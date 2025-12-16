Peste 400 de milioane de lei au fost investiți în reparația drumurilor și podurilor naționale în 2025
Moldpres, 16 decembrie 2025 15:20
În anul 2025, Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în modernizarea infrastructurii rutiere naționale, prin lucrări de reparație capitală a drumurilor și podurilor, finanțate din Fondul Rutier. Administrația Națională a Drumurilor (AND)...
Acum 30 minute
15:20
Republica Moldova consolidează cooperarea cu Franța pentru avansarea negocierilor de aderare # Moldpres
Progresele obținute de Republica Moldova și reformele pe care autoritățile își propun să le realizeze acasă în următorul an, în contextul aderării la Uniunea Europeană, au fost discutate la Bruxelles de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cr...
15:20
Peste 400 de milioane de lei au fost investiți în reparația drumurilor și podurilor naționale în 2025 # Moldpres
În anul 2025, Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în modernizarea infrastructurii rutiere naționale, prin lucrări de reparație capitală a drumurilor și podurilor, finanțate din Fondul Rutier. Administrația Națională a Drumurilor (AND)...
15:20
Aeroportul Chişinău anunţă din aprilie 2026 o nouă rută directă spre Vilnius, operată de airBaltic # Moldpres
Compania aeriană letonă airBaltic își extinde rețeaua de zboruri operate de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, anunțând lansarea unei noi rute directe către Vilnius, Lituania. Zborurile vor fi operate începând c...
15:20
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu opt voturi „pro” și două „contra”, raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă (vetting) în cazul judecătoarei Ana Panov, de la Curtea de Apel Centru, comunică MOLD...
15:10
VIDEO // Etichetarea produselor „eco”, „bio” și „organice”, strict reglementată: MAIA avertizează că termenii pot fi folosiți doar pentru produse certificate # Moldpres
Utilizarea termenilor „eco”, „bio” și „organic” pe etichetele produselor agroalimentare este permisă exclusiv pentru produsele certificate oficial, iar orice abatere riscă să inducă în eroare consumatorii și să încalce legea....
15:10
Absolvenții de gimnaziu vor beneficia de ore suplimentare gratuite la două discipline pentru a se pregăti de examene # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MED) extinde în acest an programul remedial pentru absolvenții de gimnaziu, acesta urmând a fi organizat pentru două discipline: matematica și limba română pentru alolingvi. În cadrul inițiativei, elevii din clas...
Acum o oră
15:00
Bloomberg: Prețurile la petrolul rusesc au scăzut la cel mai redus nivel din februarie 2022 # Moldpres
Prețurile la petrolul rusesc au coborât la cel mai scăzut nivel de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, relatează Bloomberg, transmite MOLDPRES.Potrivit sursei citate, exportatorii din Federația Rusă obțin, în med...
14:50
Un avocat va ajunge pe banca acuzaților pentru inducerea în eroare a clienților. Procuratura Anticorupție anunță că a transmis în instanța această cauza penală, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, avocatul ar fi profitat de încrederea une...
14:50
Președinta Maia Sandu la Conferința diplomatică de la Haga: „Modul în care se va încheia războiul din Ucraina va defini viitorul Europei” # Moldpres
Republica Moldova susține toate eforturile care să ducă la încetarea războiului în Ucraina și a suferinței pe care îl provoacă. Modul în care se va încheia acest război va defini viitorul Europei. Mesajul a fost transmis astăzi de președint...
14:50
14:40
Liceul „Ion Creangă” din Fălești va fi modernizat și transformat într-o școală model, cu sprijin internaţional # Moldpres
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Fălești urmează să fie transformat într-o școală model, în cadrul unui amplu proiect de modernizare realizat cu sprijinul Guvernului Poloniei, al Uniunii Europene și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvolta...
14:40
Statul de drept și reforma justiției rămân pilonii centrali ai modernizării Republicii Moldova și ai parcursului său european. Acestea sunt mesajele transmise de oficiali, printre care și premierul Alexandru Munteanu la Forumul „Reformarea Justiției și Combat...
