VIDEO/ Mii de tone de mărar de import - reținute și distruse. Lotul conținea o cantitate mare de pesticide
Ziar.md, 12 decembrie 2025 10:00
Un lot de 7.500 de kilograme de mărar proaspăt, provenit din import, a fost reținut și apoi nimic. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 5 minute
10:20
Peste 600.000 de gospodării vor primi compensații la energie. Plățile pentru luna noiembrie încep astăzi - află ce sumă vei primi # Ziar.md
Cetățenii care au solicitat compensații la energie pentru luna noiembrie au aflat, în sfârșit, cuantumul ajutorului pe care îl vor primi. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că banii vor
Acum 15 minute
10:10
Directorul ANRE: Producătorii din R. Moldova vor putea vinde energia regenerabilă pe bursă # Ziar.md
Pentru prima dată, producătorii de energie electrică din Republica Moldova pot vinde rapid energia direct pe piață, pe oră sau pe zi, către furnizorii interesați. Dacă până acum aceștia erau nevoiți
Acum 30 minute
10:00
VIDEO/ Mii de tone de mărar de import - reținute și distruse. Lotul conținea o cantitate mare de pesticide # Ziar.md
Un lot de 7.500 de kilograme de mărar proaspăt, provenit din import, a fost reținut și apoi nimic. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de
Acum o oră
09:50
Comercianții de articole pirotehnice din capitală, în vizorul polițiștilor. În 24 de ore au fost întocmite 26 de procese-verbale # Ziar.md
Polițiștii din capitală au intensificat controalele privind comercializarea articolelor pirotehnice. Acțiunile se desfășoară în magazine, piețe și alte spații comerciale. Potrivit Poliției R. Moldova, doar pe parcursul zilei de 11 decembrie
Acum 4 ore
08:20
Ministrul Apărării neagă informațiile privind mobilizarea în Transnistria: „Este o exagerare. Monitorizăm permanent situația” # Ziar.md
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, respinge afirmațiile apărute în spațiul public potrivit cărora Federația Rusă ar intensifica măsurile de mobilizare în regiunea transnistreană, ar chema rezerviști ș
07:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat cursul oficial al principalelor monede pentru ziua de vineri, 12 noiembrie 2025. Potrivit valorilor afișate, leul moldovenesc pierde teren în fața valutei europene, dar se apreciază în raport cu dolarul american. Conform datelor
07:30
Meteorologii anunță ploi slabe și vânt moderat. Temperaturile rămân ridicate pentru mijloc de decembrie # Ziar.md
Pentru ziua de vineri, 12 decembrie, meteorologii prognozează ploi slabe în majoritatea regiunilor țării, însoțite de vânt moderat spre puternic și o umiditate ridicată. Cu toate acestea, valorile termice se mențin peste media climatică a perioadei,
Acum 24 ore
18:20
Energie electrică de avarie „timp de două ore” pentru Republica Moldova: precizările ministrului Energiei, Dorin Junghietu # Ziar.md
Moldelectrica a solicitat și miercuri, 10 decembrie, energie electrică de avarie. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că eforturile consumatorilor de a raționaliza consumul de energie electrică a fost vizibil. R. Moldova a avut nevoie de această energie doar pentru dou&
18:10
Premieră pentru R. Moldova! Boxerul Alexandru Paraschiv a fost medaliat la Campionatul Mondial pentru seniori # Ziar.md
Boxerul Alexandru Paraschiv a scris istorie pentru R. Moldova. Sportivul nostru a cucerit bronzul la Campionatul Mondial rezervat seniorilor, aceasta fiind prima medalie obținută de țara noastră la o competiție de box de asemenea nivel. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a
17:50
Peste 20 de directori și profesori, sancționați după ce elevii au copiat la examenele de gimnaziu # Ziar.md
Peste 20 de directori și profesori au fost sancționați pentru fraudă în sesiunea de examene de gimnaziu din anul 2025. Mai exact, comisiile școlare din 18 instituții de învățământ au admis copierea î
17:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează Europa: „Suntem următoarea țintă a Rusiei” # Ziar.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, 11 decembrie 2025, la Berlin, că Rusia reprezintă un risc concret pentru statele membre ale Alianței și că este necesară o pregătire mai bună a apărării.
