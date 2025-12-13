Trenul București - Kiev nu era minat. Poliția anunță, după șase ore de verificări, că alerta a fost falsă
Ziar.md, 13 decembrie 2025 18:10
Alerta de minare a trenului București - Kiev, sesizată astăzi, 13 decembrie 2025, la ieșirea din Republica Moldova prin Punctul de trecere a frontierei Vălcineț, s-a dovedit a fi falsă. Verificările efectuate de oamenii legii timp de
Acum o oră
18:10
Acum 4 ore
16:30
Ce documente trebuie să prezinte părinții la FISC pentru a beneficia de 16.100 de lei - precizările ministrului Educației # Ziar.md
Părinții din Republica Moldova care plătesc pentru educația copiilor pot recupera de la stat până la 16.100 de lei anual. Pentru a obține însă această deducere fiscală, aceștia trebuie s&
15:20
Justiția moldovenească vrea să renunțe la softul rusesc: aproape un milion de dolari alocați pentru noul sistem de transmisiune video # Ziar.md
Sistemul judiciar din Republica Moldova se pregătește să renunțe la softul rusesc de videoconferințe TrueConf. Agenția pentru Digitalizarea Justiției a dezvăluit cât costă această schimbare, menționând c&
Acum 6 ore
14:20
Ultimă oră! Trenul București - Kiev ar fi minat. Poliția de Frontieră a activat semnalul de alertă „Exploziv BRAVO” în zona R. Moldova # Ziar.md
Alertă de securitate la trenul București – Kiev. Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a activat, astăzi, semnalul de alertă „Exploziv BRAVO” după ce a recepționat o sesizare privind posibila minare a trenului internațional
13:00
Decis! UE introduce taxe pentru coletele de pe Temu, AliExpress și alte platforme - cum vor fi afectați moldovenii # Ziar.md
Uniunea Europeană a decis vineri, 12 decembrie 2025, să taxeze coletele cu valoare mică, sub 150 de euro, care intră în blocul comunitar. Este o măsură care va afecta cumpărăturile online de pe platforme precum Temu, AliExpress ș
Acum 8 ore
12:10
Prima testare națională de competențe digitale scoate la iveală o generație mai pregătită la provocările noilor tehnologii # Ziar.md
Pentru prima dată, sistemul educațional din Republica Moldova a măsurat oficial nivelul competențelor digitale ale elevilor. Aproape 2.000 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a au demonstrat competențe digitale avansate în cadrul unei testări
11:10
Parlamentul a aprobat vineri, 12 decembrie, în primă lectură proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026. Potrivit documentului, pensiile urmează să fie majorate cu circa 6,8%, începând cu 1 aprilie 2026, în conformitate cu mecanismul anual de ajustare. De&
Acum 12 ore
10:00
Atenție, moldoveni! Roamingul vă poate costa scump în UE până la Revelion – iată cum să evitați plățile usturătoare # Ziar.md
Moldovenii care planifică o vacanță în Europa trebuie să fie atenți la costurile neașteptate generate de roamingul internațional. Altfel, vacanța de iarnă, de până la Revelion, s-ar putea lăsa cu surprize
08:40
FOTO/ Servicii sociale moderne pentru persoanele vulnerabile din Copceac, dezvoltate cu sprijinul UE # Ziar.md
Centrul multifuncțional de servicii sociale din localitatea Copceac, UTA Găgăuzia, a fost inaugurat după ce clădirea a fost renovată și modernizată integral cu sprijinul Uniunii Europene și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Lucr&
08:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cursurile oficiale de schimb pentru acest weekend, 13-14 decembrie 2025. Principalele valute rămân relativ stabile. Euro se menține aproape de pragul de 20 de lei, iar dolarul - sub 17 lei. Potrivit datelor anunț
08:10
Pentru astăzi, 13 decembrie 2025, meteorologii anunță o zi rece, cu cer predominant noros și evoluții similare în majoritatea regiunilor Republicii Moldova. Chișinăul și zona centrală vor avea parte de cer acoperit și temperaturi sc&
Ieri
18:40
Primarul municipiului Edineț, constatat de ANI cu avere nejustificată. Ce spune alesul local # Ziar.md
Autoritatea Națională de Integrate a constatat că primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari, ar avea o avere nejustificată de peste 343 de mii de lei. Actul de constatare a fost emis astăzi, 12 decembrie, și poate fi contestat în termen de
18:00
