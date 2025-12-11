VIDEO // Peste 10 tone de margarină pentru torturi, distruse de ANSA
Moldpres, 11 decembrie 2025 12:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat distrugerea unui lot de margarină de masă destinat preparării torturilor, în cantitate de 10.720 kg, după ce analizele au arătat depășirea semnificativă a nivelurilor maxime admise pentru contamina...
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat distrugerea unui lot de margarină de masă destinat preparării torturilor, în cantitate de 10.720 kg, după ce analizele au arătat depășirea semnificativă a nivelurilor maxime admise pentru contamina...
20:10
Liderii Marii Britanii, Franţei şi Germaniei au avut miercuri o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump pentru a discuta despre ultimele eforturi de pace ale Washingtonului pentru a pune capăt războiului din Ucraina, într-un moment pe care l-au des...
19:20
Politicile sociale și reformele pentru integrarea europeană, discutate de ministra Natalia Plugaru la Bruxelles # Moldpres
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a avut astăzi, la Bruxelles, o serie de întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene, în cadrul cărora au fost analizate politicile sociale ale Republicii Moldova și acțiunile necesare pe...
19:10
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „Cerem Consiliului UE să progreseze în discuțiile informale cu Republica Moldova” # Moldpres
Eurodeputatul Siegfried Mureșan a cerut Consiliului UE să progreseze în discuțiile informale cu Republica Moldova dacă începerea negocierilor oficiale pe capitole nu este posibilă, astfel încât atunci când capitolele pot fi deschise în mod...
18:50
Republica Moldova a prezidat Conferința miniștrilor Justiției ai Consiliului Europei: reformele și combaterea dezinformării, apreciate la Strasbourg # Moldpres
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a prezidat astăzi, la Strasbourg, Conferința informală a miniștrilor justiției din cadrul Consiliului Europei. Evenimentul s-a desfășurat sub egida Președinției Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei,...
18:40
Sprijin pentru elevii relocați în școli mai mari: Ministerul Educației anunță măsuri pentru facilitarea tranziției # Moldpres
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat astăzi că relocarea elevilor din școlile mici către instituții de învățământ mai mari este un proces complex, care implică emoții și incertitudini pentru familii. Oficialul a subliniat că obiect...
18:40
Prioritățile de dezvoltare locală și regională în procesul de aderare la UE, discutate la Guvern # Moldpres
Dialogul de politici privind dezvoltarea locală și regională și procesul de aderare la Uniunea Europeană s-a desfășurat, astăzi, la Guvern. Evenimentul, organizat de Cancelaria de Stat și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a reunit reprezentanți a...
18:30
Comisia de evaluare a procurorilor (Completul A) a desfășurat astăzi audieri cu participarea procurorului Vasile Plevan din Procuratura Anticorupție și a Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, transmite MOLDPRES.În cadrul procedurii de evaluare, Comisi...
18:30
O nouă lege va reglementa procesul de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi proiectul Legii privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni. transmite MOLDPRES.Legea constituie primul act normativ separat dedicat Agenției ...
18:00
Cristina Gherasimov, la Tirana: schimb de bune practici cu echipa de integrare europeană a Albaniei # Moldpres
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, s-a întâlnit la Tirana cu echipa responsabilă de procesul de integrare europeană a Albaniei, într-o vizită dedicată schimbului de bune practici între cele două state candidate la ader...
18:00
Ex-liderul democrat Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov ar putea depune mărturie în dosarul „kuliok” # Moldpres
Ex-liderul PDM Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov ar putea fi chemați să depună mărturie în dosarul „kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon este inculpat, comunică MOLDPRES.Cererea de audiere a fost făcută de procurori, deoarece cei...
17:30
Dialog economic Chișinău-Beijing: priorități pentru investiții în agricultură și proiecte energetice # Moldpres
Relațiile comerciale dintre Republica Moldova și China și perspectivele lor de dezvoltare au fost discutate miercuri, 10 decembrie, în cadrul unei întrevederi dintre viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu și noua ambasadoare a Republicii Populare Chineze în R...
17:20
Posibilitățile de atragere a investițiilor maghiare în Republica Moldova și consolidarea colaborării bilaterale în domeniile de interes reciproc au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadorul Ungariei în țara noastră...