Acum 2 ore
14:30
Un nou serviciu digital, lansat de BNM: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic # Moldpres
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează un serviciu digital – informația privind cursul oficial de schimb valutar în format digital. Astfel, dacă până în prezent, datele erau prezentate în format scris și în baza solicitărilor adresat...
14:30
14:10
Discursul Președintei Maia Sandu la Conferința dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Moldpres
Domnule Prim-ministru Dick Schoof,Domnule Președinte Volodymyr Zelenskyy,Domnule Secretar General Alain Berset,Excelențe,Doamnelor și domnilor,Vă mulțumesc pentru că ne-ați adus împreună.Ne întâlnim într-un moment în c...
13:50
VIDEO // Patru bărbați din Georgia, reținuți în capitală pentru comiterea furturilor din automobile # Moldpres
Patru bărbați din Georgia au fost reținuți pentru comiterea a cel puțin două furturi din automobile. Cazurile au avut loc în capitală, iar prejudiciul total este estimat la aproximativ 69 000 de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliție...
13:40
Demararea negocierilor tehnice pe trei clustere, discutată la Bruxelles de Cristina Gherasimov și Comisara europeană Marta Kos # Moldpres
Negocierile la nivel tehnic pe trei clustere au fost principalul subiect abordat de viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul întâlnirii de la Bruxelles cu Marta Kos, Comisara europeană pentru extindere, relatează MOLDPRES....
Acum 4 ore
13:30
Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 a fost supus consultărilor publice. La dezbateri, organizată astăzi de Comisia pentru economie, buget și finanțe a Legislativului, au participat deputați din mai multe fracțiuni parlamentare, ministrul Finanțelor, Andrian...
13:20
Încă doi procurori au fost audiați de Comisia de evaluare a procurorilor, comunică MOLDPRES.Astfel, Gheorghe Borș, procuror-șef interimar al Secției politici și management al proiectelor din cadrul Procuraturii Generale a fost audiat de Completul F, aflat la prim...
13:10
VIDEO // R. Moldova și Ucraina vor avansa simultan pe calea aderării la UE. Maia Sandu și Volodimir Zelenski au avut o întrevedere la Haga # Moldpres
Republica Moldova și Ucraina vor avansa simultan și într-o coordonare strânsă pe calea aderării la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis în urma unei întrevederi a șefei statului Maia Sandu cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Haga,...
13:10
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, la Haga # Moldpres
În marja Conferinței diplomatice pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care se desfășoară la Haga, Regatul Țărilor de Jos, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodymyr ...
12:50
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul dedicat reformei justiției și combaterii corupției: „Reforma justiției este despre viitorul Republicii Moldova – despre încrederea cetățenilor, dezvoltarea economică și locul nostru firesc în familia europeană # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la cea de-a șaptea ediție a Forumului „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”, organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Premierul a reafirmat că reforma justiției este o prioritate pen...
12:40
Un bărbat de 41 de ani a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru violență în familie, acțiuni violente cu caracter sexual și viol. Acesta își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip închis, comunică MOLDPRES.Potrivit Procurat...
12:10
Ucraina și Federația Rusă se află „în pragul” încheierii unui acord de pace, a declarat adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, într-un interviu acordat postului ABC News, preluat de MOLDPRES.Potrivit oficialului rus, Moscova e...
12:00
Premiera spectacolului „Macbeth”, o incursiune în mintea omului contemporan, la Teatrul Republican „Luceafărul” # Moldpres
Teatrul Republican „Luceafărul” va găzdui, pe 20 decembrie, premiera spectacolului „Macbeth” de William Shakespeare, în regia lui Slava Sambriș, o montare care depășește granițele tragediei clasice și propune o reflecție profundă asupra con...
12:00
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu: „O justiție independentă este o condiție de bază pentru creșterea economică și bunăstarea cetățenilor” # Moldpres
Fără o justiție independentă și credibilă, Republica Moldova nu poate avea nici viitor european, nici o dezvoltare economică durabilă. Declarația a fost făcută astăzi de către premierul Alexandru Munteanu, care a menționat că justiția rămâne funda...
