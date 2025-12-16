Radu Marian, despre datoriile statului față de agricultori: De ce s-au admis așa restanțe
Noi.md, 16 decembrie 2025 17:00
Dispute pe datoriile statului față de agricultori, care au ajuns la 3,4 miliarde lei. Deputatul PAS Radu Marian, președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, s-a arătat indignat că autoritățile au admis o asemenea situație. {{853767}}„De ce s-au admis așa restanțe? Cînd vom ieși pe foaie albă? Avem indicatori care să arate că toate aceste investiții au adus valoare adăug
Acum 15 minute
17:00
17:00
În cursa de urmărire din cadrul etapei Cupei Mondiale desfășurate în stațiunea austriacă Hochfilzen, compatrioata noastră s-a clasat pe locul 18 în proba de urmărire pe distanța de 10 kilometri.Alina Stremous a fost cronometrată cu timpul de 30 de minute și 7 secunde și 5 zecimi de secundă, fiind impecabilă în poligonul de trageri, fără ratări.Acesta este cel mai bun rezultat din acest sez
17:00
Copiii sînt invitați la un Crăciun magic în inima capitalei în cadrul unui spectacol muzical # Noi.md
Primăria Chișinău aduce și în acest an spiritul sărbătorilor mai aproape, organizînd un eveniment de poveste dedicat copiilor și familiilor.Pe 25 decembrie, magia Crăciunului va prinde viață în cadrul spectacolului muzical „Cozonacul de Crăciun”.{{854213}}Eroii sărbătorilor de iarnă, momentele artistice susținute de interpreți și tinere talente, animatorii și cadourile dulci vor transforma
Acum o oră
16:30
Aproximativ 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor beneficia de instruiri practice moderne. La instituție a fost construită o stațiune de procesare a producției horticole și mentenanță a utilajelor agricole.Potrivit Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, noua infrastructură educațională include două laboratoare specializate. Este vorba despre un laborator de sor
Acum 2 ore
16:00
Mai mulți politicieni din opoziție și-au exprimat public sprijinul pentru profesorii și cadrele didactice care au protestat, cerînd majorarea salariilor și o finanțare mai corectă a sistemului educațional.Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că este solidar cu profesorii și a subliniat că aceștia nu ar trebui să fie nevoiți să iasă la proteste pentru a beneficia de
16:00
Dinamica criminalității organizate în ultimii trei ani, modificările legislației în acest domeniu, precum și măsurile prioritare ce urmează a fi întreprinse de autorități pentru asigurarea securității cetățenilor, au fost discutate la ședința Consiliului național de coordonare a activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate, prezidată de premierul Alexandru Munteanu.Prim-
16:00
Cine a decis prețurile la gaze în anii 2021–2024? Blocul „Alternativa” cere un audit detaliat la Energocom # Noi.md
Fracțiunea parlamentară „Alternativa” a cerut Curții de Conturi efectuarea unui audit detaliat asupra modului în care S.A. „Energocom” a gestionat achizițiile de gaze naturale și păcură în perioada 2021–2024.Anunțul a fost făcut de Alexandru Stoanoglo, fost procuror general și lider al blocului politic, care a criticat Raportul de audit prezentat recent Comisiei parlamentare de control al fina
16:00
Declarație comună: Opoziția respinge modificările propuse de PAS la Regulamentul Parlamentului # Noi.md
Toate fracțiunile de opoziție din Parlament au semnat o declarație comună prin care condamnă inițiativa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de a modifica Regulamentul Legislativului și de a restrânge drepturile deputaților. Anunțul a fost făcut de liderul PSRM, Igor Dodon.Potrivit opoziției, modificările propuse ar reprezenta o încălcare gravă a Constituției și o lovitură asupra pluralism
16:00
Transnistria a primit o nouă tranșă de ajutor financiar din partea Rusiei. Aceste fonduri sînt destinate plăților suplimentare pentru pensionari.Potrivit serviciului de presă al șefului regiunii nerecunoscute RMN, acesta este un proiect umanitar comun cu Rusia.Beneficiarii ajutorului – aproximativ 150 de mii de persoane – sînt toți pensionarii din Transnistria, indiferent dacă primesc pens
