Statul va împrumuta 150 de milioane de euro de la BERD pentru reabilitarea drumurilor cheie
Moldpres, 17 decembrie 2025 12:00
Republica Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro, destinat reabilitării unor drumuri de importanță strategică, comunică MOLDPRESComisia pentru politică externă a Parlam...
Acum 5 minute
12:20
Persoanele fizice vor putea procura bunuri confiscate, în baza unor contracte de vânzare-cumpărare # Moldpres
Persoanele fizice vor putea procura bunuri confiscate, în baza contractelor de vânzare-cumpărare. Acest lucru va fi posibil după ce astăzi Guvernul a aprobat un nou regulament pentru eficientizarea administrării și valorificării bunurilor confiscate, informează...
Acum 15 minute
12:10
Încă doi magistrați implicați în „Laundromat” recunoscuți vinovați, însă scutiți de pedeapsă # Moldpres
Colegiul penal al Curții de Apel Centru a recunoscut vinovați doi foști judecători implicați în dosarul „Laundromat”, însă instanța i-a scutit de pedeapsă din cauza expirării termenului de tragere la răspundere penală, comunică MOLDPRES.Pot...
Acum 30 minute
12:00
Republica Moldova va implementa 48 de proiecte noi de asistență externă. Alexei Buzu: „Avem un obiectiv clar - îmbunătățirea calității vieții cetățenilor” # Moldpres
Republica Moldova va implementa 48 de proiecte noi de asistență externă. Pentru ca acestea să fie realizate mai rapid și mai eficient, Guvernul a aprobat astăzi o decizie care prevede facilitarea importurilor bunurilor și serviciilor necesare pentru desfășurarea ini...
12:00
12:00
Țările aliate ale Ucrainei, în urma celei de-a 32-a reuniuni în formatul „Ramstein”, au convenit să aloce aproximativ 20 de miliarde de euro pentru sprijinirea Kievului în 2026. Acest lucru a fost anunțat de ministrul apărării al Ucrainei, Deni...
Acum o oră
11:50
Prioritățile de reformă și perspectivele macroeconomice ale Republicii Moldova, discutate de ministrul Andrian Gavriliță cu echipa FMI # Moldpres
Prioritățile de reformă ale Ministerului Finanțelor și perspectivele macroeconomice ale Republicii Moldova au fost discutate de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, cu echipa misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, transmite MOLDPRES....
11:50
Autorizațiile pentru activitățile industriale și economice cu impact asupra mediului vor fi eliberate prin intermediul unui ghișeu unic # Moldpres
Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul cu privire la organizarea și prestarea serviciilor publice de emitere a autorizației integrate de mediu și a autorizației de mediu. Proiectul stabilește proceduri clare, unitare și moderne de autorizare a activităților cu...
11:50
Caz fatal la Ialoveni: un bărbat a decedat în urma unui incendiu produs din cauza încălcării regulilor de exploatare a aparatelor electrice # Moldpres
Un bărbat a decedat în urma unui incendiu produs din cauza încălcării regulilor de exploatare a aparatelor electrice. Cazul a fost înregistrat într-o casă de locuit din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratu...
11:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu anul curent și cu 87% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat, astăz...
11:30
Control mai eficient și siguranță pentru cetățeni: Programul național de management integrat al frontierei, aprobat de Guvern # Moldpres
Programul național de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2026-2030 a fost aprobat de Guvern. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că documentul are ca obiectiv principal creșterea siguranței cetățenilor, printr-un co...
11:30
Guvernul va oferi granturi grupurilor de întreprinderi mici și mijlocii care dezvoltă în comun soluții de energie verde # Moldpres
Guvernul va sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM) să dezvolte soluții de energie regenerabilă, să-și reducă facturile la energie și să devină, astfel, mai competitive, prin cooperare în cadrul comunităților de energie regenerabilă. Cabi...
11:30
Salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026, este de 17400 de lei, în creștere cu 8,07 la sută comparativ cu 2025, atunci când salariul mediu prognozat a fost de 16100 de lei. Acest lucru este stipulat într-un proiect aprobat astăzi de Execut...
11:30
ANSA a ridicat aproape 500 kg de biscuiți de import din cauza conținutului excesiv de grăsimi trans # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și interzicerea spre comercializare a unui lot de 495 kg biscuiți de import, după ce controalele oficiale au depistat un conținut alarmant de acizi grași trans – substanțe dăunătoare să...
Acum 2 ore
11:10
Un bărbat, în vârstă de 32 de ani, a fost condamnat la un an de închisoare pentru violență săvârșită asupra unui polițist. Acesta urmează să-și ispășească pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis, comunică MOLDPRES.Potr...