17:20
Perioada de depunere a dosarelor pentru Selecția Națională Eurovision 2026 s-a încheiat. După analiza materialelor și audierea înregistrărilor expediate, producătorii muzicali ai selecției naționale au stabilit lista celor 37 de artiști
17:00
Nestlé retrage preventiv de pe piață mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluși. Autoritățile le cere părinților să returneze produsele # Ziar.md
Nestlé a anunțat retragerea voluntară a unor loturi de formule de lapte praf pentru bebeluși, după ce pe o linie de producție din fabrica de origine a fost identificată bacteria Bacillus cereus. Informația a fost confirmată de
16:50
Emisarii speciali își desfășoară activitatea în mod gratuit. Precizările Președinției R. Moldova # Ziar.md
Emisarii speciali nu fac parte din cabinetul președintelui R. Moldova și lucrează gratuit. Respectiv, Nicu Popescu și Dorin Recean nu vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată în această funcție. Purtătorul de cuvâ
16:40
Excursiile cu troleibuzul turistic își schimbă temporar punctul de pornire sâmbătă, din cauza Maratonului de Crăciun # Ziar.md
Excursiile tematice cu troleibuzul turistic din cadrul proiectului „Cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun” vor porni sâmbătă, 13 decembrie, din fața Primăriei Chișinău. Decizia a fost
15:50
Organizațiile de mediu cer oprirea plantării masive de salcâm - Petiție înaintată primelor persoane în stat # Ziar.md
Mai multe organizații de mediu din Moldova cer autorităților să pună capăt plantărilor masive de salcâm și să revină la împădurirea cu specii autohtone. Petiția, semnată de exper&
15:30
Buteliile de gaz – un pericol prezent în multe gospodării din R. Moldova. Cum le folosim fără a ne pune viața în pericol # Ziar.md
Circa 43,8% dintre gospodăriile din R. Moldova pregătesc mâncarea la aragaze conectate la butelii de gaz, aceasta fiind singura soluție în lipsa unei rețele de gazificare. Deși este accesibilă, butelia poate deveni un pericol real.
15:20
Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, a demisionat joi, în urma protestelor de stradă care au durat mai multe săptămâni și care au vizat politicile economice ale guvernului și incapacitatea percepută de a combate corupția, transmite Reuters. Demisia a
15:00
Ministerul Agriculturii lansează un sondaj public pentru identificarea nevoilor sectorului agroalimentar # Ziar.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) colectează opiniile cetățenilor privind prioritățile sectorului agroalimentar și rural din Republica Moldova. Datele adunate vor sta la baza elaborării Programului Strategic al Politicii Agricole pentru anii 2026-2030, document care va ghida sprijinul financiar
14:20
Banca Națională a Moldovei a anunțat că menține rata de bază la 5% și reduce ușor dobânzile pentru operațiunile pe termen scurt. Această decizie înseamnă că dobânzile la
14:00
FOTO/ Tinerii soldați, încorporați recent în Armata Națională, au depus jurământul militar # Ziar.md
Tinerii militari, încorporați recent în Armata Națională, au depus astăzi jurământul. Ceremonia s-a desfășurat în Garnizoana Chișinău, informează Ministerul Apărării. Comandantul Armatei Naț
13:50
Atenție la termene. Taxele și contribuțiile sociale trebuie achitate înainte de 30 decembrie # Ziar.md
Serviciul Fiscal de Stat anunță că 30 decembrie 2025 este ultima zi în care pot fi făcute plăți către buget în acest an. Deși 31 decembrie va fi zi lucrătoare, nu se vor procesa
13:20
Reintegrarea R. Moldova și integrarea europeană: Autoritățile vor încerca să decupleze cele două procese # Ziar.md
Chișinăul va încerca să decupleze procesul de reintegrare al regiunii transnistrene de cel de integrare europeană a R. Moldova. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a anunțat acest lucru astăzi, 11 decembrie, în cadrul unei conferințe na&
13:10
VIDEO/ Escrocherii pe WhatsApp operate din penitenciar - un grup de nouă persoane, destructurat # Ziar.md
Poliția din Chișinău a destructurat un grup format din nouă deținuți, cu vârste între 23 și 35 de ani, suspectați că ar fi comis mai multe escrocherii prin aplicații de
13:00
