficient și siguranță pentru cetățeni: Programul național de management integrat al frontierei, aprobat de Guvern # Moldpres
Programul național de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2026-2030 a fost aprobat de Guvern. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că documentul are ca obiectiv principal creșterea siguranței cetățenilor, printr-un co...
11:30
Guvernul va oferi granturi grupurilor de întreprinderi mici și mijlocii care dezvoltă în comun soluții de energie verde # Moldpres
Guvernul va sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM) să dezvolte soluții de energie regenerabilă, să-și reducă facturile la energie și să devină, astfel, mai competitive, prin cooperare în cadrul comunităților de energie regenerabilă. Cabi...
11:30
Salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026, este de 17400 de lei, în creștere cu 8,07 la sută comparativ cu 2025, atunci când salariul mediu prognozat a fost de 16100 de lei. Acest lucru este stipulat într-un proiect aprobat astăzi de Execut...
11:30
ANSA a ridicat aproape 500 kg de biscuiți de import din cauza conținutului excesiv de grăsimi trans # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și interzicerea spre comercializare a unui lot de 495 kg biscuiți de import, după ce controalele oficiale au depistat un conținut alarmant de acizi grași trans – substanțe dăunătoare să...
11:10
Un bărbat, în vârstă de 32 de ani, a fost condamnat la un an de închisoare pentru violență săvârșită asupra unui polițist. Acesta urmează să-și ispășească pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis, comunică MOLDPRES.Potr...
Acum 8 ore
10:50
10:50
Aprobat de Guvern: din 1 ianuarie, salariul minim pe țară va fi majorat până la 6300 de lei # Moldpres
Salariul minim pe țară va fi majorat cu 15 la sută începând cu 1 ianuarie 2026 și va constitui 6300 de lei. Un proiect în acest sens a fost aprobat astăzi de Guvern, transmite MOLDPRES.Astfel, salariul minim va fi de 6300 de lei lunar pentru u...
10:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat finalizarea procedurilor de reevaluare în privința judecătorilor Ruxanda Pulbere și Igor Chiroșca de la Curtea de Apel Centru și transmiterea rapoartelor aferente către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care urm...
10:30
Sergiu Chircu a fost numit astăzi de Guvern în funcția de șef al Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST). Funcția a rămas vacantă după ce Executivul a aprobat cererea de demisie a fostului șef al instituției, Ion Moraru, informează MOLDPRES.S...
10:00
Președintele României, la Reuniunea de la Helsinki: „Vom continua să sprijinim Republica Moldova” # Moldpres
Acțiunile Rusiei reprezintă o amenințare majoră pentru regiune și Republica Moldova va continua să s ebucure de sprijinul partenerilor occidentali deoarece securitatea ei contribuie la securitatea Europei. Afirmațiile au fost făcute de președintele României, Nicuș...
09:10
VIDEO // Elevii Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor beneficia de instruiri practice moderne într-o nouă staţiune construită de stat # Moldpres
Aproximativ 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din localitatea Svetlîi vor avea acces la instruiri practice moderne, odată cu finalizarea unei stațiuni de procesare a producției horticole și de mentenanță a utilajelor agricole, construită în incinta inst...
09:10
Concluziile Consiliului pentru Afaceri Generale: Republica Moldova avansează pe calea aderării la UE, iar următorii pași trebuie să continue fără întârzieri # Moldpres
Republica Moldova avansează pe calea aderării la Uniunea Europeană și următorii pași în procesul de integrare trebuie să continue fără întârzieri, se arată în concluziile Consiliului pentru Afaceri Generale publicate de președinția daneză a Co...
Acum 12 ore
09:00
Aproape 500 de cărți au fost donate Institutului Oncologic de elevii Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, comunică MOLDPRES.Inițiativa, desfășurată sub genericul „Cărțile ca oglindă a umanității – valori ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.