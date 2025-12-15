Proiect de lege: Plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții publice autonome de reglementare
Oficial.md, 15 decembrie 2025 11:10
Un proiect de lege care prevede plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții..
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 30 minute
11:10
Un proiect de lege care prevede plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții..
11:00
Consiliul Politic Național al Partidului AUR din Republica Moldova s-a întrunit, în data de 14..
11:00
Președinta CNI Moldinsov, Irina Selevestru – prezentă la Colocviul V al Comisiei ONU pentru Drept Comercial Internațional # Oficial.md
Irina Selevestru, președinte al Centrului Național de Insolvabilitate Moldinsolv, a participat, în perioada 11-12 decembrie,..
Acum o oră
10:40
Explozia unei instalații de încălzit pe apă în sobă a luat viața unui bărbat iar altul se află în stare gravă în comuna Ciorescu # Oficial.md
Explozia unei instalații de încălzit pe apă în sobă a luat viața unui bărbat, iar..
Acum 2 ore
09:50
În perioada 8 – 14 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică..
09:50
Centrul Național Anticorupție prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate pe dimensiunile combaterii și prevenirii corupției,..
Acum 4 ore
09:20
Anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar # Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra..
09:20
A doua persoană învinuită în dosarul mașinilor de lux – la comandă din UE – trimisă în judecată. Prejudiciul estimat atinge 6 milioane de lei # Oficial.md
Procurorii oficiului Rîșcani din Chișinău anunță trimiterea în judecată a celui de-al doilea învinuit în..
09:10
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat în acest weekend o vizită de lucru la lacul..
09:00
Astăzi, 15 decembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru în..
Acum 24 ore
15:10
Politiciana Irina Vlah a participat astăzi la Festivalul Covoarelor care are loc la Edineț. "Edineț,..
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
În cadrul ședinței plenare a Parlamentului, deputați ai PSRM au solicitat mai multe audieri: Deputatul..
17:00
Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor..
17:00
Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul ar putea deveni un Centru Universitar integrat..
17:00
Produse lactate de import reținute de ANSA la frontieră. Motivul este neetichetarea corespunzătoare # Oficial.md
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni,..
16:40
Curtea de Conturi a examinat rezultatele auditului conformității privind activitatea ANSC # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 12 decembrie curent,..
16:40
Tânăra interpretă Ana Sandu își face intrarea pe scena muzicală cu lansarea piesei de debut,..
16:40
Curtea de Conturi a publicat concluziile auditului asupra procesului de acordare și monitorizare a ajutorului de stat # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra procesului..
15:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica..
15:30
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 01-10 decembrie 2025, a atras investiții în valoare..
13:40
605 538 de gospodării, adică 1 216 000 cetățeni, vor beneficia de compensații la căldură,..
12:50
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă dezacordul ferm față de proiectul bugetului de..
12:20
Igor Munteanu a plecat din funcția de președinte al Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare..
12:20
Deputatul Vasile Costiuc, președintele Partidului „Democrația Acasă”, a propus astăzi audierea în Parlamentului a directorului..
11:10
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și liderul fracțiunii parlamentare a socialiștilor, a..
10:50
Irina Vlah, de Ziua Internațională a Neutralității: Neutralitatea poate deveni un adevărat scut de securitate pentru state mici ca Republica Moldova # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a lansat un mesaj cu ocazia..
10:50
Liderul MAN: PAS și-a majorat nejustificat bugetele mai multor instituţii ale administraţiei publice centrale # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), în cadrul unei conferințe de presă, a atenționat..
10:40
Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a efectuat o vizită de lucru în raionul Dubăsari, unde..
10:40
Juristul unei companii de transportare a produselor alimentare – reținut pentru coruperea unui polițist din Chișinău cu 20.000 lei # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA, anunță reținerea juristului unei companii de transport a..
10:30
Victor Nichituș: Numirea lui Dorin Recean în funcția de emisar a stârnit o serie de întrebări în spațiul public # Oficial.md
Comentatorul politic Victor Nichituș afirmă că numirea lui Dorin Recean, de către președintele Maia Sandu,..
10:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot..
10:30
Progresele în implementarea Foii de parcurs „Statul de drept” discutate cu Comisia Europeană # Oficial.md
Acțiunile prevăzute în Foaia de parcurs privind „Statul de drept”, coordonate de Ministerul Justiției, avansează..
10:30
30 514 contracte de locațiune înregistrate la SFS în 11 luni ale anului 2025. Încasările la impozitul pe venit – în creștere cu 27,3% # Oficial.md
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile..
09:10
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, va participa, în perioada 12–14 decembrie, la Sir Bani..
08:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu cetățenii din raionul Călărași, la Casa de Cultură „Ion Ungureanu”...
08:30
Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară de profil concluziile auditurilor la Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 10 decembrie curent,..
11 decembrie 2025
17:10
Directori și profesori din 18 școli au fost sancționați pentru fraudă în sesiunea de examene # Oficial.md
În sesiunea de examene din 2025, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru..
17:10
În apropierea sărbătorilor de iarnă, tot mai multe persoane aleg să cumpere articole pirotehnice pentru..
17:00
Partidul Social Democrat European (PSDE) „își exprimă profunda îngrijorare față de situația fermierilor, care au..
16:00
Grigore Novac a avut o întrevedere cu reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei # Oficial.md
Astăzi, deputatul PSRM Grigore Novac, președintele Comisiei parlamentare pentru drepturile omului și relații interetnice, s-a..
15:00
Președintele fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu delegația..
14:50
Astăzi a avut loc prezentarea oficială a cărții „Securitate: ghid scurt”, semnată de Nicolai Țveatkov,..
14:00
Deputații PSRM Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci au prezentat astăzi în Parlament propuneri privind politica..
13:50
Consultanții politici discută la Kiev despre campanii hibride și comportamentul alegătorilor în criză # Oficial.md
Cel de-al 11-lea Congres Internațional al Consultanților Politici Profesioniști, intitulat „Epoca Rupturii: Tranziția Sistemelor”, se..
12:40
Ciurea: Prin „internaţionalizarea” cazului său, Partidul Republican „Inima Moldovei” încearcă să atragă atenţia comunităţii internaţionale ca o garanţie că va avea parte de un proces echitabil # Oficial.md
Analistul politic Cornel Ciurea a constatat că, în ultima perioadă, am asistat la o avalanşă..
12:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 11 decembrie, o vizită de lucru în raionul Călărași. În..
12:20
Fotbal în Școli. FMF a oferit echipament sportiv elevilor de la două licee din Chișinău # Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal continuă să sprijine copiii și tinerii din întreaga țară, prin distribuirea..
12:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează despre nimicirea unui lot de margarină de 10720 kg...
12:00
Andrei Năstase: Drepturile omului nu sunt un slogan; sunt o limită morală pe care nu avem voie să o coborâm # Oficial.md
Avocatul Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne, spune că a urmărit cu atenție declarațiile..
12:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe data de 13.12.2025 va fi suspendat traficul rutier pe..