Veste bună pentru pacienții din Ialoveni și Ceadâr-Lunga: laboratoarele centrelor de sănătate au fost modernizate # Ziar.md
Laboratoarele centrelor de sănătate din orașele Ialoveni și Ceadâr-Lunga au fost dotate cu echipamente performante. Investițiile se ridică la peste 600 de mii de lei, informează Compania Națională de Asigurări în
12:30
Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime la carburanți pentru ziua de mâine, 12 decembrie 2025. Astfel, benzina și motorina înregistrează ușoare scăderi la pompă
12:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță nimicirea a 10.720 de kilograme de margarină. Lotul neconform a fost plasat sub reținere oficială și ulterior supus prelucrării la o fabrică de procesare a uleiurilor
12:10
Condiții mai bune pentru elevii din Corjova: cinci săli de clasă au fost dotate cu mobilier la standarde europene # Ziar.md
Condiții mai bune de învățare pentru elevii de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din satul Corjova, raionul Dubăsari. Cinci săli de clasă din această instituție au fost dotate cu mobilier la standarde europene,
12:00
Noapte tragică în raionul Telenești. Un șofer fără permis și în stare de ebrietate a tamponat mortal un pieton # Ziar.md
Un bărbat a fost tamponat mortal în raionul Telenești. Tragedia s-a produs în această noaptea, în apropiere de satul Ratuș. Accidentul ar fi fost cauzat de un șofer care a urcat la volan în stare de ebrietate alcoolică
12:00
Pompierii, blocați de mașinile parcate în timpul intervenției de pe bd. Renașterii. Poliția a facilitat accesul # Ziar.md
Pe parcursul intervenției la incendiul izbucnit pe acoperișul unui bloc cu 15 etaje de pe bulevardul Renașterii Naționale din Chișinău, pompierii s-au confruntat cu un obstacol. IGSU anunță că mai multe autoturisme parcate neregulamentar au
11:40
Anul de studii 2025-2026 a înregistrat o creștere a interesului pentru învățământul profesional tehnic. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică, în școlile profesionale, colegiile și centrele de excelență din ț
11:40
ONU va sprijini R. Moldova în elaborarea unui nou profil de țară pentru dezvoltarea urbană și locuințe accesibile # Ziar.md
Republica Moldova va avea un nou profil de țară în domeniile locuirii, dezvoltării urbane și administrării terenurilor. Guvernul a anunțat că a transmis oficial către Comisia Economică a ONU pentru Europa (UNECE) solicitarea de a ini&
11:20
Schema de contrabandă cu vin moldovenesc de 3,6 milioane de lei: zeci de mii de sticle cu etichete false au fost exportate în SUA # Ziar.md
Patru companii din R. Moldova și șase angajați ai acestora vor ajunge în fața instanței de judecată pentru că ar fi pus pe roate o schemă de contrabandă cu vinuri spre Statele Unite ale Americii (SUA) î
11:20
Un bărbat din Chișinău, condamnat la 10 ani de închisoare după ce a înjunghiat un trecător lângă stadionul „Zimbru” # Ziar.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat la 10 ani de închisoare un bărbat acuzat de tentativă de omor, după ce acesta a atacat cu un cuțit un trecător în urma unui conflict izbucnit î
10:40
Sâmbătă, traficul va fi restricționat pe bd. Ștefan cel Mare din cauza Maratonului de Crăciun 2025 # Ziar.md
Traficul rutier în centrul Chișinăului va fi restricționat sâmbătă, 13 decembrie, pentru desfășurarea Maratonului de Crăciun. Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt va fi închis circulației
10:40
În curând intră în vigoare noua lege a cetățeniei R. Moldova. Anunț important de la ambasada țării noastre la Kiev # Ziar.md
Începând cu data de 23 decembrie curent, secția consulară a ambasadei R. Moldova în Ucraina va sista recepționarea cererilor aferente cetățeniei. Măsura se va aplica o perioadă nedeterminată, în contextul în care
Ieri
10:20
Premieră pentru Republica Moldova: Energocom a făcut prima achiziție pe platforma „Piața pentru Ziua Următoare” # Ziar.md
R. Moldova face un pas important spre modernizarea pieței energetice. Prima tranzacție cu energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) a avut loc ieri, pe platforma Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), informează Energocom.
