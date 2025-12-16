Oficial rus: Ucraina și Federația Rusă se află „în pragul” unui acord de pace
Moldpres, 16 decembrie 2025 12:10
Ucraina și Federația Rusă se află „în pragul” încheierii unui acord de pace, a declarat adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, într-un interviu acordat postului ABC News, preluat de MOLDPRES.Potrivit oficialului rus, Moscova e...
• • •
Acum 30 minute
12:10
12:00
Premiera spectacolului „Macbeth”, o incursiune în mintea omului contemporan, la Teatrul Republican „Luceafărul” # Moldpres
Teatrul Republican „Luceafărul” va găzdui, pe 20 decembrie, premiera spectacolului „Macbeth” de William Shakespeare, în regia lui Slava Sambriș, o montare care depășește granițele tragediei clasice și propune o reflecție profundă asupra con...
12:00
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu: „O justiție independentă este o condiție de bază pentru creșterea economică și bunăstarea cetățenilor” # Moldpres
Fără o justiție independentă și credibilă, Republica Moldova nu poate avea nici viitor european, nici o dezvoltare economică durabilă. Declarația a fost făcută astăzi de către premierul Alexandru Munteanu, care a menționat că justiția rămâne funda...
12:00
FOTO // Blocul chirurgical al Spitalului raional Cahul, renovat capital. Investițiile se cifrează la peste 2,2 milioane de lei # Moldpres
Secția chirurgie septică din cadrul Spitalului raional Cahul a fost reparată capital. Costul lucrărilor este de peste 2,2 milioane de lei, bani alocați de Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), informează MOLDPRES.&Ici...
Acum o oră
11:40
Franța cere „garanții de securitate robuste” pentru Kiev înainte de orice concesie teritorială # Moldpres
Franţa a cerut din nou stabilirea unor "garanţii de securitate robuste" pentru Kiev, înainte de a fi abordată spinoasa problemă a teritoriilor ucrainene a căror cedare este cerută de Moscova, a declarat marţi o sursă din anturajul preşedintelui francez Em...
11:30
Ministrul Finanțelor: „Alinierea la standardele europene nu este doar o cerință a UE, ci un beneficiu pentru cetățeni” # Moldpres
Republica Moldova și-a ales clar direcția europeană, iar toate reformele și standardele naționale trebuie armonizate cu cele ale Uniunii Europene nu doar pentru că acest lucru este cerut de Bruxelles, ci pentru că este în beneficiul direct al cetățenilor. Declaraț...
11:30
Un bărbat de 69 de ani a suferit arsuri de gradul II în urma unui incendiu produs în această dimineață într-o parcare individuală de pe strada Ginta Latină 20, municipiul Chișinău, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații ...
Acum 2 ore
11:20
A promis mașini din UE la preț mic, dar a dispărut cu banii. Organizatorul unei escrocherii auto, trimis în judecată # Moldpres
Organizatorul unei scheme de escrocherie prin care 28 de persoane au fost înșelate cu aproximativ 2,5 milioane de lei, sub pretextul achiziționării unor automobile din Uniunea Europeană la prețuri avantajoase, a fost trimis în judecată, comunică MOLDPRES.Po...
11:20
Republica Moldova a devenit membru permanent al Rețelei Europene a Inspecțiilor Judiciare # Moldpres
Republica Moldova a devenit membru permanent al Rețelei Europene a Serviciilor de Inspecție Judiciară (RESIJ), în urma unei decizii adoptate prin vot unanim în cadrul Adunării Generale a Rețelei de la Paris, Franța, comunică MOLDPRES.Evenimentul a reunit re...
11:10
Un magistrat din capitală a fost eliberat din funcție după sesizarea Procuraturii Anticorupție # Moldpres
Un magistrat de la Judecătoria Chișinău a fost eliberat din funcție în urma examinării a două cauze disciplinare inițiate la sesizarea Procuraturii Anticorupție. Deciziile au fost adoptate de Plenul Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Mag...
