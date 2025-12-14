VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu prezintă bilanțul săptămânii și răspunde la întrebările cetățenilor
Moldpres, 14 decembrie 2025 12:00
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a prezentat, într-un mesaj video, o retrospectivă a săptămânii care se încheie, anunțând aprobarea în primă lectură a bugetului de stat pentru 2026 și răspunzând întrebărilor adre...
• • •
Comisia de la Veneția (Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept) are o nouă președintă și un nou birou de conducere, în urma alegerilor desfășurate în cadrul celei de-a 145-a sesiuni plenare, care a avut loc în perioada 12-13 decembrie, la Veneți...
Donald Trump afirmă că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026 # Moldpres
Donald Trump a recunoscut că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026, în ciuda a ceea ce el consideră a fi succese economice de aproape un an, potrivit unui interviu acordat Wall Street Journal, preluat de AFP, news.ro ...
VIDEO /// Clădiri noi pentru școli: MEC și Primăria capitalei fac primii pași către soluționarea aglomerării # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Primăria Chișinău au inițiat deja discuții privind preluarea clădirii Liceului Teoretic „Igor Vieru” din sectorul Râșcani și blocului Centrului de Excelență în Electronică și Energetică din secto...
FOTO // Parlamentul a găzduit, în această săptămână, vizite și dialoguri cu tineri și organizații civice # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit, în aceste zile, mai multe grupuri de elevi, studenți și reprezentanți ai societății civile, în cadrul unor activități dedicate dialogului civic și educației pentru implicare publică, transmite MOLDPRES.Potrivit ...
Cancelarul german Friedrich Merz a susținut sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin 'nu se va opri' și că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la granițele acesteia, la fel cum nici Hitler nu s-a oprit după acordul de la Munchen din anul 1938 ...
VIDEO // Evacuatorul de ape mari al barajului de la Ghidighici va fi reabilitat în 2026 pentru prevenirea inundațiilor în Chișinău # Moldpres
Ministerul Mediului anunță că, în anul 2026, va fi reabilitat evacuatorul de ape mari al barajului lacului de acumulare Ghidighici, o investiție menită să sporească siguranța municipiului Chișinău în fața riscului de inundații, informează MOLDPRES. ...
Un accident rutier soldat cu decesul unei persoane s-a produs astăzi, în jurul orei 16:10, pe strada Voluntarilor din municipiul Chișinău, unde un pieton a fost accidentat de un autobuz de rută, transmite MOLDPRES.Potrivit informațiilor preliminare, conducătorul a...
Alerta cu bombă în trenul de pe ruta București - Kiev, aflat la ieșirea din Republica Moldova prin Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, semnalată astăzi, în jurul orei 12:57, s-a dovedit a fi falsă, transmită MOLDPRES. Potrivit Poliției, imedia...
Autoritățile belaruse au eliberat 123 de deținuți politici, inclusiv pe Maria Kolesnikova și laureatul Nobel Alesi Beleațski # Moldpres
Autoritățile din Belarus au eliberat 123 de deținuți politici, printre care lidera opoziției Maria Kolesnikova și laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Alesi Beleațski, în urma unei amnistii anunțate în contextul negocierilor privind ridicarea sancțiunilor i...
FOTO // Igor Grosu: „Diversitatea etnică este o forță a Republicii Moldova și un argument pentru integrarea europeană” # Moldpres
Republica Moldova este bogată prin diversitatea oamenilor săi și că unitatea dintre comunitățile etnice reprezintă o condiție esențială pentru parcursul european al țării. Declarația a fost făcută astăzi de către președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Forumu...
USMF „Nicolae Testemițanu” a organizat primul eveniment de brokeraj pentru parteneriate în cercetare și inovare # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a găzduit, în premieră, un eveniment de brokeraj pentru dezvoltarea parteneriatelor strategice în cercetare și inovare, cu genericul „De la cercetare la i...
Alertă cu bombă la PTF Vălcineț: semnal „Exploziv BRAVO” activat pentru trenul București–Kiev # Moldpres
Poliția de Frontieră a activat astăzi, la ora 12:57, semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, după recepționarea unei informații privind o presupusă minare a trenului de pe ruta București–Kiev, aflat în Punctul de Trecer...
FOTO // Ministrul Culturii: „Reparația capitală a Teatrului Național „Mihai Eminescu”, inclusă în Planul de Creștere Economică” # Moldpres
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a discutat astăzi cu echipa și conducerea Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău despre situația actuală a instituției, condițiile de muncă și starea clădirii, anunțând că reparația capitală a teatru...
Atacurile aeriene rusești din timpul nopții au avariat peste zece ținte civile din Ucraina și au lăsat peste un milion de locuitori fără electricitate în șapte regiuni din țară, a declarat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski, relatează AFP, preluat d...
