Igor Dodon: Socialiștii sunt gata să inițieze demiterea președintelui Maia Sandu

Oficial.md, 12 decembrie 2025 11:10

Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și liderul fracțiunii parlamentare a socialiștilor, a..

Acum 30 minute
11:10
Acum o oră
10:50
Irina Vlah, de Ziua Internațională a Neutralității: Neutralitatea poate deveni un adevărat scut de securitate pentru state mici ca Republica Moldova Oficial.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a lansat un mesaj cu ocazia..
10:50
Liderul MAN: PAS și-a majorat nejustificat bugetele mai multor instituţii ale administraţiei publice centrale Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), în cadrul unei conferințe de presă, a atenționat..
10:40
Valeriu Chiveri în vizită de lucru în raionul Dubăsari Oficial.md
Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a efectuat o vizită de lucru în raionul Dubăsari, unde..
10:40
Juristul unei companii de transportare a produselor alimentare – reținut pentru coruperea unui polițist din Chișinău cu 20.000 lei Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA, anunță reținerea juristului unei companii de transport a..
10:30
Victor Nichituș: Numirea lui Dorin Recean în funcția de emisar a stârnit o serie de întrebări în spațiul public Oficial.md
Comentatorul politic Victor Nichituș afirmă că numirea lui Dorin Recean, de către președintele Maia Sandu,..
10:30
7,5 tone de mărar de import nimicite sub supravegherea inspectorilor ANSA Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot..
10:30
Progresele în implementarea Foii de parcurs „Statul de drept” discutate cu Comisia Europeană Oficial.md
Acțiunile prevăzute în Foaia de parcurs privind „Statul de drept”, coordonate de Ministerul Justiției, avansează..
10:30
30 514 contracte de locațiune înregistrate la SFS în 11 luni ale anului 2025. Încasările la impozitul pe venit – în creștere cu 27,3% Oficial.md
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile..
Acum 4 ore
09:10
Mihai Popșoi va participa la Sir Bani Yas Forum 2025 și va avea întrevederi bilaterale Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, va participa, în perioada 12–14 decembrie, la Sir Bani..
08:30
Alexandru Munteanu, în discuții cu cetățenii din raionul Călărași Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu cetățenii din raionul Călărași, la Casa de Cultură „Ion Ungureanu”...
08:30
Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară de profil concluziile auditurilor la Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 10 decembrie curent,..
Acum 24 ore
17:10
Directori și profesori din 18 școli au fost sancționați pentru fraudă în sesiunea de examene Oficial.md
În sesiunea de examene din 2025, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru..
17:10
Poliția reamintește: Articolele pirotehnice sunt periculoase Oficial.md
În apropierea sărbătorilor de iarnă, tot mai multe persoane aleg să cumpere articole pirotehnice pentru..
17:00
PSDE: Vom continua să milităm pentru politici publice care pun fermierul pe primul loc Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) „își exprimă profunda îngrijorare față de situația fermierilor, care au..
16:00
Grigore Novac a avut o întrevedere cu reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei Oficial.md
Astăzi, deputatul PSRM Grigore Novac, președintele Comisiei parlamentare pentru drepturile omului și relații interetnice, s-a..
15:00
Igor Dodon a avut o întrevedere cu delegația programului PNUD Oficial.md
Președintele fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu delegația..
14:50
Dialog deschis și autografe la prezentarea cărții „Securitate: ghid scurt” Oficial.md
Astăzi a avut loc prezentarea oficială a cărții „Securitate: ghid scurt”, semnată de Nicolai Țveatkov,..
14:00
PSRM a prezentat propuneri de politică socială pentru bugetul alternativ 2026 Oficial.md
Deputații PSRM Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci au prezentat astăzi în Parlament propuneri privind politica..
13:50
Consultanții politici discută la Kiev despre campanii hibride și comportamentul alegătorilor în criză Oficial.md
Cel de-al 11-lea Congres Internațional al Consultanților Politici Profesioniști, intitulat „Epoca Rupturii: Tranziția Sistemelor”, se..
12:40
Ciurea: Prin „internaţionalizarea” cazului său, Partidul Republican „Inima Moldovei” încearcă să atragă atenţia comunităţii internaţionale ca o garanţie că va avea parte de un proces echitabil Oficial.md
Analistul politic Cornel Ciurea a constatat că, în ultima perioadă, am asistat la o avalanşă..
12:40
Alexandru Munteanu efectuează o vizită de lucru în raionul Călărași Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 11 decembrie, o vizită de lucru în raionul Călărași. În..
12:20
Fotbal în Școli. FMF a oferit echipament sportiv elevilor de la două licee din Chișinău Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal continuă să sprijine copiii și tinerii din întreaga țară, prin distribuirea..
12:00
Peste 10 mii kg de margarină de masă pentru torturi au fost nimicite de ANSA Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează despre nimicirea unui lot de margarină de 10720 kg...
12:00
Andrei Năstase: Drepturile omului nu sunt un slogan; sunt o limită morală pe care nu avem voie să o coborâm Oficial.md
