Centrul multifuncțional de servicii sociale din Copceac, renovat cu ajutorul UE și pregătit să ofere sprijin comunității
Moldpres, 12 decembrie 2025 16:20
Centrul multifuncțional de servicii sociale din Copceac, UTA Găgăuzia, a fost inaugurat oficial după un amplu proces de renovare și modernizare realizat cu sprijinul Uniunii Europene și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), prin inițiativa „Prima...
Progresul Republicii Moldova în modernizarea administrării fiscale, evaluat de Misiunea Departamentului pentru Afaceri Fiscale al FMI # Moldpres
Progresul Republicii Moldova în modernizarea administrării fiscale a fost evaluat de Misiunea Departamentului pentru Afaceri Fiscale (FAD) al Fondului Monetar Internațional (FMI), desfășurată în perioada 1–12 decembrie 2025 la Serviciul Fiscal de Stat. Acea...
BTA: Președintele bulgar Rumen Radev va lansa consultările pentru formarea noului guvern pe 15 decembrie # Moldpres
Președintele Rumen Radev va începe luni, 15 decembrie, consultările cu grupurile parlamentare din Adunarea Națională, în cadrul procesului de formare a unui nou guvern, a anunțat vineri serviciul său de presă, transmite BTA.Consultările vor începe lu...
Șeful Guvernului, Alexandru Munteanu: „Vă îndemn să prețuim patrimoniul cultural moștenit și să îl protejăm pentru generațiile care vin” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat, în contextul deplasării de serviciu în raionul Călărași, magazinul de instrumente muzicale „Casa muzicii”. Afacerea îi aparține lui Alexandru Leahu, care, din pasiunea pentru muzică, a deschis, &icir...
Cota zero extinsă, deduceri pentru educație și facilități pentru energie verde: ce prevede pachetul fiscal votat în prima lectură # Moldpres
Parlamentul a aprobat astăzi, în prima lectură, pachetul de simplificare fiscală și măsurile de susținere a mediului de afaceri, inițiativă susținută de 60 de deputați. Proiectul aparține unui grup de parlamentari din Fracțiunea PAS, comunică MOLDPRES.Potr...
Moldova and Romania are strengthening their cooperation in the field of combating organized crime, after the Prosecutor's Office for Combating Organized Crime and Special Causes (PCCOCS) and the Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism (DIICOT) of Romania s...
Ministrul Educației, Dan Perciun, în discuții cu profesorii și studenții de la Cahul: „Ne propunem crearea unui centru universitar puternic și atractiv” # Moldpres
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, și rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Viorel Bostan, au discutat astăzi cu profesorii și studenții de la Cahul despre posibilitatea ca Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul să devină un ...
VIDEO // Un deceniu de transformări agricole: MAC-P își încheie misiunea în Moldova cu multiple proiecte de dezvoltare şi sprijin pentru fermieri # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Agricultură (UCIMPA) și Banca Mondială, a marcat astăzi finalizarea Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (M...
Testare națională a competențelor digitale, desfășurată în premieră: circa 2 mii de elevi au demonstrat cunoștințe avansate # Moldpres
Circa 2 mii de elevi din clasele a IX-a și a XII-a, care au participat la testarea națională a competențelor digitale, organizată în premieră pentru Republica Moldova, au demonstrat competențe avansate, în timp ce 810 au obținut nivel intermediar, 210 nivel el...
Republica Moldova și România își consolidează cooperarea în domeniul combaterii criminalității organizate, după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimi...
Un primar riscă să-și piardă funcția după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit că acesta ar deține o avere nejustificată în valoare de 343 062,51 lei, acumulată în perioada 2016–2024, comunică MOLDPRES.Potrivit actului de con...
Guvernatoarea Anca Dragu, la București: „Integrarea în spațiul financiar european creează oportunități concrete pentru dezvoltarea locală” # Moldpres
Integrarea în spațiul financiar european creează oportunități concrete pentru dezvoltarea locală și întărește încrederea cetățenilor. Mesajul a fost transmis de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, care a participat la masa ro...
Oraşul Sângerei devine mai prietenos cu pietonii și bicicliștii, după ce drumarii au finalizat construcţia de trotuare şi piste moderne # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță finalizarea lucrărilor de reabilitare a Străzii Independenței din orașul Sângerei, faza II, un proiect care aduce infrastructură modernă și siguranță rutieră pentru locuitori. Evenimentul de recepție a lucră...
Republica Moldova preia președinția Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud-Est pentru 2026 # Moldpres
Republica Moldova a preluat astăzi, la Ohrid, Macedonia de Nord, președinția Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud-Est (CoMoCoSEE) pentru anul 2026, în cadrul Conferinței interministeriale UNESCO „Modele culturale sustenabile pentru viitor”. Ev...
Maia Sandu, în discuție cu Președintele Ciprului despre integrarea europeană: „Moldova este gata să meargă înainte.” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, la invitația Președintelui Nikos Christodoulides. Este prima vizită a unui șef de stat al Republicii Moldova în Cipru în ultimele două decen...
