Membrul Comisiei de Evaluare a Judecătorilor Scott Bales își încheie mandatul
Moldpres, 12 decembrie 2025 11:30
Mandatul membrului internațional al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, Scott Bales, se va încheia la 31 decembrie 2025, ca urmare a pensionării. Cererea privind încetarea mandatului a fost transmisă Parlamentului și urmează a fi examinată conform procedurilo...
Acum 5 minute
11:50
Reguli mai stricte pentru deținătorii de arme, după ce Parlamentul a operat astăzi modificări la Legea privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă, comunică MOLDPRES.Președintele comisiei, Lilian Carp, a subliniat importanța adoptării proiectulu...
11:50
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în lectura a doua denunțarea a trei acorduri vechi încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Proiectele de lege au fost elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, &...
11:50
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat plata compensației pentru energie, acordată sub formă de plată monetară pentru luna noiembrie 2025. Suma alocată constituie 454,4 milioane de lei. Banii vor ajunge la 605 538 gospodării eligibile, informează MOLDPR...
Acum 15 minute
11:40
Peste 100 de antreprenori din patru raioane au beneficiat de instruiri printr-un program organizat de Ministerul Finanțelor # Moldpres
Peste 100 de antreprenori începători și persoane aflate la început de drum în dezvoltarea unei afaceri au participat la instruiri desfășurate la Ialoveni în cadrul Programului pentru START UP-eri, organizat de Ministerul Finanțelor, transmite MOLDPRES...
11:40
Moldova și Macedonia de Nord consolidează cooperarea în agricultură și sectorul vitivinicol # Moldpres
Schimbul de experiență în procesul de integrare europeană, consolidarea cooperării bilaterale în domeniul agricol și dezvoltarea sectorului vitivinicol au fost subiectele principale examinate astăzi la întrevederea dintre ministra Agriculturii și Industri...
Acum 30 minute
11:30
Igor Grosu: „Situația de pe malul stâng al Nistrului este sub control. Nu există motive de îngrijorare” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că situația din regiunea transnistreană rămâne sub control, iar instituțiile de securitate monitorizează permanent evoluțiile de pe malul stâng al Nistrului. Declarațiile au fost făcute astăzi de speaker &i...
11:30
Acum o oră
11:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat nimicirea unui lot de 7,5 tone de mărar proaspăt provenit din import, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea de aproape zece ori a limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Penconazol. Lo...
11:10
Peste 30 de mii de contracte de locațiune înregistrate la Fisc de la începutul anului. Încasările la impozitul pe venit, în creștere cu 27 la sută # Moldpres
Peste 30 de mii de contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în 11 luni ale anului curent. Ca rezultat, încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în chirie imobile au crescut cu 27,3%&...
Acum 2 ore
10:50
România va sprijini Republica Moldova prin expertiză în dezvoltare regională și reducerea riscului seismic # Moldpres
Republica Moldova va beneficia de sprijinul României în domenii-cheie precum dezvoltarea regională, planificarea urbană, absorbția fondurilor europene și consolidarea clădirilor vulnerabile la risc seismic. Asistența a fost anunțată în cadrul unei î...
10:40
Peste 605 mii de gospodării vor beneficia de compensații la energie. Mai mult de jumătate vor primi compensația maximă # Moldpres
Un număr de 605 538 mii de gospodării, în care locuiesc peste 1,2 milioane de persoane, vor beneficia de compensații la energie. Mai mult de jumătate dintre acestea, sau 53 la sută, vor primi compensația maximă. Banii vor fi direcționați începând cu ziu...
10:30
Procuratura confiscă un nou automobil într-un dosar de conducere în stare avansată de ebrietate # Moldpres
Procuratura Generală anunță confiscarea unui nou automobil în cadrul unui dosar penal ce vizează conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Măsura a fost dispusă de instanța de judecată la solicitarea procurorilor, com...
