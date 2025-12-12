Igor Dodon: Socialiștii sunt gata să inițieze demiterea președintelui Maia Sandu
Oficial.md, 12 decembrie 2025 11:10
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și liderul fracțiunii parlamentare a socialiștilor, a..
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 30 minute
11:10
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și liderul fracțiunii parlamentare a socialiștilor, a..
Acum o oră
10:50
Irina Vlah, de Ziua Internațională a Neutralității: Neutralitatea poate deveni un adevărat scut de securitate pentru state mici ca Republica Moldova # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a lansat un mesaj cu ocazia..
10:50
Liderul MAN: PAS și-a majorat nejustificat bugetele mai multor instituţii ale administraţiei publice centrale # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), în cadrul unei conferințe de presă, a atenționat..
10:40
Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a efectuat o vizită de lucru în raionul Dubăsari, unde..
10:40
Juristul unei companii de transportare a produselor alimentare – reținut pentru coruperea unui polițist din Chișinău cu 20.000 lei # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA, anunță reținerea juristului unei companii de transport a..
10:30
Victor Nichituș: Numirea lui Dorin Recean în funcția de emisar a stârnit o serie de întrebări în spațiul public # Oficial.md
Comentatorul politic Victor Nichituș afirmă că numirea lui Dorin Recean, de către președintele Maia Sandu,..
10:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot..
10:30
Progresele în implementarea Foii de parcurs „Statul de drept” discutate cu Comisia Europeană # Oficial.md
Acțiunile prevăzute în Foaia de parcurs privind „Statul de drept”, coordonate de Ministerul Justiției, avansează..
10:30
30 514 contracte de locațiune înregistrate la SFS în 11 luni ale anului 2025. Încasările la impozitul pe venit – în creștere cu 27,3% # Oficial.md
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile..
Acum 4 ore
09:10
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, va participa, în perioada 12–14 decembrie, la Sir Bani..
08:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu cetățenii din raionul Călărași, la Casa de Cultură „Ion Ungureanu”...
08:30
Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară de profil concluziile auditurilor la Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 10 decembrie curent,..
Acum 24 ore
17:10
Directori și profesori din 18 școli au fost sancționați pentru fraudă în sesiunea de examene # Oficial.md
În sesiunea de examene din 2025, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru..
17:10
În apropierea sărbătorilor de iarnă, tot mai multe persoane aleg să cumpere articole pirotehnice pentru..
17:00
Partidul Social Democrat European (PSDE) „își exprimă profunda îngrijorare față de situația fermierilor, care au..
16:00
Grigore Novac a avut o întrevedere cu reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei # Oficial.md
Astăzi, deputatul PSRM Grigore Novac, președintele Comisiei parlamentare pentru drepturile omului și relații interetnice, s-a..
15:00
Președintele fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu delegația..
14:50
Astăzi a avut loc prezentarea oficială a cărții „Securitate: ghid scurt”, semnată de Nicolai Țveatkov,..
14:00
Deputații PSRM Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci au prezentat astăzi în Parlament propuneri privind politica..
13:50
Consultanții politici discută la Kiev despre campanii hibride și comportamentul alegătorilor în criză # Oficial.md
Cel de-al 11-lea Congres Internațional al Consultanților Politici Profesioniști, intitulat „Epoca Rupturii: Tranziția Sistemelor”, se..
12:40
Ciurea: Prin „internaţionalizarea” cazului său, Partidul Republican „Inima Moldovei” încearcă să atragă atenţia comunităţii internaţionale ca o garanţie că va avea parte de un proces echitabil # Oficial.md
Analistul politic Cornel Ciurea a constatat că, în ultima perioadă, am asistat la o avalanşă..
12:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 11 decembrie, o vizită de lucru în raionul Călărași. În..
12:20
Fotbal în Școli. FMF a oferit echipament sportiv elevilor de la două licee din Chișinău # Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal continuă să sprijine copiii și tinerii din întreaga țară, prin distribuirea..
12:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează despre nimicirea unui lot de margarină de 10720 kg...
12:00
Andrei Năstase: Drepturile omului nu sunt un slogan; sunt o limită morală pe care nu avem voie să o coborâm # Oficial.md
Avocatul Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne, spune că a urmărit cu atenție declarațiile..
12:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe data de 13.12.2025 va fi suspendat traficul rutier pe..
11:40
Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană – subiect de discuție în cadrul unei conferințe naționale # Oficial.md
Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a participat astăzi la conferința națională „Drepturile omului în regiunea transnistreană:..
Ieri
11:20
Tragerea la sorți pentru etapa preliminară și intermediară a Cupei Regiunilor UEFA 2026/27 a avut loc..
11:20
Ion Ceban a comentat numirea lui Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a constatat că „în țara noastră avem de..
11:10
Republica Moldova solicită UNECE, un nou profil de țară în domeniul locuințelor, administrarea terenurilor și dezvoltării urbane # Oficial.md
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) anunță că,..
11:00
MDED: Garanția de stat în vigoare prevede menținerea regimului fiscal aplicabil rezidenților „Moldova IT Park” până în anul 2035 # Oficial.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a venit cu o precizare referitoare la cadrul normativ..
10:40
Petr Vlah: Există indicii că, în premieră, alegerile din autonomia găgăuză ar putea fi depolitizate # Oficial.md
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat, afirmă că situaţia legată de alegerile în Adunarea Populară de la..
10:40
Dmitri Torner, despre Legea bugetului de stat pentru 2026: Pentru acoperire a deficitului bugetar statul trebuie să pună accent în special pe privatizări # Oficial.md
Dmitri Torneri, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, face o revizuire a bugetului..
10:30
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) prin prisma atribuțiilor sale funcționale, monitorizează activitatea Portului Internațional..
10:20
Miercuri, 10 decembrie, la sediul UEFA de la Nyon, Elveţia, a avut loc tragerea la sorţi a grupelor..
10:20
Vladislav Cojuhari a prezidat Conferința informală a miniștrilor justiției din cadrul Consiliului Europei, organizată la Strasbourg # Oficial.md
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a întreprins astăzi o vizită de lucru la Strasbourg, unde a..
09:50
În dimineața zilei de 11 decembrie 2025, pompierii IGSU au fost alertați despre un incendiu..
09:50
Contrabandă cu vin din Moldova pretins a fi „suc din rodii” din Armenia și vin demi-dulce din Georgia. 6 persoane și 4 companii – trimise în judecată # Oficial.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată patru companii..
09:40
Miercuri, 10 decembrie, la sediul UEFA de la Nyon, Elveţia, a avut loc tragerea la..
09:30
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din satul Corjova, raionul Dubăsari, a primit un set nou de..
09:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica..
09:20
U17. Micii tricolori și-au aflat adversarii din cadrul Ligii B, runda a 2-a preliminară a Campionatului European 2025/26 # Oficial.md
Miercuri, 10 decembrie 2025, a avut loc tragerea la sorți a rundei a doua a Campionatului European..
09:20
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat..
09:10
Odată cu deschiderea Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din..
09:10
Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026: Pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% # Oficial.md
Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie a examinat proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru..
08:00
Federația Moldovenească de Fotbal și Liga Profesionistă de Futsal din Moldova organizează în perioada 9-11..
10 decembrie 2025
18:00
În cele 84 de meciuri din prima parte a Ligii 7777 s-au înscris 269 de..
17:00
UEFA Share ajunge în Republica Moldova: schimb de experiențe și instruire pentru dezvoltarea educației antrenorilor # Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal găzduiește în perioada 8-12 decembrie 2025 cel de-al 27-lea eveniment din..
16:30
Curtea de Conturi a participat la un program aplicat de protocol și comunicare interculturală # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat, la data de 9 decembrie curent,..
16:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a domnului Dorin Recean în..