Kremlinul afirmă că s-ar putea să nu fie de acord cu noile propuneri de pace revizuite pentru Ucraina # Moldpres
Consilierul Kremlinului pe probleme de politică externă, Iuri Ușakov, a declarat vineri că Moscova nu a văzut propunerile revizuite ale SUA după cele mai recente discuții cu Ucraina, dar că este posibil să nu fie de acord cu anumite aspecte ale acestora, relatează Reute...
Conferință internațională la Chișinău: executarea hotărârilor CEDO, în centrul dezbaterilor # Moldpres
Rezultatele și provocările în executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), valorificarea bunelor practici internaționale și identificarea unor soluții eficiente pentru protejarea drepturilor fundamentale la nivel național au fost princip...
Președinta Maia Sandu, în discuții cu omologul său din Cipru: „Republica Moldova se află într-o fereastră de oportunitate, care trebuie valorificată” # Moldpres
Republica Moldova se află în prezent într-o fereastră de oportunitate - una urgentă, care trebuie valorificată. Este urgent nu doar pentru Moldova, ci și pentru Europa. Mesajul a fost transmis astăzi de șefa statului Maia Sandu, care se află într-o vizit...
Protecția bunurilor culturale, consolidată. Moldova semnează Protocolul din 1954 al Convenției de la Haga # Moldpres
Republica Moldova va adera la cel de-al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 privind protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat. Proiectul de lege care prevede aderarea țării noastre a fost aprobat astăzi de Parlament în două lecturi, com...
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința comună cu Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides # Moldpres
Domnule Președinte Christodoulides,Dragă Nikos,Vă mulțumesc pentru invitația călduroasă și pentru ospitalitatea generoasă.Mă bucur să mă aflu în Cipru, într-un moment în care țara dumneavoastră se pregătește să preia Președinția Cons...
Rusia a atacat cu drone în timpul nopții infrastructură energetică în regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, provocând incendii și pene de curent, au declarat vineri guvernatorul local și serviciile de urgență, relatează Reuters, preluat de AGERPRES ș...
Două persoane au murit intoxicate cu monoxid de carbon într-o locuință din raionul Dubăsari # Moldpres
Două persoane din satul Molovata, raionul Dubăsari, au decedat în seara zilei de 11 decembrie în urma intoxicației cu monoxid de carbon provenit de la o sobă, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), victimele s...
FOTO // Lucrările la infrastructura de apă din centrul ţării avansează rapid: 11 echipe pe teren și peste 15 km de conducte deja instalate # Moldpres
Proiectul național „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, implementat de Guvernul Republicii Moldova prin Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, în parteneriat cu Guvernul Federal German prin Banca de Dezvoltare Kf...
Mai puțină birocrație pentru antreprenori: Parlamentul reduce procedurile pentru actele permisive # Moldpres
Procedurile pentru obținerea a 26 de acte permisive vor fi simplificate, după ce Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, proiectul de lege care prevede optimizarea acestora, comunică MOLDPRES.Proiectul a fost prezentat în plen de deputatul PAS Dorian Is...
Republica Moldova a făcut un pas important în domeniul transportului maritim, aderând la două convenții internaționale menite să sporească siguranța pasagerilor și să protejeze mediul. Parlamentul a aprobat proiectele de lege în ambele lecturi, cu votul...
Ajutor la contor: Peste 1,2 milioane de cetățeni vor beneficia de compensații în sezonul rece # Moldpres
605 538 de gospodării, adică 1 216 000 cetățeni, vor beneficia de compensații la căldură, pe durata sezonului de încălzire. Mai mult de jumătate din numărul total de beneficiari vor primi valoarea maximă de compensații - 800 de lei pentru combustibili solizi și...
O femeie a decedat, iar soțul ei a ajuns la spital în stare gravă în urma unui accident rutier în Florești # Moldpres
Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață, în apropierea satului Ghindești, raionul Florești, soldat cu decesul unei femei și rănirea gravă a soțului acesteia, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, un Citroën condus de un bărbat...
Premierul Alexandru Munteanu: Guvernul este și în această perioadă rece a anului alături de cetățeni, prin Programul „Ajutor la contor” # Moldpres
Guvernul este și în această perioadă rece a anului alături de cetățeni, prin Programul „Ajutor la contor”, afirmă premierul Alexandru Munteanu. Prin intermediul acestei inițiative, 605 538 gospodării, adică 1 216 000 de oameni, vor beneficia de compens...
Prețurile la carburanți continuă să scadă, iar în următoarele trei zile șoferii vor achita cu câte nouă bani mai puțin pentru benzină și motorină. Diminuările sunt determinate de evoluțiile descendente ale cotațiilor internaționale Platts, în spe...
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, oferă detalii despre discuțiile de la Washington: „Au fost foarte bune” # Moldpres
Revenit din vizita de lucru întreprinsă la Washington (SUA), președintele Parlamentului, Igor Grosu, califică discuțiile cu partenerii americani drept foarte bune. Delegația Republicii Moldova a avut discuții la Senatul și Congresul american, precum și la Departamen...