11:10
FOTO // Parlamentul găzduiește expoziția „Dialoguri vizuale” dedicată tradițiilor de iarnă # Moldpres
Parlamentul găzduiește expoziția de artă „Dialoguri vizuale” dedicată tradițiilor de iarnă. Lucrările au fost realizate de studenții facultății Arte Vizuale și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, informeaz...
11:10
VIDEO // Autoritățile anunță facilități fiscale pentru cetățenii care au credite ipotecare # Moldpres
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Victoria Belous, a anunțat că, începând cu anul 2025, persoanele care au contractat un credit pentru procurarea primei locuințe vor putea beneficia de o deducere fiscală pentru dobânda achitată, transmite MOLDP...
Acum 4 ore
09:50
Programul Casa Verde: primii beneficiari și-au modernizat deja locuințele după ce au primit granturi de până la 200 de mii de lei # Moldpres
Primii beneficiari ai produsului de finanțare Casa Verde și-au modernizat deja locuințele, utilizând granturi de până la 200 de mii de lei. Lucrările efectuate au permis familiilor beneficiare să reducă consumul de energie și cheltuielile lunare și să î...
09:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămâna trecută la buget circa 1,2 miliarde de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 8-12 decembrie, angajații SFS au efectuat 366 de vizite fiscale la 337 de contribuabili. Direcția generală control a emis...
09:00
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), transmite MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu doi bani și costă 19 lei și 83 de bani. Dolarul ame...
Acum 24 ore
22:00
Vicepremierul Vladimir Bolea anunță demisia șefului INST și necesitatea unei noi abordări în construcții # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat astăzi că Ion Moraru, șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST), și-a depus cererea de demisie, care a fost semnată de minister, trans...
21:50
21:40
Vladimir Bolea: „Începând cu 2028, șoferii vor plăti taxe pentru utilizarea drumurilor, similar modelului din România” # Moldpres
Din anul 2028, Republica Moldova va introduce taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, pe modelul aplicat în România, potrivit vicepremierului Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), transmite MOLDPRES.„Vom avea ...
21:20
Aeroportul Internațional Chișinău se extinde din bani proprii cu 30% pentru mai mult confort și trafic crescut, potrivit vicepremierului Vladimir Bolea # Moldpres
Aeroportul Internațional Chișinău va fi extins cu aproximativ 5 mii de metri pătrați, ceea ce va reprezenta o creștere de aproximativ 30% a suprafeței terminalului existent. Investiția totală este estimată la 140–145 milioane de lei, bani proveniți din veniturile...
21:10
Merz avertizează: „Credibilitatea UE, în pericol dacă nu se ajunge la un acord privind activele rusești” # Moldpres
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat luni că Uniunea Europeană își va compromite grav credibilitatea pe termen lung dacă nu reușește să ajungă la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, transmite AFP.&...
20:50
SUA oferă Ucrainei garanții de securitate „foarte puternice”, similare Articolului 5 al NATO # Moldpres
Statele Unite au prezentat Ucrainei, în cadrul discuțiilor de la Berlin, garanții de securitate „foarte puternice”, similare celor prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO, menite să asigure siguranța Kievului, dar considerate totodată acceptabile pentr...
20:40
Progrese în negocierile SUA-Ucraina privind garanțiile de securitate, după discuțiile de la Berlin # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni că au fost înregistrate „progrese” în negocierile cu Statele Unite privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, după două zile de discuții la Berlin cu emisarii Washingtonului, r...
20:00
METEO // Vreme stabilă, cu cer variabil și temperaturi moderate pentru marţi, 16 decembrie # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță o vreme relativ stabilă în Republica Moldova pentru intervalul 15 decembrie 2025, ora 20:00 – 16 decembrie 2025, ora 20:00, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, cerul va fi variabil, iar pe parcursul inter...
