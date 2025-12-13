Tradiția rămâne tradiție: Mai multe gospodării au rămas fără porți în noaptea Sfântului Andrei - FOTO/VIDEO
ProTV.md, 13 decembrie 2025 09:20
Tradiția rămâne tradiție: Mai multe gospodării au rămas fără porți în noaptea Sfântului Andrei - FOTO/VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
09:40
În timp ce Trump presează Kievul să accepte un acord de pace, Rusia atacă simultan nouă orașe ucrainene și planifică o ofensivă majoră # ProTV.md
În timp ce Trump presează Kievul să accepte un acord de pace, Rusia atacă simultan nouă orașe ucrainene și planifică o ofensivă majoră
Acum 30 minute
09:20
Tradiția rămâne tradiție: Mai multe gospodării au rămas fără porți în noaptea Sfântului Andrei - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Tradiția rămâne tradiție: Mai multe gospodării au rămas fără porți în noaptea Sfântului Andrei - FOTO/VIDEO
Acum o oră
09:10
Tradiția rămâne tradiție: Mai multe gospodării au rămas fără porți în noaptea Sfântului Andrei - FOTO # ProTV.md
Tradiția rămâne tradiție: Mai multe gospodării au rămas fără porți în noaptea Sfântului Andrei - FOTO
Acum 2 ore
08:10
Ucraina a lovit pentru a doua oară, în decurs de o săptămână, infrastructura petrolieră rusă din Marea Caspică # ProTV.md
Ucraina a lovit pentru a doua oară, în decurs de o săptămână, infrastructura petrolieră rusă din Marea Caspică
08:00
Europenii vor „garanţii de securitate” din partea americanilor înainte de concesii teritoriale în estul Ucrainei # ProTV.md
Europenii vor „garanţii de securitate” din partea americanilor înainte de concesii teritoriale în estul Ucrainei
08:00
Cer noros și ploi slabe în nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer noros și ploi slabe în nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
23:20
Incendiu într-un magazin părăsit din Chișinău: Două echipaje de pompieri intervin pentru a stinge flăcările - VIDEO # ProTV.md
Incendiu într-un magazin părăsit din Chișinău: Două echipaje de pompieri intervin pentru a stinge flăcările - VIDEO
23:00
Proiectul bugetului pentru 2026 aprobat în prima lectură: Majorarea salariului minim și a pensiilor, investiții record în infrastructură și un deficit de 20,9 miliarde de lei # ProTV.md
Proiectul bugetului pentru 2026 aprobat în prima lectură: Majorarea salariului minim și a pensiilor, investiții record în infrastructură și un deficit de 20,9 miliarde de lei
22:50
Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul bugetului de stat pentru 2026: Majorarea salariilor și investiții în infrastructură pe fondul unui deficit estimat de 20,9 miliarde de lei # ProTV.md
Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul bugetului de stat pentru 2026: Majorarea salariilor și investiții în infrastructură pe fondul unui deficit estimat de 20,9 miliarde de lei
22:40
Pas major făcut de UE pentru finanțarea Ucrainei. Anunțul imediat al lui Viktor Orban
22:10
Fundașul Porto, Francisco Moura, greșește decisiv în Europa League, marcând un autogol caraghios în fața nimănui - VIDEO # ProTV.md
Fundașul Porto, Francisco Moura, greșește decisiv în Europa League, marcând un autogol caraghios în fața nimănui - VIDEO
22:10
Clasament neschimbat în Liga Europei: Lyon, Midtjylland și Aston Villa rămân în frunte, toate cu victorii în ultima etapă - VIDEO # ProTV.md
Clasament neschimbat în Liga Europei: Lyon, Midtjylland și Aston Villa rămân în frunte, toate cu victorii în ultima etapă - VIDEO
22:10
FCSB scrie istorie în Liga Europei: Victorie spectaculoasă 4-3 cu Feyenoord, în ultima secundă a meciului - VIDEO # ProTV.md
FCSB scrie istorie în Liga Europei: Victorie spectaculoasă 4-3 cu Feyenoord, în ultima secundă a meciului - VIDEO
22:10
Un tânăr fotbalist moldovean, Alexandru Grigorii, face senzație sub privirile lui Lionel Messi la Cupa superstarului argentinian - VIDEO # ProTV.md
Un tânăr fotbalist moldovean, Alexandru Grigorii, face senzație sub privirile lui Lionel Messi la Cupa superstarului argentinian - VIDEO
22:00
Caz incredibil în Finlanda. Stadionul unui club de tradiție a fost incendiat și a rămas fără o tribună, la aproximativ o lună după ce echipa a retrogradat în liga a doua - VIDEO # ProTV.md
Caz incredibil în Finlanda. Stadionul unui club de tradiție a fost incendiat și a rămas fără o tribună, la aproximativ o lună după ce echipa a retrogradat în liga a doua - VIDEO
22:00
Înfrângere pentru Universitatea Craiova în Liga Conferinței: Echipa română a cedat pe final în fața celor de la Sparta Praga - VIDEO # ProTV.md