15:30
Ambasada Federației Ruse în Moldova a prezentat un material analitic privind potențialele beneficii și avantaje pentru economia moldovenească în cazul aderării republicii la Uniunea Economică Eurasiatică (UEE).Conform studiului realizat de experții Ministerului Dezvoltării Economice al Rusiei, integrarea în Spațiul Economic Unic al UEE (libera circulație a mărfurilor, serviciilor, capitalului
15:30
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău anunță despre lansarea unei noi rute directe operate de o companie aeriană letonă, care va conecta Chișinăul cu Vilnius, Lituania, începînd cu 1 aprilie 2026.Noua rută va fi operată cu două frecvențe săptămînale, în zilele de miercuri și duminică, notează Noi.md.{{850756}}Compania letonă, care va conecta Chișinăul cu orașul Vilnius, este cea
15:30
Autoritățile de reglementare în domeniul energiei din Moldova și Austria își vor extinde cooperarea # Noi.md
Alexei Taran, director general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), și Wolfgang Urbantschitsch, Membru executiv al Consiliului de Administrație al Energie-Control Austria (E-Control), au semnat un Memorandum de Înțelegere care oficializează și consolidează cooperarea bilaterală dintre cele două autorități de reglementare.Documentul stabilește baza unei colaborări apr
Acum 4 ore
15:00
O tînără de 19 ani a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei, după ce a fost găsită vinovată de escrocherie în cadrul unui grup criminal organizat care acționa prin schema „ruda implicată în accident”.Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, inculpata a acționat împreună cu alte persoane, încă neidentificate, în perioada 24
15:00
15:00
În dimineața zilei de 15 decembrie 2025, pompierii din capitală au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe teritoriul unei parcări individuale de pe strada Ginta Latină 20, municipiul Chișinău.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:08.Potrivit informațiilor, a fost observată flacără deschisă la o construcție auxiliară cu suprafața de circa 20 m², amplasată pe t
14:30
Autoritățile japoneze au ridicat marți avertizarea de megacutremur emisă pentru coasta de nord-est a țării, însă au avertizat că pericolul nu a dispărut complet.În cadrul unei conferințe de presă, oficiali din cadrul Administrației Japoneze de Meteorologie și ai guvernului de la Tokyo au declarat că probabilitatea megacutremurului a scăzut, însă au precizat că ridicarea avertizării nu înseamnă
14:30
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a reiterat angajamentul ferm al guvernului pentru o justiție independentă, rapidă, incoruptibilă și accesibilă cetățenilor.El a subliniat că acest obiectiv nu reprezintă doar o promisiune politică, ci o obligație esențială pentru parcursul european al țării.{{854180}}Declarațiile au fost făcute în cadrul celei de-a șaptea ediții a Foru
14:30
În curînd, în capitală va fi organizat un concert de sărbătoare: ce artiști vor evolua pe scena PMAN # Noi.md
Magia Crăciunului revine în centrul Chișinăului. Primăria municipiului Chișinău îi invită pe locuitori și oaspeții capitalei la un concert dedicat sărbătorilor de iarnă, care va avea loc pe 24 decembrie, începînd cu ora 18:00, în cadrul Tîrgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale.{{854169}}Evenimentul promite o atmosferă specială, cu colinde, emoții și momente memorabile, iar pe scen
14:00
Parlamentul găzduiește expoziția de artă „Dialoguri vizuale”, realizată de studenții Facultății Arte Vizuale și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, sub coordonarea artistică a cadrelor universitare Alexandru Alavațchi,Eleonora Brigalda și Ludmila Moisei.Expoziția reunește lucrări de pictură, grafică, tapiserie, arte decorative și alte practici artistice univer
14:00