10:30
VIDEO // Jurist al unei firme de transport, prins în flagrant când ar fi oferit mită unui polițist # Moldpres
Procurorii PCCOCS, în cooperare cu ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA), au reținut juristul unei companii specializate în transportul produselor alimentare, suspectat că ar fi încercat să mituiască un polițist cu 20.000 de lei...
10:30
Premierul slovac Robert Fico a transmis joi, într-un mesaj pe X, că nu va susține propunerea Comisiei Europene de a acorda Ucrainei un împrumut din activele rusești înghețate, dacă fondurile sunt destinate scopurilor de apărare, scrie RBC Ukraine, preluat ...
Acum 4 ore
09:50
Tradițiile de iarnă ale Moldovei au ajuns la Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Moldpres
Spiritul sărbătorilor de iarnă din Republica Moldova a răsunat joi în inima diplomației europene, în cadrul Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Evenimentul a adus cultura și tradițiile noastre în centrul atenției internaționa...
09:50
Fuzionarea Universității din Cahul cu UTM. Ministrul Dan Perciun: „Este important să existe deschidere pentru această opțiune” # Moldpres
Decizia de fuzionare a Universității de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) va fi luată cu sprijinul comunității academice, dar și al societății civile din această regiune. Declarația a fost făcută de ministrul Educați...
09:20
Vicepremierul Mihai Popșoi va participa la Forumul Sir Bani Yas. Ministrul are planificate întrevederi cu oficiali din EAU și state partenere # Moldpres
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, va participa, în perioada 12–14 decembrie, la Sir Bani Yas Forum 2025, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale de dialog strategic, organizat anual în Emiratele Arabe Unite. Par...
09:10
DOC // Decretul privind numirea lui Dorin Recean în funcția de emisar special a fost publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Decretul prin care fostul prim-ministru Dorin Recean este numit în funcția de emisar special al Președintelui Republicii Moldova pentru dezvoltare și reziliență a fost publicat în Monitorul Oficial, comunică MOLDPRES.Conform documentului, emisarul special va...
08:40
Dolarul american se ieftinește astăzi cu nouă bani și are o cotație oficială de 16 lei și 94 de bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, euro se scumpește. Acesta adaugă trei bani și costă 19 lei și 84 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Mold...
08:30
Casa Albă: Donald Trump este „extrem de frustrat” atât de atitudinea Rusiei, cât și de cea a Ucrainei # Moldpres
Președintele american Donald Trump este 'extrem de frustrat' atât de atitudinea Rusiei, cât și de cea a Ucrainei față de procesul de pace pe care el încearcă să-l impulsioneze, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leav...
Acum 24 ore
22:10
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatâi, a declarat că informațiile recente apărute în presa ucraineană privind o presupusă intensificare a activității Rusiei în regiunea transnistreană sunt exagerate. Oficialul a precizat că structurile statului monitor...
21:20
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatii, a subliniat necesitatea consolidării sistemului de apărare antiaeriană al Republicii Moldova, în contextul creșterii riscurilor asupra spațiului aerian al țării. Noile echipamente ne vor permite să protejăm mai bine cetățen...
20:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu cetățenii din raionul Călărași, la Casa de Cultură „Ion Ungureanu". Șeful Executivului a vorbit despre eforturile autorităților pentru dezvoltarea comunităților și prioritățile legate de i...
19:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu primarii din raionul Călărași: „Modernizarea locală poate continua într-un ritm și mai accelerat” # Moldpres
Proiectele realizate, cele care sunt în proces de implementare și prioritățile pentru anul viitor au fost principalele subiecte abordate de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu reprezentanții administrației publice locale și ai serviciilor desconcen...
19:00
Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, poliția capitalei avertizează asupra riscurilor generate de utilizarea și comercializarea neautorizată a articolelor pirotehnice. Pentru prevenirea incidentelor și protejarea siguranței cetățenilor, inspectorii au intensifica...
