Nereguli în activitatea taximetriștilor. Mai mulți șoferi s-au ales cu amenzi
Moldpres, 17 decembrie 2025 09:00
Contribuabilii care prestează servicii de taxi în Chișinău au fost verificați de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Securitate Publică. Ca rezultat, au fost depistate nereguli și au fost aplicate amenzi &...
Acum 10 minute
09:10
VIDEO // Elevii Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor beneficia de instruiri practice moderne într-o nouă staţiune construită de stat # Moldpres
Aproximativ 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din localitatea Svetlîi vor avea acces la instruiri practice moderne, odată cu finalizarea unei stațiuni de procesare a producției horticole și de mentenanță a utilajelor agricole, construită în incinta inst...
09:10
Concluziile Consiliului pentru Afaceri Generale: Republica Moldova avansează pe calea aderării la UE, iar următorii pași trebuie să continue fără întârzieri # Moldpres
Republica Moldova avansează pe calea aderării la Uniunea Europeană și următorii pași în procesul de integrare trebuie să continue fără întârzieri, se arată în concluziile Consiliului pentru Afaceri Generale publicate de președinția daneză a Co...
Acum 30 minute
09:00
Aproape 500 de cărți au fost donate Institutului Oncologic de elevii Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, comunică MOLDPRES.Inițiativa, desfășurată sub genericul „Cărțile ca oglindă a umanității – valori ...
09:00
Resursele din Planul de Creștere, direcționate spre domenii strategice: Eugeniu Osmochescu: „Vom construi un model de dezvoltare comparabil cu cel al statelor membre ale UE” # Moldpres
Planul de Creștere pentru Moldova reprezintă cea mai amplă investiție în dezvoltarea Republicii Moldova din ultimele decenii și un cadru esențial pentru modernizarea economiei noastre. Resursele puse la dispoziție de Uniunea Europeană sunt și vor fi direcționate s...
09:00
Statul a autorizat plăți de peste 47 milioane de lei pentru sprijinirea producătorilor agricoli # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunţă că, în perioada 8–12 decembrie 2025, a autorizat spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 47,24 milioane de lei, destinate producătorilor agricoli din Republica Moldo...
09:00
Acum o oră
08:40
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea un nou șef. Funcția va fi ocupată de Dorin Poverjuc. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a precizat că va propune candidatura spre aprobare la ședința de astăzi a Guvernului, transmite MOLDPRE...
Acum 24 ore
19:10
Următoarele 24 de ore aduc vreme stabilă și fără precipitații, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Cerul va fi variabil, iar în timpul nopții și al dimineții, izolat, se va semnala ceață slabă, transmite MOLDPRESMeteorologii atenționează c...
19:00
GALERIE FOTO // 107 ani de tradiție și 100 de ani de expoziții: reperele istorice ale Camerei de Comerț și Industrie, în obiectivul MOLDPRES # Moldpres
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a marcat 107 ani de la fondarea instituției camerale și 100 de ani de la organizarea primei expoziții în Basarabia -două repere istorice care au contribuit esențial la dezvoltarea mediului de afaceri din ...
19:00
Opt țări, între care și România, susțin că apărarea flancului estic al UE trebuie să fie o prioritate # Moldpres
Apărarea flancului estic al Uniunii Europene trebuie să fie o prioritate din cauza amenințării rusești, au declarat marți liderii a opt țări din nordul și estul Europei, inclusiv România, la un summit de la Helsinki, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres.&...
18:50
Energie verde la Călărași: instituții publice cu facturi zero și confort pentru copii și comunitate # Moldpres
Mai multe instituții publice din raionul Călărași au ajuns să nu mai plătească niciun leu pentru energia electrică, după investiții în panouri fotovoltaice, devenind exemple de bună practică în tranziția către energia verde. Ministrul Energiei, Dorin Jun...
18:10
Candidatul societății civile la Colegiul judecătorilor nu a întrunit criteriile de integritate # Moldpres
Membrii Comisiei de evaluare au respins candidatura avocatului Denis Lesnic, pentru funcția de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor. Lesnic a fost propus de sociatatea civilă și a picat evaluarea pe motiv că nu a întrunit criteriile de inte...
18:10
Președinta Maia Sandu a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Regatului Țărilor de Jos, la Haga # Moldpres
În marja Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind stabilirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga, Regatul Țărilor de Jos, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu Prim-minist...
17:50
BTA: Cartea „Mândria Națională” trasează o nouă abordare pentru protejarea patrimoniului UNESCO al Bulgariei # Moldpres
Cartea „Valori culturale – mândrie națională” stabilește un cadru unic pentru protejarea și gestionarea patrimoniului cultural și natural al Bulgariei, a declarat marți, la Sofia, Stoyan Denchev, președintele Consiliului de administrație al Univers...