ANSA reține 1,8 tone de lactate: primii importatori vizați de noile reguli cu privire la etichetarea produselor cu arome # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a reținut, la punctul de trecere a frontierei Leușeni, 1.800 de kilograme de produse lactate importate, primul caz concret de aplicare a noilor reguli privind etichetarea alimentelor. Ambalajele produselor aveau ilustrate fructe,
17:40
Avocată reținută pentru trafic de influență, trimisă în judecată. Și-a recunoscut vinovăția # Ziar.md
O avocată reținută pentru trafic de influență a fost trimisă pe banca acuzaților, după ce Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat dosarul în instanța de judecată. Cauza
17:20
DOC/ Presiune internațională pe Guvern: două structuri educaționale din UE cer majorări salariale pentru profesori # Ziar.md
Internaționala Educației (EI) și Comitetul Sindical European pentru Educație (CSEE) au transmis o scrisoare oficială prim-ministrului Alexandru Munteanu, ministrului Educației Dan Perciun și ministrului Finanțelor Andrian Gavriliță, în care își exprimă
17:10
Energia electrică cumpărată în regim de avarie reprezintă circa 0,2% din consumul lunar al R. Moldova, precizează ANRE # Ziar.md
Energia electrică procurată din România în regim de avarie, în perioada 6-10 decembrie, constituie aproximativ 0,2% din consumul lunar total al Republicii Moldova. Precizarea a fost făcută de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetic&
16:50
Parlamentul a ratificat acordul care prevede participarea țării noastre la Programul „Europa Creativă”. Pentru a implementa prevederile documentului, în R. Moldova urmează să fie creat Biroul Național „Europa Creativă”. „Europa Creativă” este
16:10
Verifică-ți cardul! Banii pentru compensațiile la energie au fost transferați - suma totală este de 454 de milioane de lei # Ziar.md
Banii pentru compensațiile la energie încep să ajungă în conturile moldovenilor. Casa Națională de Asigurări Sociale a transferat deja sumele pentru luna noiembrie 2025, pentru peste 605 mii de beneficiari, în valoare totală de 454,4 milioane
15:20
„Saluti a tutti, Moldova is on duty”. Au fost publicate piesele calificate în etapa audițiilor live a etapei naționale Eurovision # Ziar.md
Pe site-ul selecţiei naţionale Eurovision Song Contest 2026 au fost publicate cele 37 de piese care au fost selectate pentru etapa audiţiilor live. Deși sunt 37 de piese, numărul cântăreților și grupurilor muzicale
15:20
Video/ O tânără din Federația Rusă ar fi lăsat o geantă plină cu droguri într-un hotel din Anenii Noi. Patru persoane, reținute # Ziar.md
O tânără de 23 de ani, cetățeancă a Federației Ruse, ar fi lăsat o geantă încărcată cu droguri într-un hotel din satul Todirești, raionul Anenii Noi. În urma
14:20
În această săptămână, motorina a scăzut cu 43 de bani, iar benzina cu 19. Iată cât vor costa carburanții în weekend # Ziar.md
Prețurile la carburanți au continuat să scadă în ultima săptămână, iar această tendință va fi vizibilă și în weekend, 13–15 decembrie. Motorina este cea care a înregistrat
14:10
Chișinăul a denunțat încă trei acorduri cu CSI. Moldovenii vor avea nevoie de vize pentru a intra în Tadjikistan și Kârgâzstan # Ziar.md
R. Moldova a denunțat încă trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Proiectele de lege, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate astăzi de Parlament în
13:40
Vizita președintei Maia Sandu în Cipru, calificată drept „istorică” de Nikos Christodoulides # Ziar.md
Vizita președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la Palatul Prezidențial din Nicosia a fost calificată drept „istorică” de către președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de
13:20
Miros de brad natural în tot mai multe case din Chișinău. Cât costă cel mai ieftin pom de Crăciun # Ziar.md
În sectoarele capitalei au fost aduse primele loturi de brazi, iar multe persoane deja s-au grăbit să-și achiziționeze un pom de Crăciun. Potrivit Teleradio-Moldova, prețurile încep de la câteva sute de lei și
13:10
Decis! Reguli mai stricte pentru concerte, proteste și alte întruniri - camere video, pază privată și control mai riguros # Ziar.md
Parlamentul a adoptat în lectură finală o lege care schimbă modul în care se organizează evenimentele publice în Republica Moldova. Autoritățile spun că scopul este să crească siguranța participanților, însă unele
