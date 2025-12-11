Ministrul Apărării: „Moldova trebuie să-și întărească apărarea antiaeriană”
Moldpres, 11 decembrie 2025 21:20
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatii, a subliniat necesitatea consolidării sistemului de apărare antiaeriană al Republicii Moldova, în contextul creșterii riscurilor asupra spațiului aerian al țării. Noile echipamente ne vor permite să protejăm mai bine cetățen...
Acum 30 minute
21:20
Acum 2 ore
20:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu cetățenii din raionul Călărași, la Casa de Cultură „Ion Ungureanu". Șeful Executivului a vorbit despre eforturile autorităților pentru dezvoltarea comunităților și prioritățile legate de i...
19:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu primarii din raionul Călărași: „Modernizarea locală poate continua într-un ritm și mai accelerat” # Moldpres
Proiectele realizate, cele care sunt în proces de implementare și prioritățile pentru anul viitor au fost principalele subiecte abordate de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu reprezentanții administrației publice locale și ai serviciilor desconcen...
Acum 4 ore
19:00
Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, poliția capitalei avertizează asupra riscurilor generate de utilizarea și comercializarea neautorizată a articolelor pirotehnice. Pentru prevenirea incidentelor și protejarea siguranței cetățenilor, inspectorii au intensifica...
18:00
Interes în creștere pentru obligațiunile de stat. 51,5 milioane lei atrase doar în decembrie # Moldpres
Platforma guvernamentală eVMS.md a înregistrat un nou val de interes din partea populației, atrăgând investiții în valoare totală de 51,5 milioane de lei în cadrul subscrierii desfășurate între 1 și 10 decembrie 2025. În această perioa...
17:50
Fraude la examenele de absolvire a gimnaziului. 22 de cadre didactice sancționate după ce au permis copierea # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au depistat mai multe cazuri de fraudare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului din sesiunea 2025. Anchetele au dus la sancționarea a 22 de cadre didactice, pri...
Acum 6 ore
17:30
Acțiunile pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, au fost discutate în cadrul reuniunii Comitetului de coordonare dintre Biroul pentru Integrare Europeană și Departamentul de Politici și Integrare Europeană din cadrul Cancelariei Prim-ministrului ...
16:50
Proiecte guvernamentale în satul Sipoteni: Investiții în infrastructura locală și servicii publice # Moldpres
Aflat în vizită de lucru în raionul Călărași, Premierul Alexandru Munteanu a mers la Sipoteni - una dintre cele mai mari și active comune din Republica Moldova. „În ultimii patru ani, în localitate au fost realizate numeroase proie...
16:50
VIDEO // Modernizarea Teatrului de Operă și Balet „Maria Bieșu”, prioritate pe agenda Ministerului Culturii # Moldpres
Situația actuală a Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” (TNOB) a fost analizată în cadrul unei întrevederi pe care ministrul Culturii, Cristian Jardan, a avut-o cu artiștii și conducerea instituției. Unul dintre principalele su...
16:40
16:40
Alexandru Paraschiv a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de box rezervat seniorilor # Moldpres
Boxerul Alexandru Paraschiv a obținut o performanță istorică pentru Republica Moldova, cucerind medalia de bronz la Campionatul Mondial de box rezervat seniorilor - prima distincție mondială pentru țara noastră în această categorie, relatează MOLDPRES.În...
16:40
16:30
O comisie ad-hoc va examina faptele ce pot constitui abateri disciplinare, pretins a fi comise de Procurorul General interimar Dumitru Robu, ca urmare a unei sesizări depuse pe 4 decembrie 2025, comunică MOLDPRES.Potrivit CSP, trei membri ai Consiliului de Etică și S...
16:30
Reviriment industrial în Republica Moldova: producția, în creștere pe fondul investițiilor # Moldpres
Producția industrială din Republica Moldova a crescut cu 3% în primele nouă luni ale anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). Autoritățile afirmă că această evoluție ...
16:20
Guvernul bulgar condus de Rosen Jeleazkov și-a anunțat joi demisia, în cadrul unei conferințe de presă de urgență organizate în Parlament, la care au participat și oficiali de rang înalt ai celor trei partide din coaliția guvernamentală: GERB-UDF, &bdqu...
16:20
Nestlé SRL anunță inițierea unei proceduri de rechemare voluntară din comerţ pentru o serie limitată de produse din gamele NAN 1 Optipro și Nestogen 1, ca măsură de precauție, în urma detectării bacteriei Bacillus cereus pe o linie de producție din fabric...
16:10
O nouă companie intră pe piața Republicii Moldova cu investiții în energie regenerabilă și soluții digitale avansate # Moldpres
Westing Management Solutions, companie cu capital mixt din Ungaria, Republica Moldova și Ucraina, parte a grupului internațional Westing Management, a anunțat lansarea operațiunilor sale în Republica Moldova, cu o investiție inițială de 130.000 de euro destinată org...
16:00
Un număr de 34 de piese au fost selectate pentru etapa audiţiilor live din cadrul Selecţiei Naţionale Eurovision Song Contest 2026, după ce s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor pentru preselecția națională. Compania „Teleradio-Moldova” a recepț...
