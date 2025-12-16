CEC anunță alegeri locale noi în patru localități pe 17 mai 2026

10:30

Autoritățile americane au cerut luni evacuarea imediată a unei zone din suburbiile orașului Seattle. S-a întîmplat după ce un dig s-a rupt din cauza ploilor torențiale care au lovit nord-vestul Statelor Unite timp de cîteva zile.Avertizarea de inundații fulgerătoare emisă de Serviciul Național de Meteorologie (NWS) afectează peste 46.000 de persoane din comitatul King. Acesta se află în subur