Poliția intensifică acțiunile împotriva traficului de droguri: peste 6 milioane de lei în droguri confiscate în doar o săptămână

Unika.md, 16 decembrie 2025 09:10

Poliția intensifică acțiunile împotriva traficului de droguri: peste 6 milioane de lei în droguri confiscate în doar o săptămână

Acum 5 minute
09:20
Primii beneficiari ai Casa Verde și-au modernizat locuințele cu granturi de până la 200.000 de lei Unika.md
Primii beneficiari ai Casa Verde și-au modernizat locuințele cu granturi de până la 200.000 de lei
Acum 15 minute
09:10
Fiscul a încasat 1,2 miliarde de lei la buget în doar cinci zile. Amenzi, restituiri și bunuri confiscate Unika.md
Fiscul a încasat 1,2 miliarde de lei la buget în doar cinci zile. Amenzi, restituiri și bunuri confiscate
09:10
Igor Grosu despre cazul ambasadorului rus Oleg Ozerov: „Un gest fără precedent, Moscova caută pretexte pentru a tensiona relațiile cu Chișinăul” Unika.md
Igor Grosu despre cazul ambasadorului rus Oleg Ozerov: „Un gest fără precedent, Moscova caută pretexte pentru a tensiona relațiile cu Chișinăul”
09:10
Poliția intensifică acțiunile împotriva traficului de droguri: peste 6 milioane de lei în droguri confiscate în doar o săptămână Unika.md
Poliția intensifică acțiunile împotriva traficului de droguri: peste 6 milioane de lei în droguri confiscate în doar o săptămână
Acum 30 minute
09:00
Cancelarul Germaniei propune Rusiei un armistițiu de Crăciun: „Poate fi începutul păcii în Ucraina” Unika.md
Cancelarul Germaniei propune Rusiei un armistițiu de Crăciun: „Poate fi începutul păcii în Ucraina”
09:00
Zelenski, despre rezolvarea problemei teritoriale: Nu vorbim încă despre un referendum. Nu vom recunoaşte Donbas ca fiind rus Unika.md
Zelenski, despre rezolvarea problemei teritoriale: Nu vorbim încă despre un referendum. Nu vom recunoaşte Donbas ca fiind rus
09:00
Răsturnare de situație în Kupiansk: Rușii luptă „cu disperare” în orașul pe care spuneau că l-au cucerit luna trecută, iar Putin a decorat un general pentru asta Unika.md
Răsturnare de situație în Kupiansk: Rușii luptă „cu disperare” în orașul pe care spuneau că l-au cucerit luna trecută, iar Putin a decorat un general pentru asta
Acum o oră
08:50
Incident la Ambasada Republicii Moldova în SUA: incendiu provocat de scurtcircuit Unika.md
Incident la Ambasada Republicii Moldova în SUA: incendiu provocat de scurtcircuit
08:40
Accident mortal pe traseul Cantemir–Leova: un pieton lovit pe carosabil Unika.md
Accident mortal pe traseul Cantemir–Leova: un pieton lovit pe carosabil
Acum 4 ore
07:00
Alertă în Turcia: Avioanele F-16 au doborât o dronă „scăpată de sub control” venită dinspre Marea Neagră Unika.md
Alertă în Turcia: Avioanele F-16 au doborât o dronă „scăpată de sub control” venită dinspre Marea Neagră
07:00
97% din ghețarii Alpilor vor dispărea în următorii 75 de ani, avertizează un studiu Unika.md
97% din ghețarii Alpilor vor dispărea în următorii 75 de ani, avertizează un studiu
06:50
Donald Trump s-a decis să dea în judecată BBC. Va cere „între unu și cinci miliarde de dolari” Unika.md
Donald Trump s-a decis să dea în judecată BBC. Va cere „între unu și cinci miliarde de dolari”
06:30
Ce culoare Pantone ți se potrivește în funcție de luna nașterii? Descoperă nuanța care reflectă energia ta cosmică! Unika.md
Ce culoare Pantone ți se potrivește în funcție de luna nașterii? Descoperă nuanța care reflectă energia ta cosmică!