18:00
Interes în creștere pentru obligațiunile de stat. 51,5 milioane lei atrase doar în decembrie # Moldpres
Platforma guvernamentală eVMS.md a înregistrat un nou val de interes din partea populației, atrăgând investiții în valoare totală de 51,5 milioane de lei în cadrul subscrierii desfășurate între 1 și 10 decembrie 2025. În această perioa...
17:50
Fraude la examenele de absolvire a gimnaziului. 22 de cadre didactice sancționate după ce au permis copierea # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au depistat mai multe cazuri de fraudare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului din sesiunea 2025. Anchetele au dus la sancționarea a 22 de cadre didactice, pri...
17:30
Acțiunile pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, au fost discutate în cadrul reuniunii Comitetului de coordonare dintre Biroul pentru Integrare Europeană și Departamentul de Politici și Integrare Europeană din cadrul Cancelariei Prim-ministrului ...
16:50
Proiecte guvernamentale în satul Sipoteni: Investiții în infrastructura locală și servicii publice # Moldpres
Aflat în vizită de lucru în raionul Călărași, Premierul Alexandru Munteanu a mers la Sipoteni - una dintre cele mai mari și active comune din Republica Moldova. „În ultimii patru ani, în localitate au fost realizate numeroase proie...
16:50
VIDEO // Modernizarea Teatrului de Operă și Balet „Maria Bieșu”, prioritate pe agenda Ministerului Culturii # Moldpres
Situația actuală a Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” (TNOB) a fost analizată în cadrul unei întrevederi pe care ministrul Culturii, Cristian Jardan, a avut-o cu artiștii și conducerea instituției. Unul dintre principalele su...
16:40
16:40
Alexandru Paraschiv a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de box rezervat seniorilor # Moldpres
Boxerul Alexandru Paraschiv a obținut o performanță istorică pentru Republica Moldova, cucerind medalia de bronz la Campionatul Mondial de box rezervat seniorilor - prima distincție mondială pentru țara noastră în această categorie, relatează MOLDPRES.În...
16:40
16:30
O comisie ad-hoc va examina faptele ce pot constitui abateri disciplinare, pretins a fi comise de Procurorul General interimar Dumitru Robu, ca urmare a unei sesizări depuse pe 4 decembrie 2025, comunică MOLDPRES.Potrivit CSP, trei membri ai Consiliului de Etică și S...
16:30
Reviriment industrial în Republica Moldova: producția, în creștere pe fondul investițiilor # Moldpres
Producția industrială din Republica Moldova a crescut cu 3% în primele nouă luni ale anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). Autoritățile afirmă că această evoluție ...
16:20
Guvernul bulgar condus de Rosen Jeleazkov și-a anunțat joi demisia, în cadrul unei conferințe de presă de urgență organizate în Parlament, la care au participat și oficiali de rang înalt ai celor trei partide din coaliția guvernamentală: GERB-UDF, &bdqu...
16:20
Nestlé SRL anunță inițierea unei proceduri de rechemare voluntară din comerţ pentru o serie limitată de produse din gamele NAN 1 Optipro și Nestogen 1, ca măsură de precauție, în urma detectării bacteriei Bacillus cereus pe o linie de producție din fabric...
16:10
O nouă companie intră pe piața Republicii Moldova cu investiții în energie regenerabilă și soluții digitale avansate # Moldpres
Westing Management Solutions, companie cu capital mixt din Ungaria, Republica Moldova și Ucraina, parte a grupului internațional Westing Management, a anunțat lansarea operațiunilor sale în Republica Moldova, cu o investiție inițială de 130.000 de euro destinată org...
16:00
Un număr de 34 de piese au fost selectate pentru etapa audiţiilor live din cadrul Selecţiei Naţionale Eurovision Song Contest 2026, după ce s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor pentru preselecția națională. Compania „Teleradio-Moldova” a recepț...