Înfrângere pentru Universitatea Craiova în Liga Conferinței: Echipa română a cedat pe final în fața celor de la Sparta Praga - VIDEO
21:50
Escrocherie imobiliară de peste două milioane de lei: Un bărbat reținut pentru înșelăciune și promisiuni false de investiții avantajoase - VIDEO # ProTV.md
Escrocherie imobiliară de peste două milioane de lei: Un bărbat reținut pentru înșelăciune și promisiuni false de investiții avantajoase - VIDEO
21:50
Atenție, șoferi! Circulația rutieră se va sista temporar în centrul Chișinăului pentru Maratonul de Crăciun - VIDEO # ProTV.md
Atenție, șoferi! Circulația rutieră se va sista temporar în centrul Chișinăului pentru Maratonul de Crăciun - VIDEO
21:40
Sezonul virozelor aduce o creștere semnificativă a cazurilor de pneumonie la copii: Spitalul de copii din Chișinău lucrează la capacitate maximă - VIDEO # ProTV.md
Sezonul virozelor aduce o creștere semnificativă a cazurilor de pneumonie la copii: Spitalul de copii din Chișinău lucrează la capacitate maximă - VIDEO
21:20
Accident tragic la Florești. Doi soți au murit, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat, la Florești - VIDEO # ProTV.md
Accident tragic la Florești. Doi soți au murit, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat, la Florești - VIDEO
21:10
Iulia Joja: „Cedarea Donbasului ar transforma Ucraina într-un stat nesustenabil economic”. Ce riscuri ar implica pentru Moldova și Europa - VIDEO # ProTV.md
Iulia Joja: „Cedarea Donbasului ar transforma Ucraina într-un stat nesustenabil economic”. Ce riscuri ar implica pentru Moldova și Europa - VIDEO
21:10
Sărbătorile de iarnă prind viață în Soroca: Bradul natural de Crăciun, cadouri din partea lui Moș Crăciun și colinde care au încălzit inimile localnicilor - VIDEO # ProTV.md
Sărbătorile de iarnă prind viață în Soroca: Bradul natural de Crăciun, cadouri din partea lui Moș Crăciun și colinde care au încălzit inimile localnicilor - VIDEO
20:50
Tensiuni în Ucraina și pe plan internațional: Planul de pace al SUA prevede împărțirea teritoriilor ucrainene, iar formulările vagi ale garanțiilor de securitate stârnesc îngrijorare - VIDEO # ProTV.md
Tensiuni în Ucraina și pe plan internațional: Planul de pace al SUA prevede împărțirea teritoriilor ucrainene, iar formulările vagi ale garanțiilor de securitate stârnesc îngrijorare - VIDEO
20:50
Peste 500 de judecători și procurori semnează un articol susținând „Justiție Capturată”: Proteste în București și invitație deschisă a președintelui Nicușor Dan pentru o discuție cu magistrații - VIDEO # ProTV.md
Peste 500 de judecători și procurori semnează un articol susținând „Justiție Capturată”: Proteste în București și invitație deschisă a președintelui Nicușor Dan pentru o discuție cu magistrații - VIDEO
Acum 24 ore
20:40
Tensiuni în relațiile transatlantice: Cum vede administrația Trump viitorul Uniunii Europene și care sunt planurile de reducere a implicării americane în apărarea europeană – VIDEO # ProTV.md
Tensiuni în relațiile transatlantice: Cum vede administrația Trump viitorul Uniunii Europene și care sunt planurile de reducere a implicării americane în apărarea europeană – VIDEO
20:30
Un director din China se confruntă cu propriul robot într-un meci live pentru a demonstra autenticitatea tehnologiei companiei. Robotul câștigă în fața publicului sceptic - VIDEO # ProTV.md
Un director din China se confruntă cu propriul robot într-un meci live pentru a demonstra autenticitatea tehnologiei companiei. Robotul câștigă în fața publicului sceptic - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 12.12.2025
19:10
Un nou tunel subteran secret a fost descoperit de Polonia la granița sa cu Belarus - VIDEO # ProTV.md
Un nou tunel subteran secret a fost descoperit de Polonia la granița sa cu Belarus - VIDEO
19:00
Țara care va prelua în curând președinția UE spune că va face din candidatura Republicii Moldova o prioritate # ProTV.md
Țara care va prelua în curând președinția UE spune că va face din candidatura Republicii Moldova o prioritate
18:10
Ajustări salariale în sectorul public: Angajații cu salarii sub 6.300 de lei vor beneficia de compensații suplimentare, începând din 2026 # ProTV.md
Ajustări salariale în sectorul public: Angajații cu salarii sub 6.300 de lei vor beneficia de compensații suplimentare, începând din 2026
18:00
Moldovenii din diasporă vor beneficia de facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor: Proiect de lege votat în prima lectură # ProTV.md
Moldovenii din diasporă vor beneficia de facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor: Proiect de lege votat în prima lectură
17:50
