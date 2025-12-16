Angajat al Ministerului Afacerilor de Interne, acuzat de viol a unei tinere de 19 ani, într-o localitate din raionul Căușeni
Unika.md, 16 decembrie 2025 10:40
Alte ştiri de Unika.md
Acum 10 minute
10:50
PSRM propune din nou cota obligatorie de produse autohtone pe rafturi și impozit majorat pentru companiile energetice
PSRM propune din nou cota obligatorie de produse autohtone pe rafturi și impozit majorat pentru companiile energetice
10:50
Peste 1.500 de vizitatori la Vernisajul Vinului, oaspeții au avut ocazia să deguste peste 700 de vinuri
Peste 1.500 de vizitatori la Vernisajul Vinului, oaspeții au avut ocazia să deguste peste 700 de vinuri
Acum 30 minute
10:40
ANSA și Serviciul Vamal: start pentru proiectul strategic de reforme comerciale și digitalizare în contextul integrării europene
ANSA și Serviciul Vamal: start pentru proiectul strategic de reforme comerciale și digitalizare în contextul integrării europene
10:40
Angajat al Ministerului Afacerilor de Interne, acuzat de viol a unei tinere de 19 ani, într-o localitate din raionul Căușeni
Angajat al Ministerului Afacerilor de Interne, acuzat de viol a unei tinere de 19 ani, într-o localitate din raionul Căușeni
10:30
Femeie din Soroca condamnată la 15 ani de detenție pentru omorul concubinului
Acum o oră
10:20
Campanie de responsabilitate rutieră la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din Căușeni: elevii și polițiștii transmit un mesaj șoferilor
Campanie de responsabilitate rutieră la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Căușeni: elevii și polițiștii transmit un mesaj șoferilor
10:20
Atac armat într-o școală din regiunea Moscovei: un elev a ucis un coleg și a rănit mai mulți, ostatici eliberați după intervenția forțelor speciale
Atac armat într-o școală din regiunea Moscovei: un elev a ucis un coleg și a rănit mai mulți, ostatici eliberați după intervenția forțelor speciale
10:20
Feeria Crăciunului la Chișinău: Concert extraordinar pe 24 decembrie în Piața Marii Adunări Naționale
Feeria Crăciunului la Chișinău: Concert extraordinar pe 24 decembrie în Piața Marii Adunări Naționale
10:10
O tânără de 19 ani, condamnată la 4 ani de închisoare pentru escrocherie prin schema „ruda implicată în accident"
O tânără de 19 ani, condamnată la 4 ani de închisoare pentru escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”
10:10
Statuii Libertății s-a prăbușit în Brazilia, în urma unei furtuni puternice
Acum 2 ore
09:40
Parcursul european al Republicii Moldova: reforme tehnice și diplomație pentru a depăși blocajele politice
Parcursul european al Republicii Moldova: reforme tehnice și diplomație pentru a depăși blocajele politice
09:30
Trebuie neapărat să încerci! Cozonacul cu aluat opărit – rețeta tradițională care îți aduce gustul copilăriei și o textură deosebită
Trebuie neapărat să încerci! Cozonacul cu aluat opărit – rețeta tradițională care îți aduce gustul copilăriei și o textură deosebită
09:30
Microbuz din R. Moldova, oprit la frontiera cu România: șoferul a prezentat un certificat de înmatriculare fals
Microbuz din R. Moldova, oprit la frontiera cu România: șoferul a prezentat un certificat de înmatriculare fals
09:20
Primii beneficiari ai Casa Verde și-au modernizat locuințele cu granturi de până la 200.000 de lei
Primii beneficiari ai Casa Verde și-au modernizat locuințele cu granturi de până la 200.000 de lei
09:10
Fiscul a încasat 1,2 miliarde de lei la buget în doar cinci zile. Amenzi, restituiri și bunuri confiscate
Fiscul a încasat 1,2 miliarde de lei la buget în doar cinci zile. Amenzi, restituiri și bunuri confiscate