10:20
Ministerul Educației ia în calcul renunțarea la teza de licență? Se analizează noi formate de evaluare în contextul utilizării IA # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării analizează posibilitatea de a schimba modul în care sunt evaluați studenții la final de ciclul universitar, inclusiv opțiunea de a exclude teza de licență din examenul final. Ideea este discutată
10:10
Kievul a înaintat ieri administrației prezidențiale americane răspunsul la cel mai recent proiect al planului de pace pentru încheierea războiului cu Rusia. Acest lucru a fost raportat de jurnalistul Axios, Barak Ravid, informația fiind ulterior confirmată pentru
10:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va merge vineri, 12 decembrie, într-o vizită oficială în Republica Cipru. Statul insular se pregătește să preia, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a
09:50
VIDEO/ Acoperișul unui bloc cu 15 etaje din Chișinău a luat foc. Două persoane au fost evacuate # Ziar.md
Acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje de pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din Chișinău a luat foc în dimineața zilei de 11 decembrie 2025. Apelul la 112 a fost făcut la ora 08:
09:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va merge vineri, 12 decembrie, într-o vizită oficială în Republica Cipru. Statul insular se pregătește să preia, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a
09:00
VIDEO/ Protest la București după o investigație jurnalistică. Sute de oameni au cerut demisii și o justiție independentă # Ziar.md
Sute de cetățeni au ieșit miercuri seara în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii din București, după apariția documentarului Recorder despre starea sistemului judiciar din România. Mobilizarea, făcută în doar c&
08:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat cursurile oficiale pentru joi, 11 decembrie 2025, indicând o ușoară depreciere a leului moldovenesc în raport cu euro și dolarul american, după scăderile înregistrate cu o zi înainte.
07:10
Joi, 11 decembrie, în toată Republica Moldova este valabil un cod galben de ceață, emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Avertizarea este în vigoare până la ora 11:00 dimineața. Ceața va fi densă pe arii extinse,
10 decembrie 2025
18:20
La datorie 24/7: Unii inspectori de mediu vor putea interveni la orice oră, inclusiv în weekend și de sărbători # Ziar.md
În R. Moldova urmează să fie constituite trei centre cu inspectori de mediu care vor activa 24/24, inclusiv în weekend și în zilele de sărbătoare. Un centru este preconizat în partea centrală a țării, unul
17:30
Prețul lemnelor, neschimbat? Ministrul Mediului susține că stocurile sunt suficiente pentru această iarnă # Ziar.md
Prețul lemnelor nu ar urma să crească. În prezent, în stocurile întreprinderilor silvice din țară sunt peste peste 100 de mii de metri steri de lemn. Precizările au fost făcute de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. „Este
17:20
Viața în Republica Moldova devine mai scumpă: cât de mult au crescut prețurile la unele produse și servicii # Ziar.md
Prețurile medii de consum au înregistrat o creștere de 0,3% în luna noiembrie 2025, comparativ cu octombrie. Majorările au fost generate de scumpirea mărfurilor nealimentare și a serviciilor prestate populației, potrivit datelor Biroului Național
17:00
Chișinăul schimbă regulile jocului: investiții uriașe, turism exploziv și salarii în creștere – raportul BNS # Ziar.md
Capitala Republicii Moldova trece prin cea mai rapidă transformare economică din ultimii ani, iar datele oficiale o confirmă fără echivoc. Biroul Național de Statistică (BNS) a publicat un raport amplu despre „Situația social-economică a municipiului Chiș
16:30
Fostul premier Dorin Recean a fost numit în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Președinta Maia Sandu a semnat astăzi un decret în acest sens. „Emisarul special pentru dezvoltare și reziliență are misiunea
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.