Cheltuielile militare ale Rusiei au atins un nou record: Aproximativ 150 miliarde de dolari în 9 luni
TV8, 11 decembrie 2025 21:00
Cheltuielile militare ale Rusiei au atins un nou record: Aproximativ 150 miliarde de dolari în 9 luni
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
21:00
Acum o oră
20:40
Acum 2 ore
20:10
Acum 4 ore
18:40
18:00
18:00
17:40
Acum 6 ore
16:50
16:20
Acum 8 ore
14:50
13:40
Acum 12 ore
13:00
12:00
11:20
10:50
10:30
Acum 24 ore
08:10
07:40
07:10
10 decembrie 2025
23:40
23:30
22:30
22:00
21:40
21:40
Ieri
20:30
20:00
19:20
18:50
17:50
17:50
17:20
16:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.