09:10
Igor Grosu despre cazul ambasadorului rus Oleg Ozerov: „Un gest fără precedent, Moscova caută pretexte pentru a tensiona relațiile cu Chișinăul"
Igor Grosu despre cazul ambasadorului rus Oleg Ozerov: „Un gest fără precedent, Moscova caută pretexte pentru a tensiona relațiile cu Chișinăul”
09:10
Poliția intensifică acțiunile împotriva traficului de droguri: peste 6 milioane de lei în droguri confiscate în doar o săptămână
Poliția intensifică acțiunile împotriva traficului de droguri: peste 6 milioane de lei în droguri confiscate în doar o săptămână
09:00
Cancelarul Germaniei propune Rusiei un armistițiu de Crăciun: „Poate fi începutul păcii în Ucraina"
Cancelarul Germaniei propune Rusiei un armistițiu de Crăciun: „Poate fi începutul păcii în Ucraina”
09:00
Zelenski, despre rezolvarea problemei teritoriale: Nu vorbim încă despre un referendum. Nu vom recunoaşte Donbas ca fiind rus
Zelenski, despre rezolvarea problemei teritoriale: Nu vorbim încă despre un referendum. Nu vom recunoaşte Donbas ca fiind rus
09:00
Răsturnare de situație în Kupiansk: Rușii luptă „cu disperare" în orașul pe care spuneau că l-au cucerit luna trecută, iar Putin a decorat un general pentru asta
Răsturnare de situație în Kupiansk: Rușii luptă „cu disperare” în orașul pe care spuneau că l-au cucerit luna trecută, iar Putin a decorat un general pentru asta
Acum 4 ore
08:50
Incident la Ambasada Republicii Moldova în SUA: incendiu provocat de scurtcircuit
08:40
Accident mortal pe traseul Cantemir–Leova: un pieton lovit pe carosabil
07:00
Alertă în Turcia: Avioanele F-16 au doborât o dronă „scăpată de sub control" venită dinspre Marea Neagră
Alertă în Turcia: Avioanele F-16 au doborât o dronă „scăpată de sub control” venită dinspre Marea Neagră
07:00
97% din ghețarii Alpilor vor dispărea în următorii 75 de ani, avertizează un studiu
Acum 6 ore
06:50
Donald Trump s-a decis să dea în judecată BBC. Va cere „între unu și cinci miliarde de dolari"
Donald Trump s-a decis să dea în judecată BBC. Va cere „între unu și cinci miliarde de dolari”
06:30
Ce culoare Pantone ți se potrivește în funcție de luna nașterii? Descoperă nuanța care reflectă energia ta cosmică!
Ce culoare Pantone ți se potrivește în funcție de luna nașterii? Descoperă nuanța care reflectă energia ta cosmică!
06:00
Horoscopul zilei – 16 decembrie 2025: Energia echilibrului și clarității pentru fiecare zodie
Horoscopul zilei – 16 decembrie 2025: Energia echilibrului și clarității pentru fiecare zodie
06:00
Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Euroclear pentru 230 de miliarde de dolari, în contextul blocării activelor rusești în UE
Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Euroclear pentru 230 de miliarde de dolari, în contextul blocării activelor rusești în UE
Acum 12 ore
23:50
Eurovision 2026: Moldova revine în competiție, pe fondul controverselor și boicoturilor
23:30
Deducerea dobânzii la creditul imobiliar: Cum poți reduce venitul impozabil dacă ai cumpărat prima locuință
Deducerea dobânzii la creditul imobiliar: Cum poți reduce venitul impozabil dacă ai cumpărat prima locuință
23:30
Explozie devastatoare într-un imobil din estul Franței: cel puțin șase morți, inclusiv doi copii
Explozie devastatoare într-un imobil din estul Franței: cel puțin șase morți, inclusiv doi copii
22:50
Doisprezece cetățeni moldoveni depistați într-un imobil abandonat din Italia, expulzați după o amplă operațiune a Poliției
Doisprezece cetățeni moldoveni depistați într-un imobil abandonat din Italia, expulzați după o amplă operațiune a Poliției
22:40
Moldovean căutat pentru jaf armat și aderare la grup infracțional, reținut la frontiera cu România