19:40
Uniunea Europeană anunță noi sancțiuni vizând companii și persoane fizice implicate în comerțul cu petrol rusesc # Moldpres
Uniunea Europeană a adoptat, luni, noi sancţiuni care vizează companiile şi persoanele fizice acuzate că au ajutat Moscova să ocolească sancţiunile occidentale privind exporturile de petrol, care contribuie la finanţarea războiului din Ucraina, transmite Reuters.P&a...
19:40
Republica Moldova demarează discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri pentru aderarea la UE # Moldpres
Republica Moldova face un nou pas semnificativ în parcursul său de integrare europeană, odată cu lansarea discuțiilor la nivel tehnic cu Comisia Europeană și Președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene pe primele capitole de negocieri pentru aderare. Viceprim...
19:20
Servicii administrative mai aproape de cetățeni: autoritățile discută modernizarea prestațiilor locale prin centre unificate # Moldpres
Reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Agenției de Guvernare Electronică, Agenției Servicii Publice, autorităților administrației publice locale și experți s-au întrunit astăzi, la Chişinău, pentru a analiza modalitățile de modernizare a serviciilor administrat...
19:00
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Azerbaidjanului în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Republicii Azerbaidjan în țara noastră, Ulvi Bakhshaliyev, au avut o întrevedere în care au discutat despre cooperarea bilaterală, în special în sectoarele comercial-economic și cultural. ...
19:00
În cadrul consultărilor desfășurate luni cu președintele Rumen Radev, înainte de înmânarea mandatului de formare a guvernului, alianța Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică (CC-DB) a declarat că formarea unui nou cabinet cu actualul Par...
19:00
Preşedintele Parlamentului avertizează moldovenii din Federația Rusă: „Sunt riscuri reale de recrutare forțată. Au nevoie de carne de tun” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avertizat asupra riscurilor reale la care sunt expuși cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse, în contextul informațiilor privind posibile încercări de recrutare sau constrângere pentru ...
18:40
Președinta Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Convenția este elaborată sub egida Con...
18:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, mesaj pentru Putin: „Istoria nu se repetă, imperiul nu poate fi reîncarnat” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj ferm liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, afirmând că „istoria nu se repetă” și că imperiile nu pot fi reîncarnate, indiferent dacă este vorba despre un imperiu țarist sau despre fosta ...
18:40
Igor Grosu: „Prioritățile Parlamentului vizează relansarea economiei și avansarea parcursului european, împreună cu FMI” # Moldpres
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu misiunea Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu, în cadrul căreia au fost abordate principalele priorități de pe agenda legislativă și măsurile menite să sprij...
18:30
Republica Moldova reprezentată la cea de-a 10-a reuniune a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg Europe # Moldpres
În perioada 10–11 decembrie 2025, la Tirana, Albania, s-a desfășurat cea de-a 10-a reuniune a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg Europe 2021–2027, sub președinția Albaniei. La eveniment au participat reprezentanții ...
18:30
18:10
VIDEO // Statul va prelua infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internaţional Chişinău # Moldpres
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a adoptat, astăzi, o decizie de impact major privind sectorul energetic și securitatea națională. Autoritatea a hotărât să refuze aprobarea continuării activită...
18:10
18:00
Prima certificare a competențelor digitale ale cadrelor didactice: MEC lansează înscrierile # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării a lansat astăzi înscrierile pentru prima rundă de testare online în cadrul procesului național de certificare a competențelor digitale ale cadrelor didactice. Profesorii vor susține testarea online, iar cei care vor promova v...
17:30
Condiții mai bune în spitale: 14 instituții medicale vor fi reabilitate energetic prin proiectul INSPIREE # Moldpres
Un număr de 14 clădiri ale instituțiilor medicale din nouă raioane vor fi reabilitate energetic în cadrul proiectului „Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică (INSPIREE)”. De renovări vor ben...
17:10
Aderarea la UE, cooperarea economică și energetică – pe agenda vizitei Președintei Maia Sandu la Atena # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Republica Elenă, unde a avut întrevederi cu Președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas,și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis.Discuțiile purtate la Atena...