06:00
Horoscopul zilei – 16 decembrie 2025: Energia echilibrului și clarității pentru fiecare zodie Unika.md
Horoscopul zilei – 16 decembrie 2025: Energia echilibrului și clarității pentru fiecare zodie
06:00
Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Euroclear pentru 230 de miliarde de dolari, în contextul blocării activelor rusești în UE Unika.md
Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Euroclear pentru 230 de miliarde de dolari, în contextul blocării activelor rusești în UE
Acum 12 ore
23:50
Eurovision 2026: Moldova revine în competiție, pe fondul controverselor și boicoturilor Unika.md
Eurovision 2026: Moldova revine în competiție, pe fondul controverselor și boicoturilor
23:30
Deducerea dobânzii la creditul imobiliar: Cum poți reduce venitul impozabil dacă ai cumpărat prima locuință Unika.md
Deducerea dobânzii la creditul imobiliar: Cum poți reduce venitul impozabil dacă ai cumpărat prima locuință
23:30
Explozie devastatoare într-un imobil din estul Franței: cel puțin șase morți, inclusiv doi copii Unika.md
Explozie devastatoare într-un imobil din estul Franței: cel puțin șase morți, inclusiv doi copii
22:50
Doisprezece cetățeni moldoveni depistați într-un imobil abandonat din Italia, expulzați după o amplă operațiune a Poliției Unika.md
Doisprezece cetățeni moldoveni depistați într-un imobil abandonat din Italia, expulzați după o amplă operațiune a Poliției
22:40
Moldovean căutat pentru jaf armat și aderare la grup infracțional, reținut la frontiera cu România Unika.md
Moldovean căutat pentru jaf armat și aderare la grup infracțional, reținut la frontiera cu România
22:40
Româncă adoptată în Italia, își regăsește sora biologică după 30 de ani: „Un uragan emoțional pe care nimeni nu ar trebui să-l trăiască singur” Unika.md
Româncă adoptată în Italia, își regăsește sora biologică după 30 de ani: „Un uragan emoțional pe care nimeni nu ar trebui să-l trăiască singur”
22:30
O moldoveancă executa ilegal operații estetice în Italia. Ce a mai găsit poliția în cabinetul ilegal Unika.md
O moldoveancă executa ilegal operații estetice în Italia. Ce a mai găsit poliția în cabinetul ilegal
22:20
Republica Moldova începe discuțiile tehnice pe primele capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană Unika.md
Republica Moldova începe discuțiile tehnice pe primele capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană
22:20
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică, Ion Moraru, și-a depus demisia Unika.md
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică, Ion Moraru, și-a depus demisia
22:10
Republica Moldova va introduce taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, pe model european Unika.md
Republica Moldova va introduce taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, pe model european
22:00
Fiul regizorului Rob Reiner, arestat pentru crimă: Regizorul și soția sa, găsiți morți în casa lor din Brentwood. Trump reacționează cu un mesaj controversat Unika.md
Fiul regizorului Rob Reiner, arestat pentru crimă: Regizorul și soția sa, găsiți morți în casa lor din Brentwood. Trump reacționează cu un mesaj controversat
22:00
Dosarul „furtul miliardului”: Judecătoarea Ana Cucerescu ar putea fi recuzată la cererea apărării lui Vlad Plahotniuc Unika.md
Dosarul „furtul miliardului”: Judecătoarea Ana Cucerescu ar putea fi recuzată la cererea apărării lui Vlad Plahotniuc
22:00
Igor Grosu: Noul Parlament începe activitatea într-un climat politic tensionat, dar majoritatea pro-europeană este pregătită să adopte reformele Unika.md
Igor Grosu: Noul Parlament începe activitatea într-un climat politic tensionat, dar majoritatea pro-europeană este pregătită să adopte reformele
21:50
Ucraina este gata să renunțe la NATO, în schimbul garanții de securitate similare cu cele din articolul 5 al NATO din partea SUA Unika.md
Ucraina este gata să renunțe la NATO, în schimbul garanții de securitate similare cu cele din articolul 5 al NATO din partea SUA
21:40
SUA își exprimă îngrijorarea față de riscurile migrației în masă în Republica Moldova Unika.md
SUA își exprimă îngrijorarea față de riscurile migrației în masă în Republica Moldova
21:30
Uniunea Europeană extinde sancțiunile împotriva Belarusului Unika.md
Uniunea Europeană extinde sancțiunile împotriva Belarusului
21:30