Moldovean căutat pentru jaf armat și aderare la grup infracțional, reținut la frontiera cu România
22:40
Româncă adoptată în Italia, își regăsește sora biologică după 30 de ani: „Un uragan emoțional pe care nimeni nu ar trebui să-l trăiască singur"
Româncă adoptată în Italia, își regăsește sora biologică după 30 de ani: „Un uragan emoțional pe care nimeni nu ar trebui să-l trăiască singur”
22:30
O moldoveancă executa ilegal operații estetice în Italia. Ce a mai găsit poliția în cabinetul ilegal
O moldoveancă executa ilegal operații estetice în Italia. Ce a mai găsit poliția în cabinetul ilegal
22:20
Republica Moldova începe discuțiile tehnice pe primele capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană
Republica Moldova începe discuțiile tehnice pe primele capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană
22:20
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică, Ion Moraru, și-a depus demisia
22:10
Republica Moldova va introduce taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, pe model european
Republica Moldova va introduce taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, pe model european
22:00
Fiul regizorului Rob Reiner, arestat pentru crimă: Regizorul și soția sa, găsiți morți în casa lor din Brentwood. Trump reacționează cu un mesaj controversat
Fiul regizorului Rob Reiner, arestat pentru crimă: Regizorul și soția sa, găsiți morți în casa lor din Brentwood. Trump reacționează cu un mesaj controversat
22:00
Dosarul „furtul miliardului": Judecătoarea Ana Cucerescu ar putea fi recuzată la cererea apărării lui Vlad Plahotniuc
Dosarul „furtul miliardului”: Judecătoarea Ana Cucerescu ar putea fi recuzată la cererea apărării lui Vlad Plahotniuc
22:00
Igor Grosu: Noul Parlament începe activitatea într-un climat politic tensionat, dar majoritatea pro-europeană este pregătită să adopte reformele
Igor Grosu: Noul Parlament începe activitatea într-un climat politic tensionat, dar majoritatea pro-europeană este pregătită să adopte reformele
Acum 24 ore
21:50
Ucraina este gata să renunțe la NATO, în schimbul garanții de securitate similare cu cele din articolul 5 al NATO din partea SUA
Ucraina este gata să renunțe la NATO, în schimbul garanții de securitate similare cu cele din articolul 5 al NATO din partea SUA
21:40
SUA își exprimă îngrijorarea față de riscurile migrației în masă în Republica Moldova
21:30
Uniunea Europeană extinde sancțiunile împotriva Belarusului
21:30
Investiție de 73 de milioane de euro pentru renovarea energetică a 14 clădiri medicale din nouă raioane ale R. Moldova
Investiție de 73 de milioane de euro pentru renovarea energetică a 14 clădiri medicale din nouă raioane ale R. Moldova
21:20
Curtea de Conturi: Peste 465 de milioane de lei din ajutoarele de stat, utilizate cu încălcarea legii
Curtea de Conturi: Peste 465 de milioane de lei din ajutoarele de stat, utilizate cu încălcarea legii
21:10
Incident armat în pădurile de la Căpriana: Inspector al Gărzii Naționale de Mediu, atacat în timpul unei misiuni de control
Incident armat în pădurile de la Căpriana: Inspector al Gărzii Naționale de Mediu, atacat în timpul unei misiuni de control
21:00
Noi detalii despre crima din Edineț: Un bărbat care lucra în Franța este acuzat că a bătut până la moarte un adolescent de 16 ani
Noi detalii despre crima din Edineț: Un bărbat care lucra în Franța este acuzat că a bătut până la moarte un adolescent de 16 ani
20:50
Sectorul energetic al Ucrainei, sub atac: Întreruperi record de curent și riscul unui colaps total
Sectorul energetic al Ucrainei, sub atac: Întreruperi record de curent și riscul unui colaps total
20:40
S-a aflat ce cadou i-a transmis Lukașenko lui Trump și soției sale