16:00
Armata Națională și-a prezentat prioritățile strategice la reuniunea anuală a corpului diplomatic și militar acreditat în R. Moldova # Moldpres
Reprezentanții corpului diplomatic și militar acreditați în Republica Moldova, conducerea Ministerului Apărării și Marelui Stat Major al Armatei Naționale, au participat astăzi la reuniunea anuală, organizată la Agenția pentru Știință și Memorie Militar...
Acum 8 ore
15:30
„Prețul Zâmbetului”, noua carte semnată de Ionela Hadârcă, a fost lansată la Cărturești, aducând în centrul atenției tema forței feminine și a rezilienței în fața dificultăților de zi cu zi. Volumul abordează un subiect extr...
15:30
Consiliul Superior al Procurorilor /CSP/ va avea un nou regulament de activitate. Documentul care este structurat pe 11 capitole a fost aprobat în ședința de astăzi, comunică MOLDPRES.Documentul a fost prezentat de membra CSP, Aliona Nesterov, care a menționat că ...
14:10
VIDEO // Drepturile omului în regiunea transnistreană, între provocări, răspunsuri și perspective europene. Valeriu Chiveri: „Vom promova o abordare proactivă în acest sens” # Moldpres
Conferința Națională dedicată situației drepturilor omului în regiunea transnistreană a reunit astăzi, la Chişinău, reprezentanți ai instituțiilor și autorităților naționale, organizațiilor internaționale și ai corpului diplomatic, membri ai organizațiilo...
14:10
Peste 500 de declarații de tranzit comun, înregistrate în NCTS: proceduri simplificate și economisire de timp și resurse # Moldpres
Peste 500 de declarații de tranzit comun au fost depuse prin intermediul noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), de la lansarea acestuia, pe 1 noiembrie curent și până în prezent. Datele au fost prezentate astăzi de Serviciul Vamal în cadrul evenimentu...
14:10
Rata de bază la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt a fost redusă de la 6,00%, la 5,00%. Decizia a fost luată astăzi de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), transmite MOLDPRES.Prin aceeași decizie, rata la creditele overn...
13:50
Candidat retras în etapa audierilor. Judecătorul Roman Pascari renunță la cursa pentru Curtea de Apel # Moldpres
Judecătorul Roman Pascari, magistrat la Judecătoria Chișinău și transferat temporar la Curtea de Apel Centru, și-a retras candidatura din concursul pentru ocuparea unui post permanent în această instanță. Cererea de retragere a fost înaintată Comisiei de Eva...
Acum 12 ore
13:30
Prețuri mai mici și servicii mai calitative: Constantin Borosan explică beneficiile lansării bursei de energie electrică # Moldpres
Funcționarea bursei de energie electrică, care permite efectuarea tranzacțiilor la fiecare oră, înseamnă o concurență între participanți, iar concurența conduce la îmbunătățirea calității serviciilor și reducerea prețului. De această părere est...
13:20
DOC // Publicat în Monitorul Oficial: R. Moldova se aliniază măsurilor restrictive impuse de Marea Britanie infrastructurii ruse de criminalitate cibernetică # Moldpres
Republica Moldova se aliniază la unele măsuri restrictive internaționale impuse de Marea Britanie infrastructurii ruse de criminalitate cibernetică. O decizie în acest sens, aprobată de Consiliul interinstituțional de supervizare, a fost publicată astăzi în Mo...
13:10
În anul 2025, Administrația Națională a Drumurilor (AND) a continuat implementarea proiectelor de infrastructură rutieră finanțate din surse externe, raportând progrese semnificative în modernizarea rețelei naționale. În prezent, sunt în exec...
12:50
VIDEO// Escrocherii pe rețele sociale coordonate din penitenciar. Nouă deținuți, cercetați penal # Moldpres
Poliția capitalei anunță că a destructurat activitatea unui grup criminal format din nouă deținuți, cu vârste între 23 și 35 de ani, bănuiți de implicare în cel puțin patru cazuri de escrocherie comise prin intermediul aplicațiilor de telecomunicați...
12:20
Laboratoarele centrelor de sănătate din Ialoveni și Ceadâr-Lunga au fost dotate cu echipamente performante, în urma unor investiții care depășesc 600.000 de lei. Modernizările au fost realizate prin proiecte finanțate din Fondul de dezvoltare și modernizare a...
12:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat distrugerea unui lot de margarină de masă destinat preparării torturilor, în cantitate de 10.720 kg, după ce analizele au arătat depășirea semnificativă a nivelurilor maxime admise pentru contamina...
11:40
Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană – subiect de discuție în cadrul unei conferințe naționale # Moldpres
Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a participat astăzi la conferința națională „Drepturile omului în regiunea transnistreană: provocări, răspunsuri, perspective de reintegrare și parcursul european”, organizată de Asociația Promo-LEX....