Expoziția GIFT EXPO-2025: Moldexpo va găzdui unicul pom de Crăciun din Moldova împodobit de producători autohtoni # Moldpres
Circa 100 de companii vor participa la Expoziția „GIFT EXPO-2025”, care va fi organizată în perioada 18-21 decembrie la Centrul Moldexpo din capitală. Târgul va fi precedat de o acțiune desfășurată în premieră, numită „Bradul – M...
Odesa, în blackout total după cel mai amplu atac asupra infrastructurii energetice de la începutul războiului # Moldpres
Orașul ucrainean Odesa a rămas aproape complet fără electricitate, apă și căldură în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce forțele ruse au lansat cel mai amplu atac aerian asupra regiunii din 2022 până în prezent, potrivit autorităților lo...
Creştinii ortodocşi de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Andrei, ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, care l-a urmat pe Iisus şi a devenit “Cel dintâi chemat”. Pentru cei care țin Postul Crăciunului, de Sfântul An...
Proietul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală 2026, votat în prima lectură: mai mulți bani pentru servicii medicale și medicamente compensate # Moldpres
În anul 2026 vor fi alocate resurse financiare mai mari pentru asistența medicală și compensarea medicamentelor. Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM), transmite MOLDPRES....
VIDEO // Părinții pot beneficia de deduceri pentru instruirea copiilor: ministrul Educației explică procedura # Moldpres
Părinții care achită serviciile educaționale ale copiilor pot beneficia de deduceri fiscale pentru costurile de instruire, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Măsura, introdusă anul trecut și menținută în politica bugetar-fiscală pentru 2...
Laboratorul principal al Centrului de Sănătate Căușeni a fost modernizat cu un analizator automat de urină, achiziționat în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei ...
Aprobat de Parlament: Mai multe fonduri pentru asistență medicală și medicamente compensate în bugetul asigurărilor medicale pentru 2026 # Moldpres
Parlamentul a votat vineri seara în prima lectură proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026 (FAOAM), transmite MOLDPRES.Documentul prevede că, în comparație cu anul 2025, anul viitor vor fi alocați m...
Comisia Europeană: Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situația politică # Moldpres
Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situația politică, a anunțat vineri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, la o conferință de presă, informează site-ul de știri sofiaglobe.com, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres....
Acord al țărilor UE privind înghețarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse # Moldpres
Guvernele țărilor Uniunii Europene au ajuns la un acord cu privire la înghețarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse în Europa, a anunțat vineri președinția daneză a Consiliului UE, astfel fiind înlăturat un obstacol important în ...
Temepraturi de până la +10°C și ploi slabe în unele regiuni se așteaptă în zilele de weekend. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, condițiile meteo vor rămâne în general stabile, fără precipitații esențiale, transmi...
Ucraina ar putea deveni stat membru al Uniunii Europene până la 1 ianuarie 2027, potrivit unei propuneri incluse în proiectul de acord de pace negociat între SUA și Ucraina, cu sprijinul Bruxelles-ului, scrie Financial Times. Măsura, aflată în discuți...
De la 1 ianuarie 2026 vor fi acordate plăți compensatorii pentru bugetarii cu lefuri mici # Moldpres
Angajații din sectorul bugetar cu salarii mai mici de 6.300 de lei vor beneficia de plăți compensatorii ajustate, începând cu 1 ianuarie 2026. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat în prima lectură de Parlament, comunică MOLDPRES.Astfel,...
Moldovenii care aleg să revină în țară din diaspora vor beneficia de facilități extinse la importul bunurilor personale și al automobilelor. Pentru a beneficia de acestea, cetățenii trebuie să revină cu traiul în țară, să depună o cerere la Serviciul Va...
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță cauza penală în care o avocată este acuzată de trafic de influență. Aceasta și-a recunoscut vinovăția, comunică MOLDPRES.Potrivit procuraturii, avocata ar fi pretins ban...
Centrul multifuncțional de servicii sociale din Copceac, renovat cu ajutorul UE și pregătit să ofere sprijin comunității # Moldpres
Centrul multifuncțional de servicii sociale din Copceac, UTA Găgăuzia, a fost inaugurat oficial după un amplu proces de renovare și modernizare realizat cu sprijinul Uniunii Europene și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), prin inițiativa „Prima...
Progresul Republicii Moldova în modernizarea administrării fiscale, evaluat de Misiunea Departamentului pentru Afaceri Fiscale al FMI # Moldpres
Progresul Republicii Moldova în modernizarea administrării fiscale a fost evaluat de Misiunea Departamentului pentru Afaceri Fiscale (FAD) al Fondului Monetar Internațional (FMI), desfășurată în perioada 1–12 decembrie 2025 la Serviciul Fiscal de Stat. Acea...
BTA: Președintele bulgar Rumen Radev va lansa consultările pentru formarea noului guvern pe 15 decembrie # Moldpres
Președintele Rumen Radev va începe luni, 15 decembrie, consultările cu grupurile parlamentare din Adunarea Națională, în cadrul procesului de formare a unui nou guvern, a anunțat vineri serviciul său de presă, transmite BTA.Consultările vor începe lu...
