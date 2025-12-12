/VIDEO/ Momente de groază în aer: Un parașutist s-a prins de aripa avionului
TV8, 12 decembrie 2025 23:00
/VIDEO/ Momente de groază în aer: Un parașutist s-a prins de aripa avionului
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
Acum 2 ore
Acum 4 ore
21:50
21:30
20:50
20:10
Acum 6 ore
19:10
18:40
18:10
Acum 8 ore
18:00
17:30
17:00
16:40
16:10
Acum 12 ore
15:50
15:40
15:40
14:40
14:10
14:10
13:40
13:10
11:50
11:20
11:20
Acum 24 ore
10:30
09:50
08:30
07:40
07:10
Ieri
23:00
22:50
22:30
22:00
21:30
21:30
21:00
20:40
20:10
18:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.