16:00
Armata Națională și-a prezentat prioritățile strategice la reuniunea anuală a corpului diplomatic și militar acreditat în R. Moldova # Moldpres
Reprezentanții corpului diplomatic și militar acreditați în Republica Moldova, conducerea Ministerului Apărării și Marelui Stat Major al Armatei Naționale, au participat astăzi la reuniunea anuală, organizată la Agenția pentru Știință și Memorie Militar...
15:30
„Prețul Zâmbetului”, noua carte semnată de Ionela Hadârcă, a fost lansată la Cărturești, aducând în centrul atenției tema forței feminine și a rezilienței în fața dificultăților de zi cu zi. Volumul abordează un subiect extr...
15:30
Consiliul Superior al Procurorilor /CSP/ va avea un nou regulament de activitate. Documentul care este structurat pe 11 capitole a fost aprobat în ședința de astăzi, comunică MOLDPRES.Documentul a fost prezentat de membra CSP, Aliona Nesterov, care a menționat că ...
14:10
VIDEO // Drepturile omului în regiunea transnistreană, între provocări, răspunsuri și perspective europene. Valeriu Chiveri: „Vom promova o abordare proactivă în acest sens” # Moldpres
Conferința Națională dedicată situației drepturilor omului în regiunea transnistreană a reunit astăzi, la Chişinău, reprezentanți ai instituțiilor și autorităților naționale, organizațiilor internaționale și ai corpului diplomatic, membri ai organizațiilo...
14:10
Peste 500 de declarații de tranzit comun, înregistrate în NCTS: proceduri simplificate și economisire de timp și resurse # Moldpres
Peste 500 de declarații de tranzit comun au fost depuse prin intermediul noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), de la lansarea acestuia, pe 1 noiembrie curent și până în prezent. Datele au fost prezentate astăzi de Serviciul Vamal în cadrul evenimentu...
14:10
Rata de bază la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt a fost redusă de la 6,00%, la 5,00%. Decizia a fost luată astăzi de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), transmite MOLDPRES.Prin aceeași decizie, rata la creditele overn...
13:50
Candidat retras în etapa audierilor. Judecătorul Roman Pascari renunță la cursa pentru Curtea de Apel # Moldpres
Judecătorul Roman Pascari, magistrat la Judecătoria Chișinău și transferat temporar la Curtea de Apel Centru, și-a retras candidatura din concursul pentru ocuparea unui post permanent în această instanță. Cererea de retragere a fost înaintată Comisiei de Eva...
13:30
Prețuri mai mici și servicii mai calitative: Constantin Borosan explică beneficiile lansării bursei de energie electrică # Moldpres
Funcționarea bursei de energie electrică, care permite efectuarea tranzacțiilor la fiecare oră, înseamnă o concurență între participanți, iar concurența conduce la îmbunătățirea calității serviciilor și reducerea prețului. De această părere est...
13:20
DOC // Publicat în Monitorul Oficial: R. Moldova se aliniază măsurilor restrictive impuse de Marea Britanie infrastructurii ruse de criminalitate cibernetică # Moldpres
Republica Moldova se aliniază la unele măsuri restrictive internaționale impuse de Marea Britanie infrastructurii ruse de criminalitate cibernetică. O decizie în acest sens, aprobată de Consiliul interinstituțional de supervizare, a fost publicată astăzi în Mo...
13:10
În anul 2025, Administrația Națională a Drumurilor (AND) a continuat implementarea proiectelor de infrastructură rutieră finanțate din surse externe, raportând progrese semnificative în modernizarea rețelei naționale. În prezent, sunt în exec...
12:50
VIDEO// Escrocherii pe rețele sociale coordonate din penitenciar. Nouă deținuți, cercetați penal # Moldpres
Poliția capitalei anunță că a destructurat activitatea unui grup criminal format din nouă deținuți, cu vârste între 23 și 35 de ani, bănuiți de implicare în cel puțin patru cazuri de escrocherie comise prin intermediul aplicațiilor de telecomunicați...