Fostul ministru al educației Republicii Moldova, Corneliu Popovici, susține că Republica Moldova a intrat în atenția Statelor Unite prin prisma noii Strategii de Securitate Națională a SUA, iar acest lucru ar fi fost confirmat în cadrul unei recente întrevederi oficiale de la Chișinău.Potrivit lui Popovici, pe 15 decembrie, în cadrul unei întrevederi cu ministra Afacerilor Interne, reprezentan
13:30
Polițiștii din capitală au destructurat activitatea ilegală a unui grup infracțional format din patru bărbați, cu vîrste cuprinse între 28 și 45 de ani, originari din Georgia, bănuiți de comiterea a cel puțin două furturi din automobile. Prejudiciul total cauzat este estimat la aproximativ 69.000 de lei.În urma investigațiilor s-a stabilit că suspecții acționau în momentele în care autoturisme
13:30
Palatul de Cultură din municipiul Ungheni va fi modernizat și eficientizat energetic în cadrul proiectului transfrontalier „Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova, scrie nordnews.md.Proiectul se află într-o nouă etapă de realizare. 15 decembri
13:30
Începînd cu anul 2028, în Republica Moldova va fi introdusă o taxă pentru utilizarea drumurilor naționale.Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în cadrul emisiunii „O săptămînă nouă” de la TV8, informează Noi.md cu referire la Realitatea.{{852852}}Potrivit ministrului, noua taxă va funcționa după un model similar celui aplicat în Romîni
Acum 6 ore
13:00
Proiectul bugetului de stat pentru anul viitor va avea un deficit de peste 20 de miliarde de lei # Noi.md
Comisia pentru economie, buget și finanțe a organizat, astăzi, consultări publice a proiectului bugetului de stat pentru anul 2026, notează Noi.md.În cadrul ședinței, au fost expuse propuneri de modificare a inițiativei legislative, care vor fi luate în considerare la definitivarea proiectului de lege.Documentul prevede consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii, stimu
13:00
Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (UER), care organizează concursul Eurovision, a prezentat lista ţărilor care vor participa la cea de-a 70-a ediţie a acestuia, care va avea loc în luna mai la Viena, în Austria.Anul acesta, apelul la boicot al mai multor ţări, după confirmarea participării Israelului, a afectat competiţia. Treizeci şi cinci de ţări se vor lupta pentru a-i succ
13:00
Maia Sandu a discutat cu Zelenski: "Moldova sprijină toate eforturile pentru o pace demnă" # Noi.md
Președinta Maia Sandu participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Șefa statului s-a întîlnit la eveniment și cu liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, notează Noi.md."Aflîndu-mă la Haga, cu ocazia instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru
13:00
Fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, susține că avizul Comisiei de la Veneția privind proiectul de lege PACCO este unul dintre cele mai critice documente emise în ultimii ani și că acesta pune sub semnul întrebării însăși necesitatea reformei.Potrivit acesteia, Comisia de la Veneția nu se limitează la recomandări tehnice, ci constată tranșant că proiectul nu răspunde obiectivelor declar
13:00
Este cu adevărat iarnă în cel mai rece oraș al planetei. S-au înregistrat minus 45 de grade Celsius în Iakuțk.Însă pentru oamenii din Extremul Orient rus, viața se desfășoară normal. Mai mult de-atît, localnicii din Iakuțk spun că cele minus 45 de grade sînt relativ blînde față de minimele înregistrate anii trecuți, transmite Digi24.- Vremea e perfectă! A venit iarna...Frig adevărat. -
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 16 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 17 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,77 lei/litru (-14 bani), iar al motorinei standard – 19,27 lei/litru (-13 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
12:30
45 de ani de la fondarea fabricii „Covoare Ungheni”: „Nu este doar un business, este un simbol” # Noi.md