17:30
Speakerul Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a avut întrevederi cu Ambasadorul Azerbaidjanului, Ulvi Vagif oglu Bakhshaliyev, și cu Ambasadorul Kazahstanului, Almat Aidarbekov. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale și identificarea de noi opo...
17:20
FOTO // Parcursul european și securitatea regională, discutate de vicepremierul Mihai Popșoi cu partenerii europeni la Haga # Moldpres
Parcursul european, cooperarea bilaterală și securitatea regională au fost discutate de vicepremierul Mihai Popșoi cu miniștrii afacerilor externe ai Ucrainei, Andrii Sybiha, și al Regatului Țărilor de Jos, David van Weel. Întrevederile au avut loc astăzi în ...
17:20
Două persoane au fost condamnate în dosarul prejudiciului de 4,4 milioane de lei cauzat SA „Banca de Economii”. Cei doi au fost găsiți vinovați de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari.Potrivit Pro...
16:50
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun” cu peste 40 de spectacole în toată țara. Programul complet al evenimentelor # Moldpres
Muzica și tradițiile de Crăciun ajung în întreaga țară prin campania „Hai Acasă de Crăciun”, lansată de Ministerul Culturii. Peste 40 de spectacole muzicale vor fi organizate în comunități în perioada 18 decembrie 2025 – 15 ianu...
16:40
În UTA Găgăuzia a fost formată o nouă Comisie Electorală a autonomiei. Deputații Adunării Populare a Găgăuziei (APG) au votat astăzi componența acesteia, desemnând patru noi membri, transmite MOLDPRES.Decizia a fost adoptată cu votul a 17 deputaț...
16:40
Germania susține reformele Republicii Moldova și pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană # Moldpres
Germania își reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv în etapa următoare a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, dup...
16:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în satul Mașcăuți, raionul Criuleni și în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, comunică MOLDPRES.Decizia vine urmare...
16:40
Agenția Navală clarifică situația domeniului maritim al R. Moldova și rolul Listei Negre a Memorandumului de la Paris # Moldpres
Agenția Navală a Republicii Moldova (ANRM) a venit cu precizări oficiale privind situația reală a domeniului maritim național și interpretarea Listei Negre a Memorandumului de la Paris, în contextul informațiilor incomplete și distorsionate apărute recent în...
16:20
Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate a primit un mijloc de transport pentru evaluarea prestatorilor de servicii medicale # Moldpres
Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate (CNEAS) a primit astăzi un automobil nou, oferit de People in Need Moldova în cadrul proiectului Moldova Assist, finanțat de Uniunea Europeană. Donația va facilita deplasarea echipelor de evaluatori &ici...
16:20
Președinta Maia Sandu la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina: „Dacă agresiunea nu este pedepsită, riscul de noi războaie crește” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a deschis Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, alături de Prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, și Sec...
16:20
Un număr de 40 de cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potriv...
16:00
15:20
Republica Moldova consolidează cooperarea cu Franța pentru avansarea negocierilor de aderare # Moldpres
Progresele obținute de Republica Moldova și reformele pe care autoritățile își propun să le realizeze acasă în următorul an, în contextul aderării la Uniunea Europeană, au fost discutate la Bruxelles de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cr...
15:20
Peste 400 de milioane de lei au fost investiți în reparația drumurilor și podurilor naționale în 2025 # Moldpres
În anul 2025, Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în modernizarea infrastructurii rutiere naționale, prin lucrări de reparație capitală a drumurilor și podurilor, finanțate din Fondul Rutier. Administrația Națională a Drumurilor (AND)...
15:20
Aeroportul Chişinău anunţă din aprilie 2026 o nouă rută directă spre Vilnius, operată de airBaltic # Moldpres
Compania aeriană letonă airBaltic își extinde rețeaua de zboruri operate de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, anunțând lansarea unei noi rute directe către Vilnius, Lituania. Zborurile vor fi operate începând c...
15:20
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu opt voturi „pro” și două „contra”, raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă (vetting) în cazul judecătoarei Ana Panov, de la Curtea de Apel Centru, comunică MOLD...
15:10
VIDEO // Etichetarea produselor „eco”, „bio” și „organice”, strict reglementată: MAIA avertizează că termenii pot fi folosiți doar pentru produse certificate # Moldpres
Utilizarea termenilor „eco”, „bio” și „organic” pe etichetele produselor agroalimentare este permisă exclusiv pentru produsele certificate oficial, iar orice abatere riscă să inducă în eroare consumatorii și să încalce legea....
15:10
Absolvenții de gimnaziu vor beneficia de ore suplimentare gratuite la două discipline pentru a se pregăti de examene # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MED) extinde în acest an programul remedial pentru absolvenții de gimnaziu, acesta urmând a fi organizat pentru două discipline: matematica și limba română pentru alolingvi. În cadrul inițiativei, elevii din clas...