Schimbări semnificative în piața muncii din Republica Moldova: Cum evoluează salariile și care sunt sectoarele cu cele mai mici și cele mai mari venituri # ProTV.md
Schimbări semnificative în piața muncii din Republica Moldova: Cum evoluează salariile și care sunt sectoarele cu cele mai mici și cele mai mari venituri
17:30
Primul mesaj al judecătoarei care a confirmat dezvăluirile Recorder în fața șefei Curții de Apel București # ProTV.md
Primul mesaj al judecătoarei care a confirmat dezvăluirile Recorder în fața șefei Curții de Apel București
17:20
STOP CADRU: Primarul capitalei Ion Ceban a făcut un test antidrog. Ce arată rezultatul – VIDEO # ProTV.md
STOP CADRU: Primarul capitalei Ion Ceban a făcut un test antidrog. Ce arată rezultatul – VIDEO
17:20
ANRE răspunde la speculațiile privind impactul energiei electrice de avarie asupra tarifului: „Estimarea este prematură și nefundamentată” # ProTV.md
ANRE răspunde la speculațiile privind impactul energiei electrice de avarie asupra tarifului: „Estimarea este prematură și nefundamentată”
17:20
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani # ProTV.md
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani
17:20
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
17:10
Fostă avocată, acum pe banca acuzaților: S-ar putea alege cu o amendă usturătoare sau detenție pentru trafic de influență # ProTV.md
Fostă avocată, acum pe banca acuzaților: S-ar putea alege cu o amendă usturătoare sau detenție pentru trafic de influență
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 12.12.2025
17:10
Reguli mai stricte pentru achiziția și deținerea armelor: Noi măsuri pentru prevenirea incidentelor de securitate # ProTV.md
Reguli mai stricte pentru achiziția și deținerea armelor: Noi măsuri pentru prevenirea incidentelor de securitate
17:10
Republica Moldova aderă la două convenții internaționale în domeniul maritim pentru protecția mediului și siguranța pasagerilor # ProTV.md
Republica Moldova aderă la două convenții internaționale în domeniul maritim pentru protecția mediului și siguranța pasagerilor
17:00
ANRE răspunde la speculațiile privind impactul energiei electrice de avarie asupra prețurilor: „Estimarea este prematură și nefundamentată” # ProTV.md
ANRE răspunde la speculațiile privind impactul energiei electrice de avarie asupra prețurilor: „Estimarea este prematură și nefundamentată”
16:50
Parlamentul a adoptat în primă lectură măsuri legislative pentru stimularea economiei și o aplicare mai echitabilă a legislației fiscale # ProTV.md
Parlamentul a adoptat în primă lectură măsuri legislative pentru stimularea economiei și o aplicare mai echitabilă a legislației fiscale
16:30
Descinderi în lanț la Cahul: Tineri prinși cu zeci de pachețele de marijuana, încăpere secretă de consum al drogurilor și pastile Ecstasy vândute chiar într-o instituție de învățământ – VIDEO # ProTV.md
Descinderi în lanț la Cahul: Tineri prinși cu zeci de pachețele de marijuana, încăpere secretă de consum al drogurilor și pastile Ecstasy vândute chiar într-o instituție de învățământ – VIDEO
16:30
Descoperire alarmantă pe Aeroportul „Eugen Doga”: Trei arme pneumatice găsite în bagajul unui pasager din Israel - FOTO # ProTV.md
Descoperire alarmantă pe Aeroportul „Eugen Doga”: Trei arme pneumatice găsite în bagajul unui pasager din Israel - FOTO
16:20
Ședința Parlamentului din 12 decembrie. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 - pe ordinea de zi # ProTV.md
Ședința Parlamentului din 12 decembrie. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 - pe ordinea de zi
16:10
STOP CADRU: Primarul capitalei, Ion Ceban, a făcut un test antidrog. Ce arată rezultatul – VIDEO # ProTV.md
STOP CADRU: Primarul capitalei, Ion Ceban, a făcut un test antidrog. Ce arată rezultatul – VIDEO
15:50
A rămas fără mașină și permis de conducere, după ce a urcat băut la volan. Ce spun procurorii # ProTV.md
A rămas fără mașină și permis de conducere, după ce a urcat băut la volan. Ce spun procurorii
15:40
Ceartă între amici „de pahar” la Cimișlia: Un bărbat, condamnat la 11 ani de închisoare pentru tentativă de omor # ProTV.md
Ceartă între amici „de pahar” la Cimișlia: Un bărbat, condamnat la 11 ani de închisoare pentru tentativă de omor
15:00
Aproape 10 kilograme de droguri de circa 5 milioane de lei, ridicate într-un hotel din Anenii Noi. Patru persoane reținute, printre care o tânără din Rusia - VIDEO # ProTV.md
Aproape 10 kilograme de droguri de circa 5 milioane de lei, ridicate într-un hotel din Anenii Noi. Patru persoane reținute, printre care o tânără din Rusia - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.