Avocatul Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne, spune că a urmărit cu atenție declarațiile..
12:00
Trafic suspendat în centrul Chișinăului pe 13 decembrie Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe data de 13.12.2025 va fi suspendat traficul rutier pe..
11:40
Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană – subiect de discuție în cadrul unei conferințe naționale Oficial.md
Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a participat astăzi la conferința națională „Drepturile omului în regiunea transnistreană:..
Ieri
11:20
Cupa Regiunilor UEFA. Tragerea la sorți pentru etapa intermediară Oficial.md
Tragerea la sorți pentru etapa preliminară și intermediară a Cupei Regiunilor UEFA 2026/27 a avut loc..
11:20
Ion Ceban a comentat numirea lui Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a constatat că „în țara noastră avem de..
11:10
Republica Moldova solicită UNECE, un nou profil de țară în domeniul locuințelor, administrarea terenurilor și dezvoltării urbane Oficial.md
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) anunță că,..
11:00
MDED: Garanția de stat în vigoare prevede menținerea regimului fiscal aplicabil rezidenților „Moldova IT Park” până în anul 2035 Oficial.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a venit cu o precizare referitoare la cadrul normativ..
10:40
Petr Vlah: Există indicii că, în premieră, alegerile din autonomia găgăuză ar putea fi depolitizate Oficial.md
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat, afirmă că situaţia legată de alegerile în Adunarea Populară de la..
10:40
Dmitri Torner, despre Legea bugetului de stat pentru 2026: Pentru acoperire a deficitului bugetar statul trebuie să pună accent în special pe privatizări Oficial.md
Dmitri Torneri, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, face o revizuire a bugetului..
10:30
MDED monitorizează activitatea Portului Internațional Liber Giurgiulești Oficial.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) prin prisma atribuțiilor sale funcționale, monitorizează activitatea Portului Internațional..
10:20
U17. Moldova și-a aflat adversarele din preliminariile Campionatului European 2026/27 Oficial.md
Miercuri, 10 decembrie, la sediul UEFA de la Nyon, Elveţia, a avut loc tragerea la sorţi a grupelor..
10:20
Vladislav Cojuhari a prezidat Conferința informală a miniștrilor justiției din cadrul Consiliului Europei, organizată la Strasbourg Oficial.md
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a întreprins astăzi o vizită de lucru la Strasbourg, unde a..
09:50
Acoperișul unui bloc de locuit din centrul Capitalei a luat foc Oficial.md
În dimineața zilei de 11 decembrie 2025, pompierii IGSU au fost alertați despre un incendiu..
09:50
Contrabandă cu vin din Moldova pretins a fi „suc din rodii” din Armenia și vin demi-dulce din Georgia. 6 persoane și 4 companii – trimise în judecată Oficial.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată patru companii..
09:40
U19. Rezultatele tragerii la sorți pentru preliminariile EURO 2026/27 Oficial.md
Miercuri, 10 decembrie, la sediul UEFA de la Nyon, Elveţia, a avut loc tragerea la..
09:30
Mobilier școlar nou pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Corjova Oficial.md
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din satul Corjova, raionul Dubăsari, a primit un set nou de..
09:30
Maia Sandu va întreprinde o vizită oficială în Republica Cipru Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica..
09:20
U17. Micii tricolori și-au aflat adversarii din cadrul Ligii B, runda a 2-a preliminară a Campionatului European 2025/26 Oficial.md
Miercuri, 10 decembrie 2025, a avut loc tragerea la sorți a rundei a doua a Campionatului European..
09:20
Bărbat, condamnat la 8 ani de detenție pentru că și-a incendiat amicul Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat..
09:10
Premieră pe piața energiei electrice din Republica Moldova Oficial.md
Odată cu deschiderea Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din..
09:10
Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026: Pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% Oficial.md
Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie a examinat proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru..
08:00
Seminar despre importanța futsalului în formarea fotbaliștilor moderni Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal și Liga Profesionistă de Futsal din Moldova organizează în perioada 9-11..
10 decembrie 2025
18:00
Liga 7777, ediția 2025-2026. Faza I. Goluri marcate Oficial.md
În cele 84 de meciuri din prima parte a Ligii 7777 s-au înscris 269 de..
17:00
UEFA Share ajunge în Republica Moldova: schimb de experiențe și instruire pentru dezvoltarea educației antrenorilor Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal găzduiește în perioada 8-12 decembrie 2025 cel de-al 27-lea eveniment din..
16:30
Curtea de Conturi a participat la un program aplicat de protocol și comunicare interculturală Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat, la data de 9 decembrie curent,..
16:30
O nouă funcție pentru Dorin Recean Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a domnului Dorin Recean în..