13:00
Două persoane au murit intoxicate cu monoxid de carbon într-o gospodărie din raionul Dubăsari # Ziar.md
Două persoane și-au pierdut viața în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon într-o locuință din satul Molovata, raionul Dubăsari. Tragedia a avut loc în seara zilei de 11 decembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a
12:50
Grav accident la Florești: o femeie a murit, iar soțul ei a fost transportat în stare gravă la spital # Ziar.md
Un grav accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 10:20, în apropierea satului Ghindești, raionul Florești. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un autoturism de marca Citroën a ieșit de pe carosabil
12:30
Igor Dodon contestă numirea emisarilor speciali de către Maia Sandu și vorbește despre impeachment # Ziar.md
Liderul Partidului Socialiștilor (PSRM), Igor Dodon, anunță că ia în calcul inițierea procedurii de impeachment împotriva șefei statului, Maia Sandu, în legătură cu decretele recente privind numirea unor emisari. Liderul socialiștilor susține
12:20
Reacția autorităților moldovenești la avertizările Kievului privind mobilizarea rezerviștilor ruși în regiunea transnistreană # Ziar.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, dă asigurări că situația de pe malul stâng al Nistrului este monitorizată îndeaproape de autoritățile constituționale. Declarația a fost făcută în contextul unor
12:00
Încasările la buget din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,3% în perioada ianuarie-noiembrie 2025 și au atins suma de 85,8 milioane de lei, arată datele Serviciului Fiscal de
12:00
Igor Munteanu a plecat din funcția de președinte al partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Politicianul a anunțat acest lucru pe rețelele sociale, precizând că a decis să revină la „
11:40
Parlamentul înăsprește regulile pentru armele civile: evidență digitală obligatorie și controale mai stricte # Ziar.md
Schimbări majore în regimul armelor civile. Parlamentul a dat undă verde unor reguli mult mai dure, care vor reconfigura întregul sistem de evidență și control al armelor din Republica Moldova. Cu 65 de voturi „pentru”, deputații au aprobat,
11:20
Scutirile vamale pentru moldovenii din diaspora vin cu condiții stricte: trei ani obligatoriu în țară # Ziar.md
Facilitățile promise moldovenilor din diaspora care revin acasă nu vin fără obligații. Noua inițiativă legislativă obligă beneficiarii scutirilor vamale să rămână cel puțin trei ani în Republica
11:20
Imagini VIDEO surprinse cu camera ascunsă: Un jurist a fost reținut după ce ar fi încercat să mituiască un polițist # Ziar.md
Un jurist al unei companii de transportare a produselor alimentare din Chișinău a fost reținut de procurorii PCCOCS și ofițerii SPIA, după ce ar fi oferit 20.000 de lei mită unui polițist de la Inspectoraul de
11:20
Președinta Maia Sandu l-a avansat în grad pe șeful Inspectoratului Național de Investigații # Ziar.md
Șeful Inspectoratului Național de Investigații (INI), Arcadie Catlabuga, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu gradul special de chestor, echivalent cu gradul de general-maior. Șefa statului a semnat decretul care prevede acest lucru la data de 11 decembrie. Men&
10:40
Nosatîi explică funcționarea radarului de apărare aeriană și de ce unele drone nu produc pagube la impact # Ziar.md
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a venit cu noi precizări privind detectarea dronelor care intră în spațiul aerian al Republicii Moldova și modul în care funcționează sistemele de supraveghere. Discuția a pornit
10:20
Peste 600.000 de gospodării vor primi compensații la energie. Plățile pentru luna noiembrie încep astăzi - află ce sumă vei primi # Ziar.md
Cetățenii care au solicitat compensații la energie pentru luna noiembrie au aflat, în sfârșit, cuantumul ajutorului pe care îl vor primi. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că banii vor
10:10
Directorul ANRE: Producătorii din R. Moldova vor putea vinde energia regenerabilă pe bursă # Ziar.md
Pentru prima dată, producătorii de energie electrică din Republica Moldova pot vinde rapid energia direct pe piață, pe oră sau pe zi, către furnizorii interesați. Dacă până acum aceștia erau nevoiți
