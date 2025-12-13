Accident fatal în capitală: Un bărbat a fost călcat de un autobuz pe strada Voluntarilor - FOTO/VIDEO

ProTV.md, 13 decembrie 2025 17:10

Accident fatal în capitală: Un bărbat a fost călcat de un autobuz pe strada Voluntarilor - FOTO/VIDEO

Acum 30 minute
17:10
Acum 2 ore
16:40
16:30
16:30
Acum 4 ore
15:00
14:50
14:50
14:40
14:20
13:50
Acum 6 ore
13:30
13:10
13:00
13:00
12:50
12:40
Acum 8 ore
11:20
11:10
11:10
11:00
10:50
10:50
10:30
10:00
09:50
Acum 12 ore
09:40
09:20
09:10
08:10
08:00
08:00
Acum 24 ore
23:20
23:00
22:50
22:40
22:10
22:10
22:10
22:10
22:00
22:00
21:50
21:50
21:40
21:20
21:10
21:10
20:50
20:50
20:40