11:40
Comunitățile rurale devin mai pregătite pentru fenomene extreme prin crearea de noi grupuri locale # Moldpres
Membrii Comitetului sub-bazinului hidrografic Ialpug au decis, în cadrul ședinței anuale desfășurate la Comrat, constituirea unui Grup de inițiativă locală dedicat prevenirii și gestionării riscurilor climatice. Această structură participativă va implica activ l...
11:20
VIDEO // Eugen Osmochescu: „Discuțiile legate de schimbarea proprietarului Portului Giurgiulești se referă exclusiv la Portul Internațional Liber Giurgiulești, nu și la portul de stat” # Moldpres
Discuțiile legate de schimbarea proprietarului Portului Giurgiulești se referă exclusiv la Portul Internațional Liber Giurgiulești, nu și la Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești, care este în proprietatea statului și pe care statul nu intenționează să-l &...
11:20
Republica Moldova solicită ONU elaborarea unui nou profil de țară în domeniul locuințelor, administrării terenurilor și dezvoltării urbane # Moldpres
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) au anunțat astăzi că, la 1 octombrie 2025, Guvernul Republicii Moldova a transmis oficial către secretariatul Comisiei Economice a ONU pentru Europa (UNECE) sol...
11:20
Sancțiuni de peste 630 de mii de lei aplicate de Fisc pentru activități ilicite de întreprinzător # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat, în luna noiembrie, amenzi în valoare totală de 634 de mii de lei, după ce a depistat nereguli în 369 de cazuri privind desfășurarea activității ilicite de întreprinzător, transmite MOLDPRES.Potrivit SFS,...
10:50
Consolidarea securității alimentare în regiune: România, Ucraina și Republica Moldova își unesc eforturile într-o nouă etapă de cooperare # Moldpres
Delegația Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), condusă de directorul general Radu Musteața, a participat în perioada 8–10 decembrie 2025 la reuniunea trilaterală România – Ucraina – Republica Moldova, organizată de Autorita...
10:50
Dronele Serviciului de Securitate ale Ucrainei (SBU) au lovit o platformă petrolieră aparținând companiei ruse „Lukoil-Niznevolzhskneft” în Marea Caspică, informează surse UNIAN din cadrul serviciilor speciale. Potrivit informațiilor, cel puțin patr...
10:30
Progresele ANSA în modernizarea controlului în domeniul alimentar, evaluate de Banca Mondială # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a găzduit ieri reprezentanți ai Băncii Mondiale, care au evaluat progresele realizate prin asistența financiară și tehnică oferită în cadrul Proiectului „Competitivitatea pentru Întreprinderile Mi...
10:20
Un bărbat a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis, pentru comiterea infracțiunii de tentativă de omor. Inculpatul nu și-a recunoscut vina, transmite MOLDPRESPotrivit Procuraturii Generale, în noaptea ...
10:10
10:10
Presa internațională a făcut publică ultima versiune a planului de pace propus de Trump pentru Ucraina # Moldpres
Presa internațională a făcut publică cea mai recentă versiune a planului de pace propus de președintele Donald Trump, transmis autorităților de la Kiev. Documentul cuprinde patru componente principale: un acord în 20 de puncte între Ucraina, Rusia, SUA și Eur...
09:50
DOC // Republica Moldova se aliniază la măsurile restrictive instituite de SUA împotriva companiilor petroliere ruse # Moldpres
Republica Moldova se aliniază la măsurile restrictive internaționale instituite de Statelor Unite ale Americii împotriva companiilor petroliere ruse. O decizie în acest sens a fost luată de Consiliul interinstituțional de supervizare și publicată în Monit...
09:50
Patru companii din Republica Moldova și șase persoane cu vârste cuprinse între 33 și 60 de ani au fost trimise în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), fiind acuzate de contrabandă cu vinuri &icir...
09:40
Premieră pe piața energiei electrice din Republica Moldova: a fost efectuată prima tranzacție pe Piața Zilei Următoare # Moldpres
În ziua de 10 decembrie 2025, pentru prima dată în istoria țării noastre, a avut loc o tranzacție pe piața energiei electrice - Piața Zilei Următoare (PZU), gestionată de către Operatorul Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), informează MOLDPRES....
09:40
În dimineața zilei de 11 decembrie, angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost alertați despre un incendiu izbucnit pe acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje situat pe bulevardul Renașterii Naționale din municipiul Chișinău, MOL...
09:30
Noi programe și cursuri comune de instruire, inclusiv în domeniul căutare-salvare urbană și intervenții în mediul acvatic, vor fi organizate în anul 2026 pentru angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cu sprijinul Agenției ...
09:20
Circulația rutieră pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt va fi oprită sâmbătă, 13 decembrie, între orele 06:00 și 15:00, în legătură cu organizarea acțiunii social-sportive „Maratonul de Crăciun”, ediția 2025, transmite MOLDPRES.Potr...
09:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 81 de bani pentru euro și de 17 lei și 03 bani pentru dolar, informează MOLDPRES. Astfel, euro se scumpește cu trei bani, iar dolarul adaugă cinci bani. Leul ...