Șeful Guvernului, Alexandru Munteanu: „Vă îndemn să prețuim patrimoniul cultural moștenit și să îl protejăm pentru generațiile care vin” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat, în contextul deplasării de serviciu în raionul Călărași, magazinul de instrumente muzicale „Casa muzicii”. Afacerea îi aparține lui Alexandru Leahu, care, din pasiunea pentru muzică, a deschis, &icir...
Cota zero extinsă, deduceri pentru educație și facilități pentru energie verde: ce prevede pachetul fiscal votat în prima lectură # Moldpres
Parlamentul a aprobat astăzi, în prima lectură, pachetul de simplificare fiscală și măsurile de susținere a mediului de afaceri, inițiativă susținută de 60 de deputați. Proiectul aparține unui grup de parlamentari din Fracțiunea PAS, comunică MOLDPRES.Potr...
Moldova and Romania are strengthening their cooperation in the field of combating organized crime, after the Prosecutor's Office for Combating Organized Crime and Special Causes (PCCOCS) and the Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism (DIICOT) of Romania s...
Ministrul Educației, Dan Perciun, în discuții cu profesorii și studenții de la Cahul: „Ne propunem crearea unui centru universitar puternic și atractiv” # Moldpres
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, și rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Viorel Bostan, au discutat astăzi cu profesorii și studenții de la Cahul despre posibilitatea ca Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul să devină un ...
VIDEO // Un deceniu de transformări agricole: MAC-P își încheie misiunea în Moldova cu multiple proiecte de dezvoltare şi sprijin pentru fermieri # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Agricultură (UCIMPA) și Banca Mondială, a marcat astăzi finalizarea Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (M...
Testare națională a competențelor digitale, desfășurată în premieră: circa 2 mii de elevi au demonstrat cunoștințe avansate # Moldpres
Circa 2 mii de elevi din clasele a IX-a și a XII-a, care au participat la testarea națională a competențelor digitale, organizată în premieră pentru Republica Moldova, au demonstrat competențe avansate, în timp ce 810 au obținut nivel intermediar, 210 nivel el...
Republica Moldova și România își consolidează cooperarea în domeniul combaterii criminalității organizate, după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimi...
Un primar riscă să-și piardă funcția după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit că acesta ar deține o avere nejustificată în valoare de 343 062,51 lei, acumulată în perioada 2016–2024, comunică MOLDPRES.Potrivit actului de con...
Guvernatoarea Anca Dragu, la București: „Integrarea în spațiul financiar european creează oportunități concrete pentru dezvoltarea locală” # Moldpres
Integrarea în spațiul financiar european creează oportunități concrete pentru dezvoltarea locală și întărește încrederea cetățenilor. Mesajul a fost transmis de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, care a participat la masa ro...
Oraşul Sângerei devine mai prietenos cu pietonii și bicicliștii, după ce drumarii au finalizat construcţia de trotuare şi piste moderne # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță finalizarea lucrărilor de reabilitare a Străzii Independenței din orașul Sângerei, faza II, un proiect care aduce infrastructură modernă și siguranță rutieră pentru locuitori. Evenimentul de recepție a lucră...
Republica Moldova preia președinția Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud-Est pentru 2026 # Moldpres
Republica Moldova a preluat astăzi, la Ohrid, Macedonia de Nord, președinția Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud-Est (CoMoCoSEE) pentru anul 2026, în cadrul Conferinței interministeriale UNESCO „Modele culturale sustenabile pentru viitor”. Ev...
Maia Sandu, în discuție cu Președintele Ciprului despre integrarea europeană: „Moldova este gata să meargă înainte.” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, la invitația Președintelui Nikos Christodoulides. Este prima vizită a unui șef de stat al Republicii Moldova în Cipru în ultimele două decen...
Kremlinul afirmă că s-ar putea să nu fie de acord cu noile propuneri de pace revizuite pentru Ucraina # Moldpres
Consilierul Kremlinului pe probleme de politică externă, Iuri Ușakov, a declarat vineri că Moscova nu a văzut propunerile revizuite ale SUA după cele mai recente discuții cu Ucraina, dar că este posibil să nu fie de acord cu anumite aspecte ale acestora, relatează Reute...
Conferință internațională la Chișinău: executarea hotărârilor CEDO, în centrul dezbaterilor # Moldpres
Rezultatele și provocările în executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), valorificarea bunelor practici internaționale și identificarea unor soluții eficiente pentru protejarea drepturilor fundamentale la nivel național au fost princip...
Președinta Maia Sandu, în discuții cu omologul său din Cipru: „Republica Moldova se află într-o fereastră de oportunitate, care trebuie valorificată” # Moldpres
Republica Moldova se află în prezent într-o fereastră de oportunitate - una urgentă, care trebuie valorificată. Este urgent nu doar pentru Moldova, ci și pentru Europa. Mesajul a fost transmis astăzi de șefa statului Maia Sandu, care se află într-o vizit...
