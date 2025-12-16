Sentință după 35 de ședințe de judecată: Ce pedeapsă a primit președinta OT Călărași a fostului partid Șor

Sentință după 35 de ședințe de judecată: Ce pedeapsă a primit președinta OT Călărași a fostului partid Șor

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8