Bărbatul accidentat mortal de un autobuz pe strada Voluntarilor ar fi pierdut echilibrul și a căzut sub roțile acestuia. Momentul impactului, surprins de martori – VIDEO
ProTV.md, 13 decembrie 2025 18:30
• • •
Acum 30 minute
18:30
Acum o oră
18:10
Alerta de minare a trenului București-Kiev s-a dovedit a fi falsă: Autoritățile au intervenit rapid, dar nu au găsit niciun dispozitiv explozibil # ProTV.md
18:00
Trei mașini s-au lovit violent pe o stradă din centrul Chișinăului. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Acum 2 ore
17:10
Accident fatal în capitală: Un bărbat a fost călcat de un autobuz pe strada Voluntarilor - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Acum 4 ore
16:40
Ratonul devenit viral după ce a fost găsit beat într-un magazin din SUA, suspectat și de alte infracțiuni. „Este a treia spargere pe care a comis-o” - VIDEO # ProTV.md
16:30
Erdogan vrea o întâlnire cu Trump, după ce a vorbit cu Putin: „Pacea nu este departe”. Ce a spus despre Marea Neagră # ProTV.md
16:30
O epidemie de „super-gripă fără precedent” a lovit Marea Britanie. Virusul a ajuns și în România # ProTV.md
15:00
Cum pot rachetele Flamingo paraliza producția-cheie de apărare aeriană a Rusiei. Vulnerabilități „semnificative”, dezvăluite într-un raport # ProTV.md
14:50
Interes crescut pentru obligațiunile de stat: Platforma eVMS.md raportează investiții de 51,5 milioane lei în decembrie # ProTV.md
14:50
Executarea hotărârilor CEDO: Provocări și progrese discutate la Conferința Internațională privind Convenția Europeană a Drepturilor Omului # ProTV.md
Acum 6 ore
14:40
Ion Ceban critică guvernarea pentru aprobare rapidă a bugetului și lipsa consultărilor publice: „Acum votează noaptea ca hoții”. Reacția PAS - VIDEO # ProTV.md
14:20
Alertă de securitate la Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț: trenul pe ruta București-Kiev ar fi fost minat. Autoritățile moldovenești au fost mobilizate pentru intervenție # ProTV.md
13:50
Uniforma nu este doar autoritate, ci și empatie: un polițist a oprit traficul și a ajutat o bătrână să traverseze strada. Gestul a adunat mii de aprecieri pe rețelele sociale - VIDEO # ProTV.md
13:30
Când uniforma întâlnește omenia: gestul emoționant al unui polițist care a ajutat o bătrână să traverseze strada - VIDEO # ProTV.md
13:10
Rezultate promițătoare la testarea competențelor digitale în Republica Moldova: Peste 60% dintre elevi au demonstrat abilități avansate # ProTV.md
13:00
Atacuri aeriene devastatoare asupra regiunii Odesa: Peste 10 stații electrice avariate, spitale transferate pe energie alternativă și livrările de apă tehnică întrerupte - FOTO/VIDEO # ProTV.md
13:00
Imagini dramatice cu un parașutist care a rămas agățat de avion, la mii de metri înălțime, după ce parașuta i s-a încurcat în aripa aeronavei - VIDEO # ProTV.md
12:50
Accident violent la Dubăsari: Un șofer a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-a lovit cu mașina de un camion. Cum s-a întâmplat totul - FOTO # ProTV.md
Acum 8 ore
12:40
Traficul rutier întrerupt pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt: Cum circulă troleibuzele și autobuzele # ProTV.md
11:20
Uniunea Europeană introduce o taxă vamală de 3 euro pentru coletele sub 150 de euro: Când va intra măsura în vigoare # ProTV.md
11:10
Ion Ceban critică guvernarea pentru aprobare rapidă a bugetului și lipsa consultărilor publice: „Acum votează noaptea ca hoții” - VIDEO # ProTV.md
11:10
Moment umilitor pentru Putin. Președintele rus a rămas mut 34 de secunde la un discurs în fața liderilor mondiali - VIDEO # ProTV.md
11:00
Uniunea Europeană introduce o taxă vamală de 3 euro pentru coletele sub 150 de euro: Măsura va intra în vigoare din iulie 2026 # ProTV.md
10:50
Republica Moldova și România, actori cheie în procesul de reconstrucție a Ucrainei: Proiecte majore de infrastructură și colaborare transfrontalieră pentru dezvoltarea regiunii Mării Negre # ProTV.md
10:50
Axios: SUA ar propune Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 NATO în schimbul unor concesii teritoriale # ProTV.md
Acum 12 ore
10:30
Atacuri aeriene devastatoare asupra regiunii Odesa: Peste 10 stații electrice avariate, spitale transferate pe energie alternativă și livrările de apă tehnică întrerupte - FOTO # ProTV.md
10:00
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei: tradiții, superstiții și obiceiuri # ProTV.md
09:50
De ce UE a ales să îngheţe pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Ce semnal transmite Moscovei # ProTV.md
09:40
În timp ce Trump presează Kievul să accepte un acord de pace, Rusia atacă simultan nouă orașe ucrainene și planifică o ofensivă majoră # ProTV.md
09:20
Tradiția rămâne tradiție: Mai multe gospodării au rămas fără porți în noaptea Sfântului Andrei - FOTO/VIDEO # ProTV.md
09:10
Tradiția rămâne tradiție: Mai multe gospodării au rămas fără porți în noaptea Sfântului Andrei - FOTO # ProTV.md
08:10
Ucraina a lovit pentru a doua oară, în decurs de o săptămână, infrastructura petrolieră rusă din Marea Caspică # ProTV.md
08:00
Europenii vor „garanţii de securitate” din partea americanilor înainte de concesii teritoriale în estul Ucrainei # ProTV.md
08:00
Cer noros și ploi slabe în nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Acum 24 ore
23:20
Incendiu într-un magazin părăsit din Chișinău: Două echipaje de pompieri intervin pentru a stinge flăcările - VIDEO # ProTV.md
23:00
Proiectul bugetului pentru 2026 aprobat în prima lectură: Majorarea salariului minim și a pensiilor, investiții record în infrastructură și un deficit de 20,9 miliarde de lei # ProTV.md
22:50
Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul bugetului de stat pentru 2026: Majorarea salariilor și investiții în infrastructură pe fondul unui deficit estimat de 20,9 miliarde de lei # ProTV.md
22:40
Pas major făcut de UE pentru finanțarea Ucrainei. Anunțul imediat al lui Viktor Orban
22:10
Fundașul Porto, Francisco Moura, greșește decisiv în Europa League, marcând un autogol caraghios în fața nimănui - VIDEO # ProTV.md
22:10
Clasament neschimbat în Liga Europei: Lyon, Midtjylland și Aston Villa rămân în frunte, toate cu victorii în ultima etapă - VIDEO # ProTV.md
22:10
FCSB scrie istorie în Liga Europei: Victorie spectaculoasă 4-3 cu Feyenoord, în ultima secundă a meciului - VIDEO # ProTV.md
22:10
Un tânăr fotbalist moldovean, Alexandru Grigorii, face senzație sub privirile lui Lionel Messi la Cupa superstarului argentinian - VIDEO # ProTV.md
22:00
Caz incredibil în Finlanda. Stadionul unui club de tradiție a fost incendiat și a rămas fără o tribună, la aproximativ o lună după ce echipa a retrogradat în liga a doua - VIDEO # ProTV.md
22:00
Înfrângere pentru Universitatea Craiova în Liga Conferinței: Echipa română a cedat pe final în fața celor de la Sparta Praga - VIDEO # ProTV.md
21:50
Escrocherie imobiliară de peste două milioane de lei: Un bărbat reținut pentru înșelăciune și promisiuni false de investiții avantajoase - VIDEO # ProTV.md
21:50
Atenție, șoferi! Circulația rutieră se va sista temporar în centrul Chișinăului pentru Maratonul de Crăciun - VIDEO # ProTV.md
21:40
Sezonul virozelor aduce o creștere semnificativă a cazurilor de pneumonie la copii: Spitalul de copii din Chișinău lucrează la capacitate maximă - VIDEO # ProTV.md
21:20
Accident tragic la Florești. Doi soți au murit, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat, la Florești - VIDEO # ProTV.md
21:10
Iulia Joja: „Cedarea Donbasului ar transforma Ucraina într-un stat nesustenabil economic”. Ce riscuri ar implica pentru Moldova și Europa - VIDEO # ProTV.md
21:10
Sărbătorile de iarnă prind viață în Soroca: Bradul natural de Crăciun, cadouri din partea lui Moș Crăciun și colinde care au încălzit inimile localnicilor - VIDEO # ProTV.md