10:50
10:50
Aprobat de Guvern: din 1 ianuarie, salariul minim pe țară va fi majorat până la 6300 de lei # Moldpres
Salariul minim pe țară va fi majorat cu 15 la sută începând cu 1 ianuarie 2026 și va constitui 6300 de lei. Un proiect în acest sens a fost aprobat astăzi de Guvern, transmite MOLDPRES.Astfel, salariul minim va fi de 6300 de lei lunar pentru u...
10:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat finalizarea procedurilor de reevaluare în privința judecătorilor Ruxanda Pulbere și Igor Chiroșca de la Curtea de Apel Centru și transmiterea rapoartelor aferente către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care urm...
10:30
Sergiu Chircu a fost numit astăzi de Guvern în funcția de șef al Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST). Funcția a rămas vacantă după ce Executivul a aprobat cererea de demisie a fostului șef al instituției, Ion Moraru, informează MOLDPRES.S...
Acum 4 ore
10:00
Președintele României, la Reuniunea de la Helsinki: „Vom continua să sprijinim Republica Moldova” # Moldpres
Acțiunile Rusiei reprezintă o amenințare majoră pentru regiune și Republica Moldova va continua să s ebucure de sprijinul partenerilor occidentali deoarece securitatea ei contribuie la securitatea Europei. Afirmațiile au fost făcute de președintele României, Nicuș...
09:10
VIDEO // Elevii Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor beneficia de instruiri practice moderne într-o nouă staţiune construită de stat # Moldpres
Aproximativ 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din localitatea Svetlîi vor avea acces la instruiri practice moderne, odată cu finalizarea unei stațiuni de procesare a producției horticole și de mentenanță a utilajelor agricole, construită în incinta inst...
09:10
Concluziile Consiliului pentru Afaceri Generale: Republica Moldova avansează pe calea aderării la UE, iar următorii pași trebuie să continue fără întârzieri # Moldpres
Republica Moldova avansează pe calea aderării la Uniunea Europeană și următorii pași în procesul de integrare trebuie să continue fără întârzieri, se arată în concluziile Consiliului pentru Afaceri Generale publicate de președinția daneză a Co...
09:00
Aproape 500 de cărți au fost donate Institutului Oncologic de elevii Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, comunică MOLDPRES.Inițiativa, desfășurată sub genericul „Cărțile ca oglindă a umanității – valori ...
09:00
Resursele din Planul de Creștere, direcționate spre domenii strategice: Eugeniu Osmochescu: „Vom construi un model de dezvoltare comparabil cu cel al statelor membre ale UE” # Moldpres
Planul de Creștere pentru Moldova reprezintă cea mai amplă investiție în dezvoltarea Republicii Moldova din ultimele decenii și un cadru esențial pentru modernizarea economiei noastre. Resursele puse la dispoziție de Uniunea Europeană sunt și vor fi direcționate s...
09:00
Statul a autorizat plăți de peste 47 milioane de lei pentru sprijinirea producătorilor agricoli # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunţă că, în perioada 8–12 decembrie 2025, a autorizat spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 47,24 milioane de lei, destinate producătorilor agricoli din Republica Moldo...
09:00
Contribuabilii care prestează servicii de taxi în Chișinău au fost verificați de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Securitate Publică. Ca rezultat, au fost depistate nereguli și au fost aplicate amenzi &...
08:40
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea un nou șef. Funcția va fi ocupată de Dorin Poverjuc. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a precizat că va propune candidatura spre aprobare la ședința de astăzi a Guvernului, transmite MOLDPRE...
Acum 24 ore
19:10
Următoarele 24 de ore aduc vreme stabilă și fără precipitații, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Cerul va fi variabil, iar în timpul nopții și al dimineții, izolat, se va semnala ceață slabă, transmite MOLDPRESMeteorologii atenționează c...
19:00
GALERIE FOTO // 107 ani de tradiție și 100 de ani de expoziții: reperele istorice ale Camerei de Comerț și Industrie, în obiectivul MOLDPRES # Moldpres
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a marcat 107 ani de la fondarea instituției camerale și 100 de ani de la organizarea primei expoziții în Basarabia -două repere istorice care au contribuit esențial la dezvoltarea mediului de afaceri din ...
19:00
Opt țări, între care și România, susțin că apărarea flancului estic al UE trebuie să fie o prioritate # Moldpres
Apărarea flancului estic al Uniunii Europene trebuie să fie o prioritate din cauza amenințării rusești, au declarat marți liderii a opt țări din nordul și estul Europei, inclusiv România, la un summit de la Helsinki, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres.&...
18:50
Energie verde la Călărași: instituții publice cu facturi zero și confort pentru copii și comunitate # Moldpres
Mai multe instituții publice din raionul Călărași au ajuns să nu mai plătească niciun leu pentru energia electrică, după investiții în panouri fotovoltaice, devenind exemple de bună practică în tranziția către energia verde. Ministrul Energiei, Dorin Jun...