15:00
Bloomberg: Prețurile la petrolul rusesc au scăzut la cel mai redus nivel din februarie 2022 # Moldpres
Prețurile la petrolul rusesc au coborât la cel mai scăzut nivel de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, relatează Bloomberg, transmite MOLDPRES.Potrivit sursei citate, exportatorii din Federația Rusă obțin, în med...
14:50
Un avocat va ajunge pe banca acuzaților pentru inducerea în eroare a clienților. Procuratura Anticorupție anunță că a transmis în instanța această cauza penală, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, avocatul ar fi profitat de încrederea une...
14:50
Președinta Maia Sandu la Conferința diplomatică de la Haga: „Modul în care se va încheia războiul din Ucraina va defini viitorul Europei” # Moldpres
Republica Moldova susține toate eforturile care să ducă la încetarea războiului în Ucraina și a suferinței pe care îl provoacă. Modul în care se va încheia acest război va defini viitorul Europei. Mesajul a fost transmis astăzi de președint...
14:50
14:40
Liceul „Ion Creangă” din Fălești va fi modernizat și transformat într-o școală model, cu sprijin internaţional # Moldpres
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Fălești urmează să fie transformat într-o școală model, în cadrul unui amplu proiect de modernizare realizat cu sprijinul Guvernului Poloniei, al Uniunii Europene și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvolta...
14:40
Statul de drept și reforma justiției rămân pilonii centrali ai modernizării Republicii Moldova și ai parcursului său european. Acestea sunt mesajele transmise de oficiali, printre care și premierul Alexandru Munteanu la Forumul „Reformarea Justiției și Combat...
14:30
Un nou serviciu digital, lansat de BNM: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic # Moldpres
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează un serviciu digital – informația privind cursul oficial de schimb valutar în format digital. Astfel, dacă până în prezent, datele erau prezentate în format scris și în baza solicitărilor adresat...
14:30
14:10
Discursul Președintei Maia Sandu la Conferința dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Moldpres
Domnule Prim-ministru Dick Schoof,Domnule Președinte Volodymyr Zelenskyy,Domnule Secretar General Alain Berset,Excelențe,Doamnelor și domnilor,Vă mulțumesc pentru că ne-ați adus împreună.Ne întâlnim într-un moment în c...
13:50
VIDEO // Patru bărbați din Georgia, reținuți în capitală pentru comiterea furturilor din automobile # Moldpres
Patru bărbați din Georgia au fost reținuți pentru comiterea a cel puțin două furturi din automobile. Cazurile au avut loc în capitală, iar prejudiciul total este estimat la aproximativ 69 000 de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliție...
13:40
Demararea negocierilor tehnice pe trei clustere, discutată la Bruxelles de Cristina Gherasimov și Comisara europeană Marta Kos # Moldpres
Negocierile la nivel tehnic pe trei clustere au fost principalul subiect abordat de viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul întâlnirii de la Bruxelles cu Marta Kos, Comisara europeană pentru extindere, relatează MOLDPRES....
13:30
Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 a fost supus consultărilor publice. La dezbateri, organizată astăzi de Comisia pentru economie, buget și finanțe a Legislativului, au participat deputați din mai multe fracțiuni parlamentare, ministrul Finanțelor, Andrian...
13:20
Încă doi procurori au fost audiați de Comisia de evaluare a procurorilor, comunică MOLDPRES.Astfel, Gheorghe Borș, procuror-șef interimar al Secției politici și management al proiectelor din cadrul Procuraturii Generale a fost audiat de Completul F, aflat la prim...
13:10
VIDEO // R. Moldova și Ucraina vor avansa simultan pe calea aderării la UE. Maia Sandu și Volodimir Zelenski au avut o întrevedere la Haga # Moldpres
Republica Moldova și Ucraina vor avansa simultan și într-o coordonare strânsă pe calea aderării la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis în urma unei întrevederi a șefei statului Maia Sandu cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Haga,...
13:10
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, la Haga # Moldpres
În marja Conferinței diplomatice pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care se desfășoară la Haga, Regatul Țărilor de Jos, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodymyr ...
12:50
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul dedicat reformei justiției și combaterii corupției: „Reforma justiției este despre viitorul Republicii Moldova – despre încrederea cetățenilor, dezvoltarea economică și locul nostru firesc în familia europeană # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la cea de-a șaptea ediție a Forumului „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”, organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Premierul a reafirmat că reforma justiției este o prioritate pen...
12:40
Un bărbat de 41 de ani a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru violență în familie, acțiuni violente cu caracter sexual și viol. Acesta își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip închis, comunică MOLDPRES.Potrivit Procurat...