Fabrica „Covoare Ungheni” a marcat 45 de ani de la înființare printr-un eveniment aniversar, în cadrul căruia au fost rememorate istoria, provocările și continuitatea uneia dintre cele mai cunoscute întreprinderi industriale din Republica Moldova.La eveniment au participat conducerea fabricii, autorități locale și raionale, parteneri, dar și angajați cu zeci de ani de activitate.Președinte
12:30
Comisia de la Veneția avertizează: reforma procuraturilor riscă să slăbească lupta anticorupție # Noi.md
Comisia de la Veneția a Consiliului Europei și Direcția Generală Drepturile Omului și Statul de Drept (DGI) au publicat un aviz comun privind proiectul de lege al Republicii Moldova referitor la Procuratura pentru Anticorupție și Combaterea Criminalității Organizate (PACCO).Documentul a fost adoptat în cadrul celei de-a 145-a sesiuni plenare a Comisiei de la Veneția, desfășurată în perioada 12
12:30
Drum reabilitat și apă la robinet: un sat din raionul Cahul intră într-o nouă etapă de dezvoltare # Noi.md
Locuitorii satului Vadul lui Isac, raionul Cahul, beneficiază de mai multe proiecte de dezvoltare locală care vizează modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea condițiilor de trai, implementate în cadrul programelor naționale dedicate dezvoltării comunităților rurale.Un tronson de drum local de pe strada „Ion Creangă” a fost recent reabilitat în cadrul proiectului „Cu UE împreună, construi
12:00
Cantina din cadrul Penitenciarului nr. 17 – Rezina, destinată funcționarilor publici cu statut special, a fost renovată.Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, deschiderea oficială a spațiului modernizat a avut loc astăzi, investiția avînd drept scop îmbunătățirea condițiilor sociale și de muncă pentru angajații instituției.{{847584}}Lucrările de renovare au fost realizate în
12:00
Anunț important pentru locuitorii municipiului Bălți: vor avea loc trageri de instruire militară # Noi.md
Brigada Infanterie Motorizată „Moldova” anunță desfășurarea unor activități de instruire militară în municipiul Bălți.Potrivit informațiilor oficiale, miercuri, 17 decembrie, militarii unității vor executa ședințe de trageri cu armamentul de infanterie, în cadrul Centrului de instruire al unității.{{848881}}Reprezentanții brigăzii precizează că tragerile vor avea loc pe timp de zi și fac p
11:30
În perioada săptămînii precedente, 08 - 12 decembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,2 miliarde lei.Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angaja
11:30
Petrolul de referință din SUA a scăzut la cel mai mic nivel din februarie 2021. Piața reacționează la posibila încheiere a războiului din Ucraina și la semnalele macroeconomice contradictorii din China.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd Bloomberg.Contractele futures pentru petrolul West Texas Intermediate (WTI) au încheiat tranzacțiile sub 57 de dolari pe baril. Scăderea a avut l
Acum 8 ore
11:00
În noaptea trecută, un șofer în stare de ebrietate a fost depistat și oprit de un echipaj mixt format dintr-un carabinier al Direcției regionale „Nord” și un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți.Incidentul a avut loc pe una dintre străzile municipiului Bălți, unde autoturismul se deplasa haotic, punînd în pericol viața participanților la trafic.{{852656}}Oamenii legii au pr
11:00
Sondaj Noi.md: Credeți că statul ar trebui să intervină pentru a limita creșterea prețurilor la produsele alimentare de bază? # Noi.md
11:00
Escrocherie cu automobile din UE: organizatorul care a înșelat clienții cu milioane de lei, trimis în judecată # Noi.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a organizatorului unei scheme de înșelare a 28 de persoane, care au plătit în avans aproximativ 2.500.000 lei pentru mașinile „vîndute” la prețuri avantajoase.Așadar, schema infracțională a fost pus la cale în vara și toamna lui 2021 de către inculpatul din Tighina cu vîrsta de 41 d
11:00
Zelenski: Ucraina nu va recunoaşte Donbasul ca teritoriu rus şi exclude, deocamdată, un referendum # Noi.md
Preşedintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că, în acest moment, nu este luată în calcul organizarea unui referendum privind soluţionarea problemei teritoriale a Donbasului.Zelenski a subliniat că Statele Unite încearcă să identifice un compromis şi au avansat ideea unei „zone economice libere”, precizînd totodată că Ucraina nu va recunoaşte Donbasul ca teritoriu rus, nici din punct d
11:00
Andrei Sîrbu a fost unul dintre cei mai importanți artiști plastici moderni, care au contribuit la reînnoirea limbajului plastic.Anul acesta, se împlinesc 75 de ani de la nașterea lui Andrei Sîrbu și 25 de ani de la trecerea sa în eternitate. În semn de omagiu, la Muzeul Național de Artă al Moldovei a fost vernisată expoziția "Arhipelaguri ale tăcerii", ce prezintă etapele esențiale ale parcur
10:30
Pe aeroportul Sheremetyevo din Moscova, motorul unui avion Boeing a luat foc în timpul decolării.Despre acest lucru a anunțat SHOT.Potrivit canalului Telegram, zborul era programat pentru ora 07:00 (ora Moscovei) (06:00 ora locală) către Cayo Coco, Cuba. La decolare, la motorul drept a apărut o flacără puternică. Avionul a aterizat de urgență și a început să frîneze la viteză mare.În p
10:30
Astăzi, așa cum am scris deja, asistăm la o ciocnire puternică între forțele de dreapta și cele de stînga, și la o polarizare extremă în societate.Situația este deosebit de tristă în iubita noastră Franța, unde, în urma atacurilor asupra Frontului Național (acum Adunarea Națională) și a represiunii membrilor acestui partid în parlamentul francez, au loc lucruri surprinzătoare. Ex-președintele
10:30
Autoritățile americane au cerut luni evacuarea imediată a unei zone din suburbiile orașului Seattle. S-a întîmplat după ce un dig s-a rupt din cauza ploilor torențiale care au lovit nord-vestul Statelor Unite timp de cîteva zile.Avertizarea de inundații fulgerătoare emisă de Serviciul Național de Meteorologie (NWS) afectează peste 46.000 de persoane din comitatul King. Acesta se află în subur
10:00
O dronă „scăpată de sub control” a fost doborîtă luni, 15 decembrie curent, de Turcia, după ce s-a apropiat de spațiul său aerian deasupra Mării Negre, potrivit Ministerului Apărării, citat de AFP, informează știrileprotv.ro.„Spre a preveni orice consecinţă nefastă, drona a fost doborîtă într-o zonă securizată, departe de orice zonă locuită”, a indicat ministerul într-un comunicat, fără a pr
10:00
În doar 48 de ore, echipele medicale de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” au efectuat cinci intervenții de transplant – două de ficat și trei de rinichi. Operațiile au avut loc săptămîna trecută.Intervențiile de transplant hepatic au fost realizate sub coordonarea profesorului Adrian Hotineanu, șeful Catedrei chirurgie nr. 2 a USMF „Nicolae Testemițanu”.{{850858}}Transplantu
10:00
În orașul brazilian Guaiaba, din statul Rio Grande do Sul, s-a prăbușit o copie de 35 de metri a Statuii Libertății, instalată în fața magazinului lanțului comercial Havan. Acest lucru s-a întîmplat pe 15 decembrie, în timpul unei furtuni puternice.S-a prăbușit partea superioară a construcției, înaltă de 24 m, fără victime sau răniți.{{851550}}Zona a fost izolată rapid, informează Noi.md,
09:30
09:30
Polițiștii continuă acțiunile de prevenire și combatere a traficului de droguri la nivel național, notează Noi.md.Potrivit oamenilor legii, este vorba despre activitățile de consum, distribuire, transportare și promovare a substanțelor narcotice, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale și al platformelor online.{{852841}}În perioada 8–14 decembrie, în urma acțiunilor desfășurate, au fo
Acum 12 ore
09:00
Federația Sindicală a Educației și Științei anunță un protest cu foi albe în școlile din Republica Moldova.Angajații din educație vor organiza astăzi acțiuni de protest în instituțiile de învățămînt, în ziua în care Parlamentul examinează proiectul Legii Bugetului de Stat pentru 2026.{{854008}}Protestele se vor desfășura la locul de muncă, în timpul pauzelor. Pînă la ora 11:30, profesorii