Parlamentul Republicii Moldova a votat astăzi în a doua lectură o lege menită să sporească siguranța la evenimentele publice, asigurând protecția participanților și prevenind incidentele care pot pune în pericol viața, sănătatea sau ordinea publică,...
Reguli mai stricte pentru deținătorii de arme, după ce Parlamentul a operat astăzi modificări la Legea privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă, comunică MOLDPRES.Președintele comisiei, Lilian Carp, a subliniat importanța adoptării proiectulu...
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în lectura a doua denunțarea a trei acorduri vechi încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Proiectele de lege au fost elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, &...
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat plata compensației pentru energie, acordată sub formă de plată monetară pentru luna noiembrie 2025. Suma alocată constituie 454,4 milioane de lei. Banii vor ajunge la 605 538 gospodării eligibile, informează MOLDPR...
Peste 100 de antreprenori din patru raioane au beneficiat de instruiri printr-un program organizat de Ministerul Finanțelor # Moldpres
Peste 100 de antreprenori începători și persoane aflate la început de drum în dezvoltarea unei afaceri au participat la instruiri desfășurate la Ialoveni în cadrul Programului pentru START UP-eri, organizat de Ministerul Finanțelor, transmite MOLDPRES...
Moldova și Macedonia de Nord consolidează cooperarea în agricultură și sectorul vitivinicol # Moldpres
Schimbul de experiență în procesul de integrare europeană, consolidarea cooperării bilaterale în domeniul agricol și dezvoltarea sectorului vitivinicol au fost subiectele principale examinate astăzi la întrevederea dintre ministra Agriculturii și Industri...
Igor Grosu: „Situația de pe malul stâng al Nistrului este sub control. Nu există motive de îngrijorare” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că situația din regiunea transnistreană rămâne sub control, iar instituțiile de securitate monitorizează permanent evoluțiile de pe malul stâng al Nistrului. Declarațiile au fost făcute astăzi de speaker &i...
Mandatul membrului internațional al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, Scott Bales, se va încheia la 31 decembrie 2025, ca urmare a pensionării. Cererea privind încetarea mandatului a fost transmisă Parlamentului și urmează a fi examinată conform procedurilo...
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat nimicirea unui lot de 7,5 tone de mărar proaspăt provenit din import, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea de aproape zece ori a limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Penconazol. Lo...
Peste 30 de mii de contracte de locațiune înregistrate la Fisc de la începutul anului. Încasările la impozitul pe venit, în creștere cu 27 la sută # Moldpres
Peste 30 de mii de contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în 11 luni ale anului curent. Ca rezultat, încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în chirie imobile au crescut cu 27,3%&...
România va sprijini Republica Moldova prin expertiză în dezvoltare regională și reducerea riscului seismic # Moldpres
Republica Moldova va beneficia de sprijinul României în domenii-cheie precum dezvoltarea regională, planificarea urbană, absorbția fondurilor europene și consolidarea clădirilor vulnerabile la risc seismic. Asistența a fost anunțată în cadrul unei î...
Peste 605 mii de gospodării vor beneficia de compensații la energie. Mai mult de jumătate vor primi compensația maximă # Moldpres
Un număr de 605 538 mii de gospodării, în care locuiesc peste 1,2 milioane de persoane, vor beneficia de compensații la energie. Mai mult de jumătate dintre acestea, sau 53 la sută, vor primi compensația maximă. Banii vor fi direcționați începând cu ziu...
Procuratura confiscă un nou automobil într-un dosar de conducere în stare avansată de ebrietate # Moldpres
Procuratura Generală anunță confiscarea unui nou automobil în cadrul unui dosar penal ce vizează conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Măsura a fost dispusă de instanța de judecată la solicitarea procurorilor, com...
VIDEO // Jurist al unei firme de transport, prins în flagrant când ar fi oferit mită unui polițist # Moldpres
Procurorii PCCOCS, în cooperare cu ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA), au reținut juristul unei companii specializate în transportul produselor alimentare, suspectat că ar fi încercat să mituiască un polițist cu 20.000 de lei...
Premierul slovac Robert Fico a transmis joi, într-un mesaj pe X, că nu va susține propunerea Comisiei Europene de a acorda Ucrainei un împrumut din activele rusești înghețate, dacă fondurile sunt destinate scopurilor de apărare, scrie RBC Ukraine, preluat ...
Tradițiile de iarnă ale Moldovei au ajuns la Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Moldpres
Spiritul sărbătorilor de iarnă din Republica Moldova a răsunat joi în inima diplomației europene, în cadrul Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Evenimentul a adus cultura și tradițiile noastre în centrul atenției internaționa...
Fuzionarea Universității din Cahul cu UTM. Ministrul Dan Perciun: „Este important să existe deschidere pentru această opțiune” # Moldpres
Decizia de fuzionare a Universității de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) va fi luată cu sprijinul comunității academice, dar și al societății civile din această regiune. Declarația a fost făcută de ministrul Educați...