12:00
FOTO // Blocul chirurgical al Spitalului raional Cahul, renovat capital. Investițiile se cifrează la peste 2,2 milioane de lei # Moldpres
Secția chirurgie septică din cadrul Spitalului raional Cahul a fost reparată capital. Costul lucrărilor este de peste 2,2 milioane de lei, bani alocați de Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), informează MOLDPRES.&Ici...
11:40
Franța cere „garanții de securitate robuste” pentru Kiev înainte de orice concesie teritorială # Moldpres
Franţa a cerut din nou stabilirea unor "garanţii de securitate robuste" pentru Kiev, înainte de a fi abordată spinoasa problemă a teritoriilor ucrainene a căror cedare este cerută de Moscova, a declarat marţi o sursă din anturajul preşedintelui francez Em...
Acum 6 ore
11:30
Ministrul Finanțelor: „Alinierea la standardele europene nu este doar o cerință a UE, ci un beneficiu pentru cetățeni” # Moldpres
Republica Moldova și-a ales clar direcția europeană, iar toate reformele și standardele naționale trebuie armonizate cu cele ale Uniunii Europene nu doar pentru că acest lucru este cerut de Bruxelles, ci pentru că este în beneficiul direct al cetățenilor. Declaraț...
11:30
Un bărbat de 69 de ani a suferit arsuri de gradul II în urma unui incendiu produs în această dimineață într-o parcare individuală de pe strada Ginta Latină 20, municipiul Chișinău, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații ...
11:20
A promis mașini din UE la preț mic, dar a dispărut cu banii. Organizatorul unei escrocherii auto, trimis în judecată # Moldpres
Organizatorul unei scheme de escrocherie prin care 28 de persoane au fost înșelate cu aproximativ 2,5 milioane de lei, sub pretextul achiziționării unor automobile din Uniunea Europeană la prețuri avantajoase, a fost trimis în judecată, comunică MOLDPRES.Po...
11:20
Republica Moldova a devenit membru permanent al Rețelei Europene a Inspecțiilor Judiciare # Moldpres
Republica Moldova a devenit membru permanent al Rețelei Europene a Serviciilor de Inspecție Judiciară (RESIJ), în urma unei decizii adoptate prin vot unanim în cadrul Adunării Generale a Rețelei de la Paris, Franța, comunică MOLDPRES.Evenimentul a reunit re...
11:10
Un magistrat din capitală a fost eliberat din funcție după sesizarea Procuraturii Anticorupție # Moldpres
Un magistrat de la Judecătoria Chișinău a fost eliberat din funcție în urma examinării a două cauze disciplinare inițiate la sesizarea Procuraturii Anticorupție. Deciziile au fost adoptate de Plenul Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Mag...
11:10
FOTO // Parlamentul găzduiește expoziția „Dialoguri vizuale” dedicată tradițiilor de iarnă # Moldpres
Parlamentul găzduiește expoziția de artă „Dialoguri vizuale” dedicată tradițiilor de iarnă. Lucrările au fost realizate de studenții facultății Arte Vizuale și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, informeaz...
11:10
VIDEO // Autoritățile anunță facilități fiscale pentru cetățenii care au credite ipotecare # Moldpres
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Victoria Belous, a anunțat că, începând cu anul 2025, persoanele care au contractat un credit pentru procurarea primei locuințe vor putea beneficia de o deducere fiscală pentru dobânda achitată, transmite MOLDP...
09:50
Programul Casa Verde: primii beneficiari și-au modernizat deja locuințele după ce au primit granturi de până la 200 de mii de lei # Moldpres
Primii beneficiari ai produsului de finanțare Casa Verde și-au modernizat deja locuințele, utilizând granturi de până la 200 de mii de lei. Lucrările efectuate au permis familiilor beneficiare să reducă consumul de energie și cheltuielile lunare și să î...