10:00
VIDEO/ Mii de tone de mărar de import - reținute și distruse. Lotul conținea o cantitate mare de pesticide # Ziar.md
Un lot de 7.500 de kilograme de mărar proaspăt, provenit din import, a fost reținut și apoi nimic. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de
09:50
Comercianții de articole pirotehnice din capitală, în vizorul polițiștilor. În 24 de ore au fost întocmite 26 de procese-verbale # Ziar.md
Polițiștii din capitală au intensificat controalele privind comercializarea articolelor pirotehnice. Acțiunile se desfășoară în magazine, piețe și alte spații comerciale. Potrivit Poliției R. Moldova, doar pe parcursul zilei de 11 decembrie
08:20
Ministrul Apărării neagă informațiile privind mobilizarea în Transnistria: „Este o exagerare. Monitorizăm permanent situația” # Ziar.md
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, respinge afirmațiile apărute în spațiul public potrivit cărora Federația Rusă ar intensifica măsurile de mobilizare în regiunea transnistreană, ar chema rezerviști ș
07:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat cursul oficial al principalelor monede pentru ziua de vineri, 12 noiembrie 2025. Potrivit valorilor afișate, leul moldovenesc pierde teren în fața valutei europene, dar se apreciază în raport cu dolarul american. Conform datelor
07:30
Meteorologii anunță ploi slabe și vânt moderat. Temperaturile rămân ridicate pentru mijloc de decembrie # Ziar.md
Pentru ziua de vineri, 12 decembrie, meteorologii prognozează ploi slabe în majoritatea regiunilor țării, însoțite de vânt moderat spre puternic și o umiditate ridicată. Cu toate acestea, valorile termice se mențin peste media climatică a perioadei,
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Energie electrică de avarie „timp de două ore” pentru Republica Moldova: precizările ministrului Energiei, Dorin Junghietu # Ziar.md
Moldelectrica a solicitat și miercuri, 10 decembrie, energie electrică de avarie. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că eforturile consumatorilor de a raționaliza consumul de energie electrică a fost vizibil. R. Moldova a avut nevoie de această energie doar pentru dou&
18:10
Premieră pentru R. Moldova! Boxerul Alexandru Paraschiv a fost medaliat la Campionatul Mondial pentru seniori # Ziar.md
Boxerul Alexandru Paraschiv a scris istorie pentru R. Moldova. Sportivul nostru a cucerit bronzul la Campionatul Mondial rezervat seniorilor, aceasta fiind prima medalie obținută de țara noastră la o competiție de box de asemenea nivel. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a
17:50
Peste 20 de directori și profesori, sancționați după ce elevii au copiat la examenele de gimnaziu # Ziar.md
Peste 20 de directori și profesori au fost sancționați pentru fraudă în sesiunea de examene de gimnaziu din anul 2025. Mai exact, comisiile școlare din 18 instituții de învățământ au admis copierea î
17:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează Europa: „Suntem următoarea țintă a Rusiei” # Ziar.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, 11 decembrie 2025, la Berlin, că Rusia reprezintă un risc concret pentru statele membre ale Alianței și că este necesară o pregătire mai bună a apărării.
17:20
Perioada de depunere a dosarelor pentru Selecția Națională Eurovision 2026 s-a încheiat. După analiza materialelor și audierea înregistrărilor expediate, producătorii muzicali ai selecției naționale au stabilit lista celor 37 de artiști
17:00
Nestlé retrage preventiv de pe piață mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluși. Autoritățile le cere părinților să returneze produsele # Ziar.md
Nestlé a anunțat retragerea voluntară a unor loturi de formule de lapte praf pentru bebeluși, după ce pe o linie de producție din fabrica de origine a fost identificată bacteria Bacillus cereus. Informația a fost confirmată de
16:50
Emisarii speciali își desfășoară activitatea în mod gratuit. Precizările Președinției R. Moldova # Ziar.md
Emisarii speciali nu fac parte din cabinetul președintelui R. Moldova și lucrează gratuit. Respectiv, Nicu Popescu și Dorin Recean nu vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată în această funcție. Purtătorul de cuvâ