17:10
Republica Moldova își consolidează traiectoria de revigorare economică: PIB-ul a crescut cu 5,2 la sută în trimestrul III # Moldpres
Republica Moldova își consolidează traiectoria de revigorare economică după crizele anilor precedenți. Astfel, Produsul Intern Brut a crescut cu 5,2% în trimestrul III din 2025, ridicând creșterea cumulată pentru perioada ianuarie–septembrie la 2%, ...
16:50
Maraton de transplanturi la Spitalul „Timofei Moșneaga”: cinci vieți salvate în 48 de ore # Moldpres
Medicii de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” au realizat un adevărat maraton de transplanturi, reușind să salveze cinci vieți în doar 48 de ore. Este vorba despre două transplanturi de ficat și trei transplanturi renale, toate intervențiil...
15:20
Republica Moldova este în curs de a deveni o rută de tranzit pentru fluxurile energetice regionale # Moldpres
Republica Moldova este în curs de a deveni o rută de tranzit pentru fluxurile energetice regionale, inclusiv pentru gazul natural lichefiat din Statele Unite care ajunge în Grecia și continuă spre Ucraina. Declarația a fost făcută astăzi, la Atena, de președin...
15:20
Două blocuri ale Spitalului raional Cimișlia (Unitatea de Primiri Urgențe și blocul curativ-chirurgical) au fost renovate și modernizate, comunică MOLDPRES.Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), lucrările au fost realizate în cadru...
15:00
Patrimoniul cultural și natural din nordul Republicii Moldova, explorat într-un tur informativ la Drochia # Moldpres
Patrimoniul cultural și natural din zona de nord a Republicii Moldova a fost explorat de reprezentanți ai domeniului turismului, în cadrul unui tur informativ organizat în raionul Drochia. Participanții au descoperit monumente naturale, obiective istorice, muzee, l...
15:00
Președinta Maia Sandu, în discuții cu premierul Greciei: „Moldova este determinată să facă următorii pași pe drumul aderării la UE” # Moldpres
Republica Moldova este determinată să facă următorii pași pe drumul aderării la Uniunea Europeană. În fața noastră se află acum o fereastră urgentă de oportunitate — una care trebuie valorificată cu claritate, curaj și angajament. Declarația a fost făc...
14:50
Ex-liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, a anunțat astăzi, înaintea unei ședințe de judecată, că va depune mărturie în dosarul „kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon este inculpat, comunică MOLDPRES.Cererea de audiere a fost formulat...
14:50
Controale silvice în raionul Dondușeni: tăieri ilegale depistate în fondul forestier și fâșiile de protecție # Moldpres
Inspectorii de mediu din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), subdiviziunea Dondușeni, au desfășurat recent mai multe razii în teren pentru a verifica respectarea legislației de mediu și modul de executare a lucrărilor silvotehnice din fondul fores...
14:40
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința comună cu Prim-ministrul Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis # Moldpres
Domnule Prim-ministru Mitsotakis,Dragă Kyriakos,Vă mulțumesc pentru discuțiile productive de astăzi și pentru primirea călduroasă aici, la Atena. Mă bucur că dialogul nostru strâns continuă cu o dinamică autentică, după vizita Dumneavoastră la Chișin...
14:30
Bradul de Crăciun, împodobit de antreprenori autohtoni, inaugurat la Moldexpo: Produsele colectate vor fi donate # Moldpres
La Moldexpo a fost inaugurat astăzi „Bradul – Mândria Moldovei”, care va fi împodobit de producători autohtoni, iar produsele adunate vor fi donate, în preajma sărbătorilor de iarnă, în cadrul unei acțiuni de caritate. Inaugurarea b...
14:20
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice (ASP). Anunțul a fost făcut astăzi de Agenția Proprietății Publice (APP), care a precizat că acest eveniment marchează trecerea BIM într-o etapă instituțională...