Acum 8 ore
09:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămâna trecută la buget circa 1,2 miliarde de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 8-12 decembrie, angajații SFS au efectuat 366 de vizite fiscale la 337 de contribuabili. Direcția generală control a emis...
09:00
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), transmite MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu doi bani și costă 19 lei și 83 de bani. Dolarul ame...
Acum 24 ore
22:00
Vicepremierul Vladimir Bolea anunță demisia șefului INST și necesitatea unei noi abordări în construcții # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat astăzi că Ion Moraru, șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST), și-a depus cererea de demisie, care a fost semnată de minister, trans...
21:50
21:40
Vladimir Bolea: „Începând cu 2028, șoferii vor plăti taxe pentru utilizarea drumurilor, similar modelului din România” # Moldpres
Din anul 2028, Republica Moldova va introduce taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, pe modelul aplicat în România, potrivit vicepremierului Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), transmite MOLDPRES.„Vom avea ...
21:20
Aeroportul Internațional Chișinău se extinde din bani proprii cu 30% pentru mai mult confort și trafic crescut, potrivit vicepremierului Vladimir Bolea # Moldpres
Aeroportul Internațional Chișinău va fi extins cu aproximativ 5 mii de metri pătrați, ceea ce va reprezenta o creștere de aproximativ 30% a suprafeței terminalului existent. Investiția totală este estimată la 140–145 milioane de lei, bani proveniți din veniturile...
21:10
Merz avertizează: „Credibilitatea UE, în pericol dacă nu se ajunge la un acord privind activele rusești” # Moldpres
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat luni că Uniunea Europeană își va compromite grav credibilitatea pe termen lung dacă nu reușește să ajungă la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, transmite AFP.&...
20:50
SUA oferă Ucrainei garanții de securitate „foarte puternice”, similare Articolului 5 al NATO # Moldpres
Statele Unite au prezentat Ucrainei, în cadrul discuțiilor de la Berlin, garanții de securitate „foarte puternice”, similare celor prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO, menite să asigure siguranța Kievului, dar considerate totodată acceptabile pentr...
20:40
Progrese în negocierile SUA-Ucraina privind garanțiile de securitate, după discuțiile de la Berlin # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni că au fost înregistrate „progrese” în negocierile cu Statele Unite privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, după două zile de discuții la Berlin cu emisarii Washingtonului, r...
20:00
METEO // Vreme stabilă, cu cer variabil și temperaturi moderate pentru marţi, 16 decembrie # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță o vreme relativ stabilă în Republica Moldova pentru intervalul 15 decembrie 2025, ora 20:00 – 16 decembrie 2025, ora 20:00, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, cerul va fi variabil, iar pe parcursul inter...
19:40
Uniunea Europeană anunță noi sancțiuni vizând companii și persoane fizice implicate în comerțul cu petrol rusesc # Moldpres
Uniunea Europeană a adoptat, luni, noi sancţiuni care vizează companiile şi persoanele fizice acuzate că au ajutat Moscova să ocolească sancţiunile occidentale privind exporturile de petrol, care contribuie la finanţarea războiului din Ucraina, transmite Reuters.P&a...
19:40
Republica Moldova demarează discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri pentru aderarea la UE # Moldpres
Republica Moldova face un nou pas semnificativ în parcursul său de integrare europeană, odată cu lansarea discuțiilor la nivel tehnic cu Comisia Europeană și Președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene pe primele capitole de negocieri pentru aderare. Viceprim...
19:20
Servicii administrative mai aproape de cetățeni: autoritățile discută modernizarea prestațiilor locale prin centre unificate # Moldpres
Reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Agenției de Guvernare Electronică, Agenției Servicii Publice, autorităților administrației publice locale și experți s-au întrunit astăzi, la Chişinău, pentru a analiza modalitățile de modernizare a serviciilor administrat...
19:00
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Azerbaidjanului în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Republicii Azerbaidjan în țara noastră, Ulvi Bakhshaliyev, au avut o întrevedere în care au discutat despre cooperarea bilaterală, în special în sectoarele comercial-economic și cultural. ...