17:20
Președinta Maia Sandu l-a numit pe Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a domnului Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență.Emisarul special pentru dezvoltare și reziliență are misiunea de a contribui la promovarea eforturilor int...
16:40
Ex-premierul Dorin Recean va avea o nouă funcție. Decretul de numire în postul de emisar special a fost semnat de președinta Maia Sandu # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit pe Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență, printr-un decret semnat astăzi, comunică MOLDPRES.În această calitate, fostul premier are misiunea de a contribui la promovar...
16:40
VIDEO // Condiții mai bune de studii pentru elevii din Cojorva: DRRM a donat mobilier școlar modern în regiunea transnistreană # Moldpres
Cinci săli de clasă de la Liceul „Mihai Eminescu” din Corjova, Dubăsari, au fost dotate cu mobilier nou, la standarde europene, oferind elevilor un mediu modern și prietenos de învățare. Acesta a fost procurat în cadrul proiectului „Mobilier ș...
16:30
Studiu IEA: Pompele de căldură, soluție pentru modernizarea sistemului de încălzire și reducerea dependenței de resursele energetice importate # Moldpres
Pompele de căldură pot deveni o soluție pentru modernizarea sistemului de încălzire din țara noastră și reducerea dependenței de resursele energetice importate. Eficiența utilizării acestora este evidențiată într-o foaie de parcurs prezentată de Agenția ...
16:20
Moaștele Sfântului Andrei, Ocrotitorul României, vor fi aduse pentru prima dată în Moldova # Moldpres
Moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, vor ajunge în premieră în Republica Moldova, la Durlești, în cadrul sărbătorii hramului Bisericii „Sfântul Apostol Andrei”. Evenimentul va avea loc pe 13 decembrie 2025, ...
16:20
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a propus Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să nu promoveze evaluarea externă a integrității judecătorului Petru Triboi, președinte interimar al Judecătoriei Ungheni, comunică MOLDPRES.Conform raportului aprobat de Comisie...
16:10
Un centru dedicat inovației și dezvoltării soluțiilor verzi – Green Tech Hub – va fi creat la Universitatea Tehnică a Moldovei. Anunțul a fost făcut în cadrul dialogului public verde organizat de Ministerul Mediului, la care au participat ministrul Gheorg...
16:00
Cetățenii moldoveni care lucrează sau au lucrat în Irlanda și au achitat contribuțiile de asigurări sociale vor putea beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate și pensii de urmaș. Un acord în acest sens ar putea fi semnat de R...
16:00
Piețele energiei electrice pentru ziua următoare și pe parcursul zilei, lansate în Republica Moldova # Moldpres
Piața energiei electrice pentru ziua următoare (PZU) este lansată astăzi în Republica Moldova, iar pe 17 decembrie va fi lansată piața energiei pe parcursul zilei (PPZ), informează MOLDPRES.Cele două piețe de energie sunt lansate de Operatorul Pieței de Energi...
15:40
Republica Moldova va participa la Programul „Europa Creativă”, oferind artiștilor și operatorilor culturali din țară acces la finanțare europeană și sprijin pentru dezvoltarea proiectelor inovatoare. Proiectul de ratificare a Acordului dintre țara noastră ș...
15:30
Târgul Inovației în Agricultură 2025: fermierii, invitați să descopere soluții moderne pentru productivitate și adaptarea la schimbările climatice # Moldpres
Fermierii și profesioniștii din domeniul agricol sunt invitați să participe, pe 18 decembrie 2025, la cea de-a doua ediție a Târgului Inovației în Agricultură „Realizări și oportunități”, organizat la Agrotek Arena, în cadrul Facultății ...
15:30
Parlamentul va examina în prima lectură proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, care pune accent pe investiții majore în infrastructură, modernizarea economiei și dezvoltarea serviciilor sociale. Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanț...
15:20
Statul simplifică regulile pentru agenții economici: 26 de proceduri permisive vor fi optimizate # Moldpres
Aleșii poporului urmează să examineze un proiect de lege care prevede optimizarea a 26 de proceduri permisive, în scopul reducerii birocrației pentru agenții economici, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Inițiativa a fost aprobată astăz...