18:10
Candidatul societății civile la Colegiul judecătorilor nu a întrunit criteriile de integritate # Moldpres
Membrii Comisiei de evaluare au respins candidatura avocatului Denis Lesnic, pentru funcția de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor. Lesnic a fost propus de sociatatea civilă și a picat evaluarea pe motiv că nu a întrunit criteriile de inte...
18:10
Președinta Maia Sandu a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Regatului Țărilor de Jos, la Haga # Moldpres
În marja Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind stabilirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga, Regatul Țărilor de Jos, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu Prim-minist...
17:50
BTA: Cartea „Mândria Națională” trasează o nouă abordare pentru protejarea patrimoniului UNESCO al Bulgariei # Moldpres
Cartea „Valori culturale – mândrie națională” stabilește un cadru unic pentru protejarea și gestionarea patrimoniului cultural și natural al Bulgariei, a declarat marți, la Sofia, Stoyan Denchev, președintele Consiliului de administrație al Univers...
17:30
Speakerul Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a avut întrevederi cu Ambasadorul Azerbaidjanului, Ulvi Vagif oglu Bakhshaliyev, și cu Ambasadorul Kazahstanului, Almat Aidarbekov. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale și identificarea de noi opo...
17:20
FOTO // Parcursul european și securitatea regională, discutate de vicepremierul Mihai Popșoi cu partenerii europeni la Haga # Moldpres
Parcursul european, cooperarea bilaterală și securitatea regională au fost discutate de vicepremierul Mihai Popșoi cu miniștrii afacerilor externe ai Ucrainei, Andrii Sybiha, și al Regatului Țărilor de Jos, David van Weel. Întrevederile au avut loc astăzi în ...
17:20
Două persoane au fost condamnate în dosarul prejudiciului de 4,4 milioane de lei cauzat SA „Banca de Economii”. Cei doi au fost găsiți vinovați de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari.Potrivit Pro...
16:50
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun” cu peste 40 de spectacole în toată țara. Programul complet al evenimentelor # Moldpres
Muzica și tradițiile de Crăciun ajung în întreaga țară prin campania „Hai Acasă de Crăciun”, lansată de Ministerul Culturii. Peste 40 de spectacole muzicale vor fi organizate în comunități în perioada 18 decembrie 2025 – 15 ianu...
16:40
În UTA Găgăuzia a fost formată o nouă Comisie Electorală a autonomiei. Deputații Adunării Populare a Găgăuziei (APG) au votat astăzi componența acesteia, desemnând patru noi membri, transmite MOLDPRES.Decizia a fost adoptată cu votul a 17 deputaț...
16:40
Germania susține reformele Republicii Moldova și pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană # Moldpres
Germania își reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv în etapa următoare a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, dup...
16:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în satul Mașcăuți, raionul Criuleni și în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, comunică MOLDPRES.Decizia vine urmare...
16:40
Agenția Navală clarifică situația domeniului maritim al R. Moldova și rolul Listei Negre a Memorandumului de la Paris # Moldpres
Agenția Navală a Republicii Moldova (ANRM) a venit cu precizări oficiale privind situația reală a domeniului maritim național și interpretarea Listei Negre a Memorandumului de la Paris, în contextul informațiilor incomplete și distorsionate apărute recent în...
16:20
Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate a primit un mijloc de transport pentru evaluarea prestatorilor de servicii medicale # Moldpres
Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate (CNEAS) a primit astăzi un automobil nou, oferit de People in Need Moldova în cadrul proiectului Moldova Assist, finanțat de Uniunea Europeană. Donația va facilita deplasarea echipelor de evaluatori &ici...
16:20
Președinta Maia Sandu la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina: „Dacă agresiunea nu este pedepsită, riscul de noi războaie crește” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a deschis Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, alături de Prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, și Sec...
16:20
Un număr de 40 de cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potriv...
16:00
15:20
Republica Moldova consolidează cooperarea cu Franța pentru avansarea negocierilor de aderare # Moldpres
Progresele obținute de Republica Moldova și reformele pe care autoritățile își propun să le realizeze acasă în următorul an, în contextul aderării la Uniunea Europeană, au fost discutate la Bruxelles de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cr...
15:20
Peste 400 de milioane de lei au fost investiți în reparația drumurilor și podurilor naționale în 2025 # Moldpres
În anul 2025, Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în modernizarea infrastructurii rutiere naționale, prin lucrări de reparație capitală a drumurilor și podurilor, finanțate din Fondul Rutier. Administrația Națională a Drumurilor (AND)...
15:20
Aeroportul Chişinău anunţă din aprilie 2026 o nouă rută directă spre Vilnius, operată de airBaltic # Moldpres
Compania aeriană letonă airBaltic își extinde rețeaua de zboruri operate de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, anunțând lansarea unei noi rute directe către Vilnius, Lituania. Zborurile vor fi operate începând c...