Investiție de 73 de milioane de euro pentru renovarea energetică a 14 clădiri medicale din nouă raioane ale R. Moldova Unika.md
Investiție de 73 de milioane de euro pentru renovarea energetică a 14 clădiri medicale din nouă raioane ale R. Moldova
21:20
Curtea de Conturi: Peste 465 de milioane de lei din ajutoarele de stat, utilizate cu încălcarea legii Unika.md
Curtea de Conturi: Peste 465 de milioane de lei din ajutoarele de stat, utilizate cu încălcarea legii
21:10
Incident armat în pădurile de la Căpriana: Inspector al Gărzii Naționale de Mediu, atacat în timpul unei misiuni de control Unika.md
Incident armat în pădurile de la Căpriana: Inspector al Gărzii Naționale de Mediu, atacat în timpul unei misiuni de control
21:00
Noi detalii despre crima din Edineț: Un bărbat care lucra în Franța este acuzat că a bătut până la moarte un adolescent de 16 ani Unika.md
Noi detalii despre crima din Edineț: Un bărbat care lucra în Franța este acuzat că a bătut până la moarte un adolescent de 16 ani
20:50
Sectorul energetic al Ucrainei, sub atac: Întreruperi record de curent și riscul unui colaps total Unika.md
Sectorul energetic al Ucrainei, sub atac: Întreruperi record de curent și riscul unui colaps total
20:40
S-a aflat ce cadou i-a transmis Lukașenko lui Trump și soției sale Unika.md
S-a aflat ce cadou i-a transmis Lukașenko lui Trump și soției sale
20:30
Igor Dodon contestă la Curtea Constituțională decretul Maiei Sandu privind funcțiile de „emisar special” Unika.md
Igor Dodon contestă la Curtea Constituțională decretul Maiei Sandu privind funcțiile de „emisar special”
20:30
Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, la Haga Unika.md
Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, la Haga
Acum 24 ore
20:20
Accident grav la Bardar: Un automobil s-a răsturnat, intervenție rapidă a salvatorilor și ambulanței Unika.md
Accident grav la Bardar: Un automobil s-a răsturnat, intervenție rapidă a salvatorilor și ambulanței
20:10
Refugiile miliardarilor: De la buncăre subterane în Noua Zeelandă la insule private în Hawaii – cum se pregătesc super-bogații pentru crizele globale Unika.md
Refugiile miliardarilor: De la buncăre subterane în Noua Zeelandă la insule private în Hawaii – cum se pregătesc super-bogații pentru crizele globale
20:00
Proiectul NONA și investițiile europene: Chișinăul devine un oraș mai verde și mai aproape de oameni Unika.md
Proiectul NONA și investițiile europene: Chișinăul devine un oraș mai verde și mai aproape de oameni
20:00
Profesorii protestează marți, în ziua examinării Bugetului 2026 în Parlament Unika.md
Profesorii protestează marți, în ziua examinării Bugetului 2026 în Parlament
19:50
Program național pentru antreprenoriat destinat femeilor cu dizabilități și mamelor de copii cu dizabilități, lansat de AEFL Moldova Unika.md
Program național pentru antreprenoriat destinat femeilor cu dizabilități și mamelor de copii cu dizabilități, lansat de AEFL Moldova
19:40
Judecătorul Garri Bivol, eliberat din funcție de Colegiul disciplinar al CSM, după două cauze disciplinare Unika.md
Judecătorul Garri Bivol, eliberat din funcție de Colegiul disciplinar al CSM, după două cauze disciplinare
19:10
Dezbateri aprinse între autorități și mediul de afaceri privind controalele inopinate: riscuri, argumente și căutarea unui compromis Unika.md
Dezbateri aprinse între autorități și mediul de afaceri privind controalele inopinate: riscuri, argumente și căutarea unui compromis
19:10
Guvernul preia depozitul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău de la Lukoil-Moldova: Măsură pentru securitatea națională Unika.md
Guvernul preia depozitul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău de la Lukoil-Moldova: Măsură pentru securitatea națională
17:50
Drone subacvatice ucrainene au distrus un submarin rus, în premieră istorică Unika.md
Drone subacvatice ucrainene au distrus un submarin rus, în premieră istorică
17:40
Cinci transplanturi în 48 de ore la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”: două de ficat și trei renale Unika.md
Cinci transplanturi în 48 de ore la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”: două de ficat și trei renale
17:40
Inspectorii de mediu au descoperit tăieri ilegale de arbori în raionul Dondușeni. Valoarea prejudiciului Unika.md
Inspectorii de mediu au descoperit tăieri ilegale de arbori în raionul Dondușeni. Valoarea prejudiciului
