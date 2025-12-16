Audit la Fondul național de dezvoltare a agriculturii: Curtea de Conturi constată deficiențe majore în gestionarea subvențiilor
Unika.md, 16 decembrie 2025 22:50
Acum o oră
22:50
Audit la Fondul național de dezvoltare a agriculturii: Curtea de Conturi constată deficiențe majore în gestionarea subvențiilor
22:40
După confirmarea a două cazuri de lepră la un centru SPA din Cluj, peste 2.000 de clienți au fost notificați preventiv de autorități # Unika.md
22:30
Povestea lui Alex Kleitman, supraviețuitor al Holocaustului și exilului în Siberia, dar ucis în atacul armat de la Bondi Beach # Unika.md
Acum 2 ore
22:00
Moldovean arestat pentru crimă în Italia: conflict mortal într-un bar din Lombardia
21:50
Japonia se confruntă cu un eșec istoric: Un aeroport care a costat aproape 20 de miliarde de dolari se scufundă în mare # Unika.md
21:30
Parlamentul European a ridicat imunitatea Alessandrei Moretti în ancheta de corupție „Qatargate” # Unika.md
Acum 4 ore
21:20
Propagandistul Vladimir Soloviev amenință NATO și capitalele europene: „Va trebui să distrugem Berlinul, Parisul și să eliberăm Viena” # Unika.md
21:10
Eroi la Bondi Beach. Un bărbat și un cuplu au murit încercând să-i oprească pe atacatori
20:50
Autoritățile vor introduce TVA, taxe vamale și taxă pentru ambalaj la coletele comandate din străinătate, inclusiv din China # Unika.md
20:40
Ministerul Agriculturii și AGEPI vor verifica utilizarea termenilor „eco”, „bio”, „ecologic” și „organic” pe piață # Unika.md
19:50
Gabriel Nebunu s-a întors în Italia: artistul își caută singur costumele populare furate
19:30
Stamate, despre opinia Comisiei de la Veneția cu privire la PACCO: „Comisia pur și simplu desființează proiectul” # Unika.md
Acum 6 ore
19:20
Deputatul PAS, Igor Chiriac, unul dintre autorii inițiativei creării PACCO, despre opinia Comisiei de la Veneția # Unika.md
19:10
Condamnări în dosarul Băncii de Economii: doi inculpați găsiți vinovați de spălare de bani și escrocherie # Unika.md
19:00
Proiectul PACCO, în impas: Ministerul Justiției și Parlamentul analizează avizul Comisiei de la Veneția # Unika.md
19:00
CEC aprobă o nouă metodologie pentru verificarea gestiunii financiare a partidelor politice # Unika.md
17:40
Comisia de la Veneția critică proiectul de lege privind crearea PACCO: ar putea slăbi lupta împotriva corupției și crimei organizate # Unika.md
17:30
Grup infracțional, destructurat în Chișinău: furturi din automobile și locuințe
17:30
Fosta președintă a organizației „Șor” Călărași, condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului # Unika.md
17:30
Investițiile capitale în Republica Moldova vor depăși 3 miliarde de lei în 2026, dar experții consideră bugetul insuficient # Unika.md
17:30
Familia preotului din Grinăuți, somată să părăsească casa parohială în prag de iarnă: „Unde să plecăm, în drum?” # Unika.md
Acum 8 ore
17:20
Naștere prematură, îngrijire specializată și speranță: povestea tripleților de la Chișinău # Unika.md
17:20
ANRE introduce o nouă regulă cu privire la tariful la gaz. Ce trebuie să cunoști
17:10
Crește numărul infecțiilor respiratorii: peste 2.300 de cazuri raportate în ultima săptămână, majoritatea la copii # Unika.md
16:50
Kremlinul respinge armistițiul de Crăciun: „Nu vrem un armistițiu care să ofere o pauză Ucrainei pentru a se pregăti de continuarea războiului” # Unika.md
16:40
Avocat trimis în judecată pentru escrocherie: ar fi înșelat o clientă cu peste 29.000 de lei, invocând expertize judiciare fictive # Unika.md
15:50
Noua Comisie Electorală Centrală a Găgăuziei, formată pentru organizarea alegerilor din martie 2026 # Unika.md
15:40
Maia Sandu: „Pacea durabilă începe cu dreptate”. Președinta Republicii Moldova a deschis Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Unika.md
Acum 12 ore
15:00
Investigație după ce un membru al Gărzii de Mediu a fost agresat cu arma în timpul documentării defrișărilor ilegale # Unika.md
13:50
Igor Grosu: „Nu am semnale că foștii colegi din PAS intenționează să formeze un nou partid”. Reacții după plecările din partid # Unika.md
13:20
Scandal în Parlamentul Ucrainei: sesiunea de marți, perturbată de conflicte și încăierări între deputați # Unika.md
13:10
Maia Sandu și Volodimir Zelenski au discutat la Haga despre securitate, pace și parcursul european al Moldovei și Ucrainei # Unika.md
13:10
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun” 2025 cu peste 40 de spectacole muzicale în toată țara # Unika.md
13:00
Cazul ”Laundromat”: 17 miliarde de dolari „legalizați” prin Moldova, niciun judecător la închisoare # Unika.md
12:50
Proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, supus consultărilor publice
12:50
Rusia blochează complet YouTube: Parlamentul acuză platforma că ignoră legislația rusă
12:50
ANRE anunță noi prețuri maxime la carburanți: benzina și motorina se ieftinesc din 17 decembrie # Unika.md
12:50
Irina Vlah: „Societatea moldovenească este mai divizată ca niciodată. Soluția este un Mare Angajament Național” # Unika.md
12:50
Flashmob cu foi albe în instituțiile de învățământ din Moldova. Profesorii cer salarii echitabile # Unika.md
11:50
Deputații Partidului Nostru susțin protestul profesorilor și cer majorarea salariilor din educație # Unika.md
11:50
Ambasadoarea UE: Republica Moldova, la o răscruce între trecutul corupt și un viitor cu justiție pentru toți. UE oferă sprijin de 14 milioane de euro pentru accelerarea digitalizării sistemului de justiție # Unika.md
11:40
Un bărbat, care și-a maltratat familia și și-a abuzat sexual fiica minoră, condamnat la 19 ani de închisoare # Unika.md
11:40
A încetat din viață profesorul universitar Grigore Bivol, fondator al Catedrei de Medicină de Familie de la USMF „Nicolae Testemițanu” # Unika.md
11:40
Șofer prins beat la volan în Bălți a opus rezistență carabinierilor
11:30
Peste 19.000 de persoane informate de IGSU despre riscurile sezonului rece și prevenirea incendiilor # Unika.md
11:30
Alexandru Munteanu: „Dacă aș putea schimba un singur lucru în Republica Moldova, acesta ar fi...” # Unika.md
11:20
Un magistrat din capitală a fost eliberat din funcție după sesizarea Procuraturii Anticorupție # Unika.md
11:20
Mașini fantomă vândute pe 999.md - escrocherie care a păgubit 28 de persoane. Un bărbat - trimis în judecatăMașini fantomă vândute pe 999.md - escrocherie care a păgubit 28 de persoane # Unika.md
11:20
Bărbat de 69 de ani, rănit cu arsuri în urma unui incendiu într-o parcare din Chișinău
11:10
Ion Chicu: ”Pentru prima dată în ultimii 8 ani, salariul cadrelor didactice nu va fi majorat nici măcar cu 1%” # Unika